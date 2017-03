Pajzsok és dárdák..!

MSZP: Blöffök és túlárazott beruházások! KDNP: Milyen közösségfejlesztési intézkedéseket, programokat tervez a kormány? Jobbik: Nemzeti Otthonteremtési Program, avagy Orbán Viktor pénze a pénztárosnál van, akit Lőrincnek hívnak? LMP: Felmondja-e a kormány az orosz-magyar atompaktumot? Fidesz: Megvédjük a magyar embereket, megvédjük a magyar rezsicsökkentést!

2017. március 9. 09:43

Párbajhoz hasonlatos az azonnali kérdések órája: csupa szín, csupa legenda. A felszólalóknak Ciceró az ügyvédek világából ajánlott mintát: „A támadás és védelem első lépése, hogy tagadja a tényeket; ha ez nem lehetséges, akkor vond kétségbe a minősítést; ha ez sem működik, vitasd a cselekmény indítékát, hivatkozz rendkívüli körülmények fennforgására; ha ez sem válik be, jelentsd ki: sanda politika munkálkodik, koncepciós per az egész.”

Megtörtént! A nemzet megmentőjeként dicsérték, magasztalták önmagukat és ócsárolták a ”másként gondolkodókat”. Híven a hagyományokhoz hangos bekiabálások, zajok kísérték. A siker egyik oldalon sem volt kétséges: minden párt hálásan megtapsolta a szószólóját! Legutóbbi szónoklataikból szolidan stilizálva - hangzavarokat, bekiabálásokat udvariasan mellőzve – tallózunk.

Blöffök és túlárazott beruházások!

Dr. VARGA LÁSZLÓ, (MSZP): - Miniszter Úr! Mintegy másfél hete Fürjes Balázs, a projektért felelős kormánybiztos a tévé nyilvánossága előtt jelentette ki, hogy blöff volt a vizes vb pályázatában szereplő Duna Aréna látványterve. Ne feledjük el, annak a vizes vb-nek a kapcsán mondta ezt, amely eredetileg konszenzussal 25 milliárdos költségvetésről indult, ma meg már ‑ sokakat felháborítva ‑ százmilliárdnál tart . Ez már négyszeres költségvetés, egy olyan országban, ahol azért számtalan szociális, egészségügyi és oktatási probléma van.

- Egy másik hír: nagyjából másfél hete, a kormányinfó óta tudhatjuk, hogy 100 milliárd forint helyett 190 milliárd forint jut a Puskás Stadionra, ennyivel növelték a beruházás költségkeretét. Azóta azt is tudhatjuk, hogy a győztes ajánlattevő egy Mészáros Lőrinchez köthető konzorcium. 2011 őszén Giro-Szász András még 43,5 milliárdos költségkeretről beszélt, 35 milliárd lett volna stadionra és a többi kiegészítő beruházásokra. 2014 nyarán Vígh László, a Nemzeti Sportközpontok vezetője 90-100 milliárd közé tette a beruházás költségét. 2015-ben Fürjes Balázs már egyszerűsített műszaki tartalomról és csak futballról beszélt, más sportágakról nem, 100 milliárdért. Ezek után jött a hirtelen bejelentés a 190 milliárdról, de hol a vége?

- 618 millió euró tehát a Puskás Stadion költségkerete. Mondjuk, az Arsenal stadionját 461 millióból építették, amely az egyik legmodernebb a világon, és hasonló méretű. A marseille-i Vélodrome-ot 150 millió euróból építették újjá. Egyedül a bakui olimpiai stadiont lehet a Puskás Stadion költségkeretéhez hasonlítani. Tőlünk keletre lehet csak hasonló beruházási gyakorlatot látni, nyugatra semmiképpen nem. A kérdés:

- Kik a felelősök az ilyen blöffökért?

- Kik a felelősei a túlárazott beruházásoknak?

***

LÁZÁR JÁNOS, (Miniszterelnökséget vezető miniszter): - Képviselő Úr! A következőkről szeretném tájékoztatni: én a vélemény rovatba tartozó kijelentésekkel nem tudok mit kezdeni, én a tényekkel tudok mit kezdeni. Tény az, hogy a beruházás elindulása előtt 38 milliárd forintos közbeszerzési értékhatárt szabott meg a Dagály építése esetén a közbeszerzés kiírója, és 38 milliárd forint plusz áfa összegbe került. A Dagály tudomásom szerint, maga az uszoda. Az uszoda mellett természetesen árvízvédelmi beruházás, útépítés, közművezetés, közterület-létesítés valósult és még valósul is meg.. Én úgy láttam, hogy az uszodánál tartották az eredetileg tervezett árat.

- Ami a Puskás Stadiont illeti: ott sem tudok a vélemény rovatba tartozó hadoválással mit kezdeni. A tényekkel viszont igen: a . a közbeszerzés kiírója szerinti felhívásban az jelent meg, hogy bruttó 180 milliárd forint a becsült ár. Ehhez képest 190 milliárd forintra érkezett a legolcsóbb ajánlat. A 180 és a 190 milliárd forint közötti eltérés lényege: a 190 milliárdos bruttó ár tartalmaz egy 6,5 milliárdos tartalékkeretet is, ami egy ekkora beruházásnál indokolt, hiszen így múzeumtól kezdve éttermek és minden más létesítmény is megvalósul. A kormány pontosan azért, hogy ezeket a helyzeteket kezelje, az elmúlt évek európai uniós tapasztalataiból is okulva, rendeletet hozott, amelyben feketén-fehéren le van írva, hogy 15 százalékos eltérésig, például európai uniós források esetén, van lehetősége a pályázat finanszírozójának megemelni az eredetileg erre szánt összeget, és 15 és 30 százalék között pedig igazságügyi szakértőt, értékbecslőt kell igénybe venni. Miután 15 százalék alatt van az eltérés, ezért a kormány engedélyezte, hogy nem 180, hanem 190 milliárd forintért valósulhasson ez meg, a költségeket pedig tartani kell, ez már valóban kormányzati felelősség.

***

Dr. VARGA LÁSZLÓ: - Miniszter Úr! Értem én, hogy a kormánynak van erre egy rendelete, de sportszerető emberként azt gondolom, a költségkeretek folyamatos növekedésének és az olyan jellegű megnyilatkozásoknak, amit Fürjes Balázs a kormánybiztos úr tett, komoly szerepe van abban, hogy az emberek elfordultak az olimpiától, és egyébként úgy tekintenek a sportberuházásokra sok esetben, mint a korrupció melegágyára. Ez nekem fáj, és ez egy hatalmas probléma!

- Miniszter Úr! Azért fordultam önhöz, és határozottan azt várom önöktől, hogy ilyen jellegű elszállások és korrupciógyanús ügyek nem lesznek a továbbiakban. Ezeket haladéktalanul leállítják, különös tekintettel arra, hogy nemrég látott napvilágot az Európai Unió régióinak versenyképességi rangsora, ahol hadd hivatkozzam a saját régiómra: Észak-Magyarország a 263 régió közül a 262. az egészségügyi ellátás szempontjából. Itt kifejezett lecsúszás van a környező országokhoz képest, ezeket kell megállítani, és nem a pénzt nem az ilyen típusú társadalmi vitát kiváltó túlárazásokra és blöffökre költeni.

***

LÁZÁR JÁNOS: - Képviselő Úr! A hivatali munkámnál fogva naponta találkozom olyan dossziékkal és ügyekkel, amelyek arról szólnak, hogy a beruházásra szánt összeghez képest a legolcsóbb megvalósítási ár is nagyobb, mint a rendelkezésre álló keret. Természetesen ennek van egy olyan olvasata, hogy a vállalkozók összejátszanak egymással, kartell van, és a rendelkezésre álló forrásnál többet szeretnének a beruházótól elkérni. De van egy másik olvasata is, amit, ha higgadtan gondolkodik az ember, részben akceptálhat: jó néhány olyan beruházás van Magyarországon például, ami EU-s forrásból valósul meg, és amit 2009-ben és 2010-ben terveztek. Több éve zajlik a pályázati eljárás, adott esetben több körben zajlik, és az elmúlt három-négy évben az árdrágulásokkal a pályázatot támogató vagy a forrást biztosító nem számolt. A kettő között kell egy jó, világos, egyértelmű és transzparens rendszert létrehozni, ez a kormányrendelet, amelyről beszéltem. Ezt a célt szolgálja, és természetes, hogy az adófizetők érdekeit minden egyes beruházásnál megvédjük, hogy a legjobb beruházás valósuljon meg a legolcsóbb összegért.

Milyen közösségfejlesztési intézkedéseket, programokat tervez a kormány?

Dr. HOFFMANN RÓZSA, (KDNP): - Államtitkár Úr! A mások javára dolgozó, együttműködő közösségek megléte egy egészséges társadalomnak a tartóoszlopait jelentik és ugyanakkor mércéjük is. Éppen ezért ezeknek a közösségeknek a működését biztosítani, mi több, a közösségeket fejleszteni kormányunknak és a Fidesz-KDNP-frakciónak is kötelessége, feladata és teszi is ezt a dolgot.

- Milyen közösségekről van szó? Olyan civil társaságokról, egyesületekről, egyházi szervezetekről, amelyek fontos önkéntes munkának a szervezői, fontos karitatív munkát végeznek. Olyan feladatokat látnak el, amellyel segítik az állami feladatvállalást. Határon kívüli, nagyon fontos szerepet játszanak, ott is a kulturális, szociális és egyéb tevékenységekben. Nem véletlen, hogy az elmúlt időszakban mintegy 60 ezer ilyen civil egyesület, közösség munkáját támogatta a költségvetés, és megduplázta a támogatásokat az utóbbi időben. E támogatásnak egyik formája az adófelajánlás is. Szeretném kérdezni:

- Az önkéntesség és a karitatív munka előmozdítása céljából mennyiben tudja segíteni ezt a folyamatot az Emberi Erőforrások Minisztériumának uniós pályázata?

- Milyen további közösségfejlesztési intézkedéseket, programokat vagy pályázatokat tervez a kormány a civil és egyházi szervezetek körülményeinek javítására?

***

Dr. RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - A mi emberképünk, a mi társadalomképünk közösségekből épül fel. Úgy gondoljuk, hogy mindenkinek az identitását is az határozza meg, hogy különböző közösségekhez tartozik, és úgy gondoljuk, hogy Magyarország lesz erősebb akkor, ha minél több, minél erősebb közössége van. Ezért fordítottunk nagyon sok költségvetési forrást és fordítunk nagyon sok európai uniós forrást is arra, hogy ifjúsági közösséget, sportoló közösséget, kulturális közösséget, egyházi közösséget, mindenfajta közösséget meg tudjunk erősíteni, és az emberek ne egyenként, ne csak individuumként tudjanak támogatásokat elnyerni.

- Hiszünk, hogy a nemzet összetartozása is erősebb lesz, hogyha a kisközösségei erősek. Ezért volt fontos a civil és egyházi szervezetek támogatása, hiszen ezekben a közösségekben találhatnak közös élményeket, barátokat, közös értékek meg tudnak erősödni, a sport révén pedig a küzdeni tudás vagy az egészség is fontos célunk. Az egyik legfontosabb, amely már le is zárult, a „Védőháló a családokért” elnevezésű pályázatunk. Itt 154 közösség, családos közösség, szervezet kapott 30-40 millió forint támogatást, ez összességében 6,2 milliárd forint volt.

- Az ifjúsági programok támogatása elnevezésű pályázatunkon 1 milliárd forintot osztottunk szét, 41 pályázó között. Itt 20-25 millió forintos támogatást kaphattak több évre a közösségek. Az ifjúsági kisközösségeket támogató felhívásunk pedig éppen most aktuális, mától lehet beadni: 2,1 milliárd forintot fordítunk ifjúsági kisközösségek fejlesztésére. „A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével” igencsak hosszú című, de annál inkább értékes pályázatunk 8 milliárd forint keretösszegben fog heteken belül biztosítani akár 50 millió forintos támogatást is egyházi közösségeknek, civil közösségeknek hosszú távon. A Nemzeti Együttműködési Alap és a személyi jövedelemadó 1 százaléka is fontos forrás.

***

Dr. HOFFMANN RÓZSA: - Köszönöm, államtitkár úr pozitív tartalmú válaszát. Egyetértek a diagnózisával, magam is ezzel kezdtem, Magyarország lesz attól erősebb, hogy ha a közösségei erősebbek.

- Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a történelemből és egyéb forrásokból jól tudjuk, hogy amikor a kommunista hatalomátvétel megtörtént, a diktatúra egyik első tevékenysége éppen az volt, hogy ezeket a közösségeket, amelyek a társadalom tartóoszlopai, megszüntesse, működésüket lehetetlenné tegye. Éppen ezért is öröm, hogy ebben az új korszakban, amiben szerencsénk van élni, a közösségek támogatását, a pénzügyi támogatását is fontosnak tartja a kormány. Ez fontos, mert jóllehet nagyjából önkéntes munkát végeznek, a szervezetek működtetéséhez professzionális munkára van szükség, és erre megfelelő forrást kínálnak ezek a pályázatok.

***

Dr. RÉTVÁRI BENCE: - Ahogy képviselő asszony is említette, nemcsak a szakmai, de a működési pályázatok is nagyon fontosak. Éppen ezért a NEA-ból mindkettőre lehet pályázni, 2016-ban 15 638, míg idén 16 522 támogatási igény érkezett be. Tavaly 3 milliárd 872 millió forintot osztottunk szét, idén ez az összeg jóval több, 4 milliárd 172 millió forint. Mindemellett fontosak a fiatalok közösségfejlesztését érintő pályázatok, amelyek összességében 27 milliárd forintot jelentenek. Nemrég lett meghirdetve az „Esély, otthon” című program, ami a vidéken élő vagy a vidékre költöző fiataloknak az életkezdését próbálja segíteni. Bízunk benne, hogy ez a vidék megtartóerejét fogja erősíteni.

- Az önkéntességre képviselő asszony is célzott. Olyan pályázatunk is van, amelyik helyi közösségszervezéssel, önkéntes tevékenység népszerűsítésével foglalkozik. Itt is ezer pályázó szervezet közül lettek kiválasztva a nyertesek. Erre a programra is 14 milliárd forintunk van, aminek ez az egyik alprogramja.

Nemzeti Otthonteremtési Program, avagy Orbán Viktor pénze a pénztárosnál van, akit Lőrincnek hívnak?

HEGEDŰS LORÁNTNÉ, (Jobbik): - Miniszter Úr! Az elmúlt időszakban más kormányközeli üzletemberekhez hasonlóan Mészáros Lőrinc is kastélyvásárlásba fogott. Amint azt a sajtóhírekből is megtudhattuk, egyik cége a bélmegyeri vadászkastélyt vette meg, majd alapítványa az alcsúti kastélyegyüttes egyik épületét. Nemrégiben pedig arról olvashattunk, hogy a Bicskei Gyermekotthonnak helyet adó kastélyt szemelte ki magának, aztán a Fóti Gyermekváros központi épületével kapcsolatban hallhattuk ugyanezt. Mindkét esetben a szakminisztérium, az EMMI megerősítette, hogy az ingatlanokban a közeljövőben megszűnik a gyermekvédelmi funkció, ami annál is inkább érdekes, mert egyébként több száz millió forintért újították fel ezeket az épületeket mostanában.

- De nemcsak ez kastélyt, hanem az egykoron főúri családok által épített ingatlanok most nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő, műemléki védelem alatt álló építmények s mint ilyeneket törvényértelmezésünk szerint csak közfeladatot ellátó költségvetési szerveknek lehetne átadni hasznosításra. Tehát nem tulajdonba, hanem hasznosításra! Az pedig, hogy „pénztáros” Lőrinc magának vagy ki tudja kinek, szánalmas parvenüi erőlködéssel otthont kíván teremteni ezen az egykori arisztokrata birtokokon, aligha lehet közcél. Miniszter Úr! Kérem, nyilatkozzon itt és most:

- Az új Fidesz-arisztokrácia szellemi, erkölcsi háttér és múlt nélkül így akar magának történelmi rangot hazudni?

- Nemzeti vagyonunk ezen kiemelkedő darabjait tényleg megszerezheti egy kormányközeli oligarcha?

***

LÁZÁR JÁNOS, (Miniszterelnökséget vezető miniszter): - Képviselő Asszony! Azzal kezdeném, hogy nagy nemzeti érdek fűződne ahhoz, hogy a köz- és magántulajdonban álló műemlékeink folyamatosan fölújításra, illetve megújításra kerüljenek. Sikerült számba vennünk végre azt, hogy hány olyan műemlék van, ami magántulajdonban van, és az országgyűlési képviselők egy része támogatta is azt az adópolitikai kedvezményt, amelyik a műemlékek fölújításához kapcsolódik.

- Magyarországon 27 éve politikai konszenzus van abban, hogy a kiemelt jelentőségű nemzeti kastélyok állami tulajdonban legyenek és maradjanak. 1990 óta kétharmados törvény rögzíti, melyek azok a nemzeti kastélyok, amelyek hosszú távon állami tulajdonban maradnak, vállalva ezzel egyébként nem kis felelősséget az állam oldaláról, hiszen ezeknek a műemlékeknek a karbantartása, fölújítása, állagmegóvása sokszor nehézségbe ütközik.

- Egyébként nem tudok olyan szándékról, hogy bárki is megkereste volna a magyar államot, hogy a kiemelt nemzeti jelentőséggel bíró, kétharmados védelmet élvező ingatlanokat meg akarja szerezni, meg akarja vásárolni, el akarja tulajdonítani. Ráadásul nem is tehetnék, csak az önök segítségével és támogatásával, lévén kétharmados többség kell ahhoz is, hogy a geszti kastély a Magyar Református Egyház tulajdonába menjen át annak érdekében, hogy jobb kezekbe kerüljön, mint a magyar állam. De semmilyen más szándékról nincs tudomásunk, a kétharmados törvénnyel védett kastélyokhoz senki nem akar hozzányúlni, de nem is hagynánk.

***

HEGEDŰS LORÁNTNÉ: - A geszti kastély esetén közcélról van szó, ezért támogatni. fogjuk a református egyháznak történő átadását. Sajnálatos módon azonban úgy látszik, hogy a kétharmados parlamenti védettség nem terjed ki mindenre. Az alcsúti kastélyegyüttes egyik épületét például igenis megszerezhette „pénztáros” Lőrinc. Ezért is kérdezem még egyszer rendkívül konkrétan:

- Két olyan kastélyt, mind a fóti, mind a bicskei, amely védelem alatt áll, a nemzetivagyon-törvényünk szerint a nemzeti vagyon része, megszerezheti-e ezt is a „pénztáros” Lőrinc, lehet-e ott neki, az új arisztokratának lakása?

***

LÁZÁR JÁNOS: - Képviselő Úr! A magyar államot a felcsúti polgármester semmilyen kéréssel nem kereste meg, hogy ezeket a műemlékeket ő vagy bárki más megvásárolhassa. Mind a kettő kiemelt nemzeti műemlék, és mind a kettő marad állami tulajdonban. Azt viszont szeretnénk elérni, hogy az ott állami gondozásban lévő gyerekek családokhoz kerüljenek végleges elhelyezésre a nevelésük érdekében. Több helyen egyébként, ahol illegális bevándorló kiskorúakat próbáltunk elhelyezni, a helyi közösség tiltakozott leginkább. Ezek a műemlék ingatlanok erre az elhelyezésre egyébként teljesen alkalmatlanok. De nagyon jó példák is vannak arra, hogy hogyan lehet műemléket jól kezelni. A fehérvárcsurgói kastélyt százéves használatba adtuk az egyébként korábban tulajdonos Károlyi József unokájának, Károlyi Györgynek, aki a teljes vagyonát, sőt mások vagyonát is ráköltve, milliárdokból újította föl a köz javára.

Felmondja-e a kormány az orosz-magyar atompaktumot?

SCHMUCK ERZSÉBET, (LMP): - Miniszter Úr! Az orosz hitelből tervezett Paks II. sok sebből vérzik. Én ötöt fogok most felsorolni.

- 1. Először is baj van az Oroszországtól vásárlandó kísérleti, azaz referenciák nélküli erőműtípussal. Eddig négynek az építését kezdték el, de csak egynél jutottak el az üzembe helyezésig. Mind a négy projektet hatósági kifogások, konstrukciós hibák és óriási késések kísérik.

- 2. Baj van a finanszírozással és a megtérüléssel is. Hazugság az, amit ön, miniszter úr, állít, hogy az atomenergia olcsó. Ma senki sem tudja megmondani, hogy a végén mennyibe fog Paks II. kerülni az országnak. Alaphangon meghaladja a 4000 milliárd forintot, de tudjuk, hogy a kormány mindent alábecsül. Ha ennek a dupláját vesszük, nem hiszem, hogy nagyot tévedünk. Ráadásul az atomenergia árába nem számítják bele az atomerőmű létesítésének és a kis- és nagyaktivitású hulladék elhelyezésének a tényleges költségeit. Ha ez megtörténne, egészen más számot kapnánk.

- 3. Paks II. probléma azért is, mert kényszerpályára tereli Magyarország energiapolitikáját. Egyszerűen elveszi a teret és forrásokat a megújítható energiától.

- 4. Elfogadhatatlan azért is, mert megoldatlan az atomerőműben képződő nagyaktivitású hulladék sorsa. Oroszország nem veszi vissza, a kormánynak pedig csak annyi ötlete van, hogy egy ideiglenes hulladéktárolót épít a tervezett két új reaktor mellé, sokszorosára növelve a nukleárisenergia-termelés kockázatát.

- 5. Végül, de nem utolsósorban Paks II. növeli az orosz függőséget.

- Mindezek miatt kérdezem:

- A kormány megvárja-e, amíg a választók népszavazáson utasítják el a máris százmilliárdok értelmetlen elköltésével járó atomerőmű-bővítést és az egyetlen észszerű megoldást választva felmondja az Orbán-Putyin atompaktumot?

***

LÁZÁR JÁNOS, (Miniszterelnökséget vezető miniszter): - Képviselő Asszony. Nem illik a kormánynak, sem a kormány tagjának triumfálni, de azért mégis ma van az a nap, amikor háromévi munka után az Európai Bizottság hozzájárult a beruházás megvalósításához. Ebben azért néhány kollégánknak komoly érdeme van. Ma nem aktuális az ön kérdése. Korábban sem volt az, de ma a legkevésbé aktuális. Konkrétan szeretnék válaszolni.

- Az orosz függőség nem az atomerőművel van meg, hanem annak hiányában állna elő. Ugyanis ha nincs atomerőmű, ha nincs atomenergia, akkor több gázt kell vásárolni. Ha több gázt kell vásárolni, azt csak honnan vásárolhatjuk? Az oroszoktól vásárolhatjuk. Az atomerőmű garantálja azt, hogy gázt nem kell elégetni ahhoz, hogy áram legyen. Tehát kevesebb gázt jelent az atomerőmű és kisebb függőséget jelent. Ráadásul ön is pontosan tudja, hogy ma a legkörnyezetbarátabb technológia az atomerőmű. Száz atomerőmű működik, Amerikában, 115 atomerőmű működik Nyugat-Európában. Ha ez olyan rossz dolog, az amerikaiaknak jó, a nyugat-európaiaknak jó, csak éppen nekünk nem lesz jó?

- Szeretném azt is jelezni, hogy Oroszország a hulladékot visszaszállítja, mint tette ezt korábban is az üzemanyag megvásárlása esetén. Hozzáteszem: úgy állapodtunk meg az Európai Bizottsággal, hogy nem üzemanyag-függőség van, hanem üzemanyag-függetlenség: bárki szállíthat üzemanyagot az atomerőműbe.

- Nincs kényszerpálya, mert 50 százalékot termel az atomerőmű, és a másik 50 százalékot jelen pillanatban importáljuk. A kényszerpálya az lenne, ha nem lenne atomerőmű, mert akkor 100 százalékot kellene importálni, különös tekintettel arra, hogy a közeljövőben más erőművek bezárására is sort kell keríteni, ami áramot termel. Tehát, ha nem épül atomerőmű, akkor nő az import, ha nő az import, nő a függőség. Szerintem atomerőművi kapacitást megtartva, saját zöldenergiás beruházások is kellenek, hogy a másik 50 százalék meglegyen. A kettő egymás mellett megférhet. A finanszírozás pedig nemhogy kockázatot jelentene, hanem jelen pillanatban Magyarország képes lenne akár saját maga is finanszírozni, sőt arra is képesek vagyunk, hogy a hitelt kiváltsuk. Tehát finanszírozási kockázat nincsen. Az orosz technológiát pedig az Európai Bizottság megbízhatónak és az európai sztenderdeknek megfelelőnek minősítette.

***

SCHMUCK ERZSÉBET: - Miniszter Úr! Lehet, hogy Brüsszel hozzájárult, de a magyar emberek nem. Azért volt néhány közvélemény-kutatás ezzel kapcsolatosan, és a legújabb szerint is Magyarország lakosságának nagyobbik hányada elutasítja Paks II.-t. Azt gondolom, önöknek is vannak ilyen belső kutatásaik, ezt biztosan nagyon jól tudják. Lehet, hogy ezért nem örül a kormány annak, hogy az LMP népszavazást kezdeményez Paks II. kérdésében.

- Miniszter Úr! Az pedig tényleg nagyon jó vicc, amikor azt állítja, hogy az atomerőmű környezetbarát! Én egész életemben környezetvédelemmel foglalkoztam, de még ilyet nem hallottam. Tehát, miniszter úr, egy picit utána kellene néznie! Azt gondolom, hogy az atomerőmű egyébként alapvetően, első helyen nem műszaki kérdés. Ez első helyen erkölcsi kérdés. Erkölcsi kérdés azért, mert ma még a világon nincs arra technológia, hogy hogyan lehet elhelyezni biztonságosan a nagyaktivitású hulladékot. Erre nincsen válasz. Hogyan lehet az utódokra, a gyerekekre, az unokákra egy ilyen technológiát hagyni, amire nincs megoldás? Ma tudjuk azt, hogy a klímaváltozásnak milyen várható hatásai lesznek és azt is hogy több mint ezer év az atomenergia, az atomhulladék lebomlási határideje.

***

LÁZÁR JÁNOS: - Kedves Képviselő Asszony! Amikor környezetvédelmi vagy klímapolitikai szempontokra utaltam, akkor arra utaltam, hogy a károsanyag-kibocsátása mégiscsak kisebb, mint egy szénerőműnek, Németországban lehet, hogy bezárnak az atomerőművek, de gőzerővel működnek a szénerőművek. Kérdés, hogy ez mennyit tesz hozzá Németország klímapolitikai céljaihoz.

- Én tiszteletben tartom az ön fölkészültségét, morális és erkölcsi aggályait sem cáfolom. Ugyanakkor van egy másik morális probléma: ma 36 forint/kilowattórát fizetnek a magyar lakosok. Németországban, ahol nincs atomerőmű, 90 forint/kilowattórát fizetnek. Az is morális kérdés, hogy olyan legyen az áram ára, ami a lakosság által megfizethető. Ma Paks azt jelenti, hogy 11 forintért állít elő áramot kilowattóránként, és ezt a magyar lakosság és a magyar ipar meg tudja fizetni.

Megvédjük a magyar embereket, megvédjük a magyar rezsicsökkentést!

GELENCSÉR ATTILA, (Fidesz): - Hosszú ideje már annak, hogy a szocialista-liberális kormányok által brutálisan megemelt rezsiárak csökkentését határozta el az Orbán-kormány. 2010-ben az első intézkedések egyikeként befagyasztottuk a rezsiárakat. Majd röviddel utána megkezdtük a többlépcsős mérséklését. Intézkedéseinkkel egyértelműen a magyar emberek érdekeit kívántuk szolgálni. Jelentősen csökkentettük a gáz, a villamos energia, a távhő, az ivóvíz, a csatorna, a hulladékszállítás, a palackos gáz, valamint a szippantott szennyvízszállítás díját, a kéményseprését pedig díjmentessé tettük. Az intézkedésnek köszönhetően egy többgenerációs család évente akár több mint negyedmillió forintot tud megtakarítani. Egy négyfős, kertes házban élő család átlagosan 175 ezer forintot, egy nyugdíjas házaspár távfűtéses lakásban pedig mintegy évi 125 ezer forintot tud megtakarítani, ami egyértelműen a rezsicsökkentés eredménye.

- Közel két és fél millió magyar ember támogatásának köszönhetően megvédtük az országot a hazai baloldaltól és a brüsszeli bürokratáktól, amikor a multik érdekeit szem előtt tartva a magyar háztartások ellen indítottak támadásokat. A sajtóban hallható információk szerint azonban Brüsszel újra támadásba lendült, és ezúttal totális háborút hirdetett a rezsicsökkentés ellen. Egy világos és nyílt támadás ez a magyar emberekkel szemben!

- Államtitkár Úr! Véleményem szerint igen komoly veszély fenyeget most minket, hiszen ha Brüsszel beváltja ígéretét, vége a rezsicsökkentés politikájának, és elfelejthetjük annak eredményeit is, akár több százezer forintos éves megtakarításukat a háztartások elveszíthetik, az árak újra az egekbe fognak emelkedni. Ezért is kérdezem:

- Az új nemzeti politika keretein belül képesek leszünk-e megvédeni Brüsszelben a rezsicsökkentést?

***

Dr. FÓNAGY JÁNOS, (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára): - Valóban, 2012 végétől a kormány jelentős rezsicsökkentést hajtott végre. Ennek a társadalom örül, néhány képviselőtársunknak azonban csavarja az orrát. De ilyen a politika, ezt el kell viselni nekünk is, el kell viselni nekik is.

- Képviselő Úr! Az ön által jelzett európai uniós szándékok valóban reális veszélyt jelentenek. Reális veszélyt jelentenek a kormány szándékára, de ez a kisebbik baj, a nagyobbik baj, hogy reális veszélyt jelentenek azokra a tíz- és százezrekre, akiknek például az elmúlt években a villamosenergia- vagy gázszámlatartozásuk jelentősen csökkent vagy megszűnt. Nem csak statisztikákról van szó, a statisztikai sorok mögött családok tízezrei, százezrei vannak. Kétharmadával csökkent a késedelembe esett és harmadával csökkent a szolgáltatásból kikapcsolt gázfogyasztók száma. Aki emlékszik az elmúlt hónapok időjárására, az tudja, hogy ez bizony nem politikai szóváltás kérdése, hanem az emberek mindennapi megélhetésének, mindennapi nyugalmának kérdése.

- Képviselőtársam! A kormány folyamatosan kereste és keresi annak a lehetőségét, hogy további lépéseket tegyen a fogyasztók terheinek csökkentése érdekében. Azonban az ön által is ideidézett, az Európai Bizottság által 2016. november 30-án elfogadott úgynevezett „Tiszta energiát minden európainak” csomag előírásával tovább kívánják szűkíteni a tagállamok mozgásterét. Egyelőre ugyan csak a villamos energia végfogyasztói árairól van szó, azonban látni kell, hogy ez egy folyamat kezdete, ezért mindjárt az elején ez ellen fel kell lépnünk!

***

GELENCSÉR ATTILA: - Államtitkár Úr! Kár, hogy nem láthatta az ellenzék reakcióját. Ez a mai magyarországi baloldal nagy ellenérzésével és a Jobbik tapsikolásával zajlik. Persze, az ő logikájuk teljesen nyilvánvaló és egyértelmű: minél rosszabb az embereknek és a kormánynak, nekik annál jobb. Az ő küzdelmük lényege, miután az energiamultikat képviselik, hogy a 2002 és a 2010 közötti ezermilliárdos pénzszivattyú újraindulhasson. Hitem szerint egy katasztrófával érne fel, hogyha újra Brüsszel akarata érvényesülne. Ne engedjük ezt a zsarolást!

***

Dr. FÓNAGY JÁNOS: - Képviselőtársam! Javaslom, hogy ne az ellenzékkel foglalkozzunk, ebből a szempontból irreleváns az arckifejezésük, a megnyilatkozásaik is, inkább azzal foglalkozzunk, hogy mi történik ha az Európai Unió bevezeti az egységes szabályozást. Az azt jelenti, hogy a nálunknál lényegesen magasabb jövedelmű Nyugat-Európához igazítják az árakat, és megint azok a multinacionális monopolcégek fogják megszabni a magyarországi energiaárakat, amelyeket az elmúlt években nagy nehezen túlnyomórészt kiseprűztünk az országból. Én ahhoz kérem egyébként az ellenzék támogatását is, hogy erre ne kerülhessen sor!

Bartha Szabó József