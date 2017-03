Nem röpködhetnek bárhol a drónok

Új programot indít a Drónpilóták Országos Egyesülete, hogy az új reptetési szabályok tisztázásig is gond nélkül, legálisan szálldoshassanak a drónok. A mostani előírások egy része nem életszerű, a tulajdonosok jelentős része pedig nem tartja be sem ezeket, sem a többi reptetési szabályt.

2017. március 9. 09:18

Megoldást kínál a drónok szabályos használatára a Drónpilóták Országos Egyesülete, amely modellreptér programot indít. Ennek célja, hogy addig is lehessen legálisan hobbi célból drónt reptetni, amíg megszületik a vonatkozó jogszabályhoz tartozó, a részleteket is tisztázó rendelet – mondta a Napközben szerdai adásában Tuzson Gergely, a társaság elnöke.

Majd az egyesület intézi

A drónok üzemeltetésével kapcsolatos viszonylag friss törvénymódosítás tavaly év vége óta érvényes, de a pilóta nélküli légijárművekre vonatkozó részletes szabályokat nem tartalmazza. Utóbbiakat majd a később megjelenő miniszteri rendelet, valamint néhány módosítandó kapcsolódó jogszabály fogja meghatározni – erről még február közepén tájékoztatott az egyesület.

Fotó: Reuters/Francois Lenoir

A szervezet vezetője a Kossuth Rádió műsorában hozzátette, repülni jelenleg felelősségbiztosítás mellett eseti légtérben lehet. Az egyesület pedig a modellreptér programja során vállalja, hogy ott, ahol a tagjaik rendszeresen szeretnének drónokat használni, légtérigényt adnak be, és fenntartják azt.

Egy méter magasra sem

Egy méter magasra sem

A szervezet vezetője a Kossuth Rádió műsorában hozzátette, bár hiányzik a használati lehetőségek részletes meghatározása, engedély nélkül jelenleg sem lehet – semmilyen körülmények között sem – használni a drónokat, még egy méter magasra sem reptethetők.

Még nem életszerű

Az igényt a tervezett repülés időpontja előtt harminc nappal be kell adni, majd az engedély a kiadása után harminc napig érvényes. Tuzson Gergely hangsúlyozta, az engedély előtti hosszú várakozási idő nem életszerű, amit azonban az új szabályozás várhatóan kezelni tud, és mobilalkalmazáson keresztül lehet majd ellenőrizni, hogy adott helyen lehet-e repülni vagy sem. Persze továbbra is maradnak olyan esetek, amikor ez nem lesz elegendő, és külön engedélyek kellenek, de a változás az átlagfelhasználónak nagy segítséget jelenthet – tette hozzá.

Elvárható

Molnár Zsolt, az egyesület alelnöke hangsúlyozta, a hobbi és a kereskedelmi célú drónok gazdáitól is elvárható, hogy etikusan használják repülőeszközeiket. Az egyik követelmény, hogy ne zavarjanak másokat, illetve tilos jogsértést elkövetni, például leselkedni, kémkedni a drón kameráján keresztül. Utóbbi alól a kivételt a hatósági használat jelenthet megfelelő jogi felhatalmazása esetén – tette hozzá.

Húsvéti locsoláshoz vizesvödörrel felszerelt drón a Zala megyei Lendvajakabfán húsvéthétfőn, 2015. április 6-án. MTI Fotó: Varga György

Nem szabad, de csinálják

Molnár Zsolt azt is elmondta, civilek ma Magyarországon éjszaka hivatalosan nem reptethetnek drónt, a tapasztalatok azonban azt mutatják, sokan ekkor is használják az eszközeiket. Az éjszakai reptetésre megvan a technikai lehetőség, a drónokat fel lehet szerelni olyan kamerákkal, amelyek a sötétben is látnak – tette hozzá.

Hangsúlyozta, a szabályok betartása azért is fontos, mert a drónok, ha felelőtlenül használják őket, és másik repülővel, akár nagy utasszállító géppel ütköznek, komoly balesetet, illetve kárt okozhatnak.

Vadászati tilalom

Molnár Zsolt kiemelte, ajánlatos a drónokra megkülönböztető jelzést tenni, hogy például balesetkor, utólag azonosítani lehessen őket. Ebben a tekintetben is el lehet mondani azonban, hogy sokan nem megfelelően járnak el ezért, ha egy gép lezuhan, gyakran nehéz vagy lehetetlen a tulajdonos megtalálása.

Tuzson Gergely arról is beszélt, hogy ha valakit zavar egy drón, nem vadászhatja le, mert az önbíráskodás, de mint a jelenlegi szabályozásból is kitűnik, a pilóta nélküli repülők sem repkedhetnek akárhol.

Kevés a bírság – nem az összege

Tuzson Gergely megjegyezte, előfordul, hogy a hatóság bírságot szab ki, mert valaki rosszkor rossz helyen drónozik, de ez nem gyakori, a tavalyi évből tíz esetről tudnak, amikor valakit megbüntettek, mert nem volt eseti légtérhasználati engedélye. A bírság összege 30-100 ezer forint között mozog, körülbelül erre lehet számítani, szabálytalan drónozás esetén.

Már ezen a nyáron életbe léphet a dróntörvény

Elkészült a magyar dróntörvény, amely idén nyáron léphet hatályba és előírhatja a vezető nélküli légi járművek felelősségbiztosítását - írta a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól (NFM) kapott információkra hivatkozva a Népszava.

A lap úgy tudja, hogy a közigazgatási egyeztetésen is túl van a tervezet, jelenleg az egyeztetés során beérkezett vélemények feldolgozása zajlik. Az NFM tájékoztatása szerint a szabályozási javaslat hazai elfogadását legalább három hónapig tartó uniós notifikáció követi majd, vagyis az új előírások várhatóan 2017 nyarától, a tervek szerint július elsejétől léphetnek hatályba.

A tervezet a súlyuk, méretük alapján osztja különböző csoportokba a drónokat. A 250 gramm alattiak játéknak minősülnek és szabadon üzemeltethetőek, a 2 kilogramm alattiak esetében online képzést kell elvégezni, a 2 és 25 kilogramm közöttiek esetében pedig elektronikus nyilvántartásba kell venni a járművet, a vezetőnek engedéllyel kell rendelkeznie, amelyhez képzést kell elvégezni.

A 25 kilogramm feletti drónok esetében már szakszolgálati engedély kell, valamint az eszköz légialkalmassági vizsgálatához üzemi és repülési naplót kell vezetni. A tervek szerint lesz egy mobilalkalmazás is, amely a drónt használóknak naprakész információt ad arról, hogy a repülés az adott területen, légtérben és időszakban engedélyezett-e.

Az üzemeltetők számára kötelezővé tennék a felelősségbiztosítást is, arra az esetre, ha a drón valamilyen balesetet okoz. Szabályozzák azt is, hogy a

hobbicélú reptetés hol, mikor engedélyezett, illetve arra vonatkozóan is meghatároztak korlátokat, hogy a különböző kategóriákba tartozó drónokkal milyen magasra lehet repülni – olvasható a Népszavában.

