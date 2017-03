További titkokat rejtenek a Welsz-dossziék

Welsz Tamás vállalkozó a halála előtti hetekben két dossziét adott át szomszédjának és üzlettársának, Petrovics Istvánnak azzal, hogy rejtse el az iratokat. Az egyikben az MSZP egykori elnökhelyettesével, Simon Gáborral kapcsolatos dokumentumok voltak, amelyek később a volt szocialista politikus elleni büntetőeljárásban is előkerültek. A másikban Petrovics szerint a szocialistákhoz kapcsolódó iratok lapultak.

2017. március 9. 09:27

Jelentkezett a 2014 tavaszán egy rendőrautóban elhunyt Welsz Tamás egykori üzlettársa és szomszédja, aki a Simon Gábor volt MSZP-elnökhelyettes ügyében elhíresült vállalkozó tevékenységéről, hátrahagyott iratairól és halálának körülményeiről osztott meg részleteket a Magyar Időkkel.

– Welsz Tamás meghalt, láttam a boncolási fotóit, az édesapja mutatta meg – idézte fel a történteket Petrovics István arra reagálva, hogy többen még ma is meg vannak győződve arról, hogy a vállalkozó él. Szavai szerint Welsz Antal, az édesapa azóta szintén elhunyt tavaly ősszel, miután stroke-ot kapott. Mint köztudott, a hivatalos közlés szerint Welsz Tamás 2014. március 20-án megmérgezte magát. Holttestét kiadták a hozzátartozóknak, majd elhamvasztották, temetésének időpontjáról azonban csak nagyon kevesen tudhattak.

Petrovics nyilatkozva azt állította, húsz éve ismerte meg a sokak által kalandornak mondott üzletembert, akivel nemcsak szomszédok, hanem barátok is voltak. Állítása szerint Welsz Tamás 2008-ban azt mondta neki: „ha valami nagyon rosszul ütne be, tudnám, hogyan kell meghalni”, és le is írta a méreg nevét egy papírra.

– Ez a szer rendkívül gyorsan ható, a légzőszerveket blokkoló, narkotikumnak minősülő vegyület. Welsz egy fio­lában tartotta, és az érdi háza mellékhelyiségében ihatta meg a mérget aznap, amikor hatalmas mennyiségű iratot adott át a rendőröknek, az ott hagyott üres fiolát pedig az egyik kertész dobta be a derítőgödörbe. Tamás halála után a hatóságok napokig kutattak a telephelyen és a házban. Azt tanácsoltam nekik, hogy szippantassák ki a derítőt, ahol később meg is találták a fiolát. Biztos vagyok abban, hogy öngyilkos lett – mondta Petrovics.

Nemzetközi kapcsolatrendszer

Welsz Tamás – másik, külföldön használt nevén: Tom Wallace Paar – magyar, uruguayi és bissau-guineai állampolgár volt. Közismert akkor lett, amikor cége, a Charity March 2013-ban megvásárolta a Sólyom Airwayst, amelyet nem titkoltan a megszűnt nemzeti légitársaság, a Malév utódjának szántak, ám végül nem kezdte meg a működését. Ekkor derült ki, hogy a panamai hatóságok csalás miatt körözést adtak ki ellene és az élettársa ellen. 2014 elején a Simon Gábor elleni vizsgálatok kapcsán került reflektorfénybe. Haláláig titkok övezték a tevékenységét is, ám utána egyre több lett a kérdőjel.

Egyesek kalandornak tartották, mások a politikai szürke zónában is jól egyensúlyozó, ügyes üzletembernek, megint mások titkos ügynöknek, s utóbbiak csak azt nem tudták eldönteni, hogy melyik szervezetnek dolgozik itthon és külföldön. M. Gábor, aki négy és fél évig volt az ügyvédje, a Simon-perben tanúskodva kijelentette, hogy Welsz nem volt politikusok vagyoni tanácsadója, azonban törekedett politikai kapcsolatok kiépítésére a jobb- és baloldalon egyaránt, hogy egyfajta védőhálót alakítson ki a legalitás határmezsgyéjén egyensúlyozó tevékenységére. M. Gábor szerint Welsz sok embernek volt vagyoni tanácsadója, őt „egy bizonyos üzleti kör” adta kézről kézre.

Petrovics István erről azt mondja: Welsz a bissau-guineai útlevelek és diplomatarendszámok mellett jó pénzért adóigazolást is tudott szerezni ügyfelei­nek. Ez utóbbi annyit jelentett, hogy a bissau-guineai adóhivatal hivatalos igazolást adott ki Welsz közreműködésével arról, hogy az adott ügyfél tisztázatlan eredetű pénze például egy arany- vagy drágakőüzlet leadózott hozadéka. Petrovics szerint Welsz kapcsolatai valóban kiválóak voltak; ő úgy tudja, hogy a külföldi ismeretség kiépítésében segítségére lehetett az évekig külszolgálatot teljesítő apja.

Más források az uruguayi háttér – állampolgárság, üzleti kapcsolatok megszerzése – mögött a magyar hírszerzést gyanítják, ám ezt nem hivatalosan tagadták lapunknak. Ugyanaz a forrás azonban nem cáfolta, hogy Welsz apjának külszolgálata kapcsolódott a hírszerzés munkájához. – Tamás pénzember volt, oda hajlott, ahova érdeke megkívánta. Követségi fogadásokra járt, mindenhol fogadták, és mindent el tudott intézni – állította Petrovics István.

Politikai szál

A 65 éves férfi hozzátette: tavaly decemberben a százmilliós nagyságrendű költségvetési csalással vádolt Simon Gábor, az MSZP egykori elnökhelyettese ellen zajló büntetőperben kihallgatták. – Amikor az adóhatóság Tamásra rászállt, átadott nekem két dossziét, egy kéket és egy pirosat, azzal, hogy vigyázzak rájuk. 2014. március 20-án láttam, ahogy Tamás beszáll egy rendőrautóba, amely nem sokkal később elhajtott. Ezt követően hallottam a hírekben, hogy meghalt. Előkerestem a dossziékat, mindkettőt átnéztem.

A kékben Simon Gáborhoz kapcsolódó iratok voltak, egy XVIII. kerületi ingatlan-adásvétel papírjai, valamint egy soproni ingatlan iratai. Simon Magnet Bankban tartott bankszámlájával kapcsolatos dokumentumokat is találtam. Az iratokon ott volt az a jelszó is, amellyel a pénzt fel lehetett venni – elevenítette fel Petrovics István. A piros dossziéban – folytatta – jó néhány szocialista politikussal, illetve az MSZP üzleti köreivel kapcsolatos iratok voltak. Konkrétumokat nem említenék, ám meglepődnének néhány név hallatán. Welsz Tamás a neveket sárga szövegkiemelővel húzta át, így első pillantásra láthatók voltak az ügyletek szereplői – fogalmazott. Hangsúlyozta, a dossziék a rendőrségnél kötöttek ki.

A szomszédot ezután tizenkét órán át hallgatták ki a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai, akik Welszre és Simon Gáborra fókuszáltak. Arra a kérdésünkre, hogy további közszereplők is bajba kerülhetnek-e a lefoglalt iratok miatt, közölte, Tamás a fontos iratokat elégette, a kék és a piros dossziét átadta nekem. Mivel közismert embereknek, celebeknek is segített útlevelet, diplomatarendszámot szerezni, lehet még egy-két személynek álmatlan éjszakája, ám politikusokra – a piros dosszién kívül – nem számítanék – fogalmazott Petrovics István.

Milliárdos adóhátralék

– A történetemhez tartozik, hogy rokkantnyugdíjas lettem, a stroke után nem tudtam munkába állni, a hitelem miatt pedig elvehetik a házamat. Amíg Tamás élt, volt bevételem. Ráadásul Welsz Tamás tudtomon kívül is úgymond alkalmazott néhány vállalkozásában. Halála után rajtam kérte számon az adóhatóság az elmaradt köztartozásokat. Csak ekkor tudtam meg, hogy egyebek mellett a nevemen volt egy XIII. kerületi ügyvédi iroda. A Yellow Trade Kft.-re emlékszem még, amelynek – mint utólag kiderült – ügyvezetője voltam a kezdetekben – jegyezte meg a férfi.

Az akkori adóhatóság, az APEH 2010-ben szja-vizsgálatot kezdeményezett Welsz Tamás ellen a 2003–2007 közötti adóévekre vonatkozóan. Első fokon az illetékes adóhatóság többmilliárdos adóhiányt állapított meg Welsz bissau-guineai jövedelmeivel, valamint a vizsgált időszakban a TV2 reklámszerződéseit intéző Yellow Trade Kft. számlájáról felvett összesen 1,3 milliárd forinttal kapcsolatban. Az adóhátralék és a büntetés együttes összege négymilliárd forintra rúgott. Petrovics szerint Welsz azért íratta rá a kft.-t, azért akart „milliárdost” csinálni belőle a vizsgálat alatt, mert az adóhiányból egymilliárddal nem tudott elszámolni, ám végül nem lett semmi a dologból. Welsz a bíróságon megtámadta az APEH határozatait, így a jogorvoslat után az adóhátraléka nullára csökkent, az ügy elhalt. A történtek azonban felkeltették a Nemzeti Védelmi Szolgálat figyelmét (NVSZ).

– Miután az adóhatósággal sikerült tisztáznom, hogy nem volt közöm a követelésekhez, az NVSZ két hölgy munkatársa keresett fel, akik arról érdeklődtek, milyen kapcsolat volt Welsz és az adóhatóság őt vizsgáló munkatársai között. Az afrikai utazások is érdekelték őket, azok az utak, amelyek során 2012-től használt mentőautókat vittünk Fekete-Afrikába a Budapest–Bamako-ralihoz csatlakozva. Én a szerszámokat és pótalkatrészeket szállítottam kamionnal. Nem igaz, hogy a mentőautók roncsok voltak. Welsz a járműveket a szlovák hadseregtől szerezte a lecserélt készletből, csakúgy, mint az autók egészségügyi felszerelését. Az autókat a Charity March műhelyében felújítottuk, úgy indultunk útnak – mondta el a vállalkozó egykori üzlettársa.

A Welsz-iratokat vizsgáló Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) szóvivője, Nagy Andrea érdeklődésünkre közölte, hogy már tízre nőtt azoknak a nem közszereplőknek a száma, akiket az iratok alapján közokirat-hamisítás alapos gyanújával hallgattak ki. A költségvetési csalás és más bűncselekmény miatti nyomozás határideje március 14., amelyet várhatóan meghosszabbítanak. A nyomozás érdekeire tekintettel a KNYF arról nem nyilatkozik, hogy pontosan mi a gyanúsítások alapja. Úgy tudjuk, hogy ezek akár az adóigazolások témakörébe is beletartozhatnak.

A Simon-ügy A vád szerint Simon Gábor 2014-ben segítséget kért Welsz Tamástól: a kétes hírű Welsz régóta ismerte a politikust, és azt ígérte neki: mindent megtesz, hogy legalizálja annak külföldön rejtegetett vagyonát, emellett egy hamis bissau-guineai útlevelet is szerzett Simonnak, amelyet az egykori MSZP-s elnökhelyettes édesanyjának leánykori neve után Gabriel Derdák névre állítottak ki. Forrás: Havran Zoltán Simon 2008 és 2012 közt vagyon­nyilatkozatában csak az országgyűlési képviselői és államtitkári jövedelmét tüntette fel, ám ez idő alatt más országban nyitott bankszámláin több száz millió forintnyi, ismeretlen forrásból származó devizát helyezett el, amely után nem fizetett személyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást. Ezzel 128 millió forint kárt okozott a költségvetésnek, amit az eljárás során megtérített.

magyaridok.hu