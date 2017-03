Lázár János: a jogi határzár Ausztriát és Németországot is védi

2017. március 9. 15:59

Ezt jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter szokásos csütörtöki sajtótájékoztatóján a parlamentben. A paksi bővítés elől minden uniós jogi akadály elhárult, ez pedig a kormány álláspontja szerint az elmúlt harminc év legkomolyabb gazdaságdiplomáciai eredménye – emlékeztetett az Európai Bizottság döntésére Lázár János. Az áramellátás ügyét 60 évre sikerült – rendezni ismertette a kormány álláspontját a miniszter.

A 81. kormányinfó kezdetén Lázár János megemlékezett az életének 90. évében elhunyt Oláh György, Nobel-díjas kémikusról, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjáról.

Egy nagy magyar hazafit és a tudományos élet egyik nagy alakját vesztette el a nemzet – tette hozzá a miniszter.

Ausztriát és Németországot is segítjük a határzárról szóló törvény szigorításával

Magyarország kormánya úgy ítélte meg, hogy az ország biztonsága fontosabb, mint, hogy az illegális bevándorlók szabad mozgását biztosítsuk – emlékeztetett a parlamenti döntésre a miniszter.

A magyar kormány álláspontja szerint az a törvénycsomag amelyet a parlament elfogadott és amely hamarosan életbe lép, teljes összhangban van az uniós jogszabályokkal.

Ráadásul ezzel Németországot és Ausztriát is segítjük, hiszen oda naponta ezrével érkeznek a migránsok, így viszont, hogy a jogi határzár szigorításával már nem léphetnek be az unió területére, így immár ez sem fordulhat elő a jövőben – tette hozzá Lázár János.

A miniszter újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy gyermekeket nem tartanak fogva, mert a kisérő nélkül érkező kiskorúakat behozzák az országba, többek között a fóti gyermekvárosba.

Lázár János a kormányinfón kitért az osztrák kancellár szerdai nyilatkozatára, amely szerint csökkenteni kellene azon országok uniós támogatását, amelyek elzárkóznak a menekültek befogadása elől. Christian Kern egyébként egyes országok piacrabló adó- és bérpolitikáját is kritizálta. Magyarország idéntől egységesen 9 százalékra csökkentette a társasági adó mértékét.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter utóbbi kapcsán úgy reagált, hogy szimpla adópolitikai versenyről van szó, az előbbi felvetésre pedig azt mondta, hogy Ausztria érdeke is az, hogy a magyar határ délen zárva maradjon.

Megítélése szerint az osztrák-magyar viszony kifejezetten jó, és aránytalan megközelítés lenne, ha pusztán a migrációs politika miatt kezdődne meg az EU-s támogatások felülbírálata.

Magyarország lojális az Európai Néppárthoz

Lázár János szólt az Európai Tanács elnökének esedékes választásáról is, amellyel kapcsolatban közölte: mivel a magyar kormánypártok az Európai Néppárt tagjai, ezért a pártcsalád javaslatát támogatják.

Orbán Viktor az elmúlt időszakban próbált kompromisszumot létrehozni Lengyelország és az Európai Tanács (ET) tagjai között, de ez nem vezetett eredményre. A magyar kormánypártok így a néppárti tagságból eredő kötelezettséghez tartják magukat, még akkor is, ha megértik az ET-elnöki jelöléssel kapcsolatban a lengyelek problémáját

– fejtette ki Lázár János, utalva arra, hogy a lengyel kormány nemrég váratlanul bejelentette: a jelenlegi ET-elnök, Donald Tusk helyett Jacek Saryusz-Wolski európai parlamenti képviselőt jelöli a testület élére.

A legnagyobb európai pártcsalád, az Európai Néppárt Donald Tusk jelöltségét támogatja.

A kormány 60 évre rendezte

Ez a legsikeresebb projekt az utóbbi 25-30 évben – emlékeztetetett Lázár János a Paks II. projekttel kapcsolatos, az Európai Bizottság által meghozott döntésre.

A viták lezárása rávilágított arra, hogy hogyan kell képviselni egy versenyjogi kérdésben a magyar álláspontot.

Ma nagyon sokan álmodnak jövőt az energiapolitikát illetően, de azt csak Orbán Viktor tudja megvalósítani – tette hozzá. A paksi bővítés esetében a nemzetállami érdeket sikerült képviselni, ami szintén azt mutatja, hogy ez nagyon komoly siker – mondta a miniszter.

Bebizonyosodott, hogy Magyarországnak joga volt Oroszországgal tender nélkül szerződést kötnie a bővítésről – húzta alá Lázár János.

Amikor fűtőanyagot vásárolunk az oroszoktól, akkor is az mindenben megfelel az uniós jogi elvárásoknak, ahogy a szerződéskötés módja is és az állami támogatás módja is – mondta a miniszter.

A Miniszterelnökség vezetője szerint a műszaki feltételek is megfelelnek az uniós követelményeknek, hasonló a helyzet a szerződések titkosságával. A versenyszabályokat tekintve is megfeleltünk a bizottság előtt – tette hozzá.

A kormány még 2014-ben úgy döntött, hogy nem privatizálja Paksot, amely a jövőben a magyar energiafelhasználás 50 százalékát fogja biztosítani – emlékeztetett Lázár János. Abban az esztendőben a választók annak fényében döntöttek a paksi erőmű bővítéséről, hogy a kormány még a választások előtt megkötötte a szerződést – kanyarodott vissza négy évvel ezelőttre a miniszter.

Lázár János arról is beszélt, hogy a kormány azt is mérlegeli, hogy nem veszik föl az orosz hitelt, de erről még semmilyen döntés nem született. Várhatóan több ország is megkérdőjelezi majd az Európai Bizottság döntését.

A jelenlegi tervek szerint 2018-ban indulhat az építkezés és ezzel a magyar kormány hatvan évre rendezi az áramellátás ügyét – tette hozzá a miniszterelnökséget irányító miniszter.

Kérdésre válaszolva a miniszter elmondta, hogy a paksi bővítés a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése szempontjából is fontos. Magyarország pillanatnyilag nincsenek olyan kereseti viszonyok, hogy a magyar emberek megengedjenek maguknak olyan áramárak kifizetését, mint például a németek, ahol sokkal magasabb a villamos-energia előállítási költsége és ezáltal a fogyasztói ára is – szolgált példával Lázár János.

További újságírói érdeklődésre felelve a miniszter elmondta, hogy az elképzelések szerint Paks II-t Paks I. munkatársaival üzemeltetik majd.

Lázár János arról is tájékoztatott, hogy a kormány nem tervez kampányt Paks ügyében. Politikai vitát nem akarunk, de szakmai vitát szívesen folytatunk – tette hozzá a miniszter.

Május 1-e az új határzár elkészültének határideje

A Magyar Idők helyszínen tartózkodó munkatársának kérdésére a miniszter emlékeztetett rá, hogy gőzerővel folyik a déli határon a 143 kilométer hosszúságú ún. második kerítés megépítése és a munkában fogvatartottak is részt vesznek. A kerítés elkészültének a határideje nem változott, az továbbra 2017. május 1-e – emlékeztetett Lázár János.

A pártfinanszírozásra vonatkozó kérdésre a miniszter azt felelte, hogy arról majd a parlamenti pártoknak kell megállapodniuk.

A kanyarójárvánnyal kapcsolatban nincs ok pánikra

A kanyarójárványról a miniszter azt mondta, hogy 1969 óta van kötelező oltás. Korábban nem volt rendszeres oltás.

Eddig 29 kanyarógyanús megbetegedést jelentettek, ami egészségügyi dolgozókat és civileket is érint – közölte a miniszter. Azt is elmondta: a betegek ellátása zajlik, a szükséges oltóanyag és gyógyszer rendelkezésre áll.

A megbetegedés először a makói kórházban ütötte fel a fejét, vélhetően egy Romániából érkezett beteg ellátása miatt, ám pánikra nincs semmi ok, mivel a betegség gyógyítható- erősítette meg a tárcavezető.

A megbetegedettek számával kapcsolatban csütörtök délután várható újabb adat – tette hozzá a miniszter.

Azt is mondta, hogy minden megbetegedettnek volt védőoltása.

Tekintettel arra, hogy egyre több külföldi jön Magyarországra, mindenféle pánikkeltés ellenére a nemzetközi sajtóban nem is olyan rossz hazánk megítélése – tette hozzá a miniszter.

Milliárdokat kapnak a kutatók

Lázár János arról is beszélt, hogy több mint 700 millió forintot kapott az agrárkamara. A magyar kutatás-fejlesztés érdekében indul egy program a kutatócsoportok fejlesztésére.

A kutatók először 9, majd évi hárommilliárd forintot kapnak majd.

A kormány átadja a szalagokat a történeti levéltárnak

A kormány átadja a titkosszolgálati mágnesszalagokon tárolt adatokat az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának. Lázár János emlékeztetett: a Nemzeti Emlékezet Bizottsága javasolta az átadást. Az adatoknak legkésőbb az első félév végéig kell átkerülniük a levéltárba – tájékoztatott a tárcavezető.

A miniszter azt is mondta, hogy ezt követően megkezdődik az adattartalmak minősítésének felülvizsgálata.

A fogyasztókkal és a kereskedőkkel konzultál a kormány

A kormány a fogyasztókkal és a kereskedőkkel is konzultál az eltérő minőségű élelmiszerek ügyéről – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Lázár János kifejtette, hogy Magyarország fel kíván lépni a kettős minőség ellen és megvitatná, hogyan lehet elérni a vásárlók kötelező tájékoztatását.

A környezetterhelés csökkentésének indokával felvetnék azt is, hogy a több ezer négyzetmétert parkolóként leaszfaltozó kereskedőházak hogyan tudnák megváltani zöldterületek létrehozásával az okozott károkat.

A tárcavezető a felvetendő témák közé sorolta a munkavállalók hétvégi foglalkoztatását is.

Mint mondta, adópolitikai szempontokat nem mérlegeltek, elképzeléseiknek nem a megsarcolás a célja, hanem a fogyasztók és a munkavállalók érdekeinek védelme.

Nem duplázódott meg a Puskás-stadion költsége

Lázár János a kormányinfón azt is elmondta, hogy a Puskás-stadion költsége nem duplázódott meg, mivel az állam 180 milliárd forintért szerette volna mégépíttettni, de csak 190 milliárdért vállalták.

Harcolni kell a bírói korrupció ellen

A bírói szervezeten belüli szabályozást a kormány nem kommentálhatja, de a bírói hivatalnak fel kell lépnie a korrupció ellen – mondta Lázár János. Ha Handó Tünde a korrupció ellen küzd, akkor azt személyesen tudom támogatni – tette hozzá egy újságírói kérdésre válaszolva a miniszter.

2019 őszétől jöhet a 9 osztályos közoktatás

A köznevelési kerekasztalnak kell megvitatnia, hogy legyen-e 9 osztályos köznevelés vagy sem – ezt már újságírói kérdésre válaszolva mondta Lázár János. A miniszter jelezte, hogy a kormány egyelőre nem hozott döntést a kérdésben, ezt a vitát a szakmára bízza. „Ha lesz szakmai konszenzus, és az infrastruktúrát is sikerül mellétenni, akkor legkorábban 2019 őszétől, felmenő rendszerben lehet bevezetni a 9 osztályos iskolát” – fogalmazott a miniszter. Lázár János szerint végig kell gondolni, hogy a plusz egy osztály hol jelenjen meg, de a legnagyobb értelme talán az óvoda és az általános iskola között, egy felkészítő évnek lenne. A miniszterelnökséget vezető miniszter látott már arra vonatkozó példát, hogy ez a rendszer szép eredményeket képes produkálni.

M1, MTI, hirado.hu, origo.hu, magyaridok.hu