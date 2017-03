Elmúlt 50? Lassítsa le az öregedést!

Az idő múlásának látható nyomait ma már számtalan módszerrel kendőzhetjük, és jó tudni, hogy a szervezetünkben lejátszódó változások ellen is tehetünk.

Dr. Babai László, az Életmód Orvosi Központ alapítója az életmód öregedést gátló hatásait összegezte.

Negyvenes éveiben biztosíthatja az egészséges öregkort

Sosem késő elkezdeni a mozgást, hiszen a negyvenes-ötvenes években végzett edzésmunka sokszorosan megtérül a későbbiekben. Azoknál az embereknél, akik rendszeresen mozognak és fizikailag fittek, jóval alacsonyabb lesz később az időskorral összefüggő krónikus betegségek kialakulásának rizikója. Már sok tanulmány bizonyította ezen állítás igazát, így például a British Journal of Sports Medicine-ben megjelent cikk is, amely szerint a negyvenesek-ötvenes években végzett aerob mozgás akár 12évvel is javíthatja a biológiai kort. A dallasiCooper Institute kutatói nemrégiben összegezték annak a hosszú éveken át tartó kutatásnak az eredményeit, amelyben 14.726 férfi és 3.944 nő vett részt, valamennyien egészségesek, 49 éves átlagéletkorral.



A szakemberek 8 betegség jelenlétét vizsgálták a résztvevők 65 éves kora felett. Ezen betegségek az Alzheimer-kór, vastagbél- vagy tüdőrák, krónikus vesebetegség, COPD, stroke, ischemiás szívbetegség, cukorbetegség és pangásos szívelégtelenség. A tudósok szerint minél jobb erőnlétben volt valaki középkorúan, annál kisebb volt később a nevezett betegségek kialakulásának aránya. Ebből a szempontból még az alacsonyabb fittségi érték is védőhatásúnak bizonyult.

Hogyan tart fiatalosan az életmód?

- Rugalmasabbá teszi az ereket

Az életkorral az artériák fala megvastagszik, rugalmatlanná válik, ami miatt megnő a perifériás ellenállás, ez pedig vérnyomás-emelkedéssel jár együtt. Vagyis éveink számával nő a magasvérnyomás betegség és az ennek talaján kialakuló infarktus, stroke esélye is. A testedzés azonban növeli az erek rugalmasságáért felelős nitrogén-monoxid szintáz nevű enzim mennyiségét és aktivitását, és segít a vérnyomás normalizálásában.

- Növeli a „jó koleszterin” és csökkenti a „rossz koleszterin” szintjét

40-50 év felett általában nő a triglicerid és az LDL ("káros") koleszterinszint, de nem változik a HDL ("jó)" koleszterin mennyisége. Rendszeres mozgás hatására azonban épp ellenkező változások következnek be a koleszterinszintek tekintetében, vagyis a triglicerid és LDL szintje csökken, az HDL-é nő.

- Javítja a szív teljesítményét

A szív nagysága nő, teljesítménye pedig romlik az életkorral, ami sokszor akár észlelhető tünetekkel is járhat, mint kifulladás, „rendetlenkedő” szívverés, szédülés, gyengeségérzet. Közismert, hogy testedzés hatására javul a szív funkciója is.

- Hatékonyabbá teszi az oxigénfelvételt

Ahogy idősödünk, csökken a tüdőnk gázcseréjének felülete, így romlik az oxigénfelvétel hatékonysága is. Ugyanakkor az edzés hatására a légzőizmok ereje, a mellhártya rugalmassága megmarad, így az előbbi folyamat nagymértékben lassul.

Mérlegeljünk okosan!

- Ha mérlegre tesszük a közép- és időskori betegségekkel járó költségeket, az életminőség romlást és azt a terhet, amelyet ezzel a családunkra helyezünk, könnyen belátható, hogy sokkal „jobban jövünk ki”, ha a megelőzésre és a betegségeink korai kezelésére szánunk időt, energiát – hangsúlyozza dr. Babai László, az Életmód Orvosi Központ alapítója. - Az életmód orvoslás egy olyan komplex rendszer, amely egy teljeskörű felméréssel, életmód orvosi egészségterv összeállításával, gyógyító mozgási és táplálkozási tanácsadással és igény szerint személyi edzéssel vagy akár gyógytornával azok életében, egészségében is rendkívül pozitív változásokat hozhat, akik valamilyen alapbetegséggel élnek. Minél előbb felismerjük, mi éri meg jobban nekünk, annál nagyobb egészségnyereségre tehetünk szert.

Forrás: Életmód Orvosi Központ (www.eletmodorvosikozpont.hu)

orvosihirkozpont.hu