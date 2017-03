Tusk hálás a bizalomért

Donald Tusk újraválasztása az Európai Tanács elnökévé a lengyel kormány számára vereség, de a kabinet nem változtat európai politikáján - közölte csütörtökön Witold Waszczykowski külügyminiszter.

Utoljára frissítve: 2017. március 9. 22:50

2017. március 9. 21:44

Tusk: mindent megteszek, hogy megóvjam a lengyel kormányt az elszigetelődéstől

Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke csütörtökön este kijelentette, mindent meg fog tenni, hogy megóvja a lengyel kormányt a politikai elszigetelődéstől. Erről azt követően beszélt, hogy az uniós vezetők brüsszeli csúcstalálkozóján Varsó heves tiltakozása ellenére újraválasztották a testület élére a 2017. június 1. és 2019. november 30. közötti időszakra.

"Hálás vagyok a bizalomért, egy jobb és egységesebb Európáért fogok dolgozni" - mondta Tusk a találkozó szünetében.



"Légy óvatos a hidakkal, amelyeket felégetsz magad mögött, ha egyszer eltűntek, nem mehetsz át rajtuk többé!" - üzente Tusk a lengyel kormánynak. Hozzátette: "Megértem az érzelmeket, ez normális, emberek vagyunk, de napjainkban felelős politikai hozzáállásra van szükség, amikor Európa jövőjéről van szó. Remélem, ez világos a lengyel kollégáknak."



Újságírói kérdésre, hogy ezek után miként fog kommunikálni a lengyel kormánnyal, Tusk tréfásan annyit válaszolt, hogy "lengyelül".



A közös sajtótájékoztató másik főszereplője, Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke ehhez hozzátette, hogy "azon a nyelven remélhetőleg értenek".



A közös sajtótájékoztató további részében elsősorban gazdasági kérdésekről, illetve a nyugat-balkáni helyzetről volt szó. A két uniós vezető méltatta az európai gazdaság teljesítményét, mint mondták, az EU minden tagállamában javulóban van a helyzet. Legfontosabb célnak a munkahelyteremtést nevezték.



Beata Szydlo lengyel kormányfő eközben bejelentette, hogy nem írja alá a csúcstalálkozó zárónyilatkozatát, és "így - mint mondta - nem lesz érvényes a csúcs". Szerinte veszélyes precedenst teremt, hogy Varsó támogatása nélkül választották újra Donald Tuskot, ezzel aláásták az EU alapelveit, amelyek értelmében minden véleményt tiszteletben kell tartani.



Szydlo sajnálatát fejezte ki, hogy nem csatlakoztak hozzá a visegrádi négyekhez tartozó kollégák, és Tuskot választották. Hozzátette mindazonáltal, hogy "a V4-eknek sok megvalósítandó programja van, amelyek a térségünket érintik, és amelyekben megállapodtunk".



Charles Michel belga miniszterelnök, aki szerint "higgadt, meglepetések nélküli" vitát folytattak az uniós vezetők, sajtónyilatkozatában úgy vélekedett, hogy Varsó jelöltje, Jacek Saryusz-Wolski nem volt valódi alternatívája Tusknak.



Theresa May brit kormányfő újságíróknak megismételte, hogy a hónap végéig aktiválni fogja a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyét, amely az uniós tagság megszűnésének folyamatát szabályozza. "Nagy-Britannia elhagyja az Európai Uniót, Európát azonban nem" - mondta.



A Tusk újraválasztása körül kirobbant botrányra sajtóhírek szerint az lehet a magyarázat, hogy a politikai nézetkülönbségek mellett komoly személyes ellentétek jellemzik Donald Tusk és a jelenlegi lengyel kormánypártot vezető Jaroslaw Kaczynski kapcsolatát. Utóbbi a németek jelöltjének tekinti Tuskot, akit korábban a 2010-es szmolenszki légikatasztrófáért is felelőssé tett.



Tusk 2014. december 1-je óta tölti be a testület elnöki tisztségét, mostani mandátuma 2017. május 31-ig szól.



Az Európai Tanács elnökének mandátuma két és fél évre szól és egy alkalommal megújítható. Az elnök képviseli az Európai Uniót a nemzetközi színtéren, valamint ő hívja össze és vezeti le a tagállami csúcsvezetők üléseit.

Szydlo: Lengyelország nem írja alá a zárónyilatkozatot

A lengyel miniszterelnök nem fogja aláírni a most zajló európai uniós csúcstalálkozó zárónyilatkozatát, sőt az állam- és kormányfői ülés egyetlen dokumentumát sem fogja elfogadni - ezt maga Beata Szydlo jelentette be a brüsszeli ülés szünetében, csütörtökön újságíróknak nyilatkozva.

Kijelentette, hogy a kormányfői EU-tanács élén most újraválasztott Donald Tusk és a többiek keressenek más módot arra, hogy elfogadják a zárónyilatkozatot. Tuskot ugyanis lengyel ellenszavazattal választották újra a 2017. június 1. és 2019. november 30. közötti időszakra.



Szydlo úgy foglalt állást, hogy a csúcstalálkozó érdektelen zárónyilatkozat nélkül. Ha a lengyel bojkott ellenére megoldást találnak a zárónyilatkozat aláírására, az azt jelenti: nincsenek szabályok - vélte. Ezt Lengyelország nem tudja elfogadni - tette hozzá a kormányfő.



Minden országnak joga van blokkolni az uniós csúcstalálkozó zárónyilatkozatának elfogadását, "mi kihasználjuk ezt a jogunkat" - fogalmazott. A rögtönzött megoldások csak azt bizonyítják, hogy az Európai Unió nem elveken alapszik - tette hozzá.



Angela Merkel német kancellár csütörtök esti sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az uniós vezetők jól fel voltak készülve a lengyel lépésre. Hozzátette, hogy a szabályok szerint az Európai Tanács elnöki mandátumának meghosszabbításához minősített többségre van szükség (tehát vétóra nincs lehetőség). Az egyetértés ilyenkor is fontos, a konszenzuskeresés azonban nem vezethet a szavazás blokkolásához - vélekedett Merkel.



Donald Tusk sajtótájékoztatóján kijelentette, mindent meg fog tenni, hogy megóvja a lengyel kormányt a politikai elszigetelődéstől.



"Megértem az érzelmeket, ez normális, emberek vagyunk, de napjainkban felelős politikai hozzáállásra van szükség, amikor Európa jövőjéről van szó. Remélem, ez világos a lengyel kollégáknak" - fogalmazott.



Francois Hollande francia elnök szerint "mindenképpen megegyezés születik" a csúcstalálkozón. Lengyelország azon kívánsága, hogy leváltsa Tusk elnököt, nem találkozik sem a tanács, sem pedig Európa elképzelésével - tette hozzá.



Charles Michel belga kormányfő nyugodtnak és meglepetésektől mentesnek nevezte a megbeszélést. Elmondta, a belgák hozzá vannak szokva az eltérő vélemények hosszas, de eredményes egyeztetésekhez. A szövegen még dolgozni fognak, és akár még az este folyamán elfogadhatják - nyilatkozott.



Mark Rutte holland miniszterelnök is úgy vélekedett, hogy a lengyel bojkottra még az este megoldást fognak találni.

Elmondta, annak ellenére, hogy Varsó kilátásba helyezte, nem járul hozzá a csúcstalálkozó zárónyilatkozatának elfogadásához, az uniós országok vezetői megvizsgálják annak jogi lehetőségeit, hogy a dokumentumot hivatalosan jóváhagyják. "Meg fogjuk oldani ezt a problémát" - fogalmazott.



A zárónyilatkozat elfogadásához egyhangú döntés, a tagállamok mindegyikének hozzájárulása szükséges, ugyanakkor a lengyel szembenállás nem befolyásolja a tanács elnökének újraválasztásáról hozott döntést.

Donald Tusk erős ember, erős európai meggyőződéssel

Donald Tusk erős ember, erős európai meggyőződéssel, aki mindannyiunkkal és mindannyiunkért fog dolgozni a jövőben is - jelentette ki Joseph Muscat máltai kormányfő Brüsszelben csütörtökön, miután az európai uniós tagországok vezetői újraválasztották Tuskot az Európai Tanács elnökévé.

Az EU miniszteri tanácsának soros elnökségét jelenleg ellátó Málta kormányfője megköszönte Donald Tusknak az elmúlt két és fél évben kifejtett erőfeszítéseit és azt a munkát is, amelyet következő mandátuma alatt fog végezni Európáért.



Válaszul Tusk megköszönte a máltai kormányfő bizalmát, támogatását, valamint szolidaritását, amellyel - mint fogalmazott - az elnökválasztás "szokatlan körülményei között" kitüntette.



Elmondta, hogy a szolidaritás mindig fontos volt számára személyes életében és politikai munkásságában egyaránt, a választás kimenetele pedig szerinte az egység kifejezése volt.



Tusk kijelentette, hogy kivétel nélkül mindenkivel együtt fog dolgozni, mivel igazán elkötelezett a közös és egységes Európa iránt. Nem hagy cserben senkit sem, "egyszerűen csak újra el kell kezdeni a közös munkát" - tette hozzá.



Donald Tusk azt követően marad az uniós tagállamok csúcsvezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke a 2017. június 1. és 2019. november 30. közötti időszakban, hogy az állam-, illetve kormányfők - Beata Szydlo lengyel miniszterelnök ellenszavazata ellenében - meghosszabbították jelenlegi mandátumát.



Az Európai Tanács elnökének megbízatása két és fél évre szól és egy alkalommal megújítható. Az elnök képviseli az Európai Uniót a nemzetközi színtéren, valamint ő hívja össze és vezeti le a tagállami csúcsvezetők üléseit.

Tajani támogatja az uniós intézmények együttműködésének fokozását

Az európai uniós intézményeknek hatékonyan kell együtt dolgozniuk annak érdekében, hogy jó jogszabályok szülessenek, amelyek minden uniós polgár javát szolgálják, ezért „támogatni fogom az intézmények még konstruktívabb együttműködését” – jelentette ki Antonio Tajani, az Európai Parlament (EP) új elnöke az uniós tagországok állam- és kormányfőinek kétnapos brüsszeli tanácskozásán elmondott beszédében.

Tusk megválasztása nem változtat Varsó európai politikáján

Donald Tusk újraválasztása az Európai Tanács elnökévé a lengyel kormány számára vereség, de a kabinet nem változtat európai politikáján - közölte csütörtökön Witold Waszczykowski külügyminiszter. Jaroslaw Kaczynski, a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt elnöke Varsóban nagyon rossz fejleménynek nevezte, hogy "az Európai Unióban érvényes összes szabályt megsértő" politikust választották meg.

Donald Tusk mandátumának meghosszabbításáról a következő két és fél évre a lengyel kormány tiltakozása ellenére szavazott csütörtökön az uniós tagállamok csúcsvezetőit tömörítő Európai Tanács. A szavazáson a 28 állam-, illetve kormányfő közül huszonheten Tusk mellett tették le a voksukat. Uniós források szerint az előterjesztésről vita nem volt, az egyetlen felszólaló Beata Szydlo lengyel kormányfő volt, aki ellenezte az eddigi elnök újraválasztását.



"Ez természetesen egy elvesztett csetepaté, amely azonban mit sem változtat európai politikánkon" - értékelte a Brüsszelben történteket Waszczykowski a wpolityce.pl lengyel konzervatív hírportál azon kérdésére válaszolva, hogy Tusk újraválasztása a lengyel diplomácia komoly vereségét jelenti-e. A választás módja azonban "sokat elárul arról, milyen irányban fejlődik az Európai Unió" - tette hozzá a külügyminiszter.



Jaroslaw Kaczynski, a PiS elnöke szerint Tusk "megsértette a semlegességet, mégpedig radikális módon, nagyon élesen beavatkozott a lengyel ügyekbe, és rendkívüli helyzetekben, a nagy feszültség pillanataiban tette ezt".



Varsóban nyilatkozva Kaczynski úgy értékelte: Tusk újraválasztásakor a brüsszeli EU-csúcstalálkozón értekezők nem tartották magukat ahhoz az elvhez, miszerint a magas uniós posztokat a származási országuk támogatását élvező személyek töltik be. Hozzátette, a döntés azt mutatja, hogy Németország uralja az uniót.



Kaczynskitól az újságírók azt is megkérdezték: Orbán Viktor miniszterelnök azon döntése, hogy Tusk jelölését támogatta, nem jelenti-e a lengyel diplomácia vereségét. A PiS elnöke szerint a fejlemények megmutatták, "milyen az EU mai formája, amelynek semmi köze ahhoz, amit ennek alapítói akartak", és amelyet ma "egy állam ural". "Nincs mit tagadni, ez az állam Németország" - fűzte hozzá, úgy értékelve, hogy a német dominancia "annyira messzemenő, hogy az egyes tagállamokra, az országuk nevében az EU-ban fellépő politikusokra gyakorolt nyomás hatalmas".



"Természetesen nem tagadom, hogy csalódást okozott Orbán miniszterelnök úr magatartása, de tudatában vagyunk annak, milyen hatalmas volt a nyomás, és mennyire olyan úton halad a mai EU, amely a széteséshez vezet" - fogalmazott Kaczynski.



Képtelenségnek nevezte viszont azt a felvetést, hogy Lengyelország ki szeretne lépni az EU-ból. "Ez azonban olyan unió kell, hogy legyen, amelyben lehetetlen valakinek megválasztása magas posztra annak ellenére, hogy országa kormánya tiltakozik" - jegyezte meg.



Kaczynski megdicsérte Beata Szydlót: a kormányfő a csúcson "nagyon bátran védte a lengyel érdeket" - mondta, hozzátéve: "megmutatta, hogy Lengyelországnak van saját véleménye, hogy Donald Tusk nem működhet többé a fehér-piros lengyel zászló alatt". Úgy értékelte: Tusk a jelölésével "szakított azzal, amit a saját állam iránti lojalitásnak neveznek".



Az ellenzéki Polgári Platform európai parlamenti képviselői előtt, Brüsszelben felszólaló Grzegorz Schetyna pártelnök kijelentette: "sokat dolgoztunk azon, hogy Donalddal együtt örülhessünk, nagy sikerünk ez, lengyel siker". Schetyna megköszönte a visegrádi országcsoport támogatását. "Köszönöm cseh, szlovák és magyar barátainknak, akik mindig szolidárisak velünk" - mondta.



A harmadik legerősebb lengyel parlamenti tömörülés, a Kukiz,15 alelnöke, Marek Jakubiak úgy értékelte: Tusk újraválasztásához a PiS hozzájárult "az amatőrség jeleit viselő diplomáciájával". A tagállamok egy része "inkább a PiS ellen, mint Tusk jelöltsége mellett szavazott" - mondta az alelnök.

Muscat: idén megtárgyalják az EU intézményein belüli pártpolitikai egyensúly kérdését

Az uniós tagországok vezetői még idén megtárgyalják az EU intézményein belüli pártpolitikai egyensúly kérdését - közölte Joseph Muscat, az unió soros elnökségét betöltő Málta miniszterelnöke csütörtökön Brüsszelben.

Muscat erről a Twitteren számolt be, miután gratulált Donald Tusknak, akit az uniós állam- és kormányfők újraválasztottak az Európai Tanács élére.



"Gratulálok Donald Tusknak az újraválasztásához. Az Európai Tanács az idei év folyamán megtárgyalja a kinevezések egyensúlyának kérdését" - írta.



A mandátum meghosszabbítása azt jelenti, hogy rendes körülmények között legalább 2019-ig mindhárom főbb uniós intézménynek néppárti politikus fog állni az élén: az Európai Bizottságnak Jean-Claude Juncker, az Európai Parlamentnek Antonio Tajani, az Európai Tanácsnak pedig Donald Tusk.



Jelenleg a legmagasabb rangú szociáldemokrata politikusnak Jeroen Dijsselbloem, az eurócsoport vezetője, Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke és Federica Mogherini, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője számít az uniós intézményekben.



Az Európai Néppárt a kontinens legnagyobb pártcsaládja: a szervezetnek 40 országból 75 párt (köztük a Fidesz) a tagja, ők adják az Európai Bizottság, illetve az Európai Tanács elnökét, hét uniós és öt unión kívüli ország állam- vagy kormányfője néppárti, akárcsak az Európai Bizottság 14 tagja. Az Európai Parlament legnagyobb frakcióját is az EPP adja.

