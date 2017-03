A Momentum mély lelkéről

2017. március 9. 23:10

Valami történhetett, mert szegény Momentum még úgy aludt el, hogy ő a gyöngyharmat, és mire felébredt, kiderült, hogy ő is csak trágyalé. Utoljára Gregor Samsa járt így, amikor undok rovarrá változott.

Még nem lehet tudni pontosan, hogy mi történt, de már a HVG-n a bülbülszavú Tóta W. is kiosztotta őket, a Mandineren is azt tolják mindenféle blogokon, hogy nagy a baj velük. Ha jól értem, arrogánsak, vagy mi, ami persze mindaddig nem volt baj, ameddig megfelelő irányba voltak arrogánsak.

Alapszabály, hogy a Fidesz–KDNP-vel bárki bármennyire arrogáns lehet. De mással nem.

Itt hibázhatta el a Momentum.

Mert például belerúgtak Gyurcsányba is, ami kétségkívül kellemes elfoglaltság, de ha valaki szeretné megőrizni a sajtó nevű emésztőgödör jóindulatát, akkor tartózkodnia kell az ilyesféle élvezetektől.

Gyurcsányt, DK-t, MSZP-t, Együttet, Párbeszédet nem rugdalunk, gyerekek, nem tapossuk össze a homokvárukat, és nem vesszük el tőlük a körteformákat! Újabban a Jobbiktól is csak néha! Ezt tessék betartani, és akkor jóban leszünk!

Ezt írta ki a faliújságra a Főnéni (nőnap van éppen, hogy ezt írom, azért néni), de a Momentum nem olvasta el, és most így járt.

Amúgy persze minden szépen alakul. A Momentum Fletót rugdalja, meg Botka is, és viszont, Szanyi szerint meg Fletó egyenesen gazember – ezt mi 2004 óta tudjuk és mondjuk, nincsen semmi baj. Molnár Gyula szerint is ideje lenne kicsit visszafogni, Fletó szerint meg muszáj lesz összefogni, Fekete-Győr viszont azt mondta, hogy csak a holttestén keresztül, a másik momentumos csávóról, Soproni Tamásról viszont kiderült, hogy 2014-ben az MSZP, a DK meg az Együtt közös jelöltje volt, tehát most még elég képlékeny, hogy az összéből és a visszából milyen fogás lesz, bár nyilván mindenkinek akad majd egy kifogása, amivel megpróbálja befogni a másik száját, és akkor még mindig maradt tizenhárom igekötő, amit odaragaszthatnak a gyerekek a fogáshoz.

És akkor még egy szót sem szóltunk Gémesi Gyuriról… (...)

