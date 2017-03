Alkotmánybíróság: legfrissebb döntések

Özönlenek a panaszok, elolvasni sem könnyű, s ítélkezni róluk, főleg igazságosan, nem hétköznapi feladat.

2017. március 10. 11:19

Az Alkotmánybíróság teljes ülésének legfrissebb határozatai.

Csatornabírság.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.K.32.574/2015/17. számú ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata.

Az indítványozó előadta: 2012. évben a Fővárosi Csatornázási Művek szennyvízmérést végzett az általa képviselt társaság székhelyén. A mérések eredményeit 2013-ban átvette a társaság. Az elsőfokú közigazgatási hatóság több mint két évvel a mérést követően csatornabírságot szabott ki a társaságra. A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyta. A bíróság a keresetet elutasította.

Az indítványozó álláspontja szerint a késedelmes bírságkiszabás sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése szerinti jogállamiság elvét, a XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jog elvét, mivel a sérelmezett döntés azt eredményezi, hogy az állam a jogvesztés kimondásának hiányában bármilyen határidőt következmények nélkül megsérthet.

***

Az Alkotmánybíróság rámutatott: a tisztességes hatósági eljáráshoz való joghoz hozzátartozik annak biztosítása, hogy a közigazgatási hatóságok a rájuk vonatkozó határidőket betartsák, és a bíróságok e határidők be nem tartását ne az ügyfél terhére, hanem javára értékeljék. A jogalkotót illeti annak – jogpolitikai és praktikus szempontokat is figyelembe vevő – meghatározása, hogy egy adott közigazgatási határozat meghozatalára mennyi idő elegendő; ennek elbírálása nem alkotmányossági kérdés. Az viszont már alkotmányossági kérdés, hogy a jogalkalmazó szervek a jogalkotó által meghatározott kötelezettségeiket teljesítsék, és ne hozzanak olyan döntéseket, amelyekre a jogszabályok szövege szerint nincs lehetőségük.

A tisztességes hatósági eljáráshoz való alaptörvényben biztosított jogból az következik, hogy a közigazgatási hatóságok számára a jogalkotó által meghatározott határozathozatali és szankcióalkalmazási határidő elmulasztásának ódiumát a mulasztó, jogszabályi kötelezettségüket határidőben nem teljesítő hatóságok, ne pedig az ügyfelek viseljék. Ezért ennek jövőbeni biztosítására az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményt állapított meg.

Az Alkotmánybíróság megállapította: a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése alkalmazásában az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdéséből eredő alkotmányos követelmény, hogy az ott meghatározott határidő leteltét követően szankció nem szabható ki. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.K.32.574/2015/17. számú ítélete, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 35000-3156-1/2015.ált. számú határozata és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35100-1169-2/2015.ált. számú határozata – az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésébe foglalt tisztességes hatósági eljáráshoz való jog sérelme miatt – alaptörvény-ellenes, ezért azokat megsemmisítette. (AB határozat bírói döntés alaptörvény-ellenességéről és megsemmisítéséről: IV/1019/2016.)

A határozathoz Sulyok Tamás, Salamon László, Szalay Péter párhuzamos indokolást, Czine Ágnes, Hörcherné Marosi Ildikó, Dienes-Oehm Egon és Stumpf István pedigkülönvéleményt csatolt.

Határozat kézbesítése.

Az ügy bírósági tárgyalása során felmerült a mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapításának szükségessége.

Lényege a következő: a választási eljárásról szóló törvény szerint a fellebbezési eljárás során hozott határozatot a másodfokon eljárt választási bizottság közli a fellebbezővel és azokkal, akikkel az elsőfokú határozatot közölték. A törvény azonban nem rendelkezik arról, hogy milyen módon kell kézbesíteni az eljárás során hozott határozatot azokkal a felekkel, akikre a döntés rendelkezést tartalmaz, azonban az ügyben félként nem vettek részt.

***

Az Alkotmánybíróság – hivatalból eljárva – megállapította, hogy az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdését és a XXVIII. cikk (1) bekezdését sértő, mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenes helyzet áll fenn annak következtében, hogy a törvényalkotó a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben nem alkotta meg azokat a szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a másodfokú választási bizottság és a felülvizsgálati bíróság közölje a határozatát mindazokkal, akikre a választási jogorvoslati eljárás során hozott határozat rendelkezést tartalmaz. A testület felhívta az Országgyűlést, hogy jogalkotási feladatának 2017. június 30-ig tegyen eleget. (AB határozat mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról: IV/1803/2016.)

A határozathoz Czine Ágnes, Sulyok Tamás és Stumpf István párhuzamos indokolást csatoltak.

Adószám törlése, vezető tisztségviseléstől eltiltás.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXVII. törvény 146. § (2) bekezdés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata.

Az indítványozó olyan gazdasági társaság tagja volt, amelynek adószámát adótartozás miatt felfüggesztették, ezért az adóhatóság felszólította, hogy egy másik gazdasági társaságban lévő ügyvezetői tisztségét szüntesse meg. Az indítványozó szerint mivel az eltiltás alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezés 2016. január 1-jén lépett hatályba, figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy a jogszabály hatálybalépését megelőző időben bekövetkezett események jogi megítélését a jogalanyokra nézve hátrányosan megváltoztatja, ezért a rendelkezés a visszaható jogalkotás tilalmába ütközik.

***

Az Alkotmánybíróság nem találta megalapozottnak az alkotmányjogi panaszt, mert a kifogásolt rendelkezés által nem sérült alaptörvény-ellenesen a visszaható hatály tilalma. A törvényhely ugyanis a hatálybalépése előtt létrejött jogviszonyokra nem vonatkozik, és a hatálybalépése előtti időre kötelezettséget sem állapít meg. (AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról: IV/940/2016.)

A határozathoz Czine Ágnes párhuzamos indokolást, Hörcherné Marosi Ildikó, Salamon László és Stumpf István pedig különvéleményt csatolt.

Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának döntései

Egészségkárosodás értékelése.

A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja, 5. § (2) bekezdés a) pontja, valamint az 1. melléklet 7.2. és 9.8. táblázat alaptörvény-ellenességének megállapítására és konkrét ügyben való alkalmazási tilalmának kimondására irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata.

Az indítványozó bíró szerint a rendelet az egészségkárosodás értékelése során nem pusztán a szakértő által vizsgálható, különös szakértelmet igénylő szempontokat határozza meg, de egyben a közigazgatási hatóság és a bíróság helyett azok automatikus jogi értékelését is elvégzi. Az egyedi körülmények mérlegelését nem tűrő súlyszámokat rendel az egyes, egészségügyi szakértelemmel megítélhető körülmények fennállásához.

Az indítványozó bíró állítja: a NEFMI rendelet a közigazgatási hatóság és a bíróság helyett lényegében a szakértőre telepíti a jogalkalmazás feladatát, mivel a jogalkotó elmulasztotta a kötött bizonyítás alóli ésszerű kivételek meghatározását.

***

Az Alkotmánybíróság szerint a perbeli szabad bizonyítás rendje nem válik kötötté azáltal, hogy a perben esetlegesen kirendelt igazságügyi szakértő az egészségkárosodás mértékét a jogszabályban meghatározott százalékos formában határozza meg. A perbeli szakértő ugyanis juthat a hatósági orvos-szakértőtől eltérő meggyőződésre az igénylő aktuális egészségi státusát illetően. A bíró tehát végső soron nem marad eszköztelen, a felülvizsgálat akár eltérő eredményre is vezethet, így az orvos-szakértő minősítésbeli jogszabályi kötöttségei nem érintik a bírósági felülvizsgálat hatékonyságát

Az Alkotmánybíróság mindezek alapján elutasította az alaptörvény-ellenessége megállapítására és konkrét ügyben való alkalmazási tilalmának kimondására irányuló bírói kezdeményezést. ( AB határozat bírói kezdeményezés elutasításáról: III/1845/2016.)

Erdővédelmi bírság.

Az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 108. § (2) bekezdése, valamint a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.K.27.484/2015/16. számú ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata.

Az indítványozó szerint a támadott jogszabályi rendelkezés sérti a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, illetve a jogorvoslathoz való jogát, mivel arra ad lehetőséget, hogy az arra nem jogosultak által megbízott fakitermelőket az eljáró bíróság és hatóság - tényleges mérlegelés és kimentési lehetőség nélkül - közigazgatási bírsággal sújtsa, míg a tulajdon-nyilvántartásba bejegyzett megbízók által megbízott fakitermelők mentesülhetnek a felelősség alól.

Az indítványozó állítja: a támadott bírói döntés azért sérti az alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való jogát, mert az eljáró bíróság nem tett eleget indokolási kötelezettségének, valamint a felperesi érvek mérlegelését mellőzve nem pártatlanul járt el. A bíróság döntése azért is sérti a tisztességes eljáráshoz való jogát, mert nem a tényállásnak és az Alaptörvénynek megfelelően értékelte az ésszerű határidők hatóságok általi jelentős túllépését. Kifejti továbbá: sérült a XXVIII. cikk (7) bekezdésében foglalt jogorvoslathoz való joga, mert a bíróság indokolás nélkül, külön fellebbezéssel nem támadható végzéssel elutasította a per során az Alkotmánybíróság eljárásának kezdeményezésére irányuló felperesi indítványt is.

***

Az Alkotmánybíróság megállapította: jelen esetben a panasz ugyan megjelöli az Alaptörvény megsérteni vélt rendelkezését, de az indokolás nem egyértelmű abban a tekintetben, hogy a sérelmezett jogszabályi rendelkezés miért ellentétes az Alaptörvénnyel, ugyanis nem fejti ki kellőképpen, hogy miért alaptörvénybe ütköző a különböző fakitermelők közötti vélt megkülönböztetés, ezért nem felel meg az Abtv. 52. § (1b) bekezdés d), valamint e) pontjának.

Tekintettel arra, hogy az indítvány nem vetett fel alapvető jelentőségű alkotmányjogi kérdést, továbbá nem mutatott rá a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenességre, valamint nem felelt meg a határozottság követelményének, az Alkotmánybíróság az indítványt – az Abtv. 56. § (3) bekezdésére figyelemmel – az Ügyrend 30. § (2) bekezdés a) és h) pontja alapján visszautasította. (AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról: IV/1755/2016.)

Védjegybitorlás.

AKúria mint felülvizsgálati bíróság Pfv.IV.21.409/2015/5. számú ítélete, valamint a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.21.151/2014/4. számú ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata.

Az indítványozó magánszemély 1999-ben kezdett foglalkozni Miskolc idegenforgalmának fellendítését elősegítő rendezvény szervezésével. 2000-től minden évben megrendezte a kocsonyafesztivált. Az indítványozó gazdasági társaság tulajdonát képezi a Miskolc Téli Kocsonyafesztivál ábrás védjegy. 2014-től azonban az önkormányzat egy másik gazdasági társasággal rendezte meg a kocsonyafesztiválokat, amely során a kocsonyafesztivál és kocsonyafarsang kifejezést felváltva használták. Védjegybitorlás miatt az indítványozók keresetet nyújtottak be, melyet a Fővárosi Törvényszék elutasított, a Fővárosi Ítélőtábla pedig helybenhagyott. A Kúria a felülvizsgálat folytán a jogerős határozatot hatályában fenntartotta.

Az indítványozó álláspontja szerint a határozatok megsértették az Alaptörvény XIII. cikkének (1)-(2) bekezdésébe foglalt tulajdonhoz való alapjogukat, mert a védjegy melyet felhasznált az alperes vagyoni értékű jognak számít, azt kisajátítani csak kártalanítás mellett lehet. Sérült továbbá a XV. cikk (1) bekezdésébe foglalt törvény előtti egyenlőséghez való alapjoguk, mert tulajdonosként mindenki egyenlő a törvény előtt, azonban az ítéletek többletjogot biztosítottak az önkormányzatnak, ugyanis nem közhatalmi jogkörben járt el az önkormányzat a kocsonyafesztivál megszervezésekor, hanem a tulajdonában álló gazdasági társaság rendezte meg a farsangot. Sérült a XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes eljáráshoz való joguk is, mert nem felelnek meg a pártatlanság követelményének a határozatok, ugyanis az önkormányzattal szemben részrehajlók.

***

Az Alkotmánybíróság ismételten rámutat arra, hogy az eldöntendő jogi kérdés az volt, hogy a rendezvény megtartásáról való döntés meghozatala és az ennek megszervezésére, lebonyolítására adott megbízás a Vtv. 12. § (3) bekezdése szerinti használati cselekménynek minősül-e. Mivel a bíróságok döntése szerint ezek a magatartások nem értékelhetőek védjegybitorlásként, ezért nincs annak jelentősége, hogy ezeket a cselekményeket ki és milyen (közhatalmi avagy tulajdonosi) jogkörben valósította meg. Mindezekből következően nincs alkotmányjogilag értékelhető kapcsolat az Alaptörvény XV. cikk (1) bekezdése, illetve XXVIII. cikk (1) bekezdése valamint az indítványban támadott ítéletek között, így az indítvány e tekintetben sem fogadható be.

Mindezeket figyelembe véve az Alkotmánybíróság az indítványt – az Abtv. 47. § (1) bekezdése és az 56. § (1)–(2) bekezdései, valamint az Ügyrend 5. § (1) és (2) bekezdései alapján eljárva, az Abtv. 29. § -ára, 56. § (3) bekezdésére, valamint az Ügyrend 30. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel – visszautasította. (AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról: IV/905/2016.)

Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának döntései.

Nullum crimen sine lege.

A Kúria Bfv.I.1512/2015/6. számú ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata.

Az indítványozó kifogásolta, hogy az ügyészség olyan bűncselekmény elkövetésével vádolta meg, amely a gyanúsítás közlésekor még nem szerepelt a hatályos Btk.-ban és az eljárt bíróságok olyan bűncselekmény elkövetése miatt marasztalták el, amely az elkövetés idején nem szerepelt az akkor hatályos büntető törvénykönyvben.

A Gyulai Járásbíróság kihirdetett ítéletével az indítványozót bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntettében valamint 19 rendbeli folytatólagosan, társtettesként elkövetett kényszerítés bűntettében bűnösnek mondta ki és ezért 1 év börtönbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette.

A Gyulai Törvényszék jogerőre emelkedett ítéletében az elsőfokú ítéletet megváltoztatta, a vádlottat 19 rendbeli folytatólagosan, társtettesként elkövetett kényszerítés bűntetteként az elbírált cselekményeket kísérletnek minősítette. Az indítványozó börtönbüntetését 4 000 000 Ft pénzbüntetésre enyhítette, amely tekintetében részletfizetést engedélyezett.

A Kúria az indítványozó felülvizsgálati indítványát elutasította és az elsőfokú, valamint a másodfokú ítéletet hatályában fenntartotta.

Álláspontja szerint az ügyészség által módosított vád nem tekinthető törvényesnek, mivel a cselekmény elkövetésének az időpontjában a költségvetési csalás bűntettére vonatkozó törvényi rendelkezés még nem volt hatályban, ugyanakkor a vádiratban foglalt jogosulatlan gazdasági előny megszerzése bűntettére vonatkozó törvényi rendelkezések pedig már hatályukat vesztetté így az eljáró bíróságok megsértették a nullum crimen sine lege elvét, amelyet a nemzetközi jog is elfogad. Sérelmezte továbbá, hogy a Kúria a felülvizsgálat során hozott végzésének indokolásában a vád és az ítéletek törvényességével ebben a vonatkozásban nem foglalkozott részletesebben. Az indítványozó szerint sérti a tisztességes eljáráshoz való jogát az is, hogy a nyomozati szakban tett tanúvallomását a meggyanúsítását követően felhasználták ellene, továbbá az a körülmény is, hogy az eljárt bíróságok kizárólag a rá nézve terhelő tartalmú tanúvallomásokat értékelték döntésük meghozatala során.

***

Az Alkotmánybíróság nem találta megalapozottnak az alkotmányjogi panaszt, mert az indítványozó magatartása az elkövetésétől kezdve a büntetőeljárás végéig a Btk.-ban szabályozott büntetendő cselekménynek minősült. A büntetőeljárásban az ügyész vádmódosítási (megváltoztatási, avagy kiterjesztési) jogosultságához alkotmányos aggály nem fér.

Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az indítvány alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést nem vet fel. A nullum crimen sine lege elve tehát nem sérült. Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló büntető ügyben a vádnak a módosítása nem sérthette az indítványozó tisztességes eljáráshoz való jogát.

Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése, valamint a XXVIII. cikk (4) bekezdése tekintetében elutasította. (AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról: IV/824/2016.)

Települési adó, önkormányzati rendelet szövegrészének megsemmisítése.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5068/2015/4. számú határozat alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata.

Az indítványozó előadta: Mikepércs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a települési adóról szóló 15/2014. (XI. 28.) számú önkormányzati rendeletét. A rendelet a települési adó tárgyaként a település közigazgatási területén található termőföldeket határozta meg, a települési adó alanyaiként azon természetes személyeket jelölte meg, akik a naptári év első napján az adó tárgyaként meghatározott termőföld vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként vannak bejegyezve.

Az Alapvető Jogok Biztosa indítványára a Kúria helyi önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárás keretében vizsgálat alá vonta a rendeletet. A panasszal érintett határozatában a Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy a rendelet törvényellenes, ezért 2016. december 31. napi hatállyal megsemmisítette. A Kúria a döntés elleni jogorvoslatot kizárta.

Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria kiterjesztő jogértelmezésével megsértette az Alaptörvény 28. cikkét, döntése sérti az Alaptörvény R) cikk (3) bekezdésében megjelölt történeti alkotmány vívmányait is. Az önkormányzati rendelet megalapozatlan indokokon alapuló megsemmisítésével a Kúria korlátozta az önkormányzat Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, illetve a 32. cikk (29 bekezdésében foglalt rendeletalkotási jogosultságát, döntése ezért alaptörvény-ellenes.

***

Az indítványozói az indítvány tartalma alapján a vizsgált ügyben megállapította: a panaszos a támadott határozat törvényességi szempontú felülvizsgálatát kérte az Alkotmánybíróságtól. Az Alkotmánybíróság szerint a támadott határozat tartalma és az indítványban felhívott, a panaszos által sérülni vélt alaptörvényi rendelkezések között az indítványozó által kifejtett indokok alapján alkotmányossági szempontú vizsgálatot megalapozó tartalmi kapcsolat nem volt megállapítható. Jelen ügyben az indítványozó a támadott kúriai határozat törvényességi felülvizsgálatát az Alkotmánybíróságnál nem indítványozhatja, ezért nem vizsgálta a továbbiakban azt, hogy az indítványban felhívott alaptörvényi rendelkezések közül melyek tekinthetők Alaptörvényben biztosított jognak, továbbá azt sem, hogy fogalmilag melyek képezhetnék az indítványozó „jogait”.

Az Alkotmánybíróság mindezek alapján megállapította: az eljárás tárgyát képező alkotmányjogi panasz nem felel meg az Abtv. 27. §-ában és 51. §-ának (1) bekezdésében szabályozott törvényi feltételeknek, ezért az indítványt az Abtv. 56. § (1)–(3) bekezdései, valamint Ügyrendjének 30. § (2) bekezdés h) pontja alapján visszautasította. (AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról: IV/1362/2016.)

A határozathoz Czine Ágnes párhuzamos indokolást csatolt.

Fegyverek egyenlősége, védekezéshez való jog.

ABudakörnyéki Járásbíróság 1.P.20.563/2012/31. számú ítélet, valamint a Budapest Környéki Törvényszék 3.Pf.20.601/2015/4. számú ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz.

Az indítványozó - perbeli alperes - és a perbeli felperes között ingóság kiadása iránti per volt folyamatban, amelynek során az elsőfokú bíróság meghatározott összeg kifizetésére kötelezte az indítványozót. Az indítványozó a döntés ellen fellebbezett, azonban a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

A támadott döntések az indítványozó álláspontja szerint sértik a tisztességes eljáráshoz való jogát, valamint a védekezéshez és a jogorvoslathoz való jogát is, mivel olyan hatósági határozaton alapulnak amelyben az indítványozót nem vonták be, eljárási jogait nem voltak biztosították.

***

Az Alkotmánybíróság szerint az alkotmányjogi panaszban kifejtett aggályok valójában a bíróságok által megállapított tényállást vitatják, a bírói döntések irányának, a bizonyítékok bírói mérlegelésének és értékelésének, illetve a bírósági eljárás teljes egészének ismételt felülbírálatára irányul, amelyre az Alkotmánybíróság nem rendelkezik hatáskörrel.

Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság megállapította: jelen ügyben nem merült fel a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség, illetve alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés, így az alkotmányjogi panasz az Abtv. 29. §-ban foglaltaknak nem felelt meg. Az Alkotmánybíróság ezért az Abtv. 56. § (2) bekezdése alapján, az 56. § (3) bekezdésére figyelemmel, valamint az Ügyrend 30. § (2) bekezdés f) pontjára tekintettel az alkotmányjogi panasz befogadását visszautasította. (AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról: IV/1110/2016.)

Zálogtárgyon bekövetkező tulajdonosváltás, jogutódlás.

A Győri Törvényszék 1.Pkf.50.430/2015/2. számú végzés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata.

Az indítványozó szerint az eljárt bíróság egyrészt úgy foglalt állást, hogy a zálogtárgyon bekövetkező tulajdonosváltás nem tekinthető jogutódlásnak, másrészt rámutatott, hogy a végrehajtás elrendelésének kizárólag a végrehajtás alapjául szolgáló közokiratban feltüntettet adóssal, vagy jogutódjával szemben van helye, a zálogtárgy új tulajdonosa azonban nem tekinthető az előző tulajdonos jogutódjának.

Az indítványozó állítja: e jogértelmezés következtében a zálogjog érvényesítése esetén jogutódlás megállapításának nincs helye, így a zálogtárgy új tulajdonosa ellen csak külön per eredményeként lehet a végrehajtást elrendelni. Az indítványozó szerint a támadott határozatok a fentiek okán sértik a tulajdonhoz való jogát.

***

Az Alkotmánybíróság megállapította: a bíróság döntésében elismerte a zálogjog fennállását, és nem tette lehetetlenné annak érvényesítését sem. Mindezek alapján az indítványozó által az alkotmányjogi panaszban az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdésének sérelmével összefüggésben felvetett aggályok a támadott bírói döntés érdemi alkotmányossági vizsgálatát nem teszik lehetővé, mert az alkotmányjogi panasz az Abtv. 29. §-ában meghatározott törvényi feltételek egyikének sem felel meg. Az Alkotmánybíróság ezért az alkotmányjogi panaszt – az Abtv. 47. § (1) bekezdése, 50. §-a és az 56. § (1)–(3) bekezdései, valamint az Ügyrend 5. § (1) és (2) bekezdései alapján eljárva – az Ügyrend 30. § (2) bekezdés a) pontja alapján visszautasította. (AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról: IV/448/2016.)

Versenyhivatali tájékoztatás.

A Kúria Kfv.II.37.114/2016/2. számú végzése és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 32.Kpk.46.474/2015/3. számú végzés alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése iránt előterjesztett alkotmányjogi panasz vizsgálata.

Az indítványozó előadta: tájékoztatás iránti kérelmet nyújtott be a Gazdasági Versenyhivatalhoz, amely tudatta vele, hogy a kéréseit visszaélésszerűnek minősíti és nem teljesíti. Az indítványozó a bírósághoz fordult és eljárási cselekmény lefolytatására kötelezés iránti kérelmet terjesztett elő. A bíróság a kérelmet felülvizsgálati kérelemnek minősítette és érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A Kúria a felülvizsgálati kérelmet hivatalból elutasította.

Az indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett bírósági döntések sértik az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes hatósági eljáráshoz való jogát, a XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát és a XXVIII. cikk (7) bekezdése szerinti jogorvoslathoz való jogát.

***

Az Alkotmánybíróság a jelen ügyben megállapította, hogy az indítványozó a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jogerős 32.Kpk.46.474/2015/3. számú végzése minősül az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló bírósági eljárást érdemben lezáró, eljárást befejező döntésnek, amely ellen az indítványozó az Abtv. 30. § (1) bekezdése szerinti törvényes határidőn belül nem terjesztett elő alkotmányjogi panaszt.

Az Alkotmánybíróság mindezek alapján az alkotmányjogi panaszt az Abtv. 56. § (1)–(3) bekezdései, valamint az Ügyrend 30. § (2) bekezdés d) és h) pontjai alapján visszautasította. (AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról: IV/1330/2016.)

Ingatlan-nyilvántartás, közigazgatási határozat felülvizsgálata.

A Miskolci Törvényszék 1.Kf.27.001/2016/3. számú ítélet, valamint a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 24.K.27.591/2014/28. számú ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata.

Az indítványozó gazdasági társaság - perbeli felperes - alapításakor az apportlistán különböző ingatlanok tulajdonjoga és használati joga szerepelt. Az illetékes kormányhivatal határozatában törölte az indítványozó javára apportált és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett használati jogot, valamint néhány ingatlan vonatkozásában az indítványozó haszonélvezeti jogát. Az indítványozó keresetében kérte a bíróságot, hogy a hatósági határozatot helyezze hatályon kívül és az ingatlan-nyilvántartásban fennállt jogát állítsa helyre. Keresetét a bíróság elutasította. Az indítványozó fellebbezett a döntés ellen, azonban a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság döntését - a per főtárgya tekintetében - helybenhagyta.

Az indítványozó álláspontja szerint a támadott döntések sértik a jogállamiság elvét, az emberi méltósághoz való jogot, a tulajdonhoz való jogot és a tisztességes hatósági eljáráshoz valójogot.

***

Az Alkotmánybíróság az indítvány vizsgálatakor észlelte, hogy az indítványozó a Kúria előtt felülvizsgálati kérelemmel támadta meg a Miskolci Törvényszék jogerős ítéletét, az ügyben jelenleg a Kúria folytat eljárást.

Megállapította: folyamatban lévő ügyben alkotmányjogi panasz benyújtásának nincs helye. Az Alkotmánybíróság emellett megjegyzi: a Kúria döntését követően – az Abtv.-ben meghatározott feltételek teljesülése esetén – az alkotmányjogi panasz előterjesztésének lehetősége továbbra is fennáll.

Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság az Ügyrend 32. § (3) bekezdése alapján, figyelemmel az Abtv. 56. § (3) bekezdésében előírtakra is, az indítványt visszautasította. (AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról: IV/1032/2016.)

Bartha Szabó József