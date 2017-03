Személyes hangvételű amerikai folk

2017. március 10. 10:36

Wendy Webb: Step Out Of Line

Azoknak, akik szeretik a személyes hangvételű, női énekhangra épülő produkciókat, igazán remek választás lesz a zongorán és gitáron egyaránt jól játszó amerikai énekesnő, Wendy Webb új albuma. Az amerikai folk zene jegyében fogant, Step Out Of Line címet viselő korong már az ötödik kiadvány az előadó diszkográfiájában. A friss album repertoárjában 10 szám kapott helyet. Ezek döntő többségét, egészen pontosan 9 számot maga Webb jegyez szerzőként. Az egyetlen „más irányból” érkező mű, egy Bob Dylan klasszikus, a „Girl From The North Country”. A lemezről összességében elmondható, hogy a számok lassúak, elnyújtottan építkezőek, de a harmóniák annyira megindítóak, a törékeny énekhang annyira érzelemteli, hogy zeneileg egy percig sem egyhangú vagy unalmas ez a gazdagon hangszerelt lemez. Jobbára nyílt tereket, magányos tájakat, tágas égboltot idéző szellősség jellemzi az összhatást.

A lemezen található számok listája:

A Step Out Of Line című korong leginkább az „easy listening” jellegű kiadványok közé sorolható. Ennek köszönhetően éppen annyira kiváló autózáshoz, mint sok más tevékenységhez háttérzenének.

1. Talk To Me

2. Step Out Of Line

3. Freedom

4. Destiny's Muse

5. Mexico

6. Camden Town

7. Magician Holiness

8. In The Night

9. Girl From The North Country

10. Where Are We Going Now My Love

Honlap:www.wendywebbmusic.com

Surrender Hill: Right Here Right Now

Az idén lesz éppen 3 éve annak, hogy két arizonai művész, a gitáros énekes Robin Dean Salmon és az énekes dalszövegíró Afton Seekins úgy döntött, hogy csinálnak egy duó produkciót. Már az első közös koncert során kiderült, hogy közönség nagyon lelkesen fogadta őket. Az elmúlt évek során számos sikeres fellépés követte a bemutatkozásukat. A koncertezés mellett akadt idejük a stúdiózásra is. 2015-ben készítették el a zenekar nevét viselő korongjukat, amelynek most már elérhető a folytatása is, ami a Right Here Right Now címet kapta. Az ének-gitár felállás bravúros játékot, gazdag és improvizatív előadásmódot jelent és különleges zenei élményt ad. Az album bőséges hallgatnivalót kínál a kiadvánnyal ismerkedőknek, ugyanis 14 számot találhatunk a repertoárban.

A legtöbb esetben a hangszerelés visszafogott és finom, a hangzás is kamara jellegű, ám az atmoszféra cseppet sem tartózkodó, érzelmileg szinte túlcsordul, ha egészen csendes is éppen egy dal, hangulatában majd szétveti az adott kereteket néha egy-egy pendülés, strófa, vagy csak egy szó. A gazdag kínálatból abszolút favoritnak, a „Run Away With Me”, a „God Don't Let The Road Disappear” és az „It Don't Feel Like Leaving” című dalok számítanak.

A lemezen található számok listája:

01. Pouring Rainbow

02. Big Mamma Big Daddy

03. I'll Never Let Go

04. Run Away With Me

05. Girl In My Heart

06. Empty Bottle Of Dreams

07. God Don't Let The Road Disappear

08. Wildfire

09. California

10. Rescue Me

11. To Be A Man

12. I Feel Nothing

13. It Don't Feel Like Leaving

14. Enemy Inside Of Me

Honlap: www.surrenderhill.com

Czékus Mihály