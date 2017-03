A Benelux-államok tárgyalni hívják a visegrádiakat

A Benelux-államok hamarosan meghívják a visegrádi országcsoport vezetőit Hollandiába, hogy közösen tárgyaljanak az Európai Unió jövőjéről - közölte Mark Rutte holland kormányfő péntek délelőtt Brüsszelben, az uniós csúcsvezetők informális tanácskozását megelőzően.

2017. március 10. 12:55

Mark Rutte (képünkön) belga és luxemburgi kollégájával közösen tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a visegrádi országokkal (Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország) tartandó megbeszélés után később a balti országokkal is hasonló egyeztetést kívánnak folytatni.



Hozzátette, a Benelux-államok pozitív szerepet akarnak játszani az EU jövőjéről szóló vitában.



Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnök azon véleményének adott hangot, hogy Beata Szydlo lengyel kormányfő gyerekesen viselkedett, amikor a vezetők előző napi ülésén "dacból" nem írta alá a csúcstalálkozó zárónyilatkozatát, miután a tiltakozása ellenére újraválasztották Donald Tuskot az Európai Tanács élére.



Hasonlóan nyilatkozott az osztrák kancellár is, aki szerint az ilyen cselekedetek "nem vezetnek sehova". Christian Kern reményét fejezte ki, hogy a pénteki ülésen együttműködőbb lesz a lengyel miniszterelnök.



Kern emellett az orosz szankciók ügyére is kitért. Mint mondta, Európának "kiegyensúlyozottabb kapcsolatokra van szüksége Oroszországgal", ezért újra kellene gondolni a büntetőintézkedéseket. Hozzátette ugyanakkor, hogy ez nem témája a mai ülésnek.



Lars Lokke Rasmussen dán kormányfő kijelentette, nem hiszi, hogy a történtek miatt Lengyelország elszigetelt helyzetben lesz az Európai Unióban.



Név nélkül nyilatkozó uniós források szerint reggel sokan attól tartottak, hogy Beata Szydlo nem fog megjelenni a pénteki ülésen, hanem idő előtt hazautazik Lengyelországba, később azonban megérkezett a lengyel kormányfő.



Pénteken már csak az Egyesült Királyság kilépése után bennmaradó "huszonhetek" vezetői maradnak Brüsszelben, hogy informális tanácskozásukon a szűkebb körű Európai Unió jövőjéről, illetve az EU elődszervezeteit megalapító Római Szerződés 60. évfordulója alkalmából rendezett március végi római csúcstalálkozó előkészítéséről egyeztessenek.



Sajtóhírek szerint a résztvevők között vita várható az európai projekt újraindításáról szóló nyilatkozat tartalmáról, amelyet a római találkozón fogadnának majd el. Németország, Franciaország, Olaszország és Spanyolország például a többsebességes Európa gondolatát támogatja, a keleti tagállamok azonban ezt hevesen ellenzik.

MTI