Orbán Viktor nem ment be egy nagy zsákutcába

Magyarország nem akart lengyel belpolitikai vitákba avatkozni, ezért az Európai Néppárttal összhangban szavazta meg Donald Tuskot az Európa Tanács élére. Lánczi Tamás szerint a magyar-lengyel kapcsolatokban nem fog törést okozni, hogy Orbán Viktor kormányfő nem a lengyel kormánypárt jelöltjét támogatta, mivel egyébként sincsenek egy pártcsaládban.

2017. március 10. 14:32

Orbán Viktor az Európai Néppárt döntésének megfelelően a korábbi lengyel jobbközép miniszterelnök, Donald Tusk mellett szavazott a csütörtöki Európa tanácsi szavazáson. Tusk 27 voksot kapott, míg a lengyel kormánypárt nem szavazta meg az ország volt kormányfőjét, aki egyébként az ottani ellenzéknek az emblematikus figurája.

Lánczi: Ez egy lengyel belpolitikai konfliktus

Valóban nagy vihart kavart ez a választás, de nagyobb a füstje, mint a lángja – minderről már Lánczi Tamás beszélt az Origónak. A Századvég elemzője szerint jelenleg van egy nagyon sikeres V4-es együttműködés, és ezen belül egy nagyon sikeres lengyel-magyar együttműködés. De mindezektől függetlenül a Fidesz vezette kormány egy másik európai pártcsaládba tartozik, mint a lengyel Jog és Igazságosság. Az elemző szerint ugyanez elmondható a magyar-szlovák viszonyról is, ahol pedig a Smer tartozik egy eltérő pártcsaládba, mint a magyar kormánypárt.

Lánczi szerint az ET-elnökének megválasztása körüli vita alapvetően egy lengyel belpolitikai konfliktus. A hazai ellenzéki sajtó igyekszik ezt felnagyítani, mivel ez a visegrádi együttműködést gyengítheti. Ez egy meglehetősen érdekes dolog – tette hozzá. A lengyelek is tisztában vannak azzal, hogy ebben az ügyben nem mehetett szembe a néppárttal a Fidesz, ha nem teszi ezt meg akkor pedig ki kellett volna lépnie a néppártból, ami sem a kormánynak, sem az országnak nem érdeke – mondta Lánczi.

A lengyel belpolitikában viszont valóban probléma, hogy az ottani ellenzéki párt megőrizte ezt a fontos pozíciót, de Magyarországon is nehezen lehetne elképzelni, hogy a kormány egy ellenzéki politikust támogasson valamelyik uniós testületben – fejtette ki az elemző. A következő időszakban továbbra is szoros kapcsolódási pont lesz a magyar-lengyel felek között a migráció ügye, az élelmiszerbiztonsági kérdések, a kétsebességes Európa ügye, de a brit kilépés is.

Merkellel együtt szavazott Orbán

A magyar döntéssel egyébként az Európai Néppárt mindegyik kormányzó pártja egyetértett, így többek között az Angela Merkel vezette Kereszténydemokrata Unió, vagy a Mariano Rajoy vezette spanyol Néppárt, de a francia konzervatívok is Tusk támogatása mellett álltak ki. A magyar kormány érthető módon nem akart beavatkozni a lengyel belpolitikai vitába, mivel a kormány több tagja és maga a miniszterelnök is sokszor elmondta, hogy nem kíván más országok belpolitikai viszonyaiba beavatkozni, főleg nem a pártok vitájába.

Az egyik legfontosabb európai napilap, a Le Figaro pozitív ártelemben külön kiemelte, hogy Theresa May brit es Orbán Viktor magyar miniszterelnök is megszavazta Donald Tuskot, és hogy ‎egy lengyel belpolitikai kérdésben a többi visegrádi ország nem ment be egy zsákutcába.

Lengyelországban egyébként 2005 óta gyakorlatilag a két nagy jobboldali párt, az Európai Néppártban lévő Polgári Platform, és az európai konzervatívok frakciójában lévő Jog és Igazságosság küzd a hatalomért. A baloldal teljesen eltűnt a politikai térképről, a 2015-ös parlamenti választáson nem sikerült megugraniuk a bejutási küszöböt.

A Facebookon rengeteg köszönő üzenetet is kapott Orbán Viktor, azért hogy Tuskra szavazott.

“Orbán Viktor Európa Talleyrand-ja”

Orbán Viktor képes egyensúlyozni Brüsszel és Moszkva között, ellenben a lengyel kormány mindkét oldalon felégetett maga mögött hidakat, és mindenáron, gyakran az európai valóság ellenére is hangsúlyozza saját álláspontját – állapította meg Wojciech Jablonski lengyel politológus a wpolityce.pl lengyel konzervatív hírportálnak nyilatkozva. Miközbena magyar miniszterelnök “még azt mondhatja: figyeljetek, én tudok az oroszokkal üzletelni”, Varsó részéről nincs válasz a kérdésre, mi az alternatíva, mit tudna aduként bedobni Brüsszellel szemben? – vélekedett Jablonski.

Tusk újraválasztását támogatva Orbán Viktor az európai diplomácia Talleyrand-jának bizonyult – értékelte a szintén a wpolityce.pl hírportálon megjelent véleménycikkében Lukasz Adamski. A magyar miniszterelnök, aki “évek óta pompás győzelmeket arat felbőszült liberálisokkal és baloldaliakkal szemben”, a diplomácia királyának nevezett francia államférfihoz hasonlóan nem először mutatta meg, hogyan kell Európában reálpolitikát folytatni – írta.

Adamski “gyermetegnek” nevezi az Orbánt a lengyel állásponttól eltérő szavazata miatt érő bírálatokat.

Rámutat: az Európai Néppárt tagjaként a Fidesz sokkal nagyobb szabadságot engedhet meg magánakaz európai konzervatívokkal együttműködő, de más pártcsaládhoz tartozó PiS-nél. Orbán mindazonáltal vérbeli konzervatív, aki csak akkor köt szövetségeket, amikor ez országának hasznos, hazafi, aki “nem romantikus erkölcsi győzelmeket, hanem reális diadalokat akar” – írta a szerző.

Orbán Viktor elmondta, miért állt ki az Európai Tanács elnöke mellett

Donald Tusk előző napi újraválasztása az Európai Tanács élére Magyarország számára Európa működőképességéről szólt, nem pedig egyik vagy másik tagállamról – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Brüsszelben, az uniós tagállamok vezetőinek csúcstalálkozóját követően.

Tudomásul kell venni, hogy az európai politika pártpolitikai alapon működik, márpedig a magyar kormányzó pártok – a kereszténydemokraták és a Fidesz is – az Európai Néppárthoz tartoznak, ezért annak egyetlen jelöltjét támogatta Magyarország – fogalmazott Orbán.

Mindent megtettek

Mint mondta, “mindent megtettünk, hogy ésszerű kompromisszumra jussunk”, ez azonban olyan csata volt lengyel részről, amely nem megnyerhető. Hozzátette, akkor is bele kell nyugodni a döntésbe, ha van olyan tagállam, amely számára ez nem fogadható el.

A mostani döntés nem befolyásolja a lengyel-magyar szövetséget, továbbra is szilárdon kiállunk Lengyelország mellett a méltánytalan támadásokkal szemben – szögezte le a kormányfő.

A lengyel internetet kifejezetten felháborította az, hogy Orbán kiállt Tusk mellett.

(24.hu)

hirado.hu . origo.hu