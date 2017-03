Még egyszer a baráti tűzről

Igaza van Bunford Gerda kolleginának: a balliberális remények alighanem egymás miatt hunynak ki majd.

2017. március 10. 16:16

Az összefogók valójában jobban ódzkodnak egymástól, mint attól, aki ellen összefognának. Márpedig csatába menni úgy, hogy közben a szomszédot is aprítod, nem kecsegtet fényes hadisikerrel, e fölismeréshez még csak Clausewitzet se muszáj lapozgatni.

A Momentum most még erre is rátesz egy lapáttal, mondván, ő valamennyi pártra rárontana. A kormányt lényegében az ellenzékkel együtt egyszerre akarja leváltani, csak az a kérdés, mikor. Először csupán 2022-re gondoltak, de nyilván szóltak nekik, hogy 2018-ban is lesznek választások, nagyratörő céljukat érdemes tehát előbbre hozniuk.

Nem találgatnám, ki áll, mi áll a Momentum mögött, kiderül majd úgyis. Összpárti kritikájuk azonban nem új találmány, ilyesvalami motiválta annak idején az áttörést remélő LMP-t és a Jobbikot is. Imázsuknak fontos eleme továbbá életkorukból fakadó politikusi ártatlanságuk, ami egyenesen az induló Fideszt idézi – épp csak merőben más körülmények között. Ha a Momentum mozgatói netán abban bíznak, hogy az „elitellenesség” és a politikusi ártatlanság önmagában merőben új, győztes ötvözetté kovácsolható ajánlat a mai Magyarországon, hát az elég sokesélyes kísérlet lesz.

Feltűnő viszont, hogy a Momentum milyen sok vegyértéket hagy szabadon a jobboldal felé - bizonyára több, mint tudatosan. Ennek véletlenül sem a kormánypártok a címzettjei, ám arra már nem vennék mérget, hogy a hamarosan színre lépő, Gémesi György gründolta párttal nem lesz-e valamiféle politikai liaison-juk. Gémesiék a hírekből kihámozhatóan, ugyancsak összkritikai mondandóval rukkolnak elő, miközben fellépésük korántsem a balliberális ellenzéki tortát morzsolná tovább, sokkal inkább a jobboldali szavazótábort kezdheti ki.

És ez új fejlemény.

Útszélén hagyott, egykori MDF-esek, kisgazdák, kiábrándultak, elégedetlenek, bizonytalanok adhatják Gémesiék táborát, feltehetően jól szervezett (önkormányzati) infrastruktúrával a hátuk mögött. A fővárosi eredetű és hatókörű balliberális ellenzéktől eltérően ez a párt eredendően vidéki genezisű, s egy-kettőre – pontszerűen vagy hálózatosodva – lehet jelen az ország egészében. Számára ideológiai és értékkülönbségek miatt partnerként aligha jöhetnek szóba a régebbi ellenzéki pártok, habár a politikai racionalitás, illetve a pragmatizmus logikája gyakran felülírhatja az efféle különbségeket.

A Momentum ellenben könnyen szóba jöhet. Összekötheti őket kritikai attitűdjük, s egymást jól kiegészítő „térképészeti” jellegük. S az egyként elitellenes budapesti Momentum és a vidéki Gémesi-párt viszonyát különösebb értékviták sem terhelik. Papíron már most kompatibilisebbek egymással, mint a ballib oldal.

Lehet, hogy egymásra találásukat valahol – s aligha csak füstös pártirodákban… – már javában tervezgetik?

Szóval, ha belenézünk a kristálygömbbe, akár ilyen baráti tűz is fellobbanhat benne.

Galló Béla, mozgasterblog.hu