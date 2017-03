Új magyar tévéfilm - Szabadonczok

A forgatókönyvíró-rendezővel, Pozsgai Zsolttal legújabb televíziós játékfilmje bemutatója kapcsán beszélgetett a hirado.hu.

2017. március 10. 18:27

Ahogy mondja, a sorozatok mellett Európa-szerte kezd újra divatba jönni a majdnem elfeledett tévéfilm műfaja.

- Pozsgai Zsolt személyében nem elsőfilmes rendezőről van szó, többek között A Föld szeretőjét 2010-ben, a Molto pavane tévéfilmet 2012-ben mutatták be. Három évvel később pedig a Farkasasszonyt. Mindháromnak ön írta a forgatókönyvét is. Ezek után egyenes folytatásnak tekinthető most a Szabadonczok?

- Az utóbbi években volt alkalmam hat tévéjátékot írni és rendezni, több szakemberrel a műfaj feltámasztásán gondolkodunk, a sorozatok mellett Európa-szerte kezd újra divatba jönni a tévéfilm, a tévéjáték. Tavaly Czuczor Gergely emlékév volt, megkerestek, és javasoltam, hogy legyen az emlékévre egy új tévéfilm, mert ez jut el igazán az emberekhez. Több hasonló megkeresést kapok, ezeket mind a tévé felé „terelem”. Ilyen értelemben a Szabadonczok egy átgondolt sorozat legújabb darabja, valóban. Ezekben közös, hogy valamilyen magyar történelmi alakhoz vagy korszakhoz köthetők. A magyar közönség pedig szereti a történelmi filmeket, csak keveset kapott az utóbbi húsz évben belőlük.

- Egy kicsit ássuk bele magunkat a történetbe. Miről is szól és kik is ezek a szabadonczok?

- 1849 decemberében, a szabadságharc leverése után játszódik, amikor ezrek menekülnek a megtorlás elől, az erdőkben temetetlen holtestek hevernek. Czuczor Gergelyről, a film főszereplőjéről kevesen tudják, hogy az első magyar értelmező szótár megalkotója volt, az 1848/49-es szabadságharc tevékeny részese, költő, dalszerző. Ő is menekülésre kényszerült, a sümegi püspöki kastélyban bújtatja őt a helyi püspök, miközben ő folytatja a magyar szótár összeállítását, hogy ne őrüljön bele a forradalom tragédiájába, ahogy annyian. Ugyancsak a város környékén bujdosik Vörösmarty Mihály is, akit halálos ítélet fenyeget, de már nem bírja tovább. Egy rejtélyes fiatal lány menti meg, és viszi őt is a püspöki palotához, ahol ez a két költő találkozik. Nem egyszerű ez, mert addig nem kedveltél egymást. De most kénytelenek együtt lenni. Haynau emberei azonban a nyomukra akadnak, és nem marad más választásuk, mind vagy megpróbálni tovább bujkálni, vagy feladják magukat, és vállalják a sorsukat. Ők a „szabadonczok”, ez a szó is a Czuczor-féle szótárból való, szabadságharcost jelent.

Szabadonczok – jelenetfotó Pozsgai Zsolt filmjéből. Fotó: Bezdán István

- Miért éppen ezt a történetet vitte filmre? Mi izgatta benne a legjobban?

- Mivel a felkérés a Czuczor emlékév kapcsán jött, és úgy gondoltam, nagyon kevesen tudják már, kiről is van szó, igyekeztem olyan történelmi helyzetet megfogni, ami érdekes, izgalmas lehet, és egyben bemutatja ezt a nyelvész szerzetest, akinek a magyar nyelvtörténet nagyon sokat köszönhet. Mindezt a témához képest szórakoztató formában. Az érdekelt, miféle energia hajtja ezeket a tehetséges embereket, ezeket a „szabadonczokat”, hogy a rettenetes sorscsapások között is a költészettel, a magyar nyelvvel való törődéssel foglalkozzanak. És hogy kapjunk egy igazi, szép életképet az egyik legszebb magyar szabadságharc végéről, hogy átélhessük azt a hangulatot, és a „csakazértis” katarzisát. Vörösmarty és Czuczor előtt a magyar nyelv szinte kihalásra volt ítélve, Budán és Pesten csak német szót lehetett hallani, ezen költőknek és kortársaiknak köszönhető többek között, hogy ma is magyarul beszélünk. A szabadságharc egyik fontos eleme volt a nemzeti önállóság, ez pedig egyet jelent a magyar nyelv megőrzésével.

Kovács Ágnes és Szabó Sipos Barnabás - jelenetfotó a filmből (Fotó: Bezdán István)

- Melyik karakter áll legközelebb a forgatókönyvíró szívéhez?

-Czuczor Gergelyről, aki ismeri, tudja, hogy nyelvtudós. De ennél sokkal színesebb karakter. Bencés szerzetes, pap, a rendjétől folyamatosan támadásokat kapott, hogy szerelmes verseket és dalokat ír, érzékletesen festi le a női test báját és tökéletességét. Közben az akadémia tagja. A nyelvi szótára pedig igazi, szórakoztató kirándulás a szavak között. Népdalszövegeket is ír, ezeket a mai napig éneklik rengetegen, nem tudva, ki a valódi szerző.

- Rendezőként milyen szempontok alapján castingolt? Kik a főszereplők?

- Az egész tévéfilm sorozatnak az a célja, hogy az ismert filmes arcokon túl olyan, rendkívül tehetséges színészeket engedjen a kamera elé, akik a színházi életben sokszorosan bizonyítottak, de képernyőn nagyon ritkán látjuk őket. Czuczor szerepét játszó Viczián Ottó ismert szinkronszínész, rengeteg filmben halljuk a hangját, most megismerhetjük másik oldalát, ugyanúgy, ahogy Szabó Sipos Barnabás esetében is. Vörösmarty alakjában Quintus Konrád, szintén a színházi közönség egyik rajongott alakja. A püspököt játszó Mészáros Mihály a békéscsabai színház örökös tagja, rengeteg főszerep után, ott mindenki ismeri. A fiatal, titokzatos lány szerepét Kovács Ági, a kaposvári színiegyetem első éves hallgatója játssza, ő mostani felfedezés. Maronka Csillával pedig régebben sokat dolgoztunk együtt, vártam már az alkalmat, mikor lehet neki is filmes lehetőséget adni. Úgy veszem észre, a tévénézők is szeretik az új arcokat.

Maronka Csilla és Mészáros Mihály - jelenetfotó a filmből. (Fotó: Bezdán István)

- Hogy sikerült a forgatás – hány nap alatt, milyen büdzséből gazdálkodtak, elegendő volt-e arra, amit tervezett?

- Öt nap alatt forgattuk le Sümegen és környékén, nagy hóban szerettem volna látni az egészet, és ezt a kegyet megadták az égiek. A forgatás első éjszakáján leesett a hó, és ez egészen más hangulatot kölcsönöz a filmnek. Egy órás a film, a tizenkét milliós büdzsé rendkívül takarékosnak számít, ezen senki sem gazdagodott meg, de nem is ezért csináltuk. Kevés az ilyen jellegű történelmi munka, és ez kihívás világosítónak, jelmeztervezőnek, színésznek, mindenkinek. Szívesen vállalják az értelmes munkát a piaci ár alatt is ilyenkor. Mindent felvettünk, amit terveztem , és amit ennyi idő alatt lehet.

- Mire készül most, min dolgozik éppen?

-Most fejeztem be egy ötvenhatos dokumentumfilmet, és készülök idén még két tévéfilmre, valamint egy újabb dokumentumfilmre. A színházi darabjaim pedig mennek tovább itthon és külföldön. Hiszek abban, hogy a tévéfilm fel fog támadni, és ezért a feltámadásért igyekszem magam is minél többet tenni. A magyar történelem pedig van olyan, mint bármely nemzeté, tele érdekes, izgalmas, titokzatos történetekkel. Van bőven miből meríteni.

Pozsgai Zsolt Szabadonczok című tévéfilmjét az M5 csatorna március 11-én szombaton 21.50-kor tűzi műsorára.

hirado.hu/Szabó Bea