Győzedelmes dalok…

2017. március 11. 16:46

Látványos napirend előtti ütközetekkel színesítette életét legutóbb is a Tisztelt Ház. Nem volt meglepetés, hogy a szónoklók s híveik ugyanazt pártállástól függően egészen másként látták.

Szerényen stilizálva, mellőzve a bekiabálásokat, csak a szolidabb zajokat jelezve ”közvetítjük” szenvedélyes szónoklataikat.

A múltról, a jövőről és a homogén nemzetről!

Dr. HILLER ISTVÁN, (MSZP): - Tisztelt Ház! A közelmúltban komoly visszhangot váltott ki a miniszterelnök úr egy nyilvánosság előtt elmondott beszéde, amelyben az etnikai homogenitás kifejezést használta. A visszhang itthon és külföldön is bíráló és negatív volt. A kormány több fordulón keresztül magyarázkodott, - okkal! Sokan sokféle értelmezést adtak és elemezték. Kérem, engedjék meg, hogy a tudományos kutatás általános és elfogadott megállapításait itt és ma összekapcsoljam egy roppant egyszerű, ám igencsak konkrét politikai példával, a Magyar Országgyűlés munkahelyi adottságaival.

- A Magyar Országgyűlés képviselői az ülésen részt vevő nemzeti szószólók kivételével nem etnikai alapon kerülnek megválasztásra. Magyar emberek, magyar állampolgárok, ebben az összehasonlításban sok más magyarországi környezethez, munkahelyhez hasonlíthatók. Mégis sokkal inkább szem előtt vannak, vagyunk, ezért javaslom, hogy nézzük meg ezen említett aspektusból. Legtisztességesebb, ha mindjárt magamon és a saját frakciómon kezdeni. Hiller a családnevem, soproni régi polgár család, de jól érezhetően a névből, hogy az őseim nem Árpád vezérünkkel jöttek a mai Magyarországra. Mögöttem Korózs képviselő úr ül, az ő felmenői és neve vallon eredetű, mellettem meg Burány képviselő, akinek családneve szlovák csengésű.

- Egy frakcióval arrébb a frakcióvezetőt Volnernak hívják, mellette Staudt képviselő ül. (Derültség a Jobbik soraiban.) Mögöttük Ander képviselő, mellettem meg Sneider alelnök úr, akiktől egyébként alapvető felfogásbeli különbségek választanak el, de az összeköt, hogy az ő nevük sem ősmagyar eredetű. Újabb frakcióval arrébb nemrég Schmuck képviselő asszony volt a vezető, előtte Schiffer képviselő úr látta el ezt a szerepet, - szép nevek. Frakciójuk tagja pedig Ikotity képviselő úr, nem kétséges, szláv, talán szerb felmenőkkel. A kereszténydemokratáknál Hoffmann államtitkár asszony előtt Harrach frakcióvezető ül. (Derültség.) Mögötte Firtl képviselő úr, civitas fidelissima, a leghűségesebb magyar város képviselője. Hirt, Lezsák, Manninger, Völner, Witzmann, Tuzson Fidesz-képviselő urak nevei is jól és világosan tanúskodnak. Az Európai Unióban a magyar biztos neve Navracsics. (Derültség.) Hazánk jelenlegi köztársasági elnöke pedig Áder, német nevet visel, jelentése ér, erezet.

- Ez, tisztelt képviselőtársak, Európa közepén így normális. Különböző irányokból jöttünk, különböző irányokból jöttek az őseink. Vitatkoznak, vitatkozunk néha késhegyig menő vitákban, és remélem, hogy ebben egyetértünk: mindannyian büszke magyarok vagyunk! Senkinek sincs joga a másikat feljebb vagy lejjebb sorolni, mert így vagyunk, így alkotunk egy nemzetet! Felesleges minden olyan beszéd, amely mást és másként akarja ezt láttatni!

- Érdemes minderről a tudományt említeni, ugyanis a tudomány előbb adott hiteles és átgondolt magyarázatot, mint a politikusok. Ennek a kérdésnek egyik legtekintélyesebb professzora, Bálint Csanád akadémikus így foglalta össze, - megjelent a Magyar Tudomány 2008/10. októberi számában: „Aki nyílegyenesen töretlen ívű históriának szeretné látni a magyar nép genezisét, valószínűleg elégedetlen a szaktudósok eredményeivel, s persze továbbra is ragaszkodhat fantazmagóriáihoz.” Javaslom, hogy ne fantazmagóriáihoz ragaszkodjunk! Javaslom, hogy egymás között is vegyük alapul mindazt, ami elhangzott és gondolatainkat, beszédeinket is érdemes ennek megfelelően alakítani! (Taps az MSZP soraiban.)

Milyen hatással van a hazai ellátásbiztonságra a fosszilis energiahordozók arányának csökkenése?

MÓRING JÓZSEF ATTILA, (KDNP): - Az energiapolitika meghatározó része az energiafogyasztás és az ezt biztonságosan fedezni képes ellátási rendszer, az ország átgondoltan megválasztott energia-portfóliója. Magam is érdeklődéssel kísérem figyelemmel a hazai mellett a világ energiafogyasztási trendjeit, ahogy az energiahordozók alkalmazásának változását is. Ezekről a folyamatokról áttekinthető adatokkal rendelkezik a Nemzetközi Energia Ügynökség, de most legutóbb az Európai Unió statisztikai hivatala is nyilvánosságra hozott adatokat az EU energiafogyasztásáról.

- Mielőtt azonban említést tennék ezen adatok főbb megállapításairól, vessünk egy pillantást hazánkra: milyen energiákra építünk tehát itthon? Van Magyarországon atom, szén, illetve lignit és megújuló energiaforrás. Ezek az elmúlt évek tapasztalatai alapján jól megférnek egymás mellett, rendszerünk jól üzemel, fogyasztóink ellátása garantált jelenleg is. Még a három évtizedes hidegrekordot produkáló 2017 januárjában is képes volt jól helytállni energiarendszerünk, az ország energiaellátás-biztonsága ezen a télen is végig garantált volt.

- Az EU felé azt vállaltuk, hogy hozzájárulunk a közösségi üvegházhatásúgáz-kibocsátás 40 százalékos csökkentéséhez, míg a világ, pontosabban a párizsi egyezmény aláírói felé pedig azt, hogy a globális éghajlatvédelmi célok elérését elősegítjük. Mindezek fényében felmerülhet a kérdés: a hazai energiamix, megfelelően képes-e támogatni ezen elköteleződésünket a dekarbonizáció irányába? Ennek megválaszolásához érdemes tehát végigvennünk az európai uniós energiafogyasztási adatokat.

- Hol is áll pontosan Európa a karbonmentesítési feladat teljesítésében? A publikált adatok szerint az EU bruttó energiafogyasztása 2,5 százalékkal az 1990-es szint alá csökkent 2015-re. Az 1626 millió tonna olajegyenérték felhasználása egyúttal 11,6 százalékkal alacsonyabb a 2006-ben elért csúcsértékhez viszonyítva. Tavalyelőtt még a fogyasztás közel háromnegyedét fosszilis energiahordozókkal, tehát szénnel, kőolajjal és földgázzal biztosították, de az utóbbi évtizedekben részarányuk folyamatosan csökkent, míg 1990-ben 83 százalékot, 2015-ben már csak 73 százalékot tettek ki.

- De mit mondanak az adatok Magyarországról? Hazánk ezen a téren is jól vizsgázott. Az ország energiafogyasztása a vizsgált időszakban és az EU egészéhez viszonyítottan jóval nagyobb mértékben, több mint 16 százalékkal lett kevesebb. Az energiamixen belül a fosszilis energiahordozók aránya az 1990-es szinthez képest 12 százalékponttal 70 százalékra csökkent, amely utóbbi az Unión belül a 9. legalacsonyabb érték, - bár igaz, energetikai importfüggőségünk az EU egészéhez hasonlóan sajnos szintén emelkedett. Az Országgyűlés által 2011-ben elfogadott nemzeti energiastratégia a függőségtől való függetlenedés céljával irányította figyelmünket a hazánk számára nélkülözhetetlen energiahordozókra, és határozta meg a legkézenfekvőbb, az ország fenntartható energiaellátását leginkább garantáló energiamixet. Ez a függetlenedési törekvés, ha kis lépésekben is, de elindult. Elvitathatatlanul látszik, hogy Magyarország tesz lépéseket a dekarbonizáció irányába. Úgy vélem, jó ütemű az előrehaladás, hiszen ezen az úton még nagyobb teret nyit a függetlenedésre az előttünk álló évtizedekben a Paksi Atomerőmű kapacitásfenntartása és a megújuló energiaforrások fokozatos térnyerése. Tehát bőven van mozgásterünk a dekarbonizáció elősegítésére.

- Végül hadd emlékeztessem önöket Ferenc pápa aktív szerepére, amit a világ és természetünk védelme érdekében folyamatosan kinyilvánít. Így nem véletlen, hogy a „Laudato si” kezdetű enciklikájában kitér korunk társadalmának egyik fontos kérdéskörére és lényeges célkitűzésére, a fosszilis energiahordozók kiváltásának szükségességére is.(Taps a kormánypárti padsorokban.)

Tovább falazna a kormánytöbbség a korrupt politikusoknak?

IKOTITY ISTVÁN, (LMP): - Az elmúlt években a kormánypártokon kívül mindenki számára teljesen egyértelművé vált, hogy a politikusok önbevallásán alapuló vagyonnyilatkozatok nem érnek semmit. Nincs olyan év, amikor ne derülnének ki elfelejtett ingatlanok, elfelejtett négyzetméterek, eltitkolt nyaralók vagy elhazudott százmilliók, mindenféle következmények nélkül.

- A vagyonnyilatkozati rendszer ma nem az átláthatóság bizonyítéka, hanem korrupt, gőgös politikai elit kiábrándító bizonyítványa saját magáról! Aki részt vesz a jelenlegi vagyonnyilatkozati rendszer fenntartásában, az bűnrészességet vállal minden egyes korrupt politikussal, minden ellopott forinttal, függetlenül attól, hogy a pénzt ő vagy egy kollégája lopta el! Az LMP nem akar asszisztálni az elmúlt 27 évben kialakult „kéz kezet mos” elvéhez. Mi, nem az átláthatóság képmutató látszatát akarjuk fenntartani, hanem új alapokra akarjuk helyezni a magyar politikát. Mi, be akarjuk bizonyítani a magyar embereknek, hogy a politikával, a politikusokkal nem jár szükségképpen együtt a korrupció. Be akarjuk bizonyítani, hogy Magyarországon is teremthetünk olyan viszonyokat, ahol a politikusoknak nem enyhébb, hanem sokkal szigorúbb elvárásoknak kell megfelelniük, mint bármelyik magyar állampolgárnak. A Lehet Más Politika ezért évek óta nemcsak a vagyonnyilatkozati rendszer eltörlését követeli, de leraktunk egy olyan saját javaslatot is az asztalra, ami a garanciát jelentené a jelenlegi rendszerbe tudatosan beépített kiskapuk és menekülőutak felszámolására.

- Mi nemcsak a problémákat mondjuk el, nemcsak a kifogásokat fogalmazzuk meg, hanem konkrét, végiggondolt javaslatot raktunk le az asztalra. A mi javaslatunk szerint a vagyonnyilatkozatok helyett kötelező vagyonosodási vizsgálatnak kellene alávetni évről évre a parlamenti képviselőket, és nemcsak őket, a kormánytagokat, közjogi méltóságokat, önkormányzati vezetőket, valamint állami és önkormányzati tulajdonban lévő cégek vezetőit is. Ebben a rendszerben az átláthatóság nem ellenőrzés nélküli önbevalláson alapulna, hanem egy független intézmény végezné a vizsgálatokat. A vizsgálat célja pedig nemcsak a bevallott, hanem a be nem vallott vagyon eredetének feltérképezése is lenne. Mi ezt a javaslatunkat adtuk be akkor is, amikor Simon Gábor eltitkolt százmillióira fény derült, és akkor is, amikor Rogán Antal, Szijjártó Péter és ki tudja, hány kormánypárti politikus lebukott a vagyonnyilatkozatával. Minket ugyanis a kormánnyal szemben nem a korrupció színe érdekel, hanem a korrupció ténye. A kormánytöbbség azonban minden egyes alkalommal lesöpörte a javaslatunkat, ezzel egyértelművé tette, hogy a kormánypárti képviselőknek van takargatnivalójuk, ha ugyanis az ember nem rejteget semmit, ha valóban tisztességes, akkor a minél szigorúbb vizsgálatban érdekelt, hiszen csak így tudja ezt jobban bizonyítani.

- Mi azonban nem adjuk fel! Az idei év elején ötpárti egyeztetést kezdeményeztünk a javaslatunkról, hogy a frakciók már a benyújtás előtt jelezhessék esetleges problémáikat, és így is növeljük a valódi átláthatóság megteremtésének az esélyét. Az egyeztetésen legnagyobb meglepetésünkre az ellenzéki képviselők mellett a kormánypárt egy képviselője is megjelent. Bár jelenlétével nem emelte az esemény fényét, ugyanis világossá tette, hogy a Fidesznek esze ágában sincsen hozzányúlni a jelenlegi vagyonnyilatkozati rendszerhez, szerinte ugyanis ez jelenleg Európa egyik legszigorúbb ilyen jellegű rendszere. Bár teljesen egyértelmű, hogy kár vitázni a Fidesz álláspontjával, hiszen azt ők maguk se gondolják komolyan, de azért érdemes egy dolgot leszögezni. Az a rendszer, ahol a politikusok sorra titkolják el a vagyonukat, majd semmiféle következménye nincs annak, ha rajtakapják őket, az nem szigorú, se nem működőképes, és ebből a szempontból minket egyáltalán nem érdekel, hogy Európa más országaiban mi a szabályozás!

- Mi a napokban újra benyújtjuk azt a javaslatunkat, amelybe már a kérdést komolyan vevő parlamenti pártok javaslatait is beépítettük. A kérdésről tehát újra szavazni fog az Országgyűlés, és akkor újra ki fog derülni, hogy a kormánypártok a korrupt politikusok vagy pedig az átláthatóság oldalán állnak. Egy dolgot azonban érdemes minden egyes kormánypárti képviselőnek az eszébe vésnie: ha újra leszavazzák a javaslatunkat, akkor nem az LMP ötletére mondanak nemet, hanem a magyar emberek azon teljesen egyértelmű igényére, hogy a korrupt politikusokat vonják felelősségre! (Taps az MSZP soraiban.)

Miért hallgat az Orbán-kormány, amikor elhangzik a brüsszeli bürokrácia öszödi beszéde?

GYÖNGYÖSI MÁRTON, (Jobbik): - Képviselőtársaim! A múlt héten a vezető német gazdasági napilapban, a Global Handelsblattban Günther Oettinger EU-büdzsét felügyelő német biztos egy kérdésre adott válaszában azt nyilatkozta, hogy az olyan renitens országokkal szemben, mint amilyen Magyarország és Lengyelország, nem szabad azt a szankciót alkalmazni, hogy az európai uniós forrásokat megvonjuk, ugyanis ezek a források nem a kelet-közép-európai régió fejlesztését szolgálják elsősorban, hanem a nyugati országok cégeinek jelentenek pótlólagos bevételt. Elsősorban az ő érdekeiket, az ő piacszerzésüket szolgálják, ez az Európai Unió fejlesztési és kohéziós politikája. Ez a kijelentés egy európai uniós biztostól a nyílt beismerése annak, hogy az Európai Unió a kelet-közép-európai országok komprádor kormányaival közösen veri át Kelet-Közép-Európa népeit, - közösen, ugyanis ehhez az európai uniós kormányok is asszisztálnak. Kikotyogta a szörnyű igazságot! - - Nem túlzás azt mondani, hogy felért az őszödi beszéddel. Kiderült az, amit eddig mindig is sejtettünk, mindig is érezhettünk, de most már az Európai Unió egyik vezetője mondta ki azt, hogy az Európai Unió elsősorban nyugati, azon belül is német gazdasági, pénzügyi érdekek szolgálatában áll. Az európai uniós fejlesztési kohéziós politika elsősorban tehát a nyugati cégek piacszerzéséről szól, és nem a kelet-közép-európai régió fejlesztéséről. A kohéziós politika elsődleges kedvezményezettjei ugyanis a nyugat-európai országok.

- A Jobbik Magyarországért Mozgalom már 2011-ben felhívta a figyelmet: itt lenne az ideje annak, hogy az Európai Unió valós mérlegét megvonjuk. Ugyanis nem igaz az, amit a Fidesz és a balliberális atlantisták egymásra licitálva hangoztatnak, hogy az európai uniós csatlakozásunk mérlege kimerül a közvetlen hatásokban, az Európai Uniónak fizetett tagdíj, illetve az Európai Unióból hazánkba érkező források különbözetében. Nem ebből áll az Európai Unió mérlege! Vannak követett hatások is, többek között az, hogy az európai uniós forrásokat hogyan, miként használhatjuk föl.

- Az európai uniós fejlesztési politika reformokra szorul! Ugyanis ezek pántlikázott pénzek, amelyeket az európai uniós tagállamok nem úgy költhetnek el, ahogy ők szeretnék, vagy ahogy az ő érdekeik elsősorban diktálnák, hanem úgy, ahogy azt a kiíró, a fejlesztési pénzek nyújtója előírja, és olyan befektetéseket eszközölhet, amilyeneket a források nyújtója megenged. Az igazi kérdés már csak az: miért hallgat a magyar kormány, és miért hallgatnak a közép-kelet-európai országok? Háromszor négy éven keresztül önök kormányozták ezt az országot és a felzárkózás illúzióját keltették. Hirdették: az európai uniós fejlesztési pénzekből, ezzel a kohéziós politikával Magyarország szépen fölzárkózik a Nyugathoz. Nos, nemhogy közelebb kerülnénk Nyugat-Európához, hanem attól egyre távolabb kerülünk.

- Nem azt a fajta gazdaságpolitikát kellett volna folytatni, amit önök folytattak, hogy alacsony bérekkel, rugalmas munkatörvénykönyvvel kiszolgáltatják a magyar lakosságot, a magyar állampolgárokat ennek a felelőtlen politikának, ami alapvetően két lehetőséget tár egy magyar munkavállaló elé, egy ambiciózus fiatal magyar elé: vagy itthon marad és beáll bérrabszolgának, vagy pedig elmegy Nyugat-Európába. Örülök, hogy önök végre találtak egy gumicsontot és észrevették azt, amit már tíz éve tudunk: Európai Unió perifériáján másodrangú állampolgárok vagyunk, és szeméttel etetik Kelet-Közép-Európa népeit. De nem ez a valóságos probléma, hanem az, hogy a bérek leszakadóban vannak. Ezzel tessék foglalkozni! Kövessék a Jobbik példáját, amelyik a béruniót tűzte ki célul és a magyar bérek felzárkóztatását Nyugat-Európához! (Taps a Jobbik padsoraiban.)

Nagy Szeder István, aki 1956. november 1-jén parlamenti választást szervezett Kiskunhalason!

LEZSÁK SÁNDOR, (Fidesz): - Képviselőtársaim! Az 1956-os emlékév június 16-án zárul, de már most megállapítható, hogy nincs olyan képviselőtársam, aki valamilyen formában ne vette volna ki részét abban a közösségi munkában, aminek célja az volt, hogy méltó helyére kerüljön az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc a nemzet emlékezetében. Bizonyítják az elmúlt hónapok, hogy kiapadhatatlan élményforrás 1956, és különösen az elmúlt hónapokban kerültek felszínre olyan vidéki történések, amelyek már-már a feledés homályába merültek. Ilyen Nagy Szeder István életútja, életműve, és az a történés, ami ma is rendkívül izgalmas történés az 1956-os októberi napokban. (Zaj az ellenzéki pártok soraiban.)

- Nagy Szeder István kisgazda politikus volt, akit erősen meghurcoltak. 1947-ben kizárták a Kisgazdapártból, ezt követően a Szabadság Párt listáján jutott be a parlamentbe, de a mandátumát megsemmisítették. Ezt követően internálótáborba került, majd visszahúzódva a közélettől élte a napjait Kiskunhalason helytörténészként, építészként. Rendkívül nagy tekintélye miatt ’56 októberében rá figyelt Kiskunhalas közössége, azonban ő a kérés ellenére nem vállalt a forradalmi bizottságban munkát, mert azt mondta, hogy kommunistákkal, a volt vezetőkkel nem hajlandó együtt dolgozni. (Moraj, zörgés. Az elnök csenget.)

- 1956. október 27-én, amikor szombaton este tüntetés volt Kiskunhalason, a mai Bethlen Gábor téren, a kommunista sortűz két halálos áldozatot és több sebesültet követelt. Ekkor kihirdették az ostromállapotot, a katonai igazgatás vette át a város irányítását, az indulat sűrűsödött, gyúanyaggá vált, és ebben a zaklatott, robbanásig feszült légkörben hétfőn, október 29-én a városi tanács kommunista vezetői újólag kérték Nagy Szeder Istvánt, hogy vegyen részt a forradalmi bizottság munkájában, rendkívüli népszerűségével segítsen oldani a feszültséget, levezetni az indulatokat, megakadályozni az újabb vérontást. Nagy Szeder István azzal a feltétellel vállalta a bizottsági tagságot, ha 48 órán belül Kiskunhalason demokratikus módon önkormányzati választást tartanak. A feltételt elfogadták, és így került sor november 1-jén az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc egyetlen szabad demokratikus önkormányzati választására. 48 órán belül megszervezték Nagy Szeder Istvánék ezt a választást, két nap előkészület után, csütörtök reggel 8 órakor megnyíltak a szavazókörök, délután kettőig lehetett szavazni. Volt olyan szavazókör, ahol a részvétel 100 százalékos volt, közel 16 ezren vettek részt a választáson, és még mozgóurnák is voltak, vitték a a kórházakba. - Minden párt, politikai erő részéről elismert, szabályos önkormányzati választás történt Kiskunhalason. A voksok 76 százalékát a Független Kisgazdapárt nyerte el, a Szociáldemokrata Párt 14 százalékot, 6 százalékot a Nemzeti Parasztpárt, és a Magyar Dolgozók Pártja, a Kommunista Párt pedig 4 százalékot kapott. Még ez is sok, mondta az utóbbiról Nagy Szeder István később. (Derültség.) November 1-jét követően már hozzáláttak a környező településeken is, hogy előkészítsék a választást, azonban a szovjet tankok, a megszállás eltiporta ezeket a kezdeményezéseket. Ezt követően Nagy Szeder István 16 vagon élelmiszert gyűjtött a munkatársaival, különösen a református egyház segítségével. Nos, Nagy Szeder Istvánra emlékezünk, és köszönöm, hogy meghallgattak! (Taps a kormánypártok soraiban.)

