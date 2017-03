A horvátok is a multik áruit keresik

Déli szomszédunk vásárlóinak is szemet szúrtak a termékek minőségbeli különbségei.

2017. március 11. 12:53

Úgy tűnik, már az Adria partján élő vásárlók sem lehetnek biztosak abban, hogy a multik által kínált termékek minősége azonos a nyugati országokban kapható kínálattal. Déli szomszédunkban tavaly egy európai parlamenti képviselő javaslatára indult széles körű ellenőrzés, a kérdő­íves felmérés eredményeként 22 termék került be az összehasonlító kutatásba – tudta meg a Magyar Idők. A kémiai és az érzék­szervi vizsgálatok kiértékelése várhatóan június végén lát majd napvilágot.

Horvátországban sem ismeretlen probléma az uniós országonként eltérő minőségű élelmiszerek jelenléte. Az Európai Unió Mezőgazdasági és Halászati Tanácsának hétfői ülésén déli szomszédunk is csatlakozott ahhoz a szlovák–magyar közös előterjesztéshez, amelyben jogi lépéseket kérnek az Európai Bizottságtól a probléma megoldásához. Most kiderült az is, hogy az Adria partján élő vásárlóknak is szemet szúrtak azok a minőségbeli különbségek, amelyeket akkor tapasztalnak, ha a Nyugat-Európában vásárolt árukat összehasonlítják az otthon kapható azonos márkájú termékekkel. Annak érdekében, hogy kiderítsék, van-e igazság a városi legenda mögött, Biljana Borzan, Horvátország Európai Parlamenti képviselője széles körű vizsgálatot kezdeményezett.

A Magyar Idők a Horvát Nagykövetségtől megtudta: a hatóság kérdőíves felmérést indított annak érdekében, hogy kiderüljön, a lakosság szerint mely termékkörökben indokolt a vizsgálat. A reprezentatív felmérés eredményeként 22 termék került górcső alá, amelyeket a szakemberek kémiai és érzékszervi szempontok alapján is megvizsgálnak, ahogyan azt is ellenőrzik, hogy a csomagoláson feltüntetett összetevők megfelelnek-e a valóságnak. Az élelmiszer-ügynökség kosarába több húsipari termék, néhány alapvető élelmiszer, alkoholmentes italok, sör, energiaital, édességek, haltermékek kerültek, emellett kávét, bébiételt, sós nassolnivalót, valamint különböző olajakat és zsiradékokat is vizsgáltak.

A nagykövetség tájékoztatása szerint a projekt második szakaszának előkészítése a vége felé közelít. Jelenleg azon dolgoznak az ügynökség szakemberei, hogy kiválasszák azokat a németországi és horvát laboratóriumokat, ahol a mintákat több szempontot figyelembe véve elemzik majd. Az eredmények várhatóan június végén látnak napvilágot.

A EU-tagországok lakói gyakran nyaralnak a horvát tengerparton, ám a kínálat kifogásolható

A horvát vizsgálat jól illeszkedik ahhoz az ellenőrzés-sorozathoz, amelyet az elmúlt hetekben a régió tagállamai indítottak. Miután egy hónapja a szlovák agrárminiszter közölte: a vizsgálati eredményeik azt mutatják, hogy számos Nyugat-Európában kapható termék minősége eltér az azonos márkanéven Szlovákiában forgalmazott árukétól, nyilvánosságra kerültek a magyar élelmiszerlánc-biztonsági hatóság korábbi ellenőrzésének hasonló következtetései is. Ezt követően rendelt el először a cseh, majd a román tárcavezető hasonló vizsgálatot.

A multinacionális élelmiszergyártók tisztességtelen gyakorlata miatt legutóbb az EU mezőgazdasági és halászati tanácsülésén szólaltak fel a tagállamok. Az eltérő minőségre utaló vizsgálati eredményeket tartalmazó közös magyar–szlovák előterjesztéshez Horvátország mellett Csehország, Románia, Szlovénia, Bulgária, és Görögország is csatlakozott. Robert Fico szlovák kormányfő kezdeményezésére pedig nemrég a visegrádi országok vezetői is rendkívüli csúcstalálkozón vitatták meg az országonként eltérő minőségű termékek ügyét. A szlovák miniszterelnök szerint az élelmiszergyártók ilyen gyakorlata egyértelmű csalás, és ha Brüsszel nem tesz a helyzet megváltoztatásáért, Szlovákia európai polgári kezdeményezést indítványoz az ügyben.

A V4-találkozó után Orbán Viktor magyar miniszterelnök jelezte: az ügyben kettős mérce érvényesül az Európai Unió piacán, ebből a szempontból másodrendűeknek minősülnek Közép-Európa állampolgárai.

Lépéskényszerben a bizottság Az EU állam- és kormányfői zárónyilatkozatban hívták fel a figyelmet a keleti és nyugati piacokon értékesített élelmiszerek kettős minőségének problémájára. Hölvényi György kereszténydemokrata európai parlamenti képviselő szerint az Európai Bizottságnak lépéseket kell tennie a sértő kereskedelmi gyakorlat megszüntetése és az élelmiszer-ellátási lánc jobb működése érdekében. Az viszont üdvözlendő, hogy az agrárminiszterek hétfői tanácsülésén magyar–szlovák kezdeményezésre kiemelt téma volt az élelmiszerek eltérő minősége.

