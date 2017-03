Országgyűlés - a két jelölt

Az Országgyűlés hétfőn választja meg Magyarország köztársasági elnökét a következő öt évre. A Fidesz–KDNP Áder János jelenlegi államfőt jelölte a tisztségre, míg az ellenzék – a Jobbik kivételével – Majtényi László volt ombudsmant, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnökét támogatja.

A parlament hétfői ülésén megválasztják az új államfőt. A két jelölt, Áder János és Majtényi László 15-15 perces időtartamban szólal fel, a képviselők ezt követően titkos szavazáson adhatják le voksukat. Az első forduló akkor eredményes, ha az egyik jelölt kétharmados támogatást szerez. Eredménytelenség esetén második szavazást tartanak, amelynek végén az a jelölt válik államfővé, aki – a voksok számától függetlenül – a legtöbb szavazatot kapta.

– Majtényi László Soros György államfőjelöltje, az üzletember áll mögötte – jelentette ki tegnap a Fidesz kommunikációs igazgatója. Mint Hidvéghi Balázs fogalmazott, egy nappal a szavazás előtt egyre több a nyugtalanító kérdés Majtényivel kapcsolatban. – Az eddig elérhető információk alapján az tudható, hogy Majtényi László valójában Soros György jelöltje, Soros György érdekei, Soros György pénze áll mögötte – mondta Hidvéghi. Hozzátette, hogy aki a dollármilliárdos tőzsdespekuláns hatalmi és gazdasági érdekeit szolgálja, az nem szolgálhatja a magyar érdekeket, mert a kettő kizárja egymást. A kommunikációs igazgató szégyenteljesnek nevezte, hogy a baloldali pártok idegen hatalmi érdekek mögé álltak be ahelyett, hogy a magyar érdekek iránt elkötelezett jelöltet állítottak volna.

Hidvéghi Balázs szerint Majtényi ahelyett, hogy válaszolt volna az elmúlt napokban neki feltett kérdésekre: pontosan mennyi pénzt kapott Sorostól, milyen célokra kapta, és a milliárdos mit várt el cserébe, „hazudozásba kezdett”. Mint mondta, ellentmondó információk láttak napvilágot minderről, mert bár Majtényi László tagadta, hogy ismerné Sorost, „az sem lehet igaz, hogy ne ismernék egymást”, mivel az Eötvös Károly intézetet közösen hozták létre évekkel ezelőtt. Hidvéghi hangsúlyozta: az intézet létrehozásának célja az volt, hogy befolyásolják a közvéleményt, a magyar belpolitikát, a közéletet, ám olyan más nemzetfelfogás, értékrend áll e mögött az intézet mögött, amely nem nyerte el a magyarok többségi támogatását. Hidvéghi Balázs emlékeztetett arra, hogy az első sajtóhírek 145 millió forintot is meghaladó támogatásról szóltak, majd Majtényi 69 millió forintról beszélt, az általa vezetett intézet kimutatása pedig 109 millió forintos összeget jelez.

Emlékezetes: nemcsak a Soros Györgytől kapott milliók, hanem Majtényi jelölése körül is vannak kérdések. Kezdetben arról volt szó, hogy civilek indítottak petíciót azért, hogy a volt ombudsman legyen az államfő, aki erre a felkérésre mondott igent. A kezdeményezés aláírói között volt Bitó László író, Bródy János zenész, Heller Ágnes filozófus, Kéri László politológus, Göncz Kinga volt külügyminiszter, illetve Parti Nagy Lajos író.

Gyurcsány Ferenc nemrég azonban arról beszélt, hogy a látszat ellenére nem a civilek, hanem a baloldali pártok köztársaságielnök-jelöltje Majtényi. A DK elnöke az InfoRádióban azt mondta, hónapokon keresztül tartó megkonstruált folyamat volt, hogy Majtényit először civilek ajánlják, s kérjék, hogy a demokratikus ellenzéki pártok támogassák.

– Volt olyan találkozójuk a pártelnököknek Majtényi Lászlóval, amikor részleteket egyeztettünk, hogy ki, mikor, melyik testület tudja ezt elfogadni és mellé állni – mondta el Gyurcsány Ferenc. Szavai alapján Majtényi valótlanul állította korábban, hogy „úgy ugrottam bele ebbe az egészbe, hogy senkivel, egyetlen pártvezetővel sem beszéltem”.

Rövid időre Áder János jelölése körül is akadt némi bizonytalanság. Az Atv.hu tavaly decemberben kormányzati forrásokra hivatkozva számolt be arról, hogy Áder úgy készül, hogy 2017 májusa után, ha lejár a mandátuma, már nem lesz köztársasági elnök. Ekkor került elő Balog Zoltánnak, az emberi erőforrások miniszterének neve, mint potenciális köztársaságielnök-jelölt.

A Fidesz dobogókői kihelyezett elnökségi ülésén Orbán Viktor azonban Áder Jánost javasolta államfőnek, amit a párt elnöksége egyhangúlag támogatott.

A miniszterelnök még karácsony előtt személyesen tájékoztatta Ádert arról, hogy a Fidesz ismét őt jelöli az államfői posztra, és az államfő december végén igent mondott a jelölésre. Az erről szóló nyilatkozatában úgy fogalmazott: a megbízatásra eddig is olyan alkotmányos szolgálatként tekintett, amelynek ellátása közben a magyar nemzetnek tartozik felelősséggel és számadással. Hangsúlyozta: újbóli megválasztása esetén továbbra is kiemelt feladatának tartja a törvény­alkotás feletti alkotmányos kontroll gyakorlását, és mindent megtesz természeti környezetünk védelme, a jövő nemzedékek iránti felelősségvállalás társadalmi szintű megerősítése, a magyar értékek és magyar érdekek következetes nemzetközi képviselete érdekében.

Így ismerhette meg az ország Áder Jánost

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke az államfő megbízatásáról döntő parlamenti szavazás előtt, 2012. május 2-án mutatta be a köztársasági elnök életútját.

Áder János pályafutása egy magyar ember története – kezdte beszédét Lezsák Sándor Áder János államfőválasztása előtt 2012-ben.

Egy magyar emberé, aki egy vidéki kisvárosból, Csornáról – ahogyan arrafelé mondják, a Rábaköz fővárosából – indulva járja meg Győrt, Budapestet és Brüsszelt, majd 2012. május másodikán Magyarország köztársasági elnökévé választották – olvasható a Keh.hun a bemutató szó szerinti leirata.

Tamási Áron-i fordulattal szólva, Áder János bejárta a rengeteget. Olyan ember, aki megtapasztalta a kemény kétkezi munka szigorú világát, aki ismeri, mit jelentenek a saját erőből való boldogulás küzdelmei, aki jól ismeri a jogtudomány összetettségét, és aki a politikai élet útvesztőiben is mindig az egyenes utat követte. Volt parlamenti képviselő, házelnök, európai uniós politikus, de bármilyen kihívás elé is állította az élet, mindig megmaradt annak az egyenes embernek, akit szerény anyagi körülmények között élő szülei példás erkölcsi értékekkel vérteztek fel.

Szorgalom és teljesítmény

Áder János 1959. május 9-én született, a család első gyermekeként. Édesapja egy helyi bolt helyettes vezetőjeként, édesanyja pedig az egészségügyben dolgozott. A család a rábaközi emberek hagyományait követve a tudás, a szorgalom és a teljesítmény tiszteletén nyugvó értékek szerint élt.

Csornán kezdte tanulmányait, majd a győri Révai Miklós Gimnáziumban szerzett érettségi bizonyítványt. Sikeresen felvételizett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karára, ám a családfő váratlan betegsége és korai elvesztése súlyos dilemma elé állította a családot. Megfizethetetlennek tűnt a pesti egyetem, ezért a nappali tanulmányok mellett szükségessé vált, hogy Áder János időről időre éjszakai munkát is vállaljon. 1983-ban így szerzett jogi diplomát cum laude minősítéssel, s szerzett e diplomával doktorátust.

Kétkezi munka

Áder János nem a politikában kezdte pályafutását. A főváros hatodik kerületének lakásügyi osztályán dolgozott, innen vezetett a tehetséges fiatal jogász útja a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézetébe. Ádert azonban ebbe a világba is elkísérte az, amit otthonról hozott. Fiatal tudományos kutatóként is természetes volt számára, hogy kétkezi munkával, gazdálkodással egészítse ki jövedelmét ahhoz, hogy megteremtse a családalapításhoz szükséges alapokat.

Áder Jánost később, 1989-ben, az Ellenzéki Kerekasztal idején, majd 1990-től a Magyar Országgyűlésben is egy sokat vállaló, de vállalásait mindig teljesítő emberként ismerte meg az ország. Olyan tagja, majd vezetője volt a Fidesz képviselőcsoportjának, aki mindig nyitott volt az érvekre, és sohasem ijedt meg a vitáktól. A legnehezebb helyzetekben is kész volt a végsőkig kitartani értékei és hitvallása mellett. Igazában, érveiben mindig volt olyan, amit érdemes volt megfontolni.

Történelmi jelentőségű

Dr. Áder János rendszerváltó politikusaink egyike. Részt vett a történelmi jelentőségű 1987-es lakiteleki találkozón, majd az 1989-es Ellenzéki és Nemzeti Kerekasztal tárgyalásokon is, ahol fontos szerepe volt a demokratikus választási rendszer kidolgozásában. Az első szabad országgyűlési választáson, 1990-ben a Fiatal Demokraták Szövetségének jelöltjeként országgyűlési képviselővé választották. Szülővárosában, Csornán háromszor lett egymás után egyéni országgyűlési képviselő. Részt vett az Országgyűlés alkotmányügyi, törvény-előkészítő és igazságügyi bizottságának munkájában. 1998-ban a Magyar Országgyűlés elnökévé választották, mely tisztséget 2002-ig látta el. Házelnöki tevékenységével nemzetközi szintéren is erősítette hazánk megbecsülését. Hazánk ebben az időszakban csatlakozott a NATO védelmi szövetségéhez, mint ahogy ez az időszak döntő szerepet játszott Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásának előkészítésében is.

2009-ben dr. Áder Jánost az Európai Parlament tagjává választották. Uniós képviselőként és az Európai Parlament környezetvédelmi, közegészségügyi és élelmiszer-biztonsági bizottságának alelnökeként éppoly kitartó alapossággal, lelkiismeretesen dolgozott, mint minden korábbi megbízatásán. Európai képviselőként rövid idő alatt volt képes kivívni társai, és az Európai Parlamentben legnagyobb súllyal rendelkező Európai Néppárt vezetésének elismerését is.

Akik közelről ismerik, pontosan tudják róla, Áder János olyan ember, aki sosem a tisztségre jelentkezik, de mindig megfontoltan, alázattal, higgadtan és nagy körültekintéssel tett eleget az általa vállalt feladatoknak.

Az úton, amely mögötte van, mindig mellette állt felesége, dr. Herczegh Anita, s 27 éve megkötött házasságuk során négy gyermekük született – zárult a 2012-es bemutató.

Majtényi László életútja

Majtényi László (Budapest, 1950. november 30.) magyar jogtudós, egyetemi tanár, az MTA doktora – olvasható a Wikipédián a baloldali köztársaságielnök-jelöltről szóló bejegyzés.

Kutatási területe kezdetben a tengerjog volt, később az ombudsmani intézménnyel foglalkozott. 1995 és 2001 között adatvédelmi biztos (ombudsman), 2008–2009-ben az Országos Rádió és Televízió Testület elnöke.

1970-ben vették fel az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogtudományi Karára, ahol 1975-ben szerzett jogi diplomát. Kutatási területe a tengerjog, ezen belül a tengeri fuvarjog volt. Később alkotmányjogi kérdésekkel foglalkozott: az ombudsmani intézmények összehasonlító vizsgálatával — aminek kapcsán 1988-ban Norvégiában, 1992-ben pedig Svédországban járt tanulmányúton —, valamint adatvédelemmel és információszabadsággal.

Diplomájának megszerzése után a Maharthoz került, ahol jogtanácsosként dolgozott.

1975 és 1995 között a Világosság című folyóirat jogi és szociológiai rovatának szerkesztője volt.

1980-tól tíz éven át a Budapesti Műszaki Egyetem oktatója volt.

1990-ben az Alkotmánybíróság tudományos munkatársa, később főtanácsosa lett Lábady Tamás alkotmánybíró mellett.

1993-ban megvédte az állam- és jogtudományok kandidátusi értekezését.

1995-ben Göncz Árpád köztársasági elnök adatvédelmi biztosnak jelölte, az Országgyűlés annak megválasztotta. Tisztségét 2001-ig töltötte be, amikor is ügyvédi irodát nyitott.

2003-ban alapító elnöke a Soros Alapítvány által létrehozott Eötvös Károly Közpolitikai Intézetnek (kétéves szünettel azóta is ott dolgozik), és ettől az évtől kezdve 2010-ig a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának docense is volt.

2005 és 2008 között az Egyenlő Bánásmód Hatóság tanácsadó testületének tagja volt.

2007-ben Sólyom László köztársasági elnök az állampolgári jogok országgyűlési biztosának jelölte, de a parlamenti pártok nem választották meg.

2008-ban Sólyom László és Gyurcsány Ferenc miniszterelnök közösen jelölte Majtényit az Országos Rádió és Televízió Testület élére, az Országgyűlés erre a tisztségre megválasztotta. Tisztségéről 2009. október 29-én mondott le, a rádiófrekvenciák elosztása elleni tiltakozásul.

2010-ben megvédte akadémiai doktori értekezését és a Miskolci Egyetem jogelméleti és jogszociológiai tanszékén kapott egyetemi tanári kinevezést.

2017 januárjában, Áder János köztársasági elnöki mandátumának lejártakor baloldali civilek egy csoportja kampányt indított, hogy ő legyen az új államfő. A petícióhoz csatlakozott többek között Ferge Zsuzsa szociológus, Heller Ágnes filozófus, Iványi Gábor lelkész, volt országgyűlési képviselő, Mellár Tamás közgazdász, Sándor Mária ápolónő, Kéri László politológus, Göncz Kinga volt külügyminiszter. A baloldali pártok (PM, MSZP, DK) néhány nap múlva bejelentették, hogy támogatják a jelöltségét. Gyurcsány Ferenc február 6-án egy rádióinterjúban elárulta, hogy a civilek jelölése csak taktika volt, az ellenzéki pártok már hónapok óta egyeztettek Majtényivel.[7] Néhány héttel ezután kormányhoz közeli körökből intenzív támadás indult ellene, amelyben idegen érdekek kiszolgálójának, sőt többé-kevésbé nyíltan hazaárulónak is nevezték, azzal az indokkal, hogy a vezetése alatt álló Eötvös Károly Intézet az elmúlt évek alatt százmillió forintos nagyságrendű támogatást kapott a Soros György által alapított Open Society Foundations-től – olvasható a Wikipédián.

