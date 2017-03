Elkezdődött az államfőválasztás a Parlamentben

Az Országgyűlés hétfőn választja meg Magyarország következő köztársasági elnökét öt évre.

2017. március 13. 10:14

Megkezdődött a titkos szavazás

A jelöltek parlamenti felszólalása után megkezdődött a köztársaságielnök-választás hétfő délelőtt fél tizenegy előtt.

Az első körben kétharmados támogatottság kell ahhoz, hogy a jelölt betölthesse az öt évre szóló tisztséget. Ha nem lesz meg ez a többség, akkor második szavazást rendelnek el. Ez után – a szintén titkos – voksolás után az lesz Magyarország következő köztársasági elnöke, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapja, függetlenül a szavazásban részt vevők számától.

Eredményt legkorábban fél 12-kor, legkésőbb délután 1 órakor hirdetnek.

Köszöntés

Áder János jelenlegi államfő és Majtényi László is megérkezett a parlamentbe kilenc órakor, Kövér László köszöntötte őket. A házelnök ismerteti a jelöltek életrajzát.

Áder János Beszéde

Köszönetet mond a munkatársainak, illetve az őt jelölőknek és Majtényinak is, hogy vállalta a megmérettetést..

Az elvégzett munkájának sorolásával kezdi „segítendő eldönteni”, hogy folytassa-e. 2012-ben Szerbia elnökét fogadta és felvetette a kollektív bűnösség kérdését, melyre Nikolics azt mondta: elérkezett a megbékélés ideje.

Felelevenítette a két fél által, a világháború alatt elkövetett szörnyűségeket. Majd felidézi, hogy bocsánatot kért a magyarok által elkövetett bűnökért, majd másnap Szerbia elnökével közösen hajtott fejet az áldozatokért.

Köszönetet mondott azoknak, akik megemlékeztek a magyar áldozatokért, segítettek helyreállítani a világ 20. században kibillent rendjét.

Teljesítmény

Kiemeli a magyar átlagemberek kemény munkájának fontosságát. Több példát említ, munkanélküliséget felszámoló polgármestertől a több ezer embernek munkát adó vállalkozóig.

A Debreceni Egyetem munkatársait is külön említi, akik egy agyhalott anyát életben tudtak tartani, hogy a csecsemő megszülethessen, „köszönet érte”.

Víz és klímaváltozás

Szomorú volt szembesülni a gyakorlatilag minden országra jellemző nemtörődömségre, melyet a pillanatnyi haszonszerzés motivál – idézte fel utazásait. Felelevenítette, hogy évente Európa nagyságnyi erdő tűnik el.

Köszönetet mondott a magyar embereknek, akik részt vesznek a természetvédelemért folytatott harcban.

Majtényi László beszédével kezdődött a folyamat

A jelenlévők köszöntésével kezdi beszédét, külön megemlítve a kitiltott újságírókat. Köszönetet mondott az őt jelölő pártoknak és képviselőknek, akik ezzel rendszerkritikus programját is támogatták. „Soros Györgynek most nem köszönöm meg.”

„A szegénység elviselhetetlen (…) A korrupció maga alá gyűrte az államot” – kezdte programjának ismertetését. A magánnyugdíjpénztárakra, trafikokra, földekre, az „elcsent tan- és sajtószabadságra”, a kultúra szabadságára utalva azt mondta: be kell látni, hogy a hatalmasok személyes önzésével szemben csakis a független intézmények védelmében lehet bízni.

Kevesebb államot és több szolidaritást szeretne. „Az egyenlő méltóságról beszélek.”

Menekültek

A menekültek emberségesebben bánna. Elmondása szerint a hatalom felhasználja a migránsokat céljaira, ahogyan a „rossz oligarchákat” is. Machiavellit idézve azt mondta, „ha a fejedelem ellenséget keres, akkor tegnap a migráns, ma a rossz oligarcha, holnap a Soros, holnapután pedig te magad leszel az ellenség”. Közölte, a belviszály minden fejlődés legfőbb gátja, azonban a békességnek vannak kulturális előfeltételei.

A társadalmi békesség fontosságát emeli ki. Ismét előkerül az elnyomás és a korrupció. Kiemeli, hogy olyan alkotmányt tart szükségesnek, amelyet népszavazás erősít meg, amely kifejezi a társadalom vitában álló csoportjainak közös értékeit, és békét teremt.

Göncz Árpádot és Sólyom Lászlót emeli ki, mint követendő példa köztársasági elnökként. „Nem lennék hálás az engem megválasztó pártoknak elnökként!” Az alkotmányosság helyreállításán dolgozna az alaptörvényben számára biztosított eszközökkel.

Így lenne elnök

2013-ban az alkotmányosság Magyarországon megroppant. Korlátlan beszédjogát használná, mert az igazság elmondásából soha nem lehet elég. A másik ki nem használt lehetőség, hogy korlátlanul nyújthat be a parlamentnek törvényjavaslatokat az elnök. Noha utóbbit a parlament nem köteles elfogadni, de megtárgyalni igen – fűzte hozzá.

Első törvényjavaslata a sajtószabadságot érintené, mert szűnnek meg az ellenzéki orgánumok. További javaslatai között említette egy új alkotmánybírósági törvény, egy szociális, a felsőoktatási és közoktatási, és a korrupció megfékezését célzó jogszabály kidolgozását.

Helyre kell állítani a köztársaságot, amelyben intézmények biztosítják alkotmányos jogainkat, és vissza kell térni az 1989-es, 1990-es alkotmányos mozgalom értékeihez, vagyis a parlamenti demokráciához – hangoztatta Majtényi László.

Beszédében megjegyezte azt is, hogy kevesebb gyalázkodás, hazugozás, „sorosozás”, idegen ügynöközés több lett volna. Az elmúlt hetek fényében azt is kérhetné – jegyezte meg -, hogy ha vannak a parlamentben olyan pártok, amelyeknek vezetői élvezték Soros György támogatását, akkor szavazzanak rá, de nem kéri – számolt be az MTI

Kétharmados vagy kétkörös

A Fidesz-KDNP Áder János jelenlegi államfőt jelölte a tisztségre, míg az ellenzék a Jobbik kivételével Majtényi László volt ombudsmant, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnökét támogatja.

