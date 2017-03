Államfői és ellenzéki aktivista beszéd

Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője szerint míg Áder János államfői beszédet mondott hétfőn a parlamentben, addig Majtényi Lászlótól "virtigli ellenzéki aktivista" felszólalást hallhattak.

2017. március 13. 22:34

Kósa: Áder államfői, Majtényi ellenzéki aktivista beszédet mondott

A kormánypárti politikus hétfőn az államfőválasztás utáni sajtótájékoztatóján értékelte a két köztársaságielnök-jelölt - még a titkos voksolások előtt tartott - beszédét.



Áder János köztársasági elnök, a Fidesz-KDNP államfőjelöltje a nemzet egységének kifejezésére hozott példákat, egyebek mellett a szerb-magyar történelmi megbékélésről - mondta Kósa Lajos, hangsúlyozva: a köztársasági elnöknek feladata, hogy a minden magyar szempontjából fontos ügyekben fellépjen. Közölte: az államfővé újraválasztott Áder János május 8-án tesz esküt.



Ezzel szemben a baloldali ellenzék által támogatott Majtényi László - noha a nemzet megosztásának elkerülését szorgalmazta - mindenkihez szólt, kivéve a kormány politikáját támogatókat - mondta a Fidesz frakcióvezetője. Szerinte Majtényi László "csak az ellenzékről, sőt még a szélsőségesekről is beszélt, akikről azt mondta, hogy be kell emelni őket az alkotmányos keretek közé".



A politikus hozzáfűzte: a köztársaságielnök-választás első - eredménytelen - fordulójában még 44-en, a második körben viszont már 5-tel kevesebben, csak 39-en szavaztak a volt ombudsmanra, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnökére. A két forduló között, "80 perc alatt 5-en ábrándultak ki" belőle - fogalmazott.



Kósa Lajos azt is kiemelte: Majtényi László ellenzéki jelöltként nem csak hogy felszólalhatott az Országgyűlésben, de a közszolgálati televízió azt élőben közvetítette. Majtényi László "ehhez képest azt mondta, hogy Magyarországon nincs szólásszabadság, és súlyosan korlátozzák a (...) vélemények megjelenését" - jegyezte meg.



Azzal kapcsolatban, hogy Tarlós István főpolgármester - mint arról az ATV-ben nyilatkozott - jelenleg nem tervezi az indulást a következő, 2019-es főpolgármester-választáson, a Fidesz frakcióvezetője úgy reagált: "ha Tarlós István azt akarta mondani, hogy szerinte nem fog elindulni 2019-ben, akkor azzal kapcsolatban óvatos vagyok, mert majd 2018-ban vagy 2019 elején kell erről döntést hozni, addig pedig kár ilyesmin lamentálni".







A nagyáruházak parkolóinak, illetve a házhozszállításnak az esetleges megadóztatását firtató kérdésre Kósa Lajos azt válaszolta: "látatlanban" nem akar állást foglalni a témában, de általános politikájuk a közösségi közlekedés segítése, és ennek részeként kell értelmezni a parkolási rendszert is. Az önmagában helyes - tette hozzá -, ha arra ösztönzik az embereket, hogy válasszák inkább a közösségi közlekedést. Azt is mondta ugyanakkor, hogy általában véve nem támogatja a kisadókat.

KDNP: az államfő eddigi tevékenység biztosíték

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) számára az államfő eddigi tevékenysége a biztosíték, hogy munkájában továbbra is mindenekelőtt a magyarság helyzetének javítását és a teremtett környezetünk védelmét helyezi a középpontba.

A kisebbik kormánypárt hétfőn így értékelte Áder János újraválasztását az MTI-hez eljuttatott közleményében, amelyben gratulációját fejezte ki.



Kiemelték: olyan világban élünk, amikor megannyi váratlan és kiszámíthatatlan kihívással kell megküzdeni nap mint nap. Ebben a közös helytállásban számítanak az ismét bizalmat kapott államfő együttműködésére. A köztársasági elnök hallassa hangját és őrködjön hazánk jogállami működése fölött! - írták.



Hétfőn újabb öt évre köztársasági elnökké választotta Áder Jánost az Országgyűlés. A Fidesz-KDNP jelöltje 131 szavazatot kapott a titkos voksoláson. A baloldali ellenzék által támogatott Majtényi László volt ombudsmanra 39-en szavaztak.

Majtényi nem kínált alternatívát

Lánczi Tamás, a Századvég Alapítvány vezető elemzője szerint nem kínált alternatívát Majtényi László, a baloldali ellenzék által támogatott köztársaságielnök-jelölt, inkább a kritikára helyezte a hangsúlyt a parlamentben az elnökválasztás előtt elmondott beszédében.

Az elemző az M1 aktuális csatornán hétfő este azt mondta: a volt ombudsman, az Eötvös Károly Intézet elnöke nem vázolt fel víziót, ami egy "kihagyott ziccer volt".



Ahelyett, hogy a jövőről beszélt volna Majtényi, arról beszélt, hogyan lehetne visszatérni ahhoz a politikához, ahhoz a hatalomgyakorláshoz, amely 2010 előtt jellemezte Magyarországot - tette hozzá.



Szerinte Majtényi László azzal, hogy az új alaptörvényt kritizálta, egy "lejárt szavatosságú politikai terméket vett elő", mert ezen már a magyar társadalom túl van.



Az Országgyűlés hétfőn újabb öt évre Áder Jánost választotta köztársasági elnökké. A titkos szavazáson 170 képviselő vett részt, mindannyian érvényesen voksoltak. Áder János, a Fidesz-KDNP jelöltje 131 szavazatot kapott. Majtényi Lászlóra 39-en szavaztak.

