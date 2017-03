A forradalom hőseire emlékezünk

Orbán Viktor beszédet mond, az ellenzék egy része ünnepel, mások pedig tiltakoznak.

Utoljára frissítve: 2017. március 14. 10:37

2017. március 14. 09:36

Politikai rendezvények, ünnepi megemlékezések és színes családi programok várják az érdeklődőket az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján március 15-én országszerte. A budapesti Múzeumkertben Orbán Viktor miniszterelnök és Tarlós István főpolgármester mond beszédet, az ellenzéki pártok a város különböző pontjain ünnepelnek, az Együtt aktivistái ismét fütyüléssel készülnek.

A hivatalos állami megemlékezés szerda reggel kilenc órakor Budapesten a Kossuth téri ünnepi zászlófelvonással veszi kezdetét, amelyen Áder János köztársasági elnök és Kövér László, az Országgyűlés elnöke is részt vesz.

Ezután ünnepi menet indul – az Astoria érintésével – a Magyar Nemzeti Múzeumhoz. Itt fél 11-kor megemlékezés kezdődik autentikus népdalokkal, amelyek hitelesen mesélik el az 1848–49-es forradalom és szabadságharc történetét. A fellépők között szerepel a Csík zenekar, és elhangzik Petőfi Sándor Nemzeti Dal című forradalmi költeménye a Jászai-díjas Rácz József színművész előadásában.

Köszöntőt mond Tarlós István, Budapest főpolgármestere, és itt hangzik el Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi szónoklata is.

Ezután díszmenet indul a budai Várba zenekari kísérettel, amelyhez szintén lehet csatlakozni. A menet a Nemzeti Múzeumtól az Astoria érintésével a Szabad sajtó úton és a Március 15. téren keresztül vezet a Várba, ahol a Dísz téren áll meg.

Budapesten több párt is azonos helyen tartja majd megemlékezését. A Jobbik délután fél kettőkor kezdi központi ünnepségét az V. kerületi Március 15. téren. A rendezvényen felszólal majd Vona Gábor pártelnök, és beszél Z. Kárpát Dániel, illetve Fülöp Erik alelnök.

Ugyanott kerül sor az Együtt megemlékezésére is reggel kilenc órától, ahol a párt alelnöke, Berkecz Balázs tart majd beszédet. A párt fél 11-től a Múzeumkertben fütyülős akcióval tervez tiltakozni a kormány ellen az állami ünnepséggel egy időben.

Az LMP társelnökeinek beszédét követően mondja el Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke a maga ünnepi köszöntőjét a Pilvax kávéháznál. Szél Bernadett és Hadházy Ákos tíz órakor, a DK-pártelnök negyedórával később tart beszédet. Gyurcsányék koszorút is elhelyeznek a helyszínen.

Az MSZP délelőtt 11 órakor az Újbudán található Hotel Flamencóban emlékezik meg a forradalomra, ünnepi beszédet pedig Molnár Gyula, a szocialisták első embere fog mondani.

A PM délután egy órakor tartja emléknapi rendezvényét a Várban található Táncsics Mihály utcában. A párt nevében Szabó Tímea társelnök, országgyűlési képviselő mond majd beszédet. A Momentum Mozgalom kettőtől háromnegyed kilencig tartó pikniket tervez a Városligetben. Majtényi László pedig az Operaháztól szervez vonulást a Kossuth térre, ahol beszédet tart majd a volt ombudsman.

A kisebbik kormánypárt jubileumi ünnepségén Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője mond majd beszédet, a Pest megyei Márianosztrán, a Virág Benedek általános iskolában.

A nemzeti ünnep alkalmából a budai Vár egész nap ingyenes családi programokkal várja az érdeklődőket. Többek között a Várkert Bazárban és a Dísz téren lesznek zenés rendezvények.

Utóbbi helyszínen és környékén pedig a tízéves hagyományra visszatekintő Budai vásári forgatagot is megrendezik.

Európának is üzennek a magyar ifjak

Méltóképpen és biztonsággal ünnepelhessen mindenki március 15-én, ez a kormány célja: hogy mi lesz még a hagyományos programok, így a kormányfő felszólalása mellett még szerdán, arról Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára beszélt az M1 kedd reggeli műsorában. A nemzeti ünnep hivatalos programjai a marcius15.kormány.hu webcímen található meg.

Az ünnepi rendezvények szerda 9 órakor, Magyarország lobogójának ünnepi felhúzásával kezdődnek. A Kossuth térről ezután az ünneplők az Astorián át a Múzeumkertbe mehetnek a Nemzeti Lovas Díszegység vezetésével, „a legendás helyszínre, a Nemzeti Múzeum elé” – ismertette a nemzeti ünnep programjainak hagyományos nyitányát a parlamenti államtitkár.

Úgy fogalmazott: azt a forradalmat és szabadságharcot ünnepeljük, amely örökérvényű példája a magyarok függetlenségpéldájának, szabadságvágyának, bátorságának, kitartásának, merészségének. Hozzátette: az elmúlt évszázadokból kiderült, hogy a tiszteletet a bátrak érdemlik ki.

Új útvonal a Várba

Fővárosiakat és vidékieket is egyaránt várnak a Nemzeti Múzeum elé, ahol Tarlós István főpolgármester és Orbán Viktor kormányfő is ünnepi beszédet fog mondani – ismertette Vargha Tamás. Az ünnepség után az ünnepi menet mint minden évben, idén is a Várba indul, de új útvonalon, a Lánchídon keresztül, jelentette ki a parlamenti államtitkár.

Március 15-én reggel 8-tól déli 12-ig ingyenesen lesz látogatható a Parlament, és azon belül a kupolaterem, és a Szent Korona is – közölte Vargha Tamás.

Mindenkihez szól ’48 üzenete

’48 Európának is üzen – jelentette ki a HM parlamenti államtitkára. Ismét fontos lett a haza védelme, jelentette ki, „hiszen a rendőrök, katonák ott járőröznek a magyar határon, ezt három évvel ezelőtt nem gondoltuk volna.”

A 1848-as ifjakban meglévő bátorságnak, merészségnek akkor volt helye, és most is volt bátorsága a magyaroknak megvédeni Magyarországot, és Európát, ma is kell bátorság ahhoz, hogy „kiálljunk az értékeinkért, az érdekeinkért, a gondolatainkért” – vont párhuzamot Vargha Tamás a 169 évvel ezelőtti események és a jelen között.

Hozzátette: fontos hogy ne politikailag korrekten, hanem őszintén mondják el az embereknek, hogy miről mit gondolnak.

Különleges rendezvények, hivatalos program:

A honvédségi díszszázad Kossuth téri közreműködése mellett a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Forradalmi Forgatagát, Táncsics börtönének megnyitását, valamint az első felelős magyar kormánnyal kapcsolatos, a Nemzeti Levéltárban megrendezésre kerülő rendezvényt emelte ki végezetül a szerdai programok közül a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára.

