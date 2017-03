Ötpárti egyeztetést javasol a Fidesz

Ötpárti konzultációt kezdeményez a Fidesz a külföldről támogatott szervezeteket érintő törvénytervezetről - közölte Kósa Lajos, a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

2017. március 14. 13:25

Elmondta: elkészült a tervezet, amelyet a képviselőcsoport dolgozott ki az igazságügyi tárcával konzultálva.



A cél, hogy nyilvános legyen, mennyi támogatást, kitől és milyen céllal kapnak külföldről egyes szervezetek - közölte a politikus. Szerinte ennek indokoltságát az is mutatja, hogy például a napokban nem volt pontos válasz arra, mennyi támogatást kapott Majtényi László, a baloldali ellenzék köztársaságielnök-jelöltje, illetve az általa vezetett szervezet Soros Györgytől.



Szintén a parlament elé kerül a munkaidőkeret-elszámolás szabályainak ágazati finomítása, az erdőtörvény módosítása, valamint az - amit a kormánypártok mellett az MSZP is támogat -, hogy az Országos Magyar Vadászkamara tulajdonába kerüljön a hatvani vadászati múzeumnak otthont adó épület - sorolta Kósa Lajos és Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője.



A munkaidőkeret-elszámolással kapcsolatban tervezett változtatásokról a frakcióvezető kifejtette: a mostani szabályozás általában féléves elszámolási rendszert tesz lehetővé. A tervek szerint például az autóiparban - ahol változó, mikor kell többet, mikor kell kevesebbet dolgozni - a rugalmasság érdekében hosszabb időre terjesztenék ki a munkaidőkeret-elszámolást, ha a munkavállalói érdekképviseletek kollektív szerződésben megegyeznek erről a munkáltatóval. A javaslat várhatóan március 20-ig kerül az Országgyűlés elé.



Az erdőtörvény-módosítással azt a problémát akarják orvosolni - ismertette Kósa Lajos -, hogy az állami földek értékesítése után sok zárvány keletkezett, vagyis három hektár alatti "erdőfoltok" maradtak szántók közepén. Ezért azt javasolják, hogy birtokrendezéssel kezeljék ezeket a helyzeteket. Erről az indítványról is ötpárti egyeztetést terveznek.



A tájékoztatón szóba került az a Semjén Zsolt (KDNP) és Lázár János (Fidesz) jegyezte, már a Ház előtt lévő előterjesztés, amely megtiltaná az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú felhasználását. Halász János a Heineken érintettségét és az időzítést firtató kérdésre azt közölte: az indítvány célja, hogy "a vizuális környezetünket ne szennyezzük tovább" önkényuralmi jelképekkel.



A Heineken is valóban érintett, de ezt "a sört senki nem akarja betiltani természetesen, a címkén lévő vörös csillagról van szó" - mondta. Megjegyezte, hogy a San Pellegrino termékeinek csomagolásán is ugyanez a jelkép látható.



A szóvivő igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy szerinte a törvény megáll-e majd a nemzetközi színtéren.



Kósa Lajos a témához azt tette hozzá, hogy a vörös csillagnak - és az egész kommunizmusnak - "a nyugati baloldal erős kollaboráns magatartása" miatt más a megítélése, mint a horogkeresztnek. A Fidesz szerint azonban a vörös csillag jelképe alatt éppúgy egy olyan brutális, embertelen rendszer működött, mint amilyen a náci volt. "Mindkettőt elítéljük" - jelentette ki.



Azzal kapcsolatban, hogy a március 15-i állami díszünnepségen az Együtt sípolni készül, a Fidesz frakcióvezetője azt válaszolta: nemzeti ünnepen nem illik kifütyülni a nemzeti hősöket, "egyszerűen bunkóság". Szerinte Juhász Péter, az Együtt elnöke antiszociális, nem való közösségbe, nem hogy komoly pozícióba. Egy esküvőn sem illik gyalázni a menyasszonyt - jegyezte meg.



A köztársaságielnök-jelöltek hétfői parlamenti beszédére vonatkozó kérdésre, arra, hogy Áder János, a Fidesz-KDNP jelöltje miért nem beszélt például a korrupcióról, Kósa Lajos azt válaszolta: Áder Jánosnak a nemzet egységéről kellett szólnia, ha pedig a korrupcióról beszélt volna, akkor nem tehette volna meg, hogy nem tér ki például a 4-es metrónak vagy a Szeviépnek az ügyére, amelyek viszont az ellenzékhez kötődnek. Áder János azonban elkerülte ezt a csapdát, és inkább a nemzet egészéről beszélt - mondta a frakcióvezető.



Ezzel szemben - tette hozzá - Majtényi László például az 1989-es alkotmányhoz visszatérést sürgette, amelyet viszont egy illegitim hatalom illegitim parlamentje fogadott el, "tehát ő vissza akar térni egy illegitim helyzethez".



A Vona Gábor Jobbik-elnök Orbán Viktor kormányfőhöz hétfőn ügynökügyben intézett parlamenti kérdésével kapcsolatos felvetésre Kósa Lajos azt mondta: Vona Gábort minden bizonnyal hamisított dokumentumokkal vezették meg.

MTI