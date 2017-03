Március 15. - derűs győzelem

A legtisztább és legderűsebb emlékű magyar forradalom 169-éve kezdődött. Március 15. még akkor is ünnep volt, amikor - évtizedeken át - egy másik márciusi napot kellett ünnepelni - kötelezően.

2017. március 14. 14:51

Salamon Konrád történész professzornak tett föl kérdéseket a Présház Hírportál.



- Professzor úr, a Márciusi Ifjak mai szemmel is zseniális civil szervezők voltak. 1848 március 15-én délben Pesten a már akkora összegyűlt nagy tömeget el kellett bocsátani a nyomdászok ebédszünete miatt. Ráadásul esett az eső. Ennek ellenére nem sokkal később a Nemzeti Múzeum előtt megint összegyűlt az országot képviselő hatalmas tömeg. Mennyire volt ehhez fontos a szervező magyar fiatalok személyes vonzereje, hitelessége?



- Ne felejtsük el, hogy 1848 márciusát megelőzte a reformkor, amelynek során – Vörösmarty szavaival – „Küzdött a kéz, a szellem működött.// Lángolt a gondos ész, a szív remélt,// S a béke izzadt homlokát törölvén// Meghozni készült a legszebb jutalmat,// Az emberüdvöt, melyért fáradott.// Ünnepre fordult a természet, ami// Szép és jeles volt benne megjelent.” Ezek után természetes a megállapítás, hogy a reformkornak nemcsak reformkori ifjúsága volt, de reformkori volt a társadalom is, amely minden idegszálával figyelt a közügyekre. A márciusi fiatalok programja tehát megfelelt a társadalom elképzeléseinek, amely a Kölcsey által megfogalmazott „haza és haladás” gondolatára épült. S ezt az örök érvényű igazságot olyan zseniális fiatalok képviselték, mint Petőfi, Vasvári, Jókai. S nemcsak Petőfi Nemzeti dala volt remekmű, de a fiatalok által megfogalmazott 12 pont is.



- Kossuth Lajos még hetekkel később is lebecsülte a március 15-ei pesti fejleményeket, ő Pozsonyban volt akkor, és az ott - részben általa - elért eredményeket tekintette fontosnak. Hogyan értük el mégis, hogy egy évvel később már mindenki együtt ünnepelte Márczius Tizenötödikét?



- A hazánk sorsát meghatározó reformkori törvényeket Pozsonyban alkották meg. Kossuth ebből kiindulva nem tartotta olyan fontosnak a március 15-ei forradalmat. A nép ugyanakkor ebben tapasztalta meg, hogy alkotó részese lehet a politikának, azaz kezdeményezhet, sőt dönthet is. Eltörölte a cenzúrát, kiszabadította Táncsicsot és határozatot hozott a nemzetőrség felállításáról. S mindezt békésen, vérontás nélkül érte el. Petőfi március 15-én késő este a magyar jellem örök békevágyát megfogalmazva így írt naplójába a szabadságról: „Jó éjszakát, szép csecsemő… Szép vagy te, szebb minden országbeli testvérednél, mert nem fürödtél vérben, mint azok, téged tiszta örömkönnyek mostak; és bölcsőd párnái nem hideg, merev holttestek, hanem forró, dobogó szívek.” Ezért válhatott a nemzet emlékezetében március idusa a legtisztább ünneppé, ugyanakkor az egész reformkorra valamint a szabadságharcra való emlékezés jelképes napjává is. Ez a folyamat már az első évfordulón elkezdődött. S bár az idegen nagyhatalmak vérbe fojtották szabadságunkat, a magyarság soha sem mondott le annak eszményéről, s minden újabb szabadságküzdelme idején 1848 márciusának szelleméhez igazodott.

- Azok a szomszédos népek, amelyek a magyar történelmet, a magyar nemesi viseleteket mind a mai napig lopják, csökönyös ostobasággal lebecsülik március tizenötödikét. Egy szélsőséges északi lexikon "spontán népgyűlésnek" minősíti Petőfiék ünnepét (egyébként a labdaházi esküt is lehetne annak minősíteni). Mi lehet az az ok, amely dühöngő irigységet vált ki a kevésbé hősi történetre visszatekintő populációkban?



- Azok a népek, amelyek hosszú szolgaságban éltek, illetve szerencsésebb földrajzi helyzetük következtében a nagyhatalmi terjeszkedések elkerülték őket, képtelenek megérteni, hogy egy szabadsághoz szokott nép ragaszkodik hagyományaihoz és eszményeihez. Sajnos egyes szomszéd népek nemzeti identitása a magyargyűlöletre épül. Nemzedékeik sorát tanították arra, hogy minden velük történt rossznak a magyarok az okozói, illetve amit a magyarok csináltak, az mind ellenük irányuló támadás volt. S örökös megtorlásként arra törekszenek, hogy a náluk élő magyarság történelmi öntudatát a magyar múlt bemocskolásával megtörjék Ezen a helyzeten csak nagy türelemmel, de határozott nemzeti politikával lehet és kell javítani. Jellemző, hogy egyes szomszédainknak az Európai Unióhoz való csatlakozásakor az akkori magyar kormányok elmulasztották a határainkon túli magyarság sanyarú helyzetére felhívni a figyelmet. Az északi népeknek pedig fogalmuk sincs a magyar történelemről – ahogy a Nyugatnak sem – ezért folyamatos vitákkal, párbeszédekkel, kulturális rendezvényekkel kell a magyarság jobb megismertetésére törekedni. De a legjobb propaganda az a kormányzati ideológia, amely minden valamire való nemzeti törekvést integrálni tud, ellentétben azon szerencsétlen „nemzetiek” törekvéseivel, akik abban versenyeznek, hogy a magyar múlt minél több eseményét és személyiségét – valamilyen általuk képviselt „igazságosság” jegyében – legyalázzák és töröljék megbecsülendő értékeink közül.

