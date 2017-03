Magyar innováció teheti könnyebbé a lakáseladást

Amellett, hogy megkönnyíti az ingatlanvásárlást, és átláthatóbbá teszi a lakáspiacot. A legnagyobb hazai ingatlanhirdetési portál, az ingatlan.com új fejlesztése ugyanis megoldást jelent a kínálatban többször szereplő lakások problémájára.

A lakásvásárlást tervezők 45 százalékának jelent gondot az, hogy ugyanaz a lakás többször is szerepelhet a kínálatban. „Az új megoldás révén az érdeklődők az adott lakáshoz tartozó összes hirdetést csoportosítva láthatják. Ehhez bejelentkezett állapotban kell elindítani a keresést, és a “Minden 1X” nézetet kell használni” - mondta Szabó Laura, az ingatlan.com termékfejlesztési vezetője. A szóban forgó listát egy kétlépcsős rendszer generálja: egy intelligens, automatizált szoftver tesz javaslatot a csoportosításra, de a hirdetéseket külön-külön manuálisan is ellenőrzik. A csoportosításban ráadásul - közösségi alapon - segítséget nyújt a honlapot felkereső havonta több mint 2,3 millió látogató is.

Az ingatlan.com-on a hirdetések 75 százaléka egyedi, azaz nem duplikált, ami nemzetközi szinten is nagyon jó aránynak számít. „A duplikált hirdetések kiszűrése pedig még egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a kereséseket. Így azok, akik a „Minden1X” nézetben keresnek ingatlant, az eddiginél átlagosan harminc százalékkal kevesebb hirdetést kell megtekinteniük, hogy lássák a teljes kínálatot” – fogalmazott Szabó Laura. Hozzátette, az eladóknak is kedvez a fejlesztés, hiszen a vevők így hamarabb rátalálhatnak a lakásra.

Nemzetközi siker

A duplikációkat kiszűrő megoldást a portál március elején egy nemzetközi szakmai konferencián mutatta be Bangkokban, a fejlesztés iránt pedig nagy volt az érdeklődés főként ázsiai cégek részéről.

„A duplikált ingatlanhirdetések ugyanis Magyarország mellett a kelet-európai, dél-amerikai és ázsiai országokban is komoly problémát jelentenek. Az angolszász országokban a duplikáció nem jelent gondot, mivel a vevőt és az eladót a legtöbb esetben kizárólagosan képviseli egy-egy ingatlanügynök, ezért ők az ingatlanok hirdetéseit sem duplikálják zavaró mértékben”- fűzte hozzá Szabó Laura. A jelentős külföldi érdeklődés miatt elképzelhető, hogy a portál a jövőben ezzel a szolgáltatással a nemzetközi porondra is kilép.

Lakáspiaci hatás és a jövő

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a fejlesztés eredményeként rövidebb és áttekinthetőbb találati listákkal találkozhatnak a vevők, ez pedig gyorsabbá teheti a vásárlást. „Akár napokkal, hetekkel lerövidülhet a lakásvásárlási folyamat, ez pedig az adásvételek számának növekedésében is megmutatkozhat” - tette hozzá a szakember.