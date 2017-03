Orbán a ringben!

Lehet-e más a rendszerváltozás? Ez már a polgári Magyarország? Miniszterelnök Úr: hol áll?

2017. március 15. 10:18

„Hazának füstje is kedvesebb mint idegen országnak tüze.

– Patriae fumus igni alieno luculentior.”

Az elnök csenget, újra csenget, hosszasan csenget, rövid szünetet rendel el, mert vége, vége a „kötelező szavazás” okozta frakciófegyelemnek, a képviselők zöme elindul a büfébe, a folyosóra vagy egyéb szükséges dolgait végezni. Pillanatok alatt harmadnyian maradnak. Így történik, mindig így történik. Kivéve, amikor a miniszterelnököt szólítják. Időről időre: személyesen kell választ adnia a hozzá címzett azonnali kérdésekre.

Garantált a telt ház. Párbajhoz hasonlatos: csupa szín, csupa legenda!Szabad keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad hazudni, sértegetni, vádaskodni. Odakint a sarki kocsmában a töredékéért is képen teremtenek, a Tisztelt Házban azonban a mentelmi jog megment.Mi azonban ennek hiányában ezúttal a hét mérkőzéséről ”csak” a derültséget és a tapsokat jelezzük.

Lehet-e más a rendszerváltozás?

VONA GÁBOR, (Jobbik): - Miniszterelnök Úr! Előre szólok, hogy egy kellemetlen kérdést fogok feltenni, egy nehéz ügyet. Azért teszem, mert az elmúlt időszakban, még a korábbiakhoz képest is jól láthatóan nehezebben viseli az ilyen szituációkat, úgyhogy előre szólok.

- Miniszterelnök Úr! Rátérve a lényegre: a rendszerváltozás több szempontból csalódást okozott Magyarországnak, a magyar társadalomnak, és ezek közül, talán a legfőbb csalódási ok az igazságtétel elmaradása volt, annak az elmaradása, hogy az ügynöklistákat nem hoztuk teljes nyilvánosságra. A szocialistáknak három ciklusa volt erre, bár az ő szempontjukból érthető, hogy miért nem tették meg, de a fiatal demokrata-kereszténydemokrata koalíciónak is volt három ciklusa arra, hogy ezt megtegye, és mégsem tették meg.

- Miniszterelnök Úr!Most ezt kéri a Jobbik, mint az ellenzék vezető ereje, ezt kéri az LMP, és ezt kéri a Momentum is a parlamenten kívül és nemcsak most kéri ezt, hanem jó ideje kéri, és mégsem történt meg.

- Miniszterelnök Úr! Én tisztában vagyok azzal, hogy ön a katonaévei alatt kapcsolatba került a szolgálatokkal. Én azzal is tisztában vagyok, hogy az ön családjában is volt olyan, aki 1956-ban, a forradalom idején ügynökként dolgozott az ÁVH-nak. Azzal is tisztában vagyok, hogy egy ilyen nyilvánosságra hozatal az egész társadalom számára traumákkal, drámákkal járna. De azzal is tisztában vagyok, hogy egy ilyen lépés elkerülhetetlen! Elkerülhetetlen, mert nem akarunk olyan országban élni, ahol a diktatúra fenntartói és működtetői ma is szabadon élhetnek, sőt akár a legmagasabb politikai tisztségekre is pályázhatnak!

- Miniszterelnök Úr! Arra kérem, hogy végre mutassa meg rendszerváltó énjét, és válaszoljon nekem arra a kérdésre:

- Mi elől menekül, mi elől fut?

- Van-e esetleg valami további titkolnivalója ebben a kérdésben?

- Miért próbálja elkerülni azt a helyzetet, ami előbb-utóbb úgyis elkerülhetetlen?

(Taps a Jobbik soraiban.)

***

ORBÁN VIKTOR, (miniszterelnök): - Képviselő Úr!Ami a dolog személyes részét illeti, ezt több alkalommal is felvetette már és megtámadott ennek kapcsán a Jobbik. Minden alkalommal válaszoltam. Kénytelen vagyok önt hazugnak nevezni! Úgy, mint az előző hozzászólói esetében kellett ezt tennem! Minden személyes vonatkozású adata minden politikai vezetőnknek elérhető az interneten. Kérem, forgassa egészséggel!

- Ami pedig a dolog érdemi részét illeti: nem olyan régen volt az, amikor elfogadtuk a Nemzeti Emlékezet Bizottsága létrehozásáról szóló törvényt, ez a bizottság elkészítette a jelentését. A legjobbkor kopogtat az ajtón, hiszen a kormány a legutóbbi ülésen ezt a jelentést meg is tárgyalta, erről döntést hozott, az abban foglalt összes kérést teljesítette, és a mágnesszalagokat is átadta a Levéltárnak. A Levéltár nyitott: kérem, használja, forduljon az ott dolgozókhoz bizalommal!

(Taps a kormánypártok soraiban.)

***

VONA GÁBOR: - Miniszterelnök Úr! Sejtve az ön viszonválaszát, szeretném megnyugtatni: higgye el, hogy az egész világot azért nem Soros György és Simicska Lajos irányítja! Úgy tűnik, önnek mostanában ez egy becsípődése! Úgy tűnik, az ”S” betűvel kezdődő nevek jutnak önnek mindenről az eszébe. Úgy tűnik: az ”S” betűs szavakkal problémái vannak! Úgy tűnik, hogy önnek és pártjának mindenről Simicska Lajos és Soros György jut az eszébe. Persze, meg tudom én érteni, mert lehet, hogy egy bizonyos állapotban ez az ”S”betű olyan félelmetes; tekereg, kanyarog, ki tudja, hol kezdődik, ki tudja, hol ér véget, befészkelődik az ember gondolatai közé, és nem hagy nyugtot!

- Miniszterelnök Úr! Ha ilyen problémái vannak, engem az nem érdekel, ezt önnek kell megoldani. Engem az érdekel, hogy itt és most az Országgyűlésben mellébeszélés nélkül:

- Azt az egy mondatot ki meri-e mondani, hogy soha nem voltam ügynök, soha nem adtam senkiről sem írásban, sem szóban jelentést?

- Ki meri-e ezt itt és most mondani, vagy nem meri? - Ez a kérdés!

(Taps a Jobbik soraiban.)

***

ORBÁN VIKTOR: - Szívesen megismétlem azt, amit előbb ebben az ügyben elmondtam: kérem, bátran lapozza fel a jegyzőkönyveket! Természetesen a másik oldalon álltam. Mi, akik itt ülünk, a másik oldalon álltunk, bennünket üldöztek, bennünket hallgattak le, a mi lakásainkba telepítettek lehallgató-készülékeket, és mi nem működtünk együtt semmifajta állambiztonsági szolgálattal, mindig is a hazánkat és a magyar embereket szolgáltuk!

- Ami pedig az ”S” betűsöket illeti: nem igaz, hogy mindenkivel bajom van! Itt ül mellettem Semjén Zsolt például, semmilyen problémát nem látok! (Derültség a kormánypártok soraiban.)Azt azonban látom, hogy van itt egy probléma, amivel önök küszködnek. Megértem, hogy kényes helyzetben vannak, hiszen maguk is bevallották, hogy a pártjukat eladták! Ahol pedig eladás van, ott vevő is van, és mindannyian tudjuk, hogy önök nem a saját álláspontjukat képviselik, önök benne ülnek egy nagyvállalkozó zsebében. Önök a Jobbikból, egy nemzeti radikális pártból egy csicskapártot csináltak de ez az önök problémája, amit önöknek kell megoldani!

(Derültség a kormánypártok soraiban. Nagy taps a kormánypártok soraiban.)

Ez már a polgári Magyarország?

SALLAI R. BENEDEK, (LMP): - Miniszterelnök Úr! Ma már többször emlegettük itt a múltat és az elmúlt időszakokat, én is ezt szeretném egy picit felidézni.

- Kíváncsi lennék, hogy amikor Nagy Imre újratemetésére készült, akkor mi járt a fejében, és amikor legelőször miniszterelnök lett, mi járt a fejében, hogy milyen lesz a polgári Magyarország? Akkor gondolt-e arra, hogy több százezer honfitársunk keresi külföldön majd a megélhetést? Kíváncsi vagyok, hogy akkor volt-e az tervben, hogy a közvagyon lenyúlására szerveződött bűnszervezet mondja önöknek tollba a jogszabályokat trafikoktól termőföld-privatizációig, hogy ez már a polgári Magyarországlenne? Érdeklődnék: amikor varázslókra és sarlatánokra bízza a közpénzeket, akik kézérintéssel el tudják tüntetni annak közpénz jellegét, erre készült, és már a polgári Magyarországra gondolt, hogy ilyen lesz? Amikor egy falunyi ember fagyhalállal hal idén télen, amikor leszakad a társadalom 40 százaléka, ez már nagyjából a polgári Magyarország lenne? Amikor Oroszországból határozzák meg önöknek, hogy mit kell tenni energiapolitikánkkal, akkor így képzelték a jövőt, hogy majd Moszkvában mondják el, hogy milyen legyen Magyarország energetikai jövőképe? Amikor az iskola állampárti propagandát sulykol, és sem a szülő, sem a pedagógus nem tud beleszólni, hogy miből oktassanak; amikor a kormánypárti propaganda gyakorlatilag egyöntetűen csak az önök propagandáját tolja, ez konkrétan már a polgári Magyarország? Tehát így készült annak idején? Kíváncsi lennék: az a lejárató politikai kultúra, amit itt megvalósítanak, amikor képviselőtársunknak, mondjuk, a szexuális orientációjával érvel ez már a polgári Magyarország? Tehát erre készült annak idején? Kíváncsi lennék, hogy Farkas Flórián vagy Rogán Antal szabadlábon, - ez a polgári Magyarország? Avagy a miniszterelnök a királyi várban, szemben a népképviselet házával, konkrétan megtestesíti már a polgári Magyarországot?

- Nagy tisztelettel kérem, hogy mondja már el, hogy ez már konkrétan a polgári Magyarország-e, amit jelenleg élünk, és mik azok az indikátorok, amikkel felismerhetjük ezt?

(Taps az ellenzéki padsorokban.)

***

ORBÁN VIKTOR, (miniszterelnök): - Mélyen tisztelt Elnök Úr! Ahhoz, hogy válaszolni tudjak, tudnom kellene a kérdést, de nem vagyok pszichiáter.

(Derültség és taps a kormánypártok soraiban.)

***

SALLAI R. BENEDEK: - Köszönöm szépen! Pedig néha hasznos lenne, ahogy a kormány tagjait meg Matolcsy urat elnézem, ha mégiscsak pszichiáter lenne. (Derültség.)Tehát ez időnként hasznos lenne, hisz többször emlegette ma már, hogy 12 évet eltöltött kormányzó párt vezetőjeként, 16 évet ellenzékiként. Mi történt ezalatt önnel? Azt kérdeztem konkrétan, hogy ez már a polgári Magyarország-e? Ez egy világos kérdés. Arra vagyok kíváncsi, hogy mi történt? Mert úgy látom, hogy ön nemrégen valami fiatal, lelkes csapatot azzal vádolt, hogy álomgyilkos. Én meg úgy látom, hogy ön az álomgyilkos! Ön az álomgyilkos, mert egy rendszerváltás ígéretének az álmát gyilkolta meg! A polgári Magyarországálmát gyilkolta meg! Nem jött el az a rendszerváltáskor álmodott Magyarország, amiről annak idején úgy tűnt, hogy önök többen álmodnak. Az a kérdés: ez volt-e az elképzelés, hogy ilyen lesz az ország? Erre vártam volna választ, de úgy látom, hogy ez nehezen megy!

(Taps az ellenzék soraiban.)

***

ORBÁN VIKTOR: - Elnök Úr! Szívesen válaszolok minden kérdésre, ami a munkámat érinti, de hasonlóan Vona pártelnök úrhoz, önnel sem kívánok lelki életet élni! Nagyon köszönöm ezeket a személyes természetű kérdéseket, hogy mi van velem, de ez nem tartozik a magyar parlamentre. Az a helyzet, hogy az ország Házában az ország ügyeivel foglalkozunk.

- Ha az a kérdés, hogy mit miért szeretne vagy tesz a kormány, akkor azt tudom mondani önnek is: úgy képzeltük a polgári Magyarországot, hogy mindenkinek lesz munkája. Úgy képzeltük a polgári Magyarországot, hogy nemcsak Budapest fog fejlődni, hanem a vidék is. Úgy képzeltük a polgári Magyarországot, hogy mindenki biztonságban érezheti ebben az országban magát, mert a rendőrség meg fogja védeni. Úgy képzeltük a polgári Magyarországot, hogy a határaink nem elválasztanak bennünket Nyugattól, hanem meg fognak bennünket védeni azokkal szemben, akiket nem akarunk, hogy ide bejöjjenek. Így képzeltük! Ha megnézi, például, hogy mit teszünk, azt fogja találni: ebbe az irányba haladunk! Íme a legfrissebb európai foglalkoztatási adatok: a 2011-es kormányváltáskor szép hazánkban a munkanélküliség 11 százalék volt, az EU 28 tagállama között a 20. helyen állt. most ez 4,3 százalék. Hát, így képzeljük a polgári Magyarországot!

(Hosszan tartó taps a kormánypártok soraiban.)

Hol áll?

GYÖNGYÖSI MÁRTON, (Jobbik): - Miniszterelnök Úr! Az elmúlt 27 évben, a rendszerváltás óta az a gazdaságpolitikai konszenzus uralta Magyarország felzárkózását. Lényege volt: az életszínvonal javítását a működő tőke, a külföldi befektetések vonzásával lehet elérni, amihez alacsony béreket kell szolgáltatni, állami támogatást kell nyújtani a külföldi tőkének, és alacsony adókkal, adókedvezményekkel kell megkínálni az itt megtelepedni kívánó befektetőket. A hét kormányzati ciklusból hármat az ön neve fémjelzett. Ön annak ellenére nem akart szakítani ezzel a gazdaságpolitikával, hogy ennek a politikának a negatív következményei szembeötlőek! Egy magyar fiatal ma két választási lehetőség előtt áll: vagy itthon marad és elszegényedik, illetve eladósodik, vagy külföldre távozik. Ön továbbra is azzal kampányol külföldön, és azzal hívja fel Magyarországra a figyelmet, hogy az olcsó munkaerőt, a jól képzett, de olcsó munkaerőt kínálja a külföldi működő tőkének, és a bérek leszakadásáról hallani sem akar!

- A Jobbik ellenzékből most hív létre a kelet-közép-európai régiós országok teljes körű összefogásával egy európai polgári kezdeményezést, ezt indítja holnap. Ezzel fordul az Európai Bizottsághoz, amelyben kéri az európai uniós alapokmányokban annak az elvnek a rögzítését, hogy egyenlő munkáért egyenlő bér jár, és hogy a közös piacon ne csak az árunió valósuljon meg, ne csak az árak egyenlítődjenek ki, hanem ehhez a bérek is felzárkózzanak, és létrejöjjön Európában a bérunió!

-Miniszterelnök Úr! Ha önnek háromszor négy év alatt kormányon nem jutott eszébe az, hogy az Európai Unió Tanácsában felvesse ezt a kérdést, szövetségeseket találjon, és nekünk ezt ellenzékből kell megvalósítani, akkor csak az a kérdésem van:

- Tudja-e ezt a kezdeményezésünket támogatni?

- Beáll-e a kezdeményezésünk mögé?

(Taps a Jobbik soraiban.)

***

ORBÁN VIKTOR: (miniszterelnök): - Való igaz, hogy 16 évet töltöttem ellenzékben itt a tisztelt Házban, és a 12. évemet taposom kormánypárti politikusként, illetve miniszterelnökként. Ezért többekkel ellentétben jól emlékszem arra, hogy a rendszerváltás óta milyen gazdaságpolitikai koncepciók fogalmazódtak meg e Ház falai között. Az, amiről ön beszél, soha nem fogalmazódott meg kívánatos célként!

- Ebben a Házban, amikor gazdaságpolitikáról beszéltünk 1990-től kezdődően, mindig azt vizsgáltuk, hogyan lehet orvosolni azt a történelmi bajt, hogy a kommunista gazdasági és politikai rendszer következtében Magyarországon tőkehiány van, és nekünk úgy kell a szabad világba belépnünk és versenyeznünk az osztrákokkal, a németekkel meg a jó ég tudja, még ki mindenkivel, hogy ott nem volt kommunizmus, ezért felhalmozódott sok-sok tőke, miközben itt kommunizmus volt, és itt nem halmozódott fel sem közösségi, sem magántőke. Azt a kérdést vitattuk meg 1990-től kezdődően, hogy hogyan kell orvosolni ezt a problémát.

- Abban mindig is egyetértés volt, még a különböző politikai táborokhoz tartozó felek között is, hogy két lehetőség van. Segíteni kell a belső tőkefelhalmozást, hogy létrejöjjenek Magyarországon azok a kis-, közép-, majd később nagyvállalkozások, amelyek képesek arra, hogy versenytársai legyenek a külföldieknek, versenytársai legyenek Magyarországon, és versenytársai lehessenek később külföldön is. Ezenkívül, miután tőkehiányosak vagyunk, Magyarországnak tőkeberuházásokra van szüksége külföldről is, vagyis jó dolog, ha különösen külföldről termelő tőke érkezik Magyarországra, amely olyan termékeket állít elő, amelyeket nemcsak Magyarországon, hanem azon kívül is el tudunk adni. Ez volt itt a konszenzus. Ezt a két elemet kell kombinálni, és ez adja a mindenkor érvényes gazdaságpolitikát!

(Taps a kormánypártok padsoraiból.)

***

GYÖNGYÖSI MÁRTON: - Miniszterelnök Úr! Ön már többször bebizonyította, hogy a magyar embereknek a munkabére és az életszínvonala az ön számára teljes mértékben közömbös. Szaúd-Arábiában öntől idézték azt a mondatot, miszerint Magyarországon mi nagy szeretettel várjuk a működő tőkét, ugyanis itt alacsonyak a bérek, jól képzett a munkaerő, és kellően rugalmas a munka törvénykönyve. Amíg a szocialista kormányok az ő kormányzásuk időszaka alatt 4,6 millió forint állami támogatást nyújtottak egy nagyvállalatnak ahhoz, hogy itt egy munkahelyet teremtsenek, addig az önök kormánya jelenleg 12,2 millió forintot ad egy nagyvállalatnak, hogy egyetlenegy munkahelyet létrehozzanak itt, ebben az országban.

- Miniszterelnök Úr! Nem művitákat kell folytatni Brüsszellel, nem művitákat, hanem a magyar munkavállalók béreiért kell kiállni, és le kell szállni arról a döglött lóról, amit már a kórboncnok is döglöttnek nyilvánított! Nem kell rá nyerget szerelni, nem kell sarkantyút fölvenni, nem kell sarkantyúzni ezt a lovat, hanem le kell szállni róla, és gazdasági paradigmaváltást kell végrehajtani!

(Taps a Jobbik soraiban.)

***

ORBÁN VIKTOR: - Képviselő Úr! Egyetértek azzal, hogy maradjunk inkább a tényeknél. Az előbb említettem, hogy 16 évet húztam itt le ellenzékben és 12-t pedig miniszterelnökként, kormánypárti képviselőként. Minden egyes évünket megnézheti: Magyarországon a rendszerváltás óta béremelés, különösen nagy mértékű béremelés akkor volt, amikor mi voltunk kormányon. És mi erre büszkék vagyunk! Rossz felé címkézi a mondandóját; tegyen egy fordulatot, nem is tudom - félbalra? Vagy most mi a divat önöknél? Tehát forduljon el valahogy, és ne nekem, hanem arrafele mondja el azt, amit mondani akar, mert akik itt ülnek ezen az oldalon, kereszténydemokrata és fideszes politikusok, azok olyan döntéseket hoztak folyamatosan, amellyel Magyarországon jelentős mértékben nőttek a bérek.

- Ráadásul nem is egyedül hoztunk ilyen döntéseket, hanem arra törekedtünk, ami a modern piacgazdaságban szerintem helyes, hogy az érintettekkel kössünk erről megállapodást. Magyarországon a béremelések mértékéről a szakszervezetek, a tőketulajdonosok és a kormány megállapodásokat szokott kötni, ennek megfelelően egész Európában kiemelkedő mértékű az a béremelés, ami ebben az évben történik a minimálbérnél és a szakmunkás-minimálbérnél.

- Képviselő Úr! Itt nagyobb bérnövekedés van, mint amit önök követelnek. Másfelől tudom, hogy önök most brüsszeli párttá váltak, de én nem támogatom azt az indítványukat, hogy Brüsszelnek bármilyen adóügyi szabályozásban átadjuk a jogköröket. A gazdaságpolitikai kérdéseket itthon kell tartani! Önök hiába is hirdetik magukat nemzeti pártnak, ez a javaslat nem más, mint hogy Brüsszelben döntsenek az adókról és a bérekről. Ez nem fogadható el!

(Taps a kormánypártok soraiban.)

Bartha Szabó József