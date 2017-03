A családi otthonteremtési program eredményeiről!

Csupa szín, csupa legenda!

2017. március 15. 15:14

Azonnali kérdések órája a Tisztelt Házban. A siker egyik oldalon sem volt kétséges: minden párt hálásan megtapsolta a szószólóját! Legutóbbi szónoklataik közül, szolidan stilizálva, hangzavarokat, bekiabálásokat udvariasan mellőzve tallóztunk.

Hogy gondolta ezt elnök úr?

Dr. BÁRÁNDY GERGELY, (MSZP): - Elnök Úr! Ön a beszámolója vitájában azt mondta, idézem:„Megtisztítottuk a magyar pénzügyi rendszert a rablólovagoktól, a csalárdan rablásból élő brókercégektől és pénzügyi intézményektől. Az árnyék onnan van, tisztelt képviselő hölgyek és urak, hogy a Magyar Nemzeti Banknak ez a brókercsalásokat leleplező tevékenysége egy sorozatba illeszkedik, egy forgatókönyvbe illeszkedik. Ez egy nagy NATO-szövetséges ország budapesti nagykövetségéről folytatott kormánybuktató és jegybankbuktató tevékenységébe illeszkedik, amely 2014 őszén indult el.”

- Azóta sokan próbálták értelmezni a mondatait, és számos fórumot kezdeményeztek, hogy számot tudjon adni a hátteréről, az Egyesült Államok nagykövetsége pedig egyértelműen visszautasította az ön szavait, mondatait. Mi is kezdeményeztük több bizottság ülésén, hogy vegyük napirendre az önnel kapcsolatos problémákat, ezt azonban a párttársai elutasították. Kezdeményeztük a témában vizsgálóbizottság felállítását is, azt sem írták alá. Egy ilyen mondat pedig nem maradhat a levegőben!

- Elnök Úr! Kérem, válaszolja meg nekem:

Van-e alapja a kijelentésének, vagy csak hülyeségeket beszélt egyszerűen?

- Ha van alapja, akkor ossza meg velünk, hogy mi az - csak mert, ha az állítása igaz, azzal nekünk, országgyűlési képviselőknek dolgunk van. S hadd kérdezzem meg azt is:

- Hajlandó-e a parlament valamilyen fóruma előtt számot adni arról, hogy milyen tények húzódnak meg az ön szavai, az ön mondatai mögött?

- És ha már így összejöttünk, elnök úr - hosszú idő óta nem találkoztunk -, árulja már el nekem végre, amit annyiszor kérdeztünk:

- Fizetett-e bérleti díjat Patai Mihálynak, amikor a lakásában lakott?

(Taps az MSZP soraiban.)

Dr. MATOLCSY GYÖRGY, (Magyar Nemzeti Bank elnöke): - Képviselő Úr! Már azt hittem, hogy megfeledkezett lebénult, lesántult lováról, miszerint egy szegény jegybankelnök hol lakik. Végül is ön nyilván tudja, azért tesz nekem fel kérdést, mert azt feltételezi, hogy önnek igaza van. Már megint kiderült, hogy nagyon messze jár az igazságtól! Nemhogy az épületet és a lakást nem találta el, hanem a kerületet sem. Szerintem pontosabbnak kellene ennie, elvégre mégiscsak a parlament idejét fogyasztja, amikor ilyen jellegű kérdésekkel bombázza a jegybankelnököt.

- Föltűnt-e például önnek, képviselő úr, hogy 2014 őszén, telén, valamint 2015 tavaszán bizonyos dolgok történtek Magyarországon. Ha már az otthonomat nem találta meg, hallgassa meg Lázár János miniszter urat, aki a következőket mondta idén, február 22-én itt a parlamentben: 2014 őszén az akkori amerikai ügyvivő, bizonyos Goodfriend úr közvetlenül és direkt beavatkozott a magyar belpolitikai folyamatokba. Erre mindenki emlékezhet, ön is, képviselő úr, a magyar belpolitikai élet főszereplőjévé vált, aztán hazarendelték. Nos, képviselő úr, érdemes figyelni az eseményeket, ha már nem találta el, hogy hol lakom, legalább tudja, hogy milyen országban élünk, és mikor. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Dr. BÁRÁNDY GERGELY: - Elnök Úr! Ami a lakhatását illeti: annyira titkolja, hogy még az ellenem indított perben - amit első fokon elvesztett - is titkosan kérte kezelni ezeket az adatokat. Ez már-már nevetséges! De teljesen mindegy, mert nem a helyszín számít, hanem az, hogy kitől bérli vagy nem bérli ezt a lakást? Én azt gondolom, hogy ez a lényeges, és erre a mai napig és most sem válaszolt. Tegye meg végre, legyen szíves, elnök úr!

- A másik, ami az ön kijelentéseit illeti: megint olyan általánosságok szintjén mozgott, amivel egy képviselő nem nagyon tud mit kezdeni. Én azt gondolom, az, hogy önök sorosoznak vagy goodfriendeznek, önmagában még az égadta világon semmit nem bizonyít. Az, hogy egyébként vannak olyan emberek és olyan orgánumok, akár sajtóorgánumok, amik a visszásságokat napvilágra hozzák, még nem azt jelenti, hogy szándékos támadás indul Magyarországgal szemben, legfeljebb önnek nem tetszik. Úgyhogy még egyszer kérdezem:

- Milyen konkrét tények állnak a kijelentése mögött?

- Hajlandó-e végre a parlament előtt számot adni ezekről?

(Taps az MSZP padsoraiban.)

Dr. MATOLCSY GYÖRGY: - Képviselő Úr! Ön azt mondja, hogy pártállástól függően gondol valaki ezt vagy azt 2014 őszéről vagy 2015 elejéről. Hallgassuk ezért meg egy baloldali párt szóvivő-helyettesét, kabinetjének vezetőjét, Ara-Kovács Attilát, aki a Magyar Narancsban a következőt találta mondani: „Az amerikai profi diplomáciai beavatkozás már most oly mértékben billentette ki az orbáni világrendet a sarkaiból, ahogyan azt semmilyen magyar politikai erő nem lett volna képes, és folytatás várható.”

- Képviselő Úr! Forduljon hozzá! Milyen folytatást vártak? (Taps a kormánypártok soraiban.)

A családi otthonteremtési program eredményeiről!

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ, (KDNP): - Államtitkár Úr! 2015 nyarán, amikor a Fidesz-KDNP-kormány bevezette a családi otthonteremtési kedvezményt a kormány új szemléletű családtámogatási rendszerének részeként, szinte azonnal látszott, hogy kiemelkedően nagy érdeklődést fog kiváltani. Régóta vártak a fiatal családok erre a lehetőségre, az intézkedést sokan megismerték, s rengetegen éltek is már a támogatási lehetőséggel. A CSOK a saját otthon felépítése vagy megvásárlása támogatásával elősegíti a fiatal családok életkezdését, ösztönzi a gyermekvállalást, a családalapítást, ezáltal hosszú távon Magyarország megerősödését, demográfiai helyzetének javítását.

- Tavaly már lakáspiaci fordulat is történt, köszönhetően a CSOK sikerének is, hiszen 10 ezer új lakás épült, ami 31 százalékos bővülés az előző évihez képest. Az építőiparban keresletet generál, ezáltal munkahelyeket teremt, összességében pedig javítja a hazai lakhatási állapotokat is. Ezt segíti a tartós és kiegyensúlyozott gazdasági növekedés, a kedvező foglalkoztatási helyzet, a lakossági reáljövedelmek emelkedése, az alacsony kamatkörnyezet és az új lakások áfájának csökkentése is. Örömmel értesülhettünk a híradásokból, hogy a CSOK-igénylések összértéke ezekben a hetekben haladja meg a 100 milliárd forintos határt, és a családok közel egyharmada vállalt előre gyermeket.

- Államtitkár Úr! Reméljük, idén is folytatódhat a CSOK sikere, szemben az ellenzék véleményével, akik rendszeresen támadják az otthonteremtési intézkedéseket, sőt a baloldali kormányzás alatt sok mindent megtettek azért, hogy az első polgári kormány lakástámogatási programját lerombolják. Ezért is kérdezem:

- Az összesített adatokból milyen tendenciákra következtethetünk?

- A CSOK az elmúlt másfél év alatt milyen társadalmi folyamatokat erősített meg vagy indított el?

Dr. RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Minden kormányzat a maga értékvilága alapján eldöntheti, hogy a családokra miként tekint, segélyezési kérdésként, mint arra volt példa Magyarország történetében, vagy pedig adócsökkentésekkel igyekszik azt az anyagi hátrányt kompenzálni, ami a gyermekek neveléséből adódik. És szintén fontos értékrendbeli döntés egy kormányzattól, hogy lakbértámogatást kíván a családoknak adni, vagy pedig saját tulajdonhoz, saját lakáshoz, saját, új építésű házhoz kívánja őket hozzásegíteni.

- A Fidesz-KDNP-kormány a második megoldást választotta. Adócsökkentéssel segíti a családokat, és mindenkit saját otthonhoz juttat, nem pedig bérlővé tesz a saját otthonában. Azt szeretnénk, ha nemcsak fedél legyen a családok feje fölött, hanem valódi otthonuk legyen. Emlékszünk, hogy még a fedél is veszélybe került 2010 környékén, amikor tombolt a devizahitelezés és annak a negatív következményei, sok százezer család nézett szembe a kilakoltatás lehetőségével. Mi a CSOK-kal, a családok otthonteremtési kedvezményével igyekeztünk segíteni a lakásépítést, bővíteni a gazdaságot, munkahelyeket teremteni, és ezzel ösztönözni a gyermekvállalást azoknál, akik gyermeket szeretnének.

- Az idei évben, 2017-ben 211 milliárd forint áll rendelkezésre az otthonteremtési program keretében a családok támogatására. Ez egy gigantikus összeg, 211 milliárd forint óriási pénz! Eddig, 2017 elejéig közel 40 ezer család vette már igénybe a CSOK-ot, 95 milliárd forint összegben tudtunk támogatásokat adni. Átlagosan 2,5 millió forintot kapott egy család. Új lakás vásárlásához 10 ezer családot segítettünk hozzá 57 milliárd forint értékben. Használt lakás vásárlásához 28 ezer családot segítettünk hozzá 36 milliárd forint értékben. A meglevő lakás bővítéséhez ezer családnak nyújtottunk támogatást 2 milliárd forint értékben. Áfa-visszatérítés keretében 23 milliárd forintot hagytunk a családok zsebében, míg kamattámogatott kölcsönnel 36 milliárd forinttal segítettünk. (Taps a kormánypártok soraiban.)

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ: - A kormány 2010-ben azt a célt tűzte maga elé, hogy Magyarországot családbarát országgá alakítsuk. A teljesség igénye nélkül említek néhány fontos intézkedést: a családi adórendszer kiépítése; a gyes, gyed rendszerének kiszélesítése és megerősítése; a SZÉP-kártya bevezetése és az Erzsébet-program beindítása; a gyermekek utáni adókedvezmény bevezetése és évről évre való növelése; az ingyenes tankönyvellátás, illetve az ingyenes gyermekétkeztetés radikális kiszélesítése; a „Nők 40” program, illetve a családi otthonteremtési kedvezmény bevezetése, együttesen szolgálták és szolgálják a magyar családoknak a megerősödését és jövendőjét. Ezért kérjük a kormányzat további erőfeszítéseit a magyar családok további segítése és támogatása ügyében! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Dr. RÉTVÁRI BENCE: - Képviselő Úr! A családi típusú adórendszerre Európában több példa is akad, de ilyen széles körű és bőkezű otthonteremtési programra bizony kevés a példa. 2015 óta 154 milliárd forintban részesültek a magyar családok ahhoz, hogy otthont, itt Magyarországon, kényelmes és a gyermekvállaláshoz is elegendő gyermekszobával rendelkező otthont tudjanak alapítani. 69 százalékban olyan családok igényelték a támogatást, akiknek már megszületett a gyermeke, 31 százalékban viszont a jövőben megszületendő gyermek után igényelték. Ez azt jelenti, hogy mintegy 8 ezer család 11 ezer gyermek világrahozatalát vállalta a tavalyi évben, köszönhetően a CSOK ösztönző hatásának is. És az is figyelemre méltó, hogy nemcsak az építkezésekben, hanem az építési engedélyekben is óriási robbanás figyelhető meg, hiszen két és félszeresére nőtt a bejelentések és az építésiengedély-kérelmek száma. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Miért érinthetetlen Kiss Szilárd Fazekas Sándornak?

Dr. SZÉL BERNADETT, (LMP): - Miniszter Úr! Örülök neki, hogy negyedszerre, de végre betalált a magyar parlamentbe, és válaszol arra, amire már régóta kellett volna válaszolnia! A Kiss Szilárd-ügy mindent tud, amit a Fidesz tudott az elmúlt hat évben: korrupciót, bűnözést és olyan fideszes politikusokat szolgálnak ki, akik bűnözőket támogatnak.

- Miniszter Úr! Nagyon nehéz feladat lenne számomra kiválogatni azt, hogy Kiss Szilárd kormányközeli pályafutásából mi a legbotrányosabb. Egy biztos: itt olyan emberről van szó, aki prostituáltaknak, bűnözőknek és gengsztereknek szervezett illegálisan belépést a schengeni területre, és ehhez asszisztált egy rakat magyar miniszter. Senki sem tett feljelentést, azt nekem kellett ellenzékből megtenni. Ráadásul ön, miniszter úr, még ki is segítette ezt a csalót azzal, hogy miután kettőször megbukott a nemzetbiztonsági átvilágításon, kreált neki egy állást, olyat, amihez nem kell átvilágítás.

- Eddig az volt a duma a magyar parlamentben, hogy ez azért kellett, mert nőtt az export. Én most itt tartom a kezemben azt a belső jelentést, amelyben feketén-fehéren benne van, hogy Kiss Szilárdnak, ennek a csalónak, akit önök megtartottak állásban, ki tudja, hogy miért, nem volt nemzetgazdasági haszna, ebből Magyarország semmit nem profitált, viszont benne van, hogy a korrupcióhoz annál több köze volt ennek az ügynek.

- Miniszter Úr! Kérdezem:

- Kinevezné-e ön ma is Kiss Szilárdot?

- Ha tehetné, és másként dönthetne, akkor ma is úgy döntene, hogy Kiss Szilárd attasé lehetne?

- Mit tenne ön ma, tisztelt miniszter úr?

Dr. FAZEKAS SÁNDOR, (Földművelésügyi miniszter): - Képviselő Asszony! Köszönöm, hogy feltette ezt a kérdést, de talán kezdjük a címénél, amely úgy szól, hogy: „Miért érinthetetlen Kiss Szilárd Fazekas Sándornak?”

- Képviselő Asszony! Ezúton is szeretném közölni, hogy Kiss Szilárd természetesen nem érinthetetlen Fazekas Sándor részére, de ugye nem kéri azt, hogy megérintsem Kiss Szilárdot? Ugye nem kéri azt, hogy egy FM állományából már két éve távozott volt kolléga mindennapjaiba és ezen mindennapok közé, a munkavégzésen kívüli cselekmények közé kreált, ilyen kémregénybe illő dolgokról részletesen tájékoztassam önt?

- Úgy látom, hogy sem a vízumtéma, sem más ügyek az Európai Unió és Magyarország nemzetbiztonságát nem veszélyeztették. Abban az időszakban, évekkel ezelőtt, amikor a nevezett kolléga a tárcánál dolgozott, Oroszországba Magyarország agrárkivitele 25 százalékkal nőtt, és nem volt soha miniszteri biztos, nem volt soha kiemelt státuszban, tette a dolgát, de már régóta eljárások folynak ellene, amely eljárások nincsenek összefüggésben az FM-ben végzett munkával. Így az érintett hatóságok és hivatalos szervek tudnak az ön részére tájékoztatást adni. Kérdezze őket! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Dr. SZÉL BERNADETT: - Miniszter Úr! Nálunk ezt úgy mondták régen, ahol felnőttem, hogy ez a válasz gyenge volt. Tehát a helyzet az, hogy ön nem tudott válaszolni arra a kérdésre, amit feltettem. Viszont a hírek arról szólnak, hogy moszkvai luxusszállodákban kompromittáló felvételek készülhettek különböző olyan delegációkról, amelyek ezekben a szállodákban megszálltak Direkt kérdést kapott, de nem tudott egyenes választ adni arra, hogy vajon magyar delegációk ezekben a szállodákban előfordultak-e, készülhettek-e tehát FM-közeli emberekről kompromittáló képek és kompromittáló felvételek?

- Miniszter Úr! Nekem egy kérdésem volt: miért volt érinthetetlen az FM-ben Kiss Szilárd? Zsarolható ön Kiss Szilárd által, tisztelt miniszter úr? Miért tartotta ezt az embert hivatalban? Jártak önök ebben a hotelben? (Taps az LMP soraiból.)

***

Dr. FAZEKAS SÁNDOR: - Képviselő Asszony! Melyik hotelben?Ön már bizonyára sokkal többet tud az FM dolgozóiról, mint amit egy miniszternek a dolgozók mindennapi munkavégzésével kapcsolatban szükséges. De szeretném önt megnyugtatni: abban a szállodában, amellyel kapcsolatban ön írásos kérdést intézett hozzám, FM-dolgozók nem jártak. Hogyha bármilyen pluszinformációra van szüksége, javaslom, hogy olvassa el azt a sok újságcikket, ami eddig 782 oldalt tölt meg, írjon belőle egy regényt! Elképzelhető, hogy sikeres könyv is lehet! De várjuk meg a hivatalos eljárások, büntető- és más nyomozati eljárások végét, és akkor bizonyára önnek is az olthatatlan kíváncsiságát sikerül kielégíteni. Az FM részéről én már ezzel az üggyel kapcsolatban mindent elmondtam, nem tudok több tájékoztatással szolgálni. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ki védi meg Európát?

ÁGH PÉTER, (Fidesz): - Államtitkár Úr! Itt a parlamentben a múlt héten elfogadtuk a jogi határzár megerősítéséről szóló törvényt. Ez a módosítás erősebb védelmet ad Magyarországnak, és erősebb védelmet biztosít Európának is. Szinte már meg sem lepődünk azon, hogy ismét politikai támadások érik hazánkat Brüsszelből a szigorítások miatt. Az elmúlt években már többször látott forgatókönyv ismétlődik: a magukat jogvédőnek nevező álcivil szervezetek minden lehetséges nemzetközi fórumon kritizálják a magyar migrációs szabályozást, és ehhez örömmel csatlakoznak az Európai Unió bevándorláspárti politikusai is. Nos, láttunk már ilyet, úgy látszik, ez a csata még folytatódni fog!

- A nemzetközi álcivil szervezetek a menedékjog eredeti tartalmát kiforgatják, és úgy értelmezik, mintha ez egy, az EU területére jogellenesen belépő embertömegeket is megillető szociális ellátáshoz való jog lenne. A mi célunk pedig, hogy egyetlen migráns se tartózkodjon ellenőrizetlenül, jogellenesen hazánk területén, mert elfogadhatatlan, hogy visszaéljenek a politikai menedékjog iránti kérelemmel, és arra használják fel, hogy eltűnjenek a schengeni határokon belül.

- Az új szabályrendszer abszolút következetes, és az EU többi tagállamára nézve is pozitív hatással bír. Fontos sikerként könyvelhető el, hogy a nagy biztonsági kockázattal küzdő tagállamok már szépen lassan belátják, hogy a magyar szabályozás hatékony és eredményes. De nagy kihívás még, hogy Brüsszelben is világossá tegyük, hogy a nemzetállami szintű hasonló szigorításokra a gyakorlati problémák kezelése miatt igenis szükség van. Államtitkár Úr!

- Számíthatunk arra, hogy a kormány eredményesen védi meg a múlt héten elfogadott jogi határzárral kapcsolatos szigorítást?

KONTRÁT KÁROLY, (Belügyminisztériumi államtitkár.): - Képviselő Úr! Európát ma Magyarország védi meg! Európát ma a magyar rendőrök, a magyar határvadászok és a magyar katonák védik meg! És hogy ezt milyen eredményesen teszik, engedje meg, hogy a napi jelentést idézzem: az elmúlt 72 órában a határzár tiltott átlépése nem történt; átkísérésre szerb viszonylatban 54 esetben került sor. Ezek az eredmények önmagukért beszélnek, ezért köszönetet mondunk a határ védelmében szolgálatot teljesítő rendőröknek, határvadászoknak és katonáknak.

- De a veszély nem múlt el! A balkáni útvonalon közel 80 ezer ember mozog ma is, és ezért azt a hármas védelmet, amit 2015 őszén vetettünk be, meg kellett erősíteni. Első lépésként 2016 augusztusában a kormány döntött, hogy 3 ezer fővel megerősítjük a határvadász bevetési osztályokat. A toborzás eredményes, az elmúlt héten immár második alkalommal került sor határvadászok ünnepélyes eskütételére; folyamatosan folyik a kiképzésük, és minden esély megvan arra, hogy a 3 ezer fő hamarosan, a kiképzés végeztével szolgálatba lép.

- De megerősítettük a fizikai védelmet is! Második kerítést építünk és ez olyan technikai elemekkel lesz ellátva, amelyek lehetővé teszik, hogy a magyar határt eredményesen senki ne tudja átlépni.

- A harmadik elem, a jogi határzár szigorítása. Az elmúlt hét keddjén fogadta el a parlament; köszönöm azoknak a képviselőknek, akik ezt támogatták. Ennek az a lényege, hogy az illegális bevándorlók a kérelmük elbírálásáig a tranzitzónában várakoznak, nem léphetnek be az országba, és a kérelem elbírálása után egy irányba hagyhatják el az országot, illetőleg a tranzitzónát: Szerbia felé. Minden feltétel biztosított tehát annak érdekében, hogy a jövőben is meg tudjuk védeni Magyarországot, meg tudjuk védeni Európát! (Taps a kormánypártok soraiból.)

ÁGH PÉTER: - Államtitkár Úr! Azt gondolom, hogy az elmúlt két év történései világosan bebizonyították, hogy minden alkalommal helyesen döntöttünk itt a parlamentben, amikor a migrációs válság kezeléséhez szükséges törvényeket meghoztuk. Az egyetlen működőképes stratégiát Magyarország alkalmazta a válság kirobbanásától kezdve, és a magyar megoldás most is határozott választ adott. Egyértelműen minket igazol mindaz, amit eddig tettünk és teszünk!

- Államtitkár Úr! A magyar szigorításokat érő támadásokat ki kell védeni, és be kell bizonyítani, hogy a magyar szabályok igenis az európai joggal összhangban vannak! Európa ugyanis veszélyben van, és az illegális bevándorlás fenyegetést jelent napról napra az emberek mindennapi életére. Úgy gondoljuk, hogy a múlt héten elfogadott törvény az európai emberek védelmét szolgálja, ezért kiemelt fontosságú, hogy a kormány minden fórumon megvédje a jogi határzárral kapcsolatos parlamenti döntést! (Taps a kormánypártok soraiból.)

KONTRÁT KÁROLY: - Képviselő Úr! Az Európai Tanács elmúlt hét végi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök úr ismertette a jogi határzár szigorításával kapcsolatos magyar intézkedéseket, és a tájékoztató alapján azt mondhatjuk: az Európai Tanács vezetői, az érintett miniszterelnökök megértették a magyar szándékot, és nem emeltek kifogást a jogi határzár szigorítása ügyében. Szeretném aláhúzni azt az együttműködést, amit a visegrádi országokkal, a V4-országokkal folytatunk ennek a nagyon fontos feladatnak az eredményes végrehajtása érdekében. A jövőben is számíthatunk a V4-országok támogatására az illegális migrációval szembeni eredményes fellépés érdekében, és minden feltételt biztosítunk annak érdekében, hogy a jogi határzár szigorításának a hatálybalépését követően azokat a végrehajtási intézkedéseket megtegyük, amelyek az eredményes határvédelemhez szükségesek! (Taps a kormánypártok soraiból.)

Miniszter úr: a vidék fejlesztése vagy a felsőoktatás statisztikai kozmetikázása fontos önnek?

HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN, (MSZP): - Miniszter Úr! A felsőoktatásért felelős kollégája egy kifejezetten káros, a vidék életét nem segítő, de fejlődését jelentősen veszélyeztető javaslatot tett le az asztalra. Arról van szó, hogy Magyarországon gyakorlatilag ma öt nagy agrár-felsőoktatási központ létezik, és emellett még számos más helyen zajlik agrár-felsőoktatási képzés és kutatás az országban. A kollégája által jegyzett javaslat arról szól, hogy megszüntetné ezt a szerteágazó agrár-felsőoktatást, és jelentősen koncentrálná azt. Egy új nagy nemzeti agráregyetemet akarnak létrehozni, és ebbe az egyetembe integrálnák be a többi egyetem jelentős részét. Azok az egyetemek, amiket nem akarnak e szerint a koncepció szerint beintegrálni fizikailag ebbe az egyetembe, azok is elvesztik a kutatásokkal kapcsolatos önállóságukat.

- A múlt héten egy kérdésre válaszolva Rétvári Bence államtitkár úr elmondta azt is, hogy nagyon komoly fejlesztéseket kívánnak ezen az új egyetemen létrehozni, és koncentrálni is kívánják a kutatási kapacitásokat. Nem nehéz végiggondolni, hogy ha ez megvalósul, akkor ezek a vidéki egyetemek szépen lassan el fognak sorvadni. Pedig óriási lehetőség lenne abban, hogy ezeket az egyetemeket nem összerakni kell, nem koncentrálni kell, nem egy vízfejet kell belőle létrehozni, hanem az öt egyetemi központra alapozva lehetne olyan vidéki tudásbázisokat kialakítani, amely a vidék fejlesztésének az alapját, motorját tudná képezni.

- Miniszter úr, az ön portfóliójába tartozik a vidék fejlesztése, ezért kérdezem:

- A vidék mellé áll, vagy e mellé a koncepció mellé?

LÁZÁR JÁNOS, (Miniszterelnökséget vezető miniszter): - Képviselőtársam! A kormányzati koordinációs munkáért felelős miniszterként válaszolom meg a kérdését azért, mert a 14 olyan felsőoktatási intézmény, amelyben agráros képzés van, 181-fajta agrárképzést bonyolítva a kormány számára kiemelt jelentőséggel bír. A legfontosabb célkitűzésünk a következő években az, hogy az oktatás színvonalát érdemben tudjuk emelni. Tehát szó nincs semmiféle elsorvasztásról vagy visszafejlesztésről!

- A szerkezeti átalakítást illetően még semmiféle döntés nem született. Tisztában vagyunk azzal, hogy számos lokális szempont szól a különböző agrár-felsőoktatási intézmények, például Keszthely megtartása mellett; nemcsak történeti, hanem lokális és gazdasági érdek is. Az a fő kérdés, hogy a magyar mezőgazdasági felsőfokú képzés jelen pillanatban ki tudja-e szolgálni az agrárágazatot, jelentheti-e az agrárágazat, agrárproduktivitás, agrár-GDP-növekedés hátterét, inspiráló-e, vagy pedig a folyamatos forráselvonások eredményeképpen, amelyek a nagy integrációkban ezeken az egyetemeken, főiskolákon történtek, inkább vesztesek.

- Nekem senki nem fogja tudni azt elmagyarázni, és senkinek nem fogom elhinni, hogy egy olyan egyetemen, ahol van egy nagyon erős természettudományi kar, van egy orvosi egyetem és van egy bölcsészettudományi egyetem, ott majd egy mezőgazdasági főiskolai kar nyertese lehet az egyetem fejlesztésének. Ezt én nem veszem be! Ezért azt gondolom, hogy Magyarországon a felsőfokú agrárképzésben a főiskoláknak és az egyetemi karoknak az együttműködésére van szükség. A mi megítélésünk szerint a vidékfejlesztés érdekeit ez szolgálja! (Taps a kormánypártok soraiban.)

HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN: - Miniszter Úr! Örömmel hallom, hogy nem született döntés. Ezért egy kicsit bővebben kifejteném, hogy szerintem mi lenne a helyes. Én óriási potenciált látok abban, hogy ha az általam említett regionális tudásközpontok irányába menne el a gondolkodás az egy központi vízfej helyett. A vidék életében ezek az agrár-felsőoktatási intézmények nemcsak egyszerű ágazati tudásközpontok, hanem komoly szervezők is. Ha ezek az intézmények képesek lennének integrálni a középiskolai oktatási szintet, az ágazatban lévő gazdasági szereplők integrációjában is motor tudna lenni. Ha úgy tetszik, a vidékfejlesztésért, a mezőgazdaságért felelős minisztériumnak dekoncentrált központjai tudnának lenni, akkor ebben óriási szervezőerő, óriási potenciál van. Arról nem is beszélve, hogy ezekben a térségekben valóban a szürkeállománynak, a tudásnak olyan fontos központjairól van szó, amit erősíteni kell, nem pedig központosítani valahova Gödöllőre! (Taps az MSZP soraiban.)

***

LÁZÁR JÁNOS: - Annak ellenére, hogy a magyar mezőgazdaságban a magasan képzett munkaerőt illetően és a jó minőségű munkaerőt illetően hiány van, ma az agrár-felsőoktatásban tanulók 25 százaléka nem a diplomája szerinti munkakörben helyezkedik el. Ez beszédes adat!

- A legfontosabb tehát a tartalmi változás! Azt kell megvizsgálnunk és azt kell fölmérnünk, hogy az, amit ma agrár-felsőoktatás címszóval tanítunk, alkalmas-e arra, hogy egy modern, versenyképes mezőgazdaságot kiszolgáljon? Ez a legfontosabb kérdés. Vissza kell nyúlni az alapokhoz: az országnak jó minőségű állattenyésztőkre és jó minőségű növénytermesztőkre van szüksége, nem kevesebbre és nem többre ennél!

- Nekem az a meggyőződésem, és a kormányzaton belül azt képviselem, hogy a különböző agrárintézményeknek kell egymással együttműködni úgy, hogy a lokális érdek is érvényesüljön. Magyarul, nem cél egyetlenegy főiskolai karnak vagy egyetemnek a megszüntetése sem. A legfontosabb cél, hogy végül a mezőgazdaság ennek a folyamatnak a nyertese legyen. Ezen szeretnénk együtt dolgozni, és a javaslatot szeretnénk konszenzussal megvalósítani! (Taps a kormánypártok soraiban.)

