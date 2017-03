Életünk tengelye a magyar nyelv és kultúra

A felépített új gazdasági rendszer működik és ennek következtében idén 65 milliárd forinttal több jut a magyar kultúrára, mint az előző évben - erről Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth-díjjal kitüntetett kiválóságok tiszteletére adott díszvacsorán mondott köszöntőjében beszélt.

2017. március 15.

A miniszterelnök beszédében - amelyet a miniszterelnök.hu oldalon tettek közzé - úgy fogalmazott: "merész mondat, de megkockáztatom, hogy az alkotásnak Magyarországon lassan nem a pénz, hanem a saját tehetségünk adja a korlátját", majd hozzátette: "Próbáljuk ki!"



A kormányfő arról is beszélt: nagy, de zavaros idők jönnek Európában, átrendeződik a nemzetek sorrendje, a kultúra számít, a jövőben még inkább számítani fog. Hozzátette: nemzeti kultúránk minősége és vonzereje adu lesz majd a kezünkben az előttünk álló zavaros időkben, s a díjazottaknak azt mondta: számítanak rájuk.



A miniszterelnök külön köszöntötte a Kossuth Nagydíjban részesült Kallós Zoltán néprajzkutatót, akiről úgy fogalmazott: életereje biztatás mindannyiunk számára.



Orbán Viktor a nemzeti ünnep apropóján megjegyezte: ilyenkor Petőfit, Aranyt, Eötvöst olvas az ember, hiszen beszédet kell írnia és az ember azt látja, ha ezeket a régi írásokat felidézi, hogy a dolgok szerkezete lényegében ugyanaz. Hozzátette: az írás apropója, a korszellem vagy a divat más, de a lényeg, a dolgoknak az ácsolata, a kihívás, amellyel a magyar kultúrának és minden más nemzeti kultúrának is szembe kell néznie, lényegét tekintve ugyanaz több évszázad óta.



Egyfelől kísérletek a népek egyedi sajátosságainak egybeolvasztására, amit nevezhetünk globális multikulturális kísérletnek, másfelől idegen, számunkra ismeretlen kultúrák térnyerése, ami manapság nem más, mint a délről és keletről jövő népvándorlás - fejtette ki.



Orbán Viktor hangsúlyozta: ahogy 1848-ban, úgy 2017-ben is az életünk tengelye a magyar nyelv és kultúra.



A díszvacsorán a kormány több tagja jelen volt: Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere; Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter; Varga Mihály pénzügyminiszter és Pintér Sándor belügyminiszter.



A Kossuth- és Széchenyi-díjakat szerdán adták át az Országházban. Az ünnepségen Kossuth Nagydíjban egyetlen alkotó, Kallós Zoltán néprajzkutató részesült, tizenhárom művész kapott Kossuth-díjat, Széchenyi-díjat tizenhatan vehettek át, közülük hárman megosztva. A Magyar Érdemrend különböző fokozatait tizenketten vehették át.

