”Mezítlábas” ütközet: egy ide- egy oda

Miért nem tettek meg mindent a kanyarójárvány elkerülése érdekében? A közétkeztetés is a hulladék sorsára jut? Hogyan védi meg a Fidesz-kormány Magyarországot az élelmiszeriparban érdekelt multiktól? Megfelelőek-e a feltételek az esetlegesen növekvő migrációs nyomás kezeléséhez? A sportból is maguk akarnak hasznot húzni? Hivatalos HM-rendezvényen szónokoltak a „felszabadító szovjet hadseregről”! A kormány kényszeríti a polgármestereket a fakivágásokra? Közeledik egymáshoz Magyarország és Szlovákia?

2017. március 16. 13:26

Különös pillanatok kísérték újra a Tisztelt Házban az egyszerű ”mezítlábas” kérdések műfaját. A képviselők zöme a büfében, a folyosón, vagy egyéb szükséges dolgukat végezték, mégis fontos szereplésnek számított, midőn a teremben maradtak kérdéseket címeztek a kormány jeleseihez. A nemzet megmentőjeként dicsérték, magasztalták önmagukat és ócsárolták a ”másként gondolkodókat”. A válaszok sem voltak ”piskóták”!

Legutóbbi szónoklataikból szolidan stilizálva - hangzavarokat, bekiabálásokat udvariasan mellőzve – tallózunk.

Miért nem tettek meg mindent a kanyarójárvány elkerülése érdekében?

TUKACS ISTVÁN, (MSZP): - Államtitkár Úr! A kérdésem azért indokolt, mert súlyos következményekkel kell számolnunk, amennyiben a helyzet nem változik. Mint tudjuk, a makói kórház már zárlat alatt van, és Hódmezővásárhelyen is kellene megelőzni vagy kezelni az eseteket.

- Államtitkár Úr! Világosan látszik, hogy ennek a járványveszélynek a híre nem máról holnapra érkezett hazánkba. Romániában 2016 tavaszán jelentek meg az első hírek arról, hogy tömeges a fenyegetettség és a fertőzés veszélye, ezért tehát úgy gondolom, hogy a felkészülésre bőven lett volna idő.

- Sokatmondó az a levélváltás, amelyben a hódmezővásárhelyi kórház egyik rezidens sebésze és az Országos Epidemiológiai Központ vezetője érintkezik egymással. A gyakorló orvos azt állítja, hogy Hódmezővásárhelyen a személyzet nem kapta meg a megelőző oltásokat és nem kapott védőfelszerelést sem, bár ez kötelező lenne. Vezető asszony válasza az volt, hogy minden rendben van. Csak hát ez a gyakorló orvos volt olyan szemtelen, hogy visszaírta: semmi nincs rendben, merthogy vannak szabályok, amelyeket be kellene tartani!

- Kétségeket vet fel az egészségügy háttérintézményeinek beolvasztásáról, átalakításáról szóló eddigi kormányzati tevékenység is, mert bizony nagyon világosan látszik, hogy hiányzik az országos járványveszély kezeléséhez szükséges igazi szervezeti és szakmai erő. A kérdésem tehát a következő:

- Miért nem tesznek meg mindent azért, hogy megelőzzenek egy ennél súlyosabb helyzetet?

***

Dr. RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztérium államtitkára):- Képviselő Úr! A Romániából behurcolt esetek kapcsán nyolc európai országban alakult ki kisebb járvány: Olaszországban, Spanyolországban, az Egyesült Királyságban, Ausztriában, Svédországban, Magyarországon, Franciaországban és Belgiumban. Nem tudom, hogy a többi országot is a magyar háttérintézményi szerkezet rovására írja-e a képviselő úr, hogy ott is előfordultak ezek a megbetegedések. Azt hiszem, köszönetet kell mondjunk mindenkinek, aki akár a kórházban, akár a kormányhivatalokban dolgozott és azonnal reagált erre.

- Magyarországnak egyébként a kanyaró elleni védőoltás 98 százalékos. Hosszú időszakig nem volt kanyarójárvány. Idén, február közepén Romániából hurcolták be. Azonnal intézkedési terv készült, a makói kórház sürgősségi betegellátó osztályán dolgozókkal és a környéken élőkkel kapcsolatban is. A járvány megfékezésére a kormányhivatal népegészségügyi szakemberei országos szintű intézkedést foganatosítottak. Tehát minden intézkedés megtörtént, amely ilyenkor megtörténhet, és ezek eredményesnek is bizonyultak. Kontroll alatt vannak az események teljes mértékben!

A közétkeztetés is a hulladék sorsára jut?

HEGEDŰS LORÁNTNÉ, (Jobbik): - Miniszter Úr! A hírek szerint a kormányzat egy új működési modellt vezetne be a közétkeztetés terén. A hulladékgazdálkodás mintájára állami koordináló szervezetet állítana fel, ami országosan felelne ezen feladat ellátásáért. A kommunikációs érvek a szemétszállítás államosításának eredményességével példálóznak. Sajnálatos tény azonban, hogy a lakosság és az önkormányzatok nem igazán érzékelhették ezt az átütő sikert, hiszen az NHKV Zrt. a megalakulása után hosszú hónapokon keresztül működésképtelen volt.

- A kormányzati tervekben egyértelmű az az ígéret, miszerint az államosítás után olcsóbb és jobb minőségű lesz a közétkeztetés, ezután csak nonprofit jelleggel lehet majd ezt a szolgáltatást biztosítani. Ennek azonban ellentmondani látszik az a tény, hogy a 2017. évi költségvetési törvényben új szigorítás fogalmazódik meg, miszerint, ha egy kistelepülési önkormányzatnak nincs külön főzőkonyhája, és a közétkeztetést az önkormányzat vásárolt szolgáltatással oldja meg, akkor jószerivel csak gazdasági társaság lehet már a szerződéses fél, azaz más önkormányzat vagy másik önkormányzat költségvetési szerve nem lehet szállító. Miniszter Úr! Ezért is kérdezem:

- Melyek a valódi kormányzati tervek a közétkeztetéssel kapcsolatban?

- Várható-e, hogy ezt a feladatot is, a települések számára egyébként kulcsfontosságú feladatot is elvonják majd az önkormányzatoktól?

- Tényleg egy 150 milliárdos piac lenyúlása lenne a cél?

***

LÁZÁR JÁNOS, (Miniszterelnökséget vezető miniszter): - Képviselőtársam! A kérdésére röviden válaszolva: ilyen célja, amit ön a kérdésében fölvetett, nincs a magyar államnak! Naponta másfélmillió ember étkezik közétkeztetési keretek között Magyarországon, közülük egymillió gyerek. A gyerekek után a szülők 40 milliárd forintos költségtérítést fizetnek, a magyar állam pedig 70 milliárdos összeggel támogatja. A gyerekek jó része, mint a számokból is kiderül, államilag támogatott formában vesz részt a közétkeztetésben.

- A közétkeztetés minősége kulcskérdés mindenki számára! Azt vállalta a kormány, hogy az óvodás gyerekekről, majd fölmenő rendszerben az alsó tagozatosokról is gondoskodik, számukra meleg ételt biztosít, és folyamatosan növeljük a költségvetésben az erre fordított összegeket. Állami tulajdonba kerültek a kórházak, állami tulajdonba kerültek részben az iskolák, illetve állami üzemeltetésbe került minden iskola. Fölmerülhet ezek után: vajon a magyar állam megrendelőként fölléphet-e? Szó nincs arról, hogy a szolgáltatókat bármilyen formában is érintené a magyar állam megrendelői pozíciójának esetleges központosítására törekvő intézkedés: erről nincs kormánydöntés!

- Mit jelenthet ez? Azt jelentheti, hogy a magyar állam kész lehet arra, hogy ő rendelje meg államként a közétkeztetést ugyanazoktól az önkormányzati cégektől, akiktől most is megrendelik a közétkeztetést. Milyen hatása lehet ennek? Pozitív hatása elsősorban a minőségre lehet, másrészről pedig ne feledjük: a kérdés nem a közétkeztetés oldaláról, hanem a közétkeztetésbe bekerülő alapanyagoldalról merült föl. Az a kormány célja, hogy a magyar mezőgazdasági termékek és a magyar élelmiszeripar számára lehetőséget biztosítson a magyar közétkeztetés keretei között. Ha állam a megrendelő, akkor erre talán van lehetőségünk. Ha nem az állam a megrendelő és nem központosított, akkor ilyen nemzeti vagy országos szempontokat nehéz figyelembe venni. Esetleges döntésünk nem fogja érinteni tehát a közétkeztetésben szolgáltató tevékenységet folytatókat.

Hogyan védi meg a Fidesz-kormány Magyarországot az élelmiszeriparban érdekelt multiktól?

SALLAI R. BENEDEK, (LMP): - Miniszter Úr! Az ön számára teljesen nyilvánvaló az a játszma, ami zajlik ebben a tekintetben Európában és Magyarországon. Magyarország kormánya, a Fidesz-KDNP milliárdok sokaságát fordította idáig is multinacionális cégek kereskedelmi láncaira. Egy halom adókedvezménnyel, célzott támogatásokkal, konkrét EU-s támogatásokkal, képzésekkel egy nagy halom versenyelőnyt biztosított a nagyoknak. A trafikok létrehozása is a kicsiket pusztította! Tehát önök nagyjából felszámolták az élelmiszeriparban azokat a kisebb egységeket, amelyek korábban megvoltak. Ehhez képest most látható egy látványos műbalhé, hogy mi lesz a magyar élelmiszer-biztonsággal, ami egyértelműen arra mutat rá, hogy valami készül!

- Benyújtották azt a javaslatot, amivel szabályozni kívánják a kötelezően felvehető emberek létszámát, és azt is hogy mennyi pénzt költhetnek reklámra, és megsarcolnák az áruházak ingyenes buszjáratait is. Így látszólag kívülről úgy tűnik ez az egész, hogy tulajdonképpen megint Csányi Sándor és Mészáros Lőrinc érdekeltségét akarják növelni, hogy miután a kicsiket tönkretették, most a nagyoknak legyen hely. Akár az agrárintegrációról, mintagazdaságokról van szó, az látható, hogy a milliárdosok további támogatása folyik a háttérben. A 2017-es adócsomagban is pont ezek a cégek kapták a legnagyobb kedvezményeket és támogatásokat, tehát úgy tűnik, mintha egymással ellentétes hatásokkal tevékenykedne a magyar kormány. Nem véletlenül kérdezem tehát:

- Mi várható ebben az ügyben?

- Az élelmiszer-biztonság és az élelmiszer-termelés megvalósításának a lehetőségei visszatérnek-e valaha a magyarországi termelőkhöz és élelmiszeripari szereplőkhöz?

***

LÁZÁR JÁNOS, (Miniszterelnökséget vezető miniszter): - Kissé eklektikus volt a képviselő úr kérdése, annyi mindent mondott egyszerre. Furcsa felszólalás volt, mert eddig még az elmúlt héten is csak kritikát kapott a kormány azért, hogy a multinacionális cégeket megpróbálja egy ötlet vagy egy javaslat segítségével bevonni az arányos közteherviselésbe, és az élelmiszer-minőség garantálására rábírni őket. Valamint, ami a legfontosabb, hogy megvédjük a fogyasztóinkat és megvédjük a munkavállalókat. Eddig csak kritizáltak bennünket a javaslat és az ötlet kapcsán, mondván, hogy ez nyilvánvalóan a multicégek érdekeivel ellentétes.

- Szeretném leszögezni: a gazdasági minisztérium és a Miniszterelnökség nem tagadott formában több alkalommal is kidolgozott, előkészített és most társadalmi vitára bocsát egy anyagot, amelynek az a célja, hogy hogyan tudjuk a fogyasztók érdekeit védeni a nagy multiláncokkal szemben, és hogyan tudjuk az ott dolgozó több tízezer ember munkavállalói érdekeit védeni a multiláncokkal szemben. Én azt gondolom, hogy bármelyik politikai oldalon is legyen valaki a magyar parlamentben, ezt mindenféleképpen támogatnia érdemes, hiszen két nagyon fontos társadalmi célról beszélünk.

- Ami pedig az eddigi munkánkat illeti: ez a kormány volt az, amely bevezette a plázastopot, és meg tudta védeni Brüsszelben. Ez a kormány volt az, amely bevezette, hogy ha egy multinacionális nagykereskedelmi lánc, kiskereskedelmi lánc, élelmiszerlánc, mondjuk, veszteséges két éven keresztül, akkor be kell fejeznie a tevékenységét. És ez a kormány volt az, amely olyan kartellvédelmet és kartellgyanút állított fel törvényi védelem formájában, amely megakadályozza azt, hogy ezek a cégek uralják a piacot, illetve, hogy az ország kiszolgáltatott legyen számukra.

- Képviselő Úr! Én csak olyan emberrel találkoztam még, önt leszámítva, aki akceptálta azt, amit ebben az országban tettünk!

Megfelelőek-e a feltételek az esetlegesen növekvő migrációs nyomás kezeléséhez?

ÁGH PÉTER, (Fidesz): - Magyarország eddig bizonyította, hogy képes megvédeni a polgárait! Nem enged teret sem a brüsszeli akaratnak, amely szerint illegális bevándorlókat telepítenének be, sem a terrorista hálózatok fenyegetéseinek!

- A közelmúltban elkövetett terrorcselekmények és a migrációs válság fokozódása miatt fontos, hogy áttekintsük a rendelkezésünkre álló erőforrásokat, és megteremtsük a gyors, hatékony és minőségi fellépés lehetőségeit! Úgy látjuk, hogy a rendőrség minden szükséges intézkedést megtett Magyarország és az Európai Unió külső határa védelmének biztosítására és az ellenőrizetlen illegális migráció visszaszorítására. Az ideiglenes biztonsági határzárból, a speciális jogszabályi rendelkezésekből, illetőleg az államhatár védelmét biztosító élőerős védelemből álló hárompilléres rendszer bevezetésével Magyarország államhatárának védelme biztosított.

- Ennek ellenére továbbra sem dőlhetünk hátra! Mindennap tenni kell azért, hogy az ország biztonsága garantált maradjon. Az illegális migráció a rendőrségre és az idegenrendészeti hatóságok kapacitásaira is súlyos terhet ró, amelyeket olykor csak rendkívüli intézkedésekkel lehet kezelni. Ahogy pedig jön a tavasz, fokozódik a helyzet Magyarország déli határánál. Kérdezem ezért államtitkár urat:

- Felkészült-e az állomány a határvédelmi feladatok ellátására?

- Megfelelőek-e a feltételek a növekvő migrációs nyomás kezeléséhez?

KONTRÁT KÁROLY, (Belügyminisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Magyarország kormánya a migrációs válság kirobbanásának kezdetétől fogva azt vallja, hogy meg kell védeni a külső határokat, minden országnak meg kell védenie a külső határait! Szét kell választani az Európai Unió határain kívül a gazdasági bevándorlókat és a valódi menekülteket, és ezeket a hotspotokat az Európai Unió határain kívül kell létrehozni. Ezt az álláspontot azóta sem változtattuk meg, és Magyarország példát mutat abban, hogy hogyan kell ezeket a feladatokat végrehajtani.

- Magyarország kormánya Magyarországon is minden feltételt biztosít annak érdekében, hogy a magyar rendőrség, a magyar határrendészek, a magyar határvadászok, a Magyar Honvédség, a magyar katonák meg tudják védeni, eredményesen tudják védeni Magyarország déli határát és egyben az Európai Unió határát! Az Európai Unió polgárait is védik ezzel! Hármas védelmet hoztunk létre. A fizikai védelmet, a kerítést létrehoztuk, létrehoztuk az élőerős védelmet, és létrehoztuk a jogi védelmet. Ezt 2015 szeptemberében fogadta el a parlament. Ez a hármas védelem bevált, eredményesen működik, de mindig többet kell tenni annak érdekében, hogy sikeresek és eredményesek legyenek a határon szolgálatot teljesítők. Első lépésben a kormány úgy döntött, hogy 3 ezer fővel növeli a határvadász bevetési osztályok létszámát. Ennek a létszámnak a toborzása, beiskolázása, képzése folyamatban van. Biztosítjuk a második kerítés kiépítését, ez is megkezdődött.

- Az elmúlt héten szavazott a parlament a jogi határzár szigorításáról, amelynek eredményeképpen, ha ez a törvény hatályba lép, akkor az illegális bevándorlók nem léphetnek be Magyarország területére. A kérelmüket a tranzitzónában kell benyújtani, ott kell tartózkodni, amíg a kérelmet a hatóságok el nem bírálják.Tehát Magyarország minden feltételt biztosít annak érdekében, hogy a személyi állomány eredményesen lássa el Magyarország és a magyar polgárok védelmét!

A sportból is maguk akarnak hasznot húzni?

HORVÁTH IMRE, (MSZP): - Államtitkár Úr! Önök 250 millió forintos forrást jelentettek be a kis és közepes sportegyesületek finanszírozására, azonban ebből az összegből 100 millió forintot sportreklámra, marketing-tanácsadásra és hasonló egyéb feladatokra fognak elkölteni. Ennek a munkának a megszervezését pedig régiófelelős munkatársak fogják segíteni, akik a maradék 150 millió forint elosztásában is segédkeznek majd. Emellett fontos és kiemelt feladat lesz, hogy kiválasszák a tehetséges sportolókat, és gondozzák az ő tehetségüket, hogy ezáltal is elősegítsék az utánpótlásképzést.

- Félő azonban, hogy ebben a rendszerben is pártkatonák fognak dönteni! Így valószínű, hogy azok a szervezetek kapnak támogatást, akik eldöntik majd, hogy mire és milyen összegben fogják ezt a támogatást a tehetséges sportolók kiválasztására fordítani. Tehát önök döntik el azt, hogy ki lesz a tehetség és ki nem! Reménykedünk benne, hogy itt legalább az „alkotmányos költségek” befizetését nem várják el majd. Tisztelettel kérdezem:

- Mivel garantálják, hogy ezek az összegek objektív alapon kerülnek elbírálásra?

- Miért van szükség arra, hogy a kis sportszervezeteknek marketing-tanácsadást nyújtsanak?

- Miként tervezik ezeknek az összegeknek a felhasználását ellenőrizni?

- Meg tudják-e ígérni, hogy nem a politika fogja eldönteni, ki a tehetséges és ki nem?

***

Dr. RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Természetesen visszautasítom a vádjait. Tények cáfolják! Ön azt mondja, hogy politikai alapon történik kiválasztás. Az egész kiválasztási mechanizmus, döntési mechanizmus a Sportegyesületek Országos Szövetségével közösen került kidolgozásra! Ön azt mondja, hogy politikai alapú a támogatás, miközben Szeged és Salgótarján is részesül ezekből a támogatásokból! Nem egészen értem, hogy miként mondja ezt, ha a benyújtott 19 megyei jogú városi pályázat közül a szegediek, salgótarjániak is ugyanúgy megkapják a támogatást, mint bármilyen más párt-hovatartozásúak. Nyilvánvalóan az, hogy melyik településnek milyen a polgármestere, az egy adottság, de a település kapja a támogatást, így ebből a szegediek és a salgótarjániak is részesülni fognak.

- Képviselő Úr! A sportban, a versenysportban számunkra az eredményesség az egyetlen mérce, ezért is indítjuk ezt a támogatási programunkat! Úgy gondoljuk, minden egyes forintot, amit a sportba fektetünk, a nemzet jövőjébe fektetünk! Az ön által idézett helyi, integrált szabadidősportos és egyesületi keretek közötti sportprogram, röviden a ”HISZEK Benned sportprogram” egyaránt támogatja a szabadidősportot, és egyaránt támogatja a kis és közepes sportegyesületek utánpótlás- és létszámnövelését. 100 millió forint a szabadidősporttal kapcsolatos megvalósítási támogatás, és másik 150 millió forint az utánpótlás-nevelésre, a tehetségek kiválasztására, a tehetséggondozásra, a toborzó események szervezésére és a sportszakemberi megnövekedett munkára fordítható kiadás, sőt ebbe a 150 millió forintba még a nevezési díjak is beleférnek.

- Képviselő Úr! A döntési mechanizmus teljes mértékben a Sportegyesületek Országos Szövetségével közösen kialakított. A támogatási összegnek a 3 százaléka fordítható mindösszesen kommunikációs költségre. Így azt hiszem, hogy a forrás felhasználásának a szigorú ellenőrzés, a tiszta célok és az átlátható elbírálás mind-mind garanciális eleme!

Hivatalos HM-rendezvényen szónokoltak a „felszabadító szovjet hadseregről”!

KULCSÁR GERGELY, (Jobbik): - Pontosan egy hónapja a Vérmezőn a Budai Önkéntes Ezred emlékművéhez szervezett megemlékezést a Honvédelmi Minisztérium társadalmi kapcsolatokat koordináló főosztálya. A szovjetekkel szövetségben elhunyt magyar katonákra emlékező rendezvényen Filótás István dandártábornok a következőket mondta emlékbeszédében: „72 évvel ezelőtt pontosan ezen a napon szabadult fel Budapest, illetve hosszú és keserves út vezetett a felszabadulásig.” Azaz következetesen a felszabadulás kifejezést használta!

- Meglátásom szerint az úgynevezett rendszerváltás után 27 évvel különösen kegyeletsértő és egyben groteszk is felszabadulásról beszélni ebben az esetben, hiszen tudjuk, a támadók nem kímélték az országot és a magyar népet sem! Manapság már köztudott, hogy a szovjet csapatok módszeresen kirabolták, kifosztották fővárosunkat és a vidéket is. Egyébként a Szovjetunió vesztes, legyőzött, elfoglalt országként tekintett Magyarországra! Ezt az is bizonyítja, hogy a budapesti harcokban részt vevő vöröskatonákat a ”Budapest Bevételéért emlékéremmel” jutalmazták! Továbbá arról is beszélni kell, hogy körülbelül százezerre tehető az általuk megerőszakolt nők és asszonyok száma! Az effajta szenvedéseket átélőknek megaláztatásban, szégyenben kellett élniük, nem beszélve a nemi betegségekről és számtalan terhességmegszakításról.

- Tehát az úgynevezett felszabadulásból egyhamar kimondottan dúlás lett, ezt pedig a konkrét megszállás követte. Ugyanis történelmi tény, hogy a ”felszabadító” orosz csapatok majd csak bő 45 évvel később, 1991-ben hagyták el végérvényesen országunkat. Így alakulhatott ki a szovjet szuronyok árnyéka alatt történelmünk legaljasabb rendszere, a kommunista diktatúra hazánkban. Így hurcolhattak el tízezreket a gulágra, így üldözhették a vallást, és hosszasan folytathatnám a sort. Ez volt Filótás dandártábornok szerint a felszabadulás 72 évvel ezelőtt! Nem véletlenül kérdezem tehát államtitkár urat:

- Hogyan értékeli az elhangzott beszédet?

- Ön szerint helyénvaló egy ilyen beszéd a Honvédelmi Minisztérium egyik osztályának rendezvényén?

- Ön is úgy gondolja, hogy 72 évvel ezelőtt felszabadították a szovjetek Magyarországot?

***

VARGHA TAMÁS, (Honvédelmi Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Mindenekelőtt szeretném visszautasítani az ön kérdésében rejlő hamis állításokat, és szeretném visszautasítani az eljárást is, hiszen ön képviselőként a nyilvánosság előtt pellengérre állít egy magyar honvédtábornokot, aki nem közszereplő, és nem is tudja a jelen körülmények között magát megvédeni!

- Képviselő Úr! Ön egy beszédből öncélúan és pontatlanul kiragad idézeteket, és ebből hibás következtetéseket von le! Egy beszéd pontos idézése nagyon fontos, különösen fontos olyan történelmi események ismertetésénél, melyek során a magyarság nagyon sokat szenvedett. Hiszen Magyarország német megszállását Magyarország szovjet megszállása követte, egyik terror a másikat váltotta fel, bár a kérdéses időben, ’44-45 telén a magyar emberekben a béke iránti vágy mellett az emberi és állami függetlenség és önállóság iránti remény is ott volt még.

- A Honvédelmi Minisztérium a második világháború budapesti harcainak befejezése alkalmából minden évben ugyanazon a napon katonai tiszteletadással emlékezik az ellenséges oldalakon elesett katonákra. Tesszük ezt annak az erkölcsi parancsnak engedelmeskedve, hogy a halott katona nem ellenség többé! A halott katonát el kell temetni, és emlékét meg kell őrizni! A kérdéses mondat, amit ön pontatlanul idéz, így hangzott a beszédben: „72 évvel ezelőtt, pontosan ezen a napon szabadult fel Budapest a német megszállás és a nyilasterror alól.” Így helytelen a következtetés, amire ön jut, hogy a felszabadító szovjet hadseregről beszélt volna a tábornok. Kérem, a jövőben pontosan idézzen, és nagyobb körültekintéssel járjon el, mielőtt a kérdését felteszi!

A kormány kényszeríti a polgármestereket a fakivágásokra?

SCHMUCK ERZSÉBET, (LMP): - Államtitkár Úr! A kormány pénznyelő építési láza számolatlanul és megállíthatatlanul szedi áldozatait a budapesti és a vidéki zöldterületek, a fák körében. Csak Budapesten legalább háromezerre tehető az eddig is tervezett fakivágás, sajnálatosan közparkok csonkulnak.

- Semmibe vették az Állami Számvevőszék 2009. évi ajánlását, hogy alkossanak egy, a zöldfelület-gazdálkodást magába foglaló, önálló kerettörvényt és részletes végrehajtási rendeletet; határozzák meg a helyi önkormányzatok kötelező feladatait és reformálják meg az önkormányzati ingatlanvagyon-katasztert. Ehelyett azonban felszámolták az ügyben leginkább érintett minisztérium és hatóság önállóságát, hogy se kerettörvény, se a végrehajtása ne veszélyeztesse a milliárdokat betonba öntő elképzeléseik gátlástalan megvalósítását! Elfogadták a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvényt. Így azután már az önkormányzatoknak sincs esélye arra, hogy befolyásolják zöldterületeik jelentős részének sorsát, miközben például Budapest belső kerületeiben a zöldterület nem éri el még az 1 négyzetméter/főt sem, szemben a WHO által ajánlott 9 négyzetméter/fővel. Az európai fővárosokkal összehasonlításban is kifejezetten rosszul állunk. Ezért is kérdezem:

- Hogyan történik, amikor az önkormányzatokat szembesítik nagy ívű zöldfelületfaló terveikkel?

- Ez utasítás-e vagy alku kérdése?

- Érzik-e a polgármesterek vergődését, mert nekik kell a lakosság elé állniuk, és a végrehajtó szerepet eljátszani? - Egyáltalán érdekli önöket a lakosság véleménye és tiltakozása, vagy csak az, hogy betonba fojtsák a városainkat?

- Mikorra várható az Állami Számvevőszék által kért kerettörvény?

- Ugye, nem akkor, amikor már nem lesz mit védeni?

***

V. NÉMETH ZSOLT, (Földművelésügyi Minisztérium államtitkára): - Képviselő Asszony! A városi zöldfelületek jelentősége a kormány számára is egyértelmű, ahogy az is, hogy biztosítani kell a meglévő zöldterületek funkciójának fenntartását, illetve újabb zöldfelületek kijelölését! Fontosnak tartom azonban leszögezni, hogy a zöldfelületek átalakítása, a fák kivágása nem ítélhető meg egyértelműen negatív cselekedetként. Közműfenntartási, vízgazdálkodási, sőt természetvédelmi érdekből is szükség lehet fakivágásra. Az önkormányzatok is számtalan esetben kényszerülnek fakivágást kezdeményezni, sok esetben az állomány betegsége, kora, törésveszélyessége is okot adhat a kivágásra vagy drasztikus metszésre. Ezért természetesen a közparkok, közkertek esetében is szükség lehet a zöldfelületek átalakítására. Bármilyen okból történik is az átalakítás, a lakosság természetes emberi reakciója a fakivágás elleni tiltakozás. Álláspontom szerint ezért a legfontosabb a zöldfelületek tervszerű kezelése!

- A kormány több olyan eszközt is biztosít az önkormányzatok számára, amelyek a zöldfelületek feletti rendelkezést erősítik. A helyi településszerkezeti tervek határozzák meg a zöldfelületi rendszer elemeit, különös tekintettel a közparkokra, közterekre. Ezek minimális zöldfelületi arányát a kormány előírja, de helyi építési szabályzat meghatározhat ennél nagyobb arányt is.

- Folyamatban van több olyan jogszabály módosítása, illetve kidolgozása, amelyek a települési zöldfelületekkel is foglalkoznak. Ezek közül kiemelném a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet műfajának megteremtését, ezzel új eszközt adhatunk az önkormányzatok kezébe, amellyel a települési zöldfelületek kialakítását, védelmét biztosítani tudják. Mindezek alapján kijelenthetem: céltalan, ok nélküli fapusztítást a kormány sem vállal fel, így a polgármestereket sem kényszeríti fakivágásra!

Közeledik egymáshoz Magyarország és Szlovákia?

Dr. HÖRCSIK RICHÁRD, (Fidesz): - Két hete, március 1-jén újabb jelentős lépésre került sor a magyar-szlovák gazdasági együttműködés területén: Szijjártó Péter miniszter úr és szlovák partnere Pozsonyban aláírták a határkeresztező villamos távvezeték megépítéséről szóló szerződést. Ha visszatekintünk az elmúlt évekre, nyugodtan mondhatjuk, hogy nagy lépéseket tettünk meg északi szomszédunkkal: például létrejött Vecsés és Nagykürtös között a gázhálózatokat összekötő interkonnektor, hidakat építettünk újjá az Ipolyon, komphajót üzemeltünk be a Szigetközben, és utakat építettünk a határ mindkét részén lévő települések között. Természetesen nem hagyhatom figyelmen kívül, hogy választókerületemben Abaúj-Zemplén polgárai is felemelő pillanatoknak voltak részesei akkor, amikor például átadtuk Abaújváron a Hernád-hidat, vagy amikor megkezdődött a Kassát Miskolccal összekötő M30-as gyorsforgalmi út első szakaszának építése. Ezen fejlesztések közös nevezője az, hogy természetes szövetségesünkkel és partnerünkkel könnyebben tarthassuk a kapcsolatot, ezzel is javítva a hátrányos helyzetbe került határ menti térségek helyzetét.

- Képviselőtársaim! Természetesen nagyon sok tennivalónk van még a magyar-szlovák kapcsolatok fejlesztése területén. Csak néhány fontosat említek: például átjárhatóvá kell tenni a közös határunkat, javítani kell az infrastruktúrát, és ösztönözni kell a további együttműködést a különböző szintű szereplők között, legyen az helyi vagy társadalmi szervezet, önkormányzat vagy éppen gazdasági szereplő. Ezért kérdezem tisztelettel államtitkár urat:

- Milyen fejlesztések várhatóak a közeljövőben a Magyarország és Szlovákia közötti kapcsolatok javítása érdekében?

***

Dr. MIKOLA ISTVÁN, (Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Mindenekelőtt szeretném kifejezni egyetértésemet a magyar-szlovák kapcsolatok kiemelt fontosságára és az utóbbi években elindult kedvező irányú tendenciákra vonatkozóan. Magyarország és Szlovákia között az utóbbi években állandósult az intenzív politikai párbeszéd, a minden korábbinál szorosabb és sikeresebb visegrádi együttműködés keretein belül pedig alapvetően fontos szerepe van a konstruktív magyar-szlovák fellépésnek.

- Ennek a szerteágazó kétoldalú kapcsolatrendszernek kulcseleme a közös energetikai és közlekedési projektek megvalósításának folytatása. Olyan infrastrukturális fejlesztések, mint a magyar-szlovák földgáz-határkeresztező vezeték, valamint a szlovák-magyar kőolajvezeték kapacitásbővítése jelentősen hozzájárulnak mindkét ország ellátásbiztonságához. A legutóbbi példa a Bős, Gönyű, Nagygyőröd, illetve Sajóivánka, Rimaszombat között tervezett határkeresztező távvezetékek létesítéséről szóló vállalatközi szerződés március 1-jei pozsonyi aláírása, ahol a magyar kormány képviseletében személyesen is jelen voltam.

- A közös erőfeszítéssel megvalósuló közlekedési projektek közül kiemelést érdemel az M15, D2 Rajka és Oroszvár közötti gyorsforgalmi út fejlesztése. A következő években új gyorsforgalmi kapcsolatot is létesítünk az M30, R4 Miskolc és Kassa között, valamint 2019-ig új hidat építünk Komárom és Révkomárom között. A kis léptékű útkapcsolatok tekintetében a miniszterelnökök által aláírt szándéknyilatkozat alapján tíz, határon útnyúló közúti kapcsolat, köztük komp és számos Ipoly-híd, valamint szárazföldi kapcsolat megvalósítását tervezzük az európai uniós Interreg-programforrások felhasználásával.

- Magyarország továbbra is elkötelezett a határokon átnyúló közlekedési kapcsolatok fejlesztésében. E törekvéseink megvalósításában továbbra is számítunk az Országgyűlés érintett bizottságai és a képviselők támogató együttműködésére!

Bartha Szabó József