Hamis dokumentumok, külföldi megbízók?

Sorozat része a belügyminiszter elleni karaktergyilkosság

Titkosszolgálati kapcsolatokkal bíró bűnözői körök Pintér Sándor menesztését akarják elérni a belügyi tárca éléről azzal a lejáratási hullámmal, amelynek legutóbbi fejezete Jakubinyi Róberthez kapcsolódik. A karaktergyilkosság része volt korábban Portik Tamás és a bombagyáros Dietmar Clodo vádaskodása is.

2017. március 17. 09:17

Egyértelműen hamis dokumentumokat szeretett volna a külföldi sajtónak átadni Pintér Sándor belügyminiszterről a napokban őrizetbe vett Jakubinyi Róbert és a mögötte álló kör – tudta meg a Magyar Idők.

A nyomozás eddigi adatai szerint az állambiztonsági, majd nemzetbiztonsági szervek munkatársaihoz és az MSZP-hez több szálon kapcsolódó Jakubinyi külföldi megrendelésre próbálta meg rávenni a házi őrizetben lévő Tanyi Györgyöt a szökésre, illetve arra: távozzon az országból és a nemzetközi sajtóban terítse a számára átadott hamis dokumentumokat.

A PestiSrácok.hu szerint a hatóságok már kizárták, hogy az Egymásért Egy Másért-ügy egyik főszereplőjének, Jakubinyi Róbertnek a magánakciójáról van szó, és nagy erőkkel vizsgálják, pontosan kik azok az egykori, a volt magyar titkosszolgálatokhoz köthető személyek, akik külföldi körökkel együttműködve a kormány meghatározó tagját próbálták lejáratni. Jakubinyi Róbert ellen – a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján – közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és vesztegetés bírósági vagy hivatalos eljárásban bűncselekmény miatt indított nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda.

Az 58 éves debreceni férfit kedden Budapesten fogták el. Az ingatlanaiban tartott házkutatások során asztali számítógépeket, laptopokat, merevlemezeket, SIM-kártyákat, pendrive-okat, CD-ket és a bűncselekményekkel összefüggésbe hozható feljegyzéseket foglaltak le.

Jakubinyi gyanúsítotti kihallgatása során a Tanyi ügyvédjével történt találkozó tényét nem tagadta, a bűncselekmények elkövetését azonban igen. A nyomozó hatóság indítványozta a férfi előzetes letartóztatását. A PestiSrácok.hu úgy értesült, hogy az éjszakai élet rettegett nehézfiúját, a Lakatos Csaba hajtó elleni merényletkísérlet vádlottját, Tanyi Györgyöt akarta a belügyminiszterrel kapcsolatos információkkal külföldre küldeni Jakubinyi. Tanyinak a portál szerint egy külföldi sajtótájékoztatón, egy betanult szöveggel is le kellett volna járatnia Pintér Sándort, a férfi azonban mit sem tud Jakubinyi akciójáról.

Bár a megbízó vagy megbízók személye még ismeretlen, ám a történtek pontosan beleillenek a kormánytagok ellen elkövetett karaktergyilkossági hullámba.

A belügyminiszternél maradva a cél egyértelműen az, hogy elérjék a menesztését. Ennek érdekében olyan bűnözők közreműködésével próbálják lejáratni, akik Pintérnek és az irányítása alatt álló rendőrségnek köszönhetik többszöri elítélésüket. Mint például a Prisztás József megöletéséért jogerősen 15 évre, valamint az Aranykéz utcai robbantás megbízójaként első fokon 13 év fegyházbüntetésre ítélt Portik Tamás, aki a perei során többször is bűncselekmények elkövetésével vádolta meg a belügyminisztert. Szerinte Pintér az alvilág valódi főnöke, az olajügyek legnagyobb nyertese és Boros Tamás Aranykéz utcai felrobbantására is ő adott utasítást.

Portikot 2012-ben fogta el a rendőrség és indított ellene átfogó bűnügyi vizsgálatot, amely nyomán született meg a jogerős ítélet. Az Aranykéz utcai merénylet miatt másodfokon májusban akár életfogytiglant kaphat. Portik 2008-ban kétszer is találkozott Laborc Sándorral, a Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) akkor hivatalban lévő főigazgatójával. Ezeken a találkozókon Laborcék arról érdeklődtek, hogy Portik tudna-e terhelő adatokat gyűjteni az akkori ellenzékről, a Fidesz politikusairól, illetve le tudna-e járatni közülük valakit. Portik együttműködést ígért, mondván: ő baloldali ember, és egyébként is, ha a Fidesz hatalomra kerül, neki „meszeltek”. Portik később próbálkozott is Kósa Lajos lejáratásával egy hamis hangfelvétellel. Ezen egy férfi a 2010-es választások előtti vesztegetéssel vádolta meg az akkori debreceni polgármestert. Később viszont az illető azt mondta, hogy az NBH munkatársaiként bemutatkozó férfiak kényszerítették a szöveg felolvasására.

Ugyancsak a karaktergyilkosság része, hogy Jürgen Roth német író tavaly megjelent könyvében a nemzetközi szinten ismert bűnöző, Dietmar E. Clodo magyar közszereplőkkel kapcsolatban több súlyos állítást fogalmazott meg. Így például, hogy a 90-es években Szemjon Mogiljevics (Szeva bácsit a „vörös maffia” magyarországi főnökének tartották – a szerk.) megbízásából többször is 10 ezer német márkát adott át Pintér Sándornak, illetve 1994-ben egy akkor fiatal, mára nagy befolyású politikusnak – Orbán Viktorra utalt – egymillió márkát; a pénzátadásokat pedig videóra vette.

Forrásaink szerint a könyv a magyar kormány illegális bevándorlással kapcsolatban meghozott döntéseire adott német válaszként is felfogható, amely vélhetően politikai megrendelésre született. A célkeresztben egyértelműen a magyar kormányfő és a belügyminiszter áll. Pintér Sándor a Clodo vádjaival kapcsolatos ellenzéki kérdést sértőnek nevezte, a Miniszterelnöki Kabinetiroda pedig képtelenségnek minősítette és visszautasította azokat. Clodót hazánkban kétszer ítélték el jogerősen. Először egy pénzhamisítási ügyben három, másodszor pedig bombagyár üzemeltetéséért tíz évet kapott. A férfi a vádjait a HVG-nek adott interjújában néhány éve már megfogalmazta. Clodót először akkor fogták el, amikor Pintér Sándor volt az országos rendőrfőkapitány, és a német hatóságok sugárzó anyagok csempészetéért körözték a bűnözőt.

Magának Jakubinyinek is van törlesztenivalója Pintér Sándorral szemben. A belügyminiszter még rendőr századosként a 80-as évek elején fogta el a bűnözőt 26 rendbeli rablás alapos gyanúja miatt. Pintér néhány év múlva a Presztízs fedőnevű ügyben vizsgálóként bizonyította mások mellett Jakubinyi bűnösségét is egy betöréssorozatban. A betörők az állambiztonságnak is dolgoztak. Sőt Tonhauser László ezredes – és mások – meggyőződése szerint a szervezett bűnözést maga az állambiztonság, azaz a kádári titkosszolgálat hozta létre. Innen dátumozhatók Jakubinyi Róbert titkos­szolgálati kapcsolatai is.

A Presztízs-ügy után Jakubinyi a Merkantil Bankkal kapcsolatos bűnügyben is felbukkant, hamis váltókkal több mint háromszázmillió forintot csalt ki a pénzintézettől. Ebben az ügyben nyomozóként dolgozott Földesi-Szabó László, majd kapcsolatba került Jakubinyivel, akit végül elítéltek a hamis váltók miatt. A férfit azonban többszörös visszaesőként Göncz Árpád köztársasági elnök 1999-ben, titkosszolgálati közbenjárásra kegyelemben részesítette.

Jakubinyi Róbert ellen két per is folyik. Az egyik a Földesi-Szabó Lászlóval közösen szervezett Egymásért Egy Másért Alapítvány milliárdos adócsalási ügye, a másik perben az NBH volt főigazgatója, Galambos Lajos és egykori munkatársai a vádlott-társai, akik az alapítványtól rendszeres jövedelmet húztak és a vád szerint cserébe elsimították Jakubinyi ügyeit.

A PestiSrácok.hu szerint Jakubinyi jó viszonyt ápolt az MSZP egykori nagy hatalmú pártpénztárnokával, Puch Lászlóval, valamint a Gyurcsány-kormány volt pénzügyminiszterével, Veres Jánossal is. A portál úgy tudja, a férfi próbálkozott Schmitt Pál és Orbán Viktor ellen is adatokat gyűjteni. Azt próbálta megtudni, hogy a miniszterelnök még külföldi tanulmányai idején jelentett-e a szolgálatoknak.

Portik és Laborc eszmecseréje

A fővárosi Vadrózsa étteremben találkozott először 2008 júniusában Portik Tamás a két kísérővel érkező Laborc Sándorral, az NBH akkori főigazgatójával. A találkozót hangfelvételen rögzítették. Ennek leiratában olvasható egyebek mellett, hogy Laborc felvázolta, miért is ültek le Portikkal tárgyalni, majd Portik arról panaszkodott, hogy jobboldali támadásnak van kitéve, s a támadást Pintér Sándor irányítja. Portik szerint Pintér meggyőződése, hogy ő sok baloldali disznóságról tudhat, sőt részt vett az 1998-as eseményekben is. (Portik két dologra utalhatott ezzel, a választások előtti pártszékházak elleni kézigránátos robbantásokra, illetve a Fenyő-gyilkosságra – a szerk.) Portik azt panaszolta Laborcnak, hogy a „jobboldali” (sic!) rendőrség azt akarja tőle, valljon színt és tegyen terhelő vallomásokat baloldali politikusokra és segítsen felgöngyölíteni az olajügyeket.

Laborcék szóba hozták Tasnádi Pétert is, aki szerintük rászolgált a hatósági eljárások sorára, ám azt mégis a Pintérrel való rossz viszonyából eredeztették, valamint abból, hogy 1999-ben Tasnádi szervezésében szocialista és szabad demokrata politikusok, és baloldali médiaszemélyiségek – Schmuck Andor, Karl Imre, Hack Péter, Aczél Endre, Juszt László és mások – titkos megbeszéléseket tartottak Korda György táncdalénekes villájában. Ezeken a találkozókon az első Orbán-kormány leváltásának módjáról egyeztettek.

