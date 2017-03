Kövér: Nem lankadhat a figyelmünk

Vannak erők, amelyek, ami épül, azt le akarják rombolni, ami szép, azt be akarják mocskolni – ezt mondta Kövér László a PestiSrácok.hu-nak adott nagyinterjúban. Hozzátette: optimistább korszakában azt gondolta, hogy ez a jelenség “a kommunizmus hordaléka”, és majd jobb lesz, de ma már teljesen világos, hogy ugyanez zajlik az Egyesült Államokban vagy Nyugat-Európában. “Mindez persze nem azt jelenti, hogy nem kellene azt tennünk, amit helyesnek gondolunk” – tette hozzá.

Figyelnünk kell

“Figyelnünk kell, hogy mivé fejlődik az az áttekinthetetlen fortyogás, ami a Jobbikkal kiegészült baloldalon zajlik, s a fél szemünk periférikus látómezejét mindig rajtuk kell tartanunk. Ugyanakkor foglalkozni nem velük kell, hanem az országgal és magunkkal, nehogy elveszítsük a képességünket arra, hogy megértsük az emberek problémáit” – nyilatkozta a házelnök.

Az olimpiáról

Akik aláírták a Nolimpia aláírásgyűjtő ívét, ők a józan érveket, statisztikákat hiányolták?

Egy fenét! Azért írták alá, mert maguk is kormányellenesek, vagy minden komoly érveléstől függetlenül eldöntötték, hogy nem akarnak magyar olimpiát. A közvéleményben meg sajnos nem volt meg az az elsöprő akarat, aminek árnyékában szégyen nélkül nem lehetett volna aláírni egy ilyen kezdeményezést. Így a kormány mondhatott volna akármit, nem rajtunk múlott. Sőt, ha belép a kommunikációba a Fidesz és a kormány, csak jobban mozgósította volna az ellenzéket, hiszen a céltáblán már nem is az olimpiát, hanem Orbán Viktort látták volna.

Az aláírásgyűjtőknek ez is volt a valódi szándéka: az olimpia ürügyén egy kormányellenes kezdeményezéssel felkapaszkodni a politikai színpad szélére, és megszerezni azt a kezdő ismertséget és támogatottságot, ami talán elég lesz a 2018-as választásokon a parlamenti küszöb átlépésére. Ráadásul – miként erre Fürjes Balázs több interjúban rámutatott – folyt egy megtervezett kommunikációs kampány, a sportolók és az üzleti élet képviselői, illetve a szervezők részvételével. A hibát ott követtük el, hogy adtunk egy esélyt a baloldalnak, hogy történetében először meg lehet bízni a képviselőiben.

Ám az elmondottakkal együtt sem gondolom, hogy hiba volt benyújtani a pályázatot. Bebizonyítottuk, hogy nem a „tanuljunk meg kicsik lenni” mozgalomnak van igaza, képesek vagyunk egy olimpiai pályázatot kidolgozni, azzal az első háromba jutni, és adott esetben megrendezni az olimpiát. Így persze csak még jobban fáj, hogy nemzeti kudarc lett a vége. Valami hasonlót érezhettek azok az olimpikonok, akiket a mai baloldal elődei fosztottak meg az 1984-es Los Angeles-i részvétel lehetőségétől.

“Soros nem teszi le a fegyvert”

Az interjúban szóba került Soros György is, róla az Országgyűlés elnöke elmondta: az általa is képviselt árnyékbirodalom kezéből kihullott egy fontos eszköz, ez pedig nem más, mint az Egyesült Államok elnöki pozíciója. “Nem gondolom, hogy ennél jelentősebb fordulatot remélhettünk volna. Az utóhatásokat persze még érezzük, például a hazánkat a bevándorlás-politika ürügyén támadó amerikai külügyminisztériumi emberi jogi jelentésben, vagy Majtényi László államfőjelöltségében. Soros György nyilván nem teszi le a fegyvert. Brüsszelben is vannak ágensei ennek az erőnek, úgyhogy a figyelmünk nem lankadhat” – fogalmazott.

Indul a kampány

Hamarosan beindul a választási kampánygépezet, erről Kövér László elmondta, hogy a bölcs kampány híve. Szerinte az ellenzéknek az az érdeke, hogy akár valótlan alapokon is, de folyamatos konfliktus legyen, miközben ők a higgadt, racionális, valós témákról szóló diskurzusban érdekeltek.

A jelenlegi helyzetről Kövér László elmondta, a “mai értékrend, vízió, program és vezető nélküli” baloldal egyfelől – mint lehetséges kormányzó erő – komolytalan, másfelől komolyan veendő veszélyforrás az országra és a Fideszre is. Ezért számolni kell velük, hiszen a demokráciában bármi, bármikor megtörténhet, ahogyan megtörtént 2002-ben is – vélte.

Emlékeztetett arra, hogy 2010-ben a világ úgy tekintett Magyarországra, hogy a szakadék szélén áll, és a következő dominó lesz. ”Nyilvánvalóan 2010 és 2014 között is elkövettünk sok hibát, az emberek mégis úgy érezték, hogy sikeresen rántottuk vissza az országot a szakadék széléről, és emelkedő pályára tudtuk állítani, ezért ránk szavaztak. Az elmúlt majdnem három év remélem csak megerősítette őket, hogy jól döntöttek, és ezt a meggyőződést fönn kell tartanunk” – tette hozzá.

Simicskáról is kérdezték Kövért

Kövér Lászlót arról is kérdezte a PestiSrácok.hu, hogy mi a véleménye Simicska pálfordulásáról.

Simicska Lajos sosem tartozott a szűk baráti körömbe, kollégista társunk volt. Hosszú ideig sokra tartottam szellemi képességeit, munkabírását, a polgári oldalért tett fáradozásait. Azonban volt egy pont, amikor a személyes gazdasági érdekei sérelmet szenvedtek a kormányzat amúgy nemzeti érdekből meghozott döntései okán, és ő sajnálatosan úgy érezte, hogy csak ilyen módon tudja kompenzálni és megtorolni ezt.

Az a tény, hogy ő azért fordult velünk szembe, mert a miniszterelnök nem rendelte alá a kormány döntéseit magánérdekeknek, azt hiszem elég jól bizonyítja, hogy a Fidesz-KDNP számára a legfontosabb az ország érdeke. Ennél többet nekünk erről nem kell beszélni. Azt pedig a Jobbiktól kell megkérdezni, hogy miért fogadják el Simicska támogatását, és miért rendelik alá magukat és politikai törekvéseiket egy olyan embernek, akit tegnap még oligarchának neveztek.