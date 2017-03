Nemzeti baloldal nem létezik

Az ellenzék körében zajló zavaros folyamatokról, a hazai baloldaliságban mélyen gyökerező romboló erőről és a kormánykoa­líció eredményeiről nyilatkozott Kövér László, az Országgyűlés elnöke a PestiSrácok hírportálnak, valamint az Echo TV-nek. Már­cius 15-e kapcsán kitért arra is, hogy a szabad véleménynyilvánítás jogával is vissza lehet élni.

Simicska Lajos pálfordulása a bizonyíték arra, hogy a kormánykoalíció számára a legfontosabb az ország érdeke – nyilatkozta Kövér László a Pesti­Srácoknak.

Hangsúlyozta: az üzletember azt követően fordult szembe a Fidesz–KDNP-vel, hogy sérültek üzleti lehetőségei a kormányzat nemzeti érdekből meghozott döntései következtében. – A médiaguru ezután az „ősellenség” Jobbik mögé állva kívánta kompenzálni sérelmeit – mondta a házelnök.

Kövér László kifejtette: bár láthatóan az ellenzék nem képes elhitetni, hogy pártjai jobb teljesítményre képesek, mint a hatalmon lévők, a demokráciákban számolni kell a hisztériakeltéssel, a polgárháborús retorika használatával a szavazók józan mérlegelésének megzavarására. Hozzátette: épp ezért figyelemmel kell kísérni, hogy mivé fejlődik az az „áttekinthetetlen fortyogás”, ami a Jobbikkal kiegészült baloldalon zajlik.

Ennek illusztrálására a nemrégiben feltűnt Fekete-Győr Andrásnak, a Momentum Mozgalom elnökének a nemzeti baloldalra vonatkozó ötletét említette a házelnök. Mint mondta, hitelteleníti Fekete-Győr programját, hogy eleve egy nemzeti ügy, az olimpia hazai megrendezésének ellehetetlenítése hívta életre a mozgalmukat.

Másrészt a heves indulatok, amelyeket a baloldalon keltett a kijelentése, világossá teszik, hogy önellentmondás a momentumosok elképzelése: a magyar baloldal már az MSZMP idejében is a legnemzetietlenebb volt a térségben.

Kövér László emlékeztetett, hogy ez a nemzetellenes romboló erő azóta is jelen van, például az SZDSZ-nek a nemzet létét is kétségbe vonó eszméiben, de Fekete-Győr is ugyanazt az elvet vallja, mint Kovács László: „Tanuljunk meg kicsik lenni.” Ez a mentalitás juttatta a szakadék szélére Magyarországot, és ha ismét kormányzati programmá válna ez a felfogás, akkor ennek a nemzetnek „befellegzett”, figyelmeztetett a fideszes politikus.

Az Országgyűlés elnöke az Echo Televízió Mélymagyar című műsorának tegnap esti adásában a március 15-én történtekkel kapcsolatban arra is kitért, hogy nem fér bele a véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadságjogába az, hogy tönkretegyenek egy nemzeti ünnepet. A lehető legszélesebb szabadságot akarták a jogszabályokba foglalni, és ezzel hosszú évekig nem is volt baj, mert senki nem akart ezzel visszaélni, viszont egy nemzeti ünnep megzavarása vagy egy politikus magánháza előtti tüntetés nem tartozik bele a nyilvános véleménynyilvánítás jogába – vélekedett Kövér László. A vitaképtelen baloldallal való viszonyt a hidegháborúhoz hasonlította a házelnök.