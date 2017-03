Törvények, - mindenek felett!

A hagyományokhoz híven látványos napirend előtti ütközetekkel „köszöntik” hétfőn-kedden is egymást. Zengzetes interpellációk, azonnali kérdések s válaszok ”űzik” el a csendet. A folytatás sem ígér meglepetést: ellenzéki és kormánypadsorokban ugyanazt egészen másként látják.

2017. március 18. 18:15

Döntések

A Nemzetközi Műholdas Távközlési Szervezetre (ITSO) vonatkozó megállapodás és módosítása kihirdetéséről.

ELŐTERJESZTŐ TÖRVÉNYJAVASLAT SESZTÁK MIKLÓS Nemzeti fejlesztési miniszter T/14238. szövege: PDF

A Nemzetközi Műholdas Távközlési Szervezetet 11 állam alapította 1964-ben az ENSZ Közgyűlésének határozata alapján, amely szorgalmazta a műholdas kommunikáció kialakítását globális és megkülönböztetés-mentes alapon. A Szervezetnek jelenleg 149 ország a tagja. Hazánk az országok együttműködésén alapuló nemzetközi szerződéshez 1994-ben csatlakozott. A szerződés megerősítéséről szóló módosítás 2017. január 16-án lépett hatályba, minden tagjának, így Magyarországnak is törvényben kell kihirdetni.

Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai 7. melléklete 2014. május 24-én Genfben, az Egészségügyi Világszervezet 67. Közgyűlésén elfogadott módosításának kihirdetéséről.

ELŐTERJESZTŐ TÖRVÉNYJAVASLAT BALOG ZOLTÁN Emberi erőforrások minisztere T/14240. szövege: PDF

Korábbi rendelkezései szerint a sárgaláz elleni védőoltást annak beadásától számított tíz év eltelte után meg kellett ismételni annak érdekében, hogy a folyamatos védettség vélelmezhető legyen. Az új rendelkezések értelmében – összhangban a legújabb nemzetközi tudományos állásponttal – a sárgaláz elleni védőoltás egész életre szóló védettséget biztosít, azaz tízévente azt nem kell megismételni a védettség fenntartásához.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról.

ELŐTERJESZTŐ TÖRVÉNYJAVASLAT LÁZÁR JÁNOS Miniszterelnökséget vezető miniszter T/13849. szövege: PDF

A cél az, hogy a 300 négyzetméter feletti, nem kereskedelmi céllal épített vagy bővített lakóépületek is megvalósíthatók legyenek egyszerű bejelentéssel. Ez azt jelenti, hogy e mérethatár felett azok fognak tudni élni az egyszerű bejelentéssel, akik saját lakhatásuk megoldása érdekében építkeznek.

A javaslatban foglaltakkal főként a bővítés területén érhető el jelentősebb eredmény. Jelenleg ugyanis egy 300 négyzetméter feletti lakóházban, ahol jellemzően több lakás van, nem végezhető bővítés egyszerű bejelentéssel akkor sem, ha az adott magánszemély tulajdonában lévő lakás 300 négyzetméter alatt van. Az új rendelkezésekkel ez megváltozik, így megnyílik az út az ilyen lakások egyszerű bejelentéssel történő bővítésére is. A lehetőség arra az esetre is nyitva áll, amikor egy lakást több tulajdonos – így jellemzően házastársak vagy egyéb rokonok – építtet, ha feltételeknek mindannyian megfelelnek.

Fontos kiemelni: az új szabályozás bevezetése után is lehet majd 300 négyzetméter alapterület alatt értékesítési céllal építkezni, tekintettel arra, hogy a jelenlegi szabályok szerint ez megengedett. Erre alapozva nagyszámú építőipari kivitelezés folyik vagy áll előkészítés alatt, amelyek nagyban hozzájárulnak a hazánkban fennálló lakáshiány enyhítéséhez.

A jövedékiadóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosításáról.

ELŐTERJESZTŐ TÖRVÉNYJAVASLAT FIDESZ: dr. Galambos Dénes, Törő Gábor T/14245. szövege: PDF

Indoklása: az alkoholos lében áztatott, lecsepegtetett vagy szikkasztott és csokoládégyártáshoz felhasználandó gyümölcs bár jövedéki terméknek minősül, minimális a vele kapcsolatban elkövethető visszaélés kockázata. Erre tekintettel, ilyen esetben nincs szükség adóraktári engedélyre a csokoládét előállító számára, hanem részére az alkoholos gyümölcsöt előállító adóraktár az adófizetési kötelezettség alól mentesülve értékesítheti a terméket.

Tárgysorozatba-vételi kérelem.

Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása a közpénzek védelme érdekében.

ELŐTERJESZTŐ TÖRVÉNYJAVASLAT JOBBOK: Vona Gábor, Volner János, Dr. Staudt Gábor, Szilágyi György, Dr. Apáti István, Hegedűs Lorántné, Pintér Tamás, Mirkóczki Ádám T/13838. szövege: PDF

Indoklása szerint a közpénzek eltulajdonítása súlyos bűntettnek minősül a jelenlegi büntetőjogi szabályozás keretein belül is. Ahhoz azonban, hogy a korrupció elleni küzdelmet a kormány és minden hatóság komolyan vegye, szükséges annak a rögzítése hazánk Alaptörvényében, hogy a korrupciós bűncselekmények elkövetői a legsúlyosabb szabadságvesztéssel járó büntetéssel sújtandóak.

Általános viták a lezárásig.

Az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú hasznosításának tilalmáról, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról.

ELŐTERJESZTŐ TÖRVÉNYJAVASLAT FIDESZ:Lázár János KDNP: dr. Semjén Zsolt T/14441 szövege: PDF

A törvényjavaslat előterjesztői – felelősségérzetüktől vezérelve – úgy látják, hogy szükség van egy általános, az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú felhasználását tiltó szabályrendszer felállítására Magyarországon. Jelenleg ugyanis semmi sem szabályozza azt a jelenséget, hogy az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célból történő megjelenítése, és ezáltal lopakodó társadalmi elfogadtatása egyfajta legitimációját jelenti a diktatúrák korábbi szimbólumrendszereinek Ez pedig nem kívánatos, sőt, kifejezetten káros a kollektív társadalmi emlékezet szempontjából.

Az előterjesztők álláspontja szerint az önkényuralmi jelképeknek a kereskedelmi célból történő felhasználhatósága nem olyan jog, amely – a véleménynyilvánítás szabadságával ellentétben – konkurálhatna az önkényuralmi jelképek tiltásához fűződő közérdekkel. Éppen ezért a törvényjavaslat az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú felhasználásának minden formáját – a törvényben írt kivételekkel – meg kívánja tiltani és a törvény teljes szigorával szankcionálni kívánja a közrend és közerkölcs védelme érdekében is.

Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához ("EUTM Somalia") történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló beszámoló elfogadásáról.

ELŐTERJESZTŐ HATÁROZATI JAVASLAT Dr. SIMICSKÓ ISTVÁN Honvédelmi miniszter szövege: PDF

A kormányprogramban megfogalmazottak szerint hazánk támogatja az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának kiteljesedését, és aktív részt kíván vállalni az Európai Unió válságkezelő műveleteiben, nem csupán az európai kontinensen, hanem – szolidaritásunk kifejezéseként – korlátozott számban más földrészen is. Az „EUTM Somalia” műveletben történő további magyar katonai részvétel megfelel e törekvéseknek.

Az EU-LAC Nemzetközi Alapítvány létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről.

ELŐTERJESZTŐ TÖRVÉNYJAVASLAT SZIJJÁRTÓ PÉTER Külgazdasági és külügyminiszter T/14462. szövege: PDF

Az EU–LAC Nemzetközi Alapítvány létrehozásáról szóló megállapodást 2016. október 25-26-i Santo Domingó-i találkozón fogadták el. Magyarország képviseletében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter írta alá. A megállapodás a kormány 2015 márciusában meghirdetett „déli nyitás” politikájának keretei közé illeszkedik. A két régió közötti együttműködés erősítése révén az EU tagállamai és a CELAC országai közötti együttműködés is szorosabbra fonódik, ily módon előmozdítva Magyarországnak a latin-amerikai térség országaival fennálló kapcsolatainak fejlesztését.

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az SADC-GPM-államok közötti Gazdasági Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről.

ELŐTERJESZTŐ TÖRVÉNYJAVASLAT SZIJJÁRTÓ PÉTER Külgazdasági és külügyminiszter T/14463. szövege:PDF

A megállapodás az Európai Unió és a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség országai közötti kereskedelmi kapcsolatok szabályozására irányul. A vámlebontás és a szabályozási együttműködés kedvezőbb feltételeket teremt az Európai Unió tagállamai, valamint az afrikai partnerek, Botswana, a Dél-afrikai Köztársaság, Lesotho, Mozambik, Namíbia és Szváziföld vállalkozásai számára az áru- és szolgáltatáskereskedelem területén.

Állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról.

ELŐTERJESZTŐ TÖRVÉNYJAVASLAT KDNP: dr. Semjén Zsolt FIDESZ: Lázár János, Halász János MSZP: dr. Hiller István, dr. Bárándy Gergely, Hiszékeny Dezső, dr. Józsa István T/14464. szövege: PDF

Az Országos Magyar Vadászkamara, a hivatásos és a sportvadászok önkormányzati elveken alapuló, köztestületi formában működő, közfeladatokat és általános szakmai érdekképviseletet is ellátó szervezete. Alapszabálya szerint, feladatának tekinti többek között, a vadászati hagyományok ápolása révén a vadászati kultúra megtartását és fejlesztését, a magyar vadászati kultúra védelmét, terjesztését és hagyományainak ápolását, a vadászatnak és a vadgazdálkodásnak, mint az aktív természetvédelem egyik formájának a társadalom nem vadászó tagjaival történő elfogadtatását és elismertetését. A kamara kiemelkedő szerepet tölt be a magyar szellemi örökség elidegeníthetetlen részét képező hazai vadászati kultúra megismertetésében, a jövő vadásznemzedéke kinevelésében, részt vállalva ezzel az állam közfeladatának ellátásában. Ennek okán kézenfekvőnek látszik, hogy a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum fenntartását – amely az ország, a Kárpát-medence és Közép-Európa egyetlen olyan létesítménye, amely a legmodernebb interaktív eszközökkel mutatja be a 21. századi fenntartható vadászathoz kapcsolódó ismereteket, a magyar vadászat, vadászmesterség és vadgazdálkodás hagyományait, eredményeit, a vadgazdálkodás természeti hátterét és a Kárpát-medence legfontosabb élőhelyeit és vadfajait, a halászat és a horgászat hagyományait és jelenét, a magyar vadászegyéniségek pályafutását – a kamara vegye át.

A törvényjavaslat célja, hogy a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumnak otthont adó hatvani Grassalkovich-kastély tulajdonjogának a kamara részére történő ingyenes átadásával megteremtse a közfeladat ellátásának feltételét.

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról.

ELŐTERJESZTŐ TÖRVÉNYJAVASLAT FAZEKAS SÁNDOR Földművelésügyi miniszter T/14461. szövege: PDF

A szabályozás legfontosabb célja az erdők, az erdei élőhelyek, és ez által az erdei életközösségek védelme, az erdők szakszerű kezelése, károsító hatásoktól, túlzott használattól és igénybevételtől való megóvása, természetességi állapotának fenntartása, valamint az erdő rendeltetésének, a termőhelyi viszonyainak és a természetességi állapotának megfelelő fafajokkal történő felújítása.

Főbb konkrét tennivalók:

- a jogalkalmazás során feltárt szabályozási ellentmondások, illetve hiányosságok megszűntetése.

- az erdőket, erdőgazdálkodást érintően újonnan felmerülő, vagy korábban is ismert, de a törvényben nem megfelelően kezelt változásokkal, elvárásokkal összhangban történő érdemi módosítása.

- az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai adminisztráció egyszerűsítése egyes eljárások megszűntetésével, átalakításával, illetve egy korszerű és teljes körű erdészeti informatikai szakmai adatbázis, és elektronikus ügyintézési rendszer megvalósításával.

Bartha Szabó József