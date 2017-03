Boros: Senki sem tökéletes

Az OECD józanul, de kissé hiányosan ítéli meg a magyar gazdaság helyzetét, több fontos szempontra nincs tekintettel, amikor kritizál – véli Boros Imre közgazdász. Az elemző a nemzetközi szervezet friss jelentése kapcsán azonban azt hangsúlyozta, van még tenni a magyar versenyképesség javításáért.

2017. március 19. 11:28

A nőknek 40 év munka után járó nyugdíjlehetőséget és a duális képzést is eltörölné a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD).

Összességében pozitívan ír a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD). pénteken megjelent kiadványában a magyar gazdaságpolitikai lépésekről, de kritikákat is megfogalmaz. Eltörölné például a nőknek 40 év munka után járó nyugdíjlehetőséget és a duális képzést is.

Az OECD azt is szóvá teszi, hogy szerinte Magyarországon magas az adóteher, bára személyi jövedelemadó 1 százalékpontos csökkentése valamint a családi adókedvezmények bevezetése lendített a gazdaságon.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) illetékesei szerint ugyanakkor a nemzetközi szervezet kritikai észrevételei során nem vett figyelembe minden fontos körülményt –hangzott el a Ma reggelben.

Államadósság és munkahelyvédelem

Boros Imre közgazdász az M1 műsorában azt mondta, valóban, összességében valóban még mindig magasak az adóterhelések, de több más dolgot is figyelembe kell venni. Bár az államadósság kamatterhe csökkent – GDP-arányosan 5-ről lement 2,5-3 százalék köré –, de még ez is sok. Ha ez még lejjebb tud menni, akkor nyilván lesz tere további adócsökkentésnek. Másrészt az OECD nem veszi figyelembe a munkahelyek megőrzésére az elmúlt években fordított nem kevés állami forrást. A munkahelyvédelmi akcióterv nem direkt adóelengedés, de a cégeknek visszajutattak olyan pénzeket, amelyeket elvileg adóba kellett volna fizetniük – tette hozzá az elemző.

Senki sem tökéletes

Boros Imre szerint bár az OECD szerint a nők 40 nyugdíjszabály nagyon megterheli í nyugdíjkasszát, az is számít, hogy ezek az asszonyok még aktívan be tudnak segíteni a következő generáció, az unokák nevelésébe, ami pozitívan hat a népszaporulatra, és így a munkaerőforrásra is. Senki sem tökéletes, így az OECD sem – tette hozzá.

Távol áll az érdekeinktől

A duális képzés az OECD szerint nem túl sikeres, de a szakképzési rendszeren javítani kellene. Boros Imre ennek kapcsán hangsúlyozta, mindig a költségekről van szó, amit az állami szektor, részben a családok és a vállalkozások is viselnek. Az OECD-nél azonban a rigó mindig a multinacionális cégeknek fütyül, akiket szintén bevon az állam a terhek viselésébe. Valószínű, emiatt fáj egy kicsit a fejük, de az ő kifejtésük távol áll az igazságtól és a mi érdekeinktől – fogalmazott.

Józan, de hiányos

Az OECD pozitívumként említi, hogy csökkentek az adminisztrációs terhek és illetékek. Boros Imre szerint azonban Magyarországnak ezen a téren van még tennie, mert GDP- arányosan a gazdaság adminisztrációs terhei még jóval magasabbak, mint a fejlett államokban. A versenyképesség javításának az lenne az egyik lényege, hogy ezek a költségek csökkenjenek, és terjedjen a precíz e-ügyintézés.

Az online pénztárgépek bevezetését szintén dicséri az OECD. Boros Imre szerint ez a megoldás szinte hungarikumnak számít. Összességében az elemző szerint a nemzetközi szervezet józanul, de kissé hiányosan ítéli meg a magyar gazdaság helyzetét.

hirado.hu - M1 - Ma reggel