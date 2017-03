Ismerni kellene a történelmet

A történelmet az EU vezetőinek is ismernie kellene, a tapasztalatok ugyanis azt mutatják, csak pénzzel még egyetlen birodalom sem tudta megváltani a biztonságát, fegyveres erőre is szükség van – mondta Horváth József tábornok, titkosszolgálati szakértő. Arról is beszélt, szerinte korábban is nagyon billegett a törökökkel kötött egyezség a migráció visszafogásáról, az elmúlt napok eseményei után pedig ez még inkább igaz.

2017. március 19. 13:32