Orbánnak megint igaza volt

De nem úgy, mint Besenyő Pista bácsinak, hanem tényleg.

2017. március 19. 19:06

Az Angela Merkel által menedzselt, majd 2016 márciusában életbe lépett EU-Törökország paktumot az európai elit és a mainstream média is „áttörésként” fogadta a migrációs krízis megoldásában. A megállapodás értelmében Erdoganék 3 milliárd euró fejében vállalták, hogy gátat szabnak a migránsáradatnak. Ez a paktum szerint azt jelenti, hogy a törökök visszafogadják az Európába illegálisan érkezett bevándorlókat, és biztosítják, hogy Törökországból csak legális úton juthassanak menekültek Európába.

De nem mindenki fogadta lelkesen a zárt ajtók mögött zajló német-török tárgyalásokat és megállapodást. Orbán Viktor már 2015 decemberében hangot adott aggodalmának, hogy az Unió és Törökország közti hivatalos megegyezés mellett létezik egy „titkos háttérmegállapodás”, amelyben Berlin évi több százezer szír migráns befogadására vállalt kötelezettséget. A szíreket közvetlenül Törökországból venné át az Unió, majd kötelező jelleggel szétosztanák őket a tagállamok között. Vagyis, Orbán Viktor értesülései szerint egy ilyen rejtett módszerrel valósítanák meg a kötelező betelepítési kvótát.

Orbánt persze Európa-szerte gúnyolták és próbálták nevetségessé tenni, mintha csak légből kapott összeesküvés-elméleteket fabrikálna. Az Európai Bizottság alelnöke, Frans Timmermans Orbán elképzelését „ostobaságnak” titulálta, egy, a neve elhallgatását kérő német kormányzati munkatárs pedig kijelentette: Orbán állítása a titkos megállapodásáról hamis.

Az elmúlt napokban azonban olyan hírek jelentek meg a német sajtóban, amelyek azt bizonyítják: Orbánnak mindvégig igaza volt a titkos paktummal kapcsolatban. A minap a Die Welt napilap hasábjain megjelent cikk ismerteti az újság munkatársa, Alexander Robin által nyilvánosságra hozott információkat. A német kormányzati forrásokból származó értesülések szerint Merkel 2016. március 6-án, néhány nappal a hivatalos megállapodás aláírása előtt titkos paktumot kötött Erdogánnal. Megállapodásuk értelmében az Unió évente legalább 150 ezer, legfeljebb 250 ezer szír migránst fogad be közvetlenül Törökországból. Vagyis, szemben Brüsszel és Berlin hivatalos álláspontjával, Merkel konkrét kötelezettségvállalásokat tett a törökök felé – a többi tagállam tudta és hozzájárulása nélkül. Az egyetlen kivétel a holland kormány: Mark Rutte tudott minderről, hiszen az EU soros elnökeként jelen volt a zárt ajtók mögött zajló tárgyalásokon.

A német újságíró feltáró munkája a New York-i székhelyű Gatestone Institute érdeklődését is felkeltette. Az agytröszt honlapján hosszú írást szentelnek a titkos paktummal kapcsolatos történet felgöngyölítésének. Ahogy az amerikai intézet megállapítja, nagyon is kézenfekvő oka van annak, hogy Merkel és Rutte nem beszélt a titkos megállapodásról: az idei évben mindkét országban választásokat tartanak. A két nappal ezelőtti holland parlamenti választásokon Rutte éppen az ideiglenesen felvett bevándorlásellenes pózzal tudott nyerni, és a migránsellenes kampányával nehezen lett volna összeegyeztethető a titkos paktum. Merkelnek pedig szeptemberben kell szembenéznie a német választók véleményével. Meglátjuk, ők mit gondolnak a merkeli migránspolitikáról.

Lánczi Tamás politikai tanácsadó, mozgasterblog.hu