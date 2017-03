Botka vagyonadója

2017. március 20. 10:47

Kulcsár Anna: A szocialisták miniszterelnök-jelöltje most, csaknem egy évtized múltán ismét a vagyonadóval próbálkozik. Botka László luxusadót vetne ki a gazdagokra. Ugyanakkor továbbra is kérdés, pontosan ki a gazdag, és konkrétan hol a magas vagyoni érték határa. A jelek szerint Szeged polgármestere nem okult a múltból, egyelőre nem érzékeli az országos politizálás összefüggéseit. Vannak persze ötletei más pártoknak is, egyes ellenzéki szereplők a többkulcsos adórendszer mellett kardoskodnak. A fenyegető elképzelések lényege ugyanaz: meg­g­yengíteni a szélesedő középosztályt, az így beszedett pénzen pedig szavazatokat vásárolni.

Magyar Idők, 2017. március 20.