Tízmilliárdokat keresett a baloldal révén a Szeviép

Több mint 34 milliárd forintnyi közbeszerzést nyert a szocialista kormányok alatt a 11 milliárdos adósságok miatt később csődbe ment Szeviép Zrt. – írja az Origo.

A portál szerint ezt az összeget 2005 és 2010 között nyerte el a cég, amely 2010-ben ment csődbe, és közel ötszáz alvállalkozóját nem fizette ki.

A közbeszerzési adatok áttekintése után az derült ki: 2008-ban a SZDSZ-es Kóka János vezette Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól kaptak megbízást több mint 46 millió forint értékben, a MÁV-tól 315 millió forint értékben.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől 1,2 milliárd forint értékben, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-től 1,3 milliárd, míg a Maharttól 1,1 milliárd forint értékben nyert el megbízást a cég. Közel hatmilliárd forintnyi megbízást kapott a Szeviép 2006 és 2010 között az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságtól, amelynek székhelye Szegeden van.

A cég bőven kapott megrendelést ugyanebben az időszakban a szocialista vezetésű önkormányzatoktól is. A fővárosi önkormányzat 2005-ben egy szivattyútelep rekonstrukciójáért fizetett 217 millió forintot, a szintén baloldali Csongrád városa több mint 550 millió forintos munkával bízta meg, az ugyancsak szocialista vezetésű Szentes önkormányzatától csak 2007-ben több mint 170 millió forint bevétele származott a Szeviépnek, de Dunaújvárosból is érkezett 19 millió forint 2009-ben.

Kóka János és Demszky Gábor is megbízott a vállalatban

A legmagasabb összegeket viszont a szegedi önkormányzattól, illetve annak cégeitől kapta a vállalat. A Közbeszerzési Értesítő alapján 2005-ben „Szeged szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának fejlesztése és bővítése” projekt keretében több mint 4,5 milliárd forint értékben kapott megbízást. Egy másik megbízás pedig 2009-ben az 1-es villamosvonal felújításához kapcsolódott, ez több mint 4,6 milliárd forint volt. Ezeket a megbízásokat nem közvetlenül a Szeviép kapta az önkormányzattól, a cég „csupán” a pályázaton nyertes konzorcium tagja volt.

A Ligetfürdő építkezése kapcsán Szeviép összesen közel hétmilliárd forintnyi megbízást kapott három szerződés keretében. Itt sem közvetlenül az önkormányzattal, hanem annak száz százalékos tulajdonában lévő céggel, a Ligetfürdő Kft-vel kötött szerződést a társaság. Botka László, Szeged polgármestere, az MSZP miniszterelnök-jelöltje az üggyel kapcsolatban korábban többször is azt mondta: az általa vezetett önkormányzat nem kötött szerződést a Szeviéppel.

A Magyar Idők úgy tudja, hogy szintén ugyanebben az időszakban félmilliárdos összeget keresett a Szeviép, illetve két a társasághoz köthető kft. azon, hogy a frissen felépített és átadott szegedi, illetve békéscsabai irodaházaiban az akkori Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium alá tartozó Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) bérelt irodákat. A szegedi, Botka László társaságában felavatott székház tulajdonosa a Szeviép Investment Kft. volt, amelynek tulajdonosa az egyik korábbi Szeviép-vezér P. László volt. A kft. közel 400 millió forintot keresett a bérbeadással. Békéscsabán az MVH egy másik Szeviép-vezér, B. Sándor cégétől bérelt irodákat, összesen 100 millió forintért.

Mindkét esetben tárgyalásos közbeszerzési eljárás után bérelte ki az MVH az irodákat, más cégeket azonban nem hívtak meg a pályázatra.

Hetek óta borzolja a kedélyeket a botrányos ügy

Csak ebben a hónapban több cikkünk is foglalkozott a baloldalhoz köthető Szeviép-ügy fejleményeivel. Többek között azzal kapcsolatban, hogy az ügy károsultjainak ügyvédje szerint a cég központi szerepet tölthetett be az MSZP finan­szírozásában. A kormánypártok ezután a „főszereplők” szerepének tisztázására szólítottak fel, de azt is kiszámoltuk, hogy ezzel és másik két üggyel együtt mennyi kárt okozhattak a balos pártok az adófizetőknek. A Szeviép-károsultak követeléskezelője pedig a Karc FM. rádióban mondta el határozott véleményét az ügy kulcsfigurájáról.