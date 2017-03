Vádak és remények I.

MSZP: Önök nem ismernek se Istent, se családot, se hazát! - Kormány: Magas hangfekvéssel ordítanak, holott csak lehunyt szemmel somfordálhatnának! KDNP: Strasbourg belegyalogolt a magyar szuverenitásba! - Kormány: Természetesen az ítélet ellen fellebbezni fogunk!

2017. március 21. 19:04

Látványos napirend előtti ütközetekkel „köszöntik” hétről hétre egymást. Nem volt meglepetés, hogy kormánypárti és ellenzéki szónoklók ugyanazt e héten is egészen másként látták. A mentelmi jog birtokában szabad volt keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad volt hazudni, sértegetni, vádaskodni. Szenvedélyes mondataikat a hagyományokhoz híven, hangos közbeszólások és tapsok kísérték. Szerényen stilizálva, egy-egy alkalommal a szolidabb zajokat, bejkiabálásokat is jelezve ”közvetítjük” ösztönző szónoklataikat.

MSZP: Keresztényi értékek?

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ, (MSZP): - Államtitkár Úr! Önök, akik a család szentségét hirdetik nap mint nap, a legdurvább eszközökkel akarnak beavatkozni a családok és a gyermekeink életébe, és nem először! Az Alaptörvény rendelkezik a gyermekek védelméről, és van egy gyermekvédelmi törvényünk is, amelyből idézek: „a gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermekneveléssel, oktatásával, ellátásával, törvényes képviseletének biztosításával, ügyeinek intézésével foglalkozik.”

- Államtitkár Úr! Andy Vajna, Amerikába szakadt hazánkfia, aki ma már milliárdos offshore lovag 2010 után számos kormányzati pozíciót kapott Orbán Viktortól: filmügyi kormánybiztos lett, rátenyerelt a teljes kaszinóiparra, amivel óriási nyereségre tett szert, köszönhetően annak, hogy adóznia sem kell! A számtalan gazdasági és politikai pozícióját tekintve nem véletlen, hogy egy 2016-os összeállítás szerint ő Magyarország ötödik legbefolyásosabb személye. Sok mindenre rátette a kezét a médiapiacon is, a TV2-től számtalan csatornáig vagy az Origo internetes hírportálig Mindezt önöknek köszönheti! Nemrégiben pedig, úgy néz ki, hogy gyermekvédelmi szakember is lett. Megkapta az első magyarországi online-kaszinó-üzemeltetésre vonatkozó engedélyét is, miközben köztudottan a gyermekek vannak a legnagyobb veszélynek kitéve az internet világában.

- A múlt héten jelent meg a sajtóban, hogy Andy Vajna kívánsága miatt módosítják a gyermekvédelmi törvényt. A hírek szerint egy közeljövőben esedékes filmforgatás miatt kérte Andy Vajna és Havas Ágnes, a Magyar Nemzeti Filmalap vezetője, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma módosítson egyes gyermekvédelmi szabályokon. Nem a gyermekek védelmében! Érti, államtitkár úr? Vajnáék azt szeretnék, hogy a kiskorúak éjszakai munkavégzését engedélyezzék az éjszakai filmforgatások miatt. A minisztériumban el is készült a kiskorúak foglalkoztatásának gyámhatósági engedélyezésével kapcsolatos jogszabály-módosítási javaslat. E szerint például, ha a gyerek szülei nem tudna megegyezni abban, hogy a gyerek szerepeljen-e a filmben vagy sem, a gyámhivatal pótolja a hiányzó szülői hozzájárulást.

- Államtitkár Úr! Mi a fene zajlik itt ebben a parlamentben, meg az önök minisztériumában? Milyen durván akarnak önök a családok életébe beavatkozni? A jelenlegi szabályok szerint ugyanis fiatal munkavállalót, aki még nincs 18 éves, este tíz és reggel hat óra között nem lehet dolgoztatni. Ezen akarnak változtatni? Ön szerint is rendben van ez így, ugye?

- Államtitkár Úr! Számos ügyben kezdeményeztük az elmúlt években a gyermekvédelmi rendszer felülvizsgálatát és javítását. Több esetben kérte a gyermekotthonokban történt visszaélések miatt kérte a tárcát a megfelelő szabályozásra az ombudsman is. Egy vizsgálat szerint ugyanis a gyermekotthonban jogsértően korlátozzák a gyerekek személyi szabadságát. Ehhez képest most a tárca azon munkálkodik, hogy a kiskorúak éjszakai filmforgatáson való munkáját legálissá tegye Andy Vajna számára. Tehát miközben az ombudsman kéréseit sorozatosan, évekig figyelmen kívül hagyja a szociális tárca, aközben akár napok alatt képes előkészíteni egy olyan jogszabály-módosítást, amely minden bizonnyal ellentétes a gyermekek érdekeivel…(Közbeszólás az MSZP soraiból: Felháborító!)

- Államtitkár Úr! Az elmúlt hét évben bebizonyították, hogy ha fideszes gazdasági érdekekről, ha fideszes haverok milliárdokhoz való juttatásáról van szó, önök nem ismernek se Istent, se családot, se hazát! Arra várom a válaszát: ez a törvény ugye nem fog módosulni, és a gyermekek jogait nem fogják Andy Vajna kérésére csorbítani? (Taps az MSZP soraiban.)

***

Dr. RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Asszony! A Fidesz-KDNP mindenhol igyekezett, mind a büntető törvénykönyv elfogadása során, az új polgári törvénykönyv elfogadása során és minden más szociális jogszabály elfogadása során is maximálisan a gyermekek érdekeit szem előtt tartani. (Bangóné Borbély Ildikó: Éjszakai munkavégzés!) Ezért volt fontos elképzelésünk, amelyben lényegi lépéseket tettünk, az úgynevezett kitagolás folyamata, hogy a gyermekek, akik gyermekotthonban vannak, azok ne maradjanak hosszú távon is ilyen nagy, soktucatnyi vagy sok száz főt is magában foglaló gyermekotthonokban, hanem olyan családokhoz, nevelőszülőkhöz kerülhessenek, akik akár több gyermek befogadását is vállalják éppen ezért sokkal inkább családias körülmények között tudnak felnőni. (Dr. Józsa István: Éjszakai filmezés?)

- Persze ezt a feladatot az előttünk lévő kormányok is elvégezhették volna, csak nekik nem volt fontos tenni is a gyermekek érdekében. Fenntartották azt a korszerűtlen rendszert, amelynek a megújítása 2010 óta zajlik, és amelyre az európai uniós forrásainknak is jó részét fordítjuk. Bízunk benne, hogy a 12 éves kor feletti gyermekek most már hosszú távon családokhoz kerülnek...(Gőgös Zoltán: Lőrincnek kell a kastély!

- Képviselő Asszony! Ami alapján ön ezt a csapongó felszólalását megfogalmazta, az egy soha a kormány által nem tárgyalt, csak a sajtóhírekben létező előterjesztés vagy javaslat, ami lehet, hogy egyes körökben felmerült, de ezzel kapcsolatos kormánydöntés nem született. (Bangóné Borbély Ildikó: Nem is fog?), Ön itt elég magas hangfekvéssel beleordít a parlamenti napirend előttiek közé…(Dr. Józsa István: Na-na-na! - Bangóné Borbély Ildikó: Gyerekekről van szó, államtitkár úr!)

- Képviselő Asszony! Semmifajta ilyen törvényjavaslat a parlamentnek az asztalán nincs, úgyhogy nagyon sajnálom, hogy ön ilyesfajta híreknek felül. (Dr. Józsa István közbeszól.)De olyan javaslat volt egyébként, amely a családok támogatása érdekében bevezette a családi típusú adózási rendszert, amely csak a tavalyi évben átlagosan egy magyar családnál 244 ezer forint pluszt hagyott. (Bangóné Borbély Ildikó közbeszól.). Ennyi adót, ennyi járulékot nem vont el, hanem ott hagyott a családoknál, de ezt a javaslatot a Szocialista Párt semmilyen szinten nem tudta támogatni itt a parlamentben! (Bangóné Borbély Ildikó közbeszól.) Ahogy azt sem támogatta, hogy egyre több család számára jelent könnyebbséget az ingyenes tankönyveknek a bevezetése. Szintén nem támogatták, hanem inkább most is támadják azt, amikor bevezetjük a szünidei étkeztetéseket, a tavaszi, az őszi vagy a téli szünetben is. Az önök 29 milliárdjával szemben, ami után, azt hiszem, csak lehunyt szemmel somfordálhatnának ki a szocialista képviselők a parlamentből, amikor ez szóba kerül, mi már idén 74 milliárd forintot fordítunk a gyermekek szociális étkeztetésére. (Bangóné Borbély Ildikó közbeszól.)

- Képviselő Asszony! Önök támogatták azokat a szervezeteket, amelyek nemzetközi fórumokon támadták meg az Erzsébet-program alapját képező jogszabályokat és azt a rendszert, amelyből mi 400 ezer diákot, fiatalt tudtunk elvinni ingyenesen vagy jelképes összegért, 500 forintért, 1000 forintért egyhetes balatoni vagy más üdülésre. (Bangóné Borbély Ildikó közbeszól.)Önök azoknak drukkoltak és azokkal értettek egyet, akik támadták ennek az alapját, akik ezt a költségvetési tételt el akarták vonni, akik a gyermekek elől ezt a fedezetet el akarták venni. (Kunhalmi Ágnes közbeszól.)Önök őket támogatták és nem a magyar gyermekeket! (Dr. Józsa István és Bangóné Borbély Ildikó közbeszól.), Sőt, emlékezzünk arra, amikor az önök kormányzása volt, akkor még azt az adományt is megadóztatták amit jótékony célú alapítványoknak ajánlottak fel. (Bangóné Borbély Ildikó: Államtitkár úr, kérte Andy Vajna vagy nem az éjszakai munkavégzést?) Akkor valahogy nem volt ennyire fontos önöknek a gyermekeknek az érdeke! (Bangóné Borbély Ildikó közbeszól.)Azt láttuk, akkor is adóemelésekre készültek, most is! Botka Lászlóval vagy Botka László nélkül, ez mindig ugyanaz a Szocialista Párt, amely nem a gyerekekre figyel oda, hanem a nemzetközi cégeknek az érdekére figyel, és aki egyébként a kormányzása alatt Andy Vajna kaszinókoncesszióit minden egyes alkalommal meghosszabbította! (Bangóné Borbély Ildikó közbeszól. Taps a kormánypártok soraiban. - Kunhalmi Ágnes: Leszakad a plafon!)

***

(ELNÖK: Az államtitkár úrnak köszönöm a türelmet. Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszony, most legyen szíves rám figyelni! Elmagyarázom a házszabályt. A házszabály napirend előtti hozzászólásra vonatkozó része arról szól (Bangóné Borbély Ildikó közbeszól.), hogy ön meg a képviselőtársai elmondhassák a véleményüket, álláspontjukat egy konkrét ügyben. Ez nem a kérdezés műfaja, az más helyen szerepel a házszabályban: interpellációt, azonnali kérdést vagy kérdést lehet feltenni a kormány tagjaihoz. Ha önnek a felkészülése idején nem volt elég ideje arra, hogy végiggondolja, hogy mit akar megkérdezni az önnek rendelkezésére álló öt percben, akkor kérem, hogy a legközelebbi alkalommal több időt fordítson a napirend előtti felszólalásának a megfogalmazására, és ne menet közben kiabálja bele azt a parlament üléstermébe, amit akkor, amikor önnél volt a szó, elfelejtett megkérdezni. Tessék viselkedni! Viszontlátásra! (Bangóné Borbély Ildikó: Ne oktasson ki, elnök úr!)

Strasbourg, - kontra Magyarország szuverenitása!

Dr. VEJKEY IMRE: - Képviselőtársaim! A „kommunisták és a zöldek" 2017. március 13-án kezdeményezték Brüsszelben az Európai Bizottság előtt a magyar jogi határzár Uniós felülvizsgálatát. Ezzel egyidejűleg a görög és a bolgár uniós biztosok, a magyar uniós támogatások megvonásával fenyegették meg hazánkat, arra az esetre ha, nem változtatunk a migrációs politikánkon, vagyis ha nem engedjük be az illegális bevándorlókat! Már másnap, vagyis 2017. március 14-én, a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság elmarasztalta Magyarországot két bangladesi férfi ügyében, akiket - a magyar migrációs politika fő támadójaként - minden ezirányú fórumon megjelenő Magyar Helsinki Bizottság képviselt, hazánkkal szemben! Bennünket meszeltek el, akik betartjuk a jogszabályokat!



- Engedjenek meg egy idevágó idézetet a II. Vatikáni Zsinat „Gaudium et spes” (öröm és reménység) kezdetű lelkipásztori konstitúciójából: „A jövő azoké, akik a ma élő generációk számára képesek megadni az értelmet és a reményt.” A jövő tehát a miénk magyaroké, mert mi az évszázadok vívmányaiként a keresztény/keresztyén gyökerekből szervesen kifejlődött emberi méltóságot és szabadságot képviseljük, nem pedig csak a globális hatalom és táskahordozói által kitalált vélt vezérlő csillagot, mely az általuk ígért korlátlan emberi szabadság helyett, egyre inkább csak szorongást és a reménytelenséget hoz! A jövő tehát a miénk magyaroké, s nem Brüsszelé vagy Strasbourgé, mely a proletárdiktatúra lenini útját járva, a globális diktatúra érdekeit képviseli! (Kunhalmi Ágnes: Vagy Putyiné!)

- Ők azok, akik el akarják hallgattatni az emberek elől azt, amit szívük mélye sugall! Ők azok, akik szégyenletes döntéseket hoznak, zsarolva ezzel szabad nemzeteket! Ők azok, akik Jézust csak egy politikai fölszabadítónak tekintik, aki rajtaveszett! Ők azok, akik rommezővé változtatták az európai szellem színterét! Ők azok, akik a humanizmust, mint kifejezetten az egyes emberre fókuszáló központú világnézetet, abba a torz irányba vitték, hogy az egyének valósítsák meg saját vágyaikat, melynek érdekében a többi ember mind csak használni való, a használat után pedig eldobandó! E felfogás elburjánzása végül nyugaton oda vezetett, hogy emberek többsége lassan már azt sem tudja mit jelent számára egy másik ember, továbbá nem akarja elviselni a férfi és a nő misztériumát! Ők azok, akik a kétezer éve ránk hagyott szellemi végrendelet elleni totális támadást megindították és ellenünkben fenntartották! Meg kell őket állítani!

- A strasbourgi döntés tűrhetetlen túlterjeszkedése az Emberi Jogok Európai Bíróságának, mert kiterjesztett értelmezésével, a lehető legmélyebben sérti Magyarország, mint szuverén állam kompetenciáit! A strasbourgi ítélet mögött a globális hatalmi erők és csoportok érdeki húzódnak, végső soron pedig az Európai Egyesült Államok terve, melynek fő gátját az európai őshonos lakosság erős nemzeti identitásában látják, melyet mesterségen akarnak az euráb fajjal feloldani! Napjainkra tehát oda jutottunk, hogy mindezek érdekében a strasbourgi bíróság már nem titkoltan, hanem nyíltan, az alávetést elismerő államokkal szemben önálló szuverénként viselkedik!



- Képviselőtársaim! Ez tűrhetetlen! Strasbourg belegyalogolt a magyar szuverenitásba! Ezért itt az idő, hogy elgondolkodjunk magának az emberi jogi egyezménynek való alávetés felbontásáról, vagy legalább az egyezmény bizonyos pontjainak a felfüggesztéséről! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

Dr. VÖLNER PÁL, (Igazságügyi Minisztérium államtitkára): - A 2017. március 14-én hozott ítélet valóban két írástudatlan bevándorló kérelme ürügyén született, akik tranzitzónában várták meg kérelmük elbírálását. Szeretném hangsúlyozni, hogy az eljárás mindenben megfelelt az Alaptörvény és a vonatkozó magyar belső szabályozásnak, és a szabályozás is mind a dublini egyezmény, mind a schengeni egyezmény összefüggéseit figyelembe véve született. Tehát Magyarország jogszerűen járt el! Természetesen az ítélet ellen fellebbezni fogunk a Nagykamarához, ahol öttagú bírói testület fogja megvizsgálni ismételten az ügy lefolytatását.

- Fontosnak tartom kiemelni: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 72. cikke értelmében a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség, ahová ők be kívántak jutni, nem érinti a közrend fenntartásával, illetve a belső biztonság megőrzésével kapcsolatos tagállami hatáskörök gyakorlását. Ugyancsak fontos megemlíteni, hogy a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló 2013/32/EU parlamenti és tanácsi eljárási irányelv lehetővé teszi, hogy az Unió és egyes tagállamok megalkossák azon országok listáját, amelyeket menekültügyi szempontból biztonságos származási, illetve biztonságos harmadik országgá kívánnak minősíteni. Ennek azért van jelentősége, mert ha nem olyan országból érkeznek a bevándorlók, ahol ezt a biztonságos státuszt meg lehet állapítani, akkor valóban érdemben kell menekültügyi kérelmükkel foglalkozni.

- A megalkotott jogszabálycsomagban is szerepelt, hogy Magyarország Szerbiát ilyen biztonságos államnak tekinti, amire az elmúlt évek tapasztalatai kellő alapot adnak. Az Unió együttműködik Szerbiával menekültügyi intézményeinek kiépítésében, fejlesztésében, társulási tárgyalásokat folytat. És ugyancsak kihangsúlyoznám azt is, hogy Görögországon keresztül érik el általában Szerbiát ezek a bevándorlók, amely a schengeni övezet tagja, uniós tagállam. Kiemelném azt is, hogy Törökországgal az Unió tagállamai egyezményt kötöttek, amely szerint az illegális bevándorlókat Törökország is visszaveszi. Ha Törökország nem lenne biztonságos országnak tekinthető, akkor nyilván ez az egyezmény nem születhetett volna meg. Ezért is érthetetlen számunkra, hogy amikor a felállított tranzitzónában várakozó bevándorlók kérelmét elbíráltuk és elutasító határozat született, akkor ezzel Strasbourg érdemben foglalkozott, olyan értelemben, hogy az érintettek eltűnése ellenére a megbízott civil szervezet - illetve inkább azt mondom, ügyfélkutató civil szervezet, mivel folyamatosan keresi ezeket a lehetőségeket, hogy Magyarországot beperelje - képviseletének hatására a tényeket és a jogi környezetet figyelmen kívül hagyva azt a döntést hozta, hogy Magyarország nem biztosította az egyezménynek megfelelően ezeknek a bevándorlóknak a jogait.

- Nagyon fontos kérdés persze az is, hogy mi számít bevándorlásnak, mi számít menekültkérdésnek? Ugyanis ezek a jogi fogalmak sincsenek tisztázva ezekben az eljárásokban. Mi élesen elkülönítjük a bevándorlási kérdést és a menekültkérdést, míg Nyugat-Európában, Strasbourgban és Brüsszelben gyakorlatilag menekültkérdésként kezelték egészen eddig ezeket az ügyeket. Látható, hogy a legutóbbi, határzárral kapcsolatos szabályozás már a Tanácsban nem kapott kritikákat, tehát elfogadják a magyar álláspontot fokozatosan a tagállamok. De ez nem jelenti azt, hogy a Bizottság vagy netán Strasbourg is hajlandó lenne jogilag értelmezni a fennálló helyzetet, és ne a korábbi politikai mainstream mentén, a liberális elvek mentén hozná meg a döntéseit, illetve kritikáit.

- Összességében tehát elmondható: Magyarország továbbra is kiáll amellett, hogy szabályozása megfelel az európai normáknak és az emberi jogok tekintetében, és reméljük, hogy a Nagykamara előtt ennek megfelelő döntés fog születni! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Bartha Szabó József