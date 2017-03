Szijjártó: számunkra Magyarország az első

A magyar kormány nem fog változtatni a politikáján a nyomásgyakorlás ellenére sem, "számunkra Magyarország az első" - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden az MTI-vel.

2017. március 21. 14:39

A tárcavezető "a külföldi véleményformálók Orbán Viktornak írt levelére" reagálva úgy fogalmazott: "szeretném világossá tenni, hogy a magyar kormány mindig a törvények talaján áll, legyen szó az illegális bevándorlás megfékezéséről vagy a külföldi pénzből működő szervezetek átláthatóságáról".



Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a külföldi pénzből működő szervezetek úgy akarnak beavatkozni a magyar belpolitikába, hogy közben átláthatatlanul működnek, nem hozzák nyilvánosságra, hogy kinek a pénzéből működnek, kinek az érdekeit képviselik - magyarázta. Hozzátette: ezek a szervezetek "hazugságokat terjesztenek Magyarországról, a határt becsülettel védő határőrökről", és ezen szervezetek mögött Soros György áll.



A külügyminiszter emlékeztetett: Soros György befolyásolási kísérleteire vonatkozó vizsgálatot kezdeményeztek republikánus szenátorok az Egyesült Államok külügyminiszterénél. Magyarországon a kormánypártok által tervezett jogi szabályozás kevesebbet követel meg a külföldi pénzből működő szervezetektől, mint az Egyesült Államokban a ma is hatályban lévő Fara-törvény.



Hangsúlyozta: a magyar emberek ezeket a szervezeteket soha nem hatalmazták fel arra, hogy őket képviseljék, ezzel szemben az Orbán-kormányt egymás után kétszer is nagy többséggel választották meg. A magyar embereket tehát a megválasztott magyar kormány képviseli - mutatott rá.



Szijjártó Péter kiemelte: "visszautasítunk mindenfajta megbélyegzést", a magyar kormány se nem keleti, se nem nyugati érdekeket képvisel. A magyar kormány a magyar emberek érdekeit képviseli, "azt persze világosán látjuk, hogy ez sokaknak érthetetlen, hiszen korábban nem ehhez szoktak hozzá" - vélekedett.



A tárcavezető kitért rá: bárkivel szemben fenntartjuk magunknak a jogot, hogy Magyarország sorsáról a magyar emberek döntsenek, "ezer éve élünk a Kárpát-medencében, sok tapasztalatot gyűjtöttünk történelmünk során, a magyar embereknek megvan a bölcsességük saját sorsuk eldöntéséhez". "Nem szorulunk kioktatásra azzal kapcsolatban sem, hogy mi a különbség a kommunizmus és a demokrácia között, Orbán Viktornak és a magyar kormánynak valamivel több tapasztalata van ezzel kapcsolatban, mint nyugati barátainknak" - fogalmazott.



A külügyminiszter kiemelte: "tudtuk és tudjuk, hogy az illegális bevándorlás és a betelepítési kvóta elutasítása miatt bírálják Magyarországot", azonban a magyar kormány a politikáján nem fog változtatni a nyomásgyakorlás ellenére sem. "Számunkra Magyarország az első. Vagy, hogy érthetőbb legyen, Hungary first" - áll Szijjártó Péter közleményében.

MTI