A Rákóczi-emléknap ünneplésére hív a KDNP és az Emberi Méltóság Tanácsa

A Rákóczi-emléknap megünneplésére hívják március 27-én az oktatási intézményeket, kulturális szervezeteket.

2017. március 21. 17:45

Vejkey Imre, a kisebbik kormánypárt frakcióvezető-helyettese kiemelte: fontosnak tartják, hogy ne csak ők, kereszténydemokraták emlékezzenek meg méltón a nagyfejedelemről, hanem az egész magyarság, itt a Kárpát-medencében vagy bárhol a nagyvilágban.

A Rákóczi Öröksége Mozgalom és a Rákóczi Lovasai Hagyományőrző Egyesület ünnepsége, amelyet II. Rákóczi Ferenc születésének 339. évfordulója tiszteletére rendeztek az Országház előtti Kossuth Lajos téren álló Rákóczi-szobor előtt. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt A Rákóczi Öröksége Mozgalom és a Rákóczi Lovasai Hagyományőrző Egyesület ünnepsége, amelyet II. Rákóczi Ferenc születésének 339. évfordulója tiszteletére rendeztek az Országház előtti Kossuth Lajos téren álló Rákóczi-szobor előtt. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

Hozzátette: a sikeres jövőnk azon áll vagy bukik, hogy az értékes múltunkat és az azt jelképező dicső személyeket megfelelően tiszteljük-e, és hálát adunk-e azért, hogy történelmünket így formálták.

Nemzeti szolidaritás nélkül nincs társadalmi előrelépés

Kitért arra is, rá kell ébredni, hogy nemzeti szolidaritás nélkül nincs társadalmi előrelépés és már középtávon is elbukunk. Vejkey Imre szerint az elmúlt években Magyarország mellett csak Lengyelország volt az egyetlen európai uniós tagállam, amely komolyan vette a keresztény értéken alapuló szabadság eszméjét és az EU közös szabályait, de mégis bennünket bíráltak legtöbbet.

Ezért sok eldöntendő kérdés van, az egyik ilyen, hogy egyáltalán vannak-e még Nyugat-Európában keresztény szabadság értékek – jegyezte meg a kormánypárti politikus, aki szerint ki kell mondani: az oly sok véráldozattal kivívott szabadságunkat nagy veszély fenyegeti, mert az iszlám a Földközi-tenger északi vidékén is már, a kiüresedett és elhiteltelenedett nyugati ideológiák alternatívájaként jelent meg, mint a független modernizáció eszköze.

Európa nem ismeri el keresztény szabadság értékeit

Közben Európa nem ismeri el keresztény szabadság értékeit, sőt mindenhonnan igyekszik kiszorítani a hitet és a keresztény gondolkodást, mondván, a vallás magánügy – mutatott rá Vejkey Imre. Kijelentette: más politikai, gazdasági és társadalmi értékrendre van szükség, olyanra, mely visszavezet a gyökerekhez, a keresztény emberek szabadságon és biztonságon alapuló jogainak a védelméhez.

Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke arról beszélt, hogy az emléknapról 2015-ben döntött a magyar Országgyűlés ellenszavazat nélkül. Fontosnak tartotta, hogy az oktatási intézményekben, kulturális szervezetek által tartott rendezvényeken méltó módon megemlékezzenek a Rákóczi szabadságharcról, illetve oktatási anyagok készüljenek. Olyan küzdelmet folytattak 1703-11-ig, amely európai mércével is nézve is nagyon jelentős, a szabadságért folytatott küzdelem volt – jegyezte meg. Kitért arra is, hogy az Országgyűlésben március 27-én lesz megemlékezés.

MTI