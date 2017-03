Vádak és remények II.

Jobbik: 2018-ban bevezetjük a földesúradót! - Kormány: A Jobbik egy baloldali oligarcha politikai cselédjének szegődött, és ha annyira ragaszkodnak az adónöveléshez, akkor mindenekelőtt az új gazdájukat adóztassák meg és ne a magyar családokat! LMP: A magyar zöldségpiac összeomlott! - Kormány: Úgy látom, hogy idegességében vagy frusztrációban hetet-havat összehordanak! Fidesz: Képtelen, felháborító strasbourgi ítélet Magyarország ellen! - Kormány: Az ítélettel kapcsolatban az ember dob egy hátast, majd utána dob még egy hátast!

2017. március 22. 09:09

Látványos napirend előtti ütközetekkel „köszöntik” hétről hétre egymást. Nem volt meglepetés, hogy kormánypárti és ellenzéki szónoklók ugyanazt e héten is egészen másként látták. A mentelmi jog birtokában szabad volt keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad volt hazudni, sértegetni, vádaskodni. Szenvedélyes mondataikat a hagyományokhoz híven, hangos közbeszólások és tapsok kísérték. Szerényen stilizálva, egy-egy alkalommal a szolidabb zajokat, bejkiabálásokat is jelezve ”közvetítjük” ösztönző szónoklataikat.

A Jobbik 2018-ban bevezeti a földesúradót!

VOLNER JÁNOS, (Jobbik): - Képviselőtársaim! Egyet tudhatunk biztosan: különböző korrupciókutató szervezetek jelentései szerint Magyarországon évente 400 milliárd forintot lopnak el korrupciós ügyletek kapcsán. Évente ennyire rúg az az összeg, ami kézen-közön, elsősorban a közbeszerzési rendszeren és másodsorban az európai uniós források rendszerén keresztül eltűnik! Ez csak a közvetlen kár, a közvetett károk ebben még nincsenek benne.

- Mi az, amivel szembesülhet bárki, aki naponta olvassa az újságokat, hallgatja a rádiót, nézi a tévét? Egyet lehet látni: Magyarországon azok gyarapodnak a leggyorsabban, akik a kormánypárttal és magával a miniszterelnök úrral is jó kapcsolatot ápolnak! Kétezer-ötszázszorosára növelte Mészáros Lőrinc azóta a vagyonát, amióta Orbán Viktorral jóvá fűzte a kapcsolatát, amióta szoros a viszonyuk. Garancsi Tibor hasonló pályát fut be. Andy Vajnáról többször is gondoskodott a kormánypárti frakció, ilyen módon is pénzt juttatva a kaszinómilliárdosnak. Fontos látni: nem kis részben fideszes parlamenti segítséggel a kormány törvényekkel gondoskodott arról, hogy a baráti vállalkozókat ilyen módon megsegíthessék!

- Hogyan kell átalakítani az adórendszert? Annak érdekében, hogy amit nem lehet elszámoltatással visszaszerezni, mégiscsak bekerüljön az államkasszába, az adórendszeren belül kell megoldást találni, de fontos az, hogy amit lehet, elszámoltatással kell elsősorban visszaszerezni. A Jobbik kormányra kerülve 2018-ban új programpontot jelent be a közvélemény számára. Megfogalmaztuk, hogy be kell vezetni Magyarországon a földesúradót, azaz azt az adófajtát, ami a politikából megvagyonosodott vállalkozókra, a politikai hátszéllel működő vállalkozók vagyongyarapodására és magukra a politikusokra vonatkozik. Biztosítani kell, hogy ezek az emberek járuljanak hozzá a közteherviseléshez, és nagyon hétköznapi módon megfogalmazva, úgy meg kell adóztatni Mészáros Lőrincet, Garancsi Tibort, Andy Vajnát és a hozzájuk hasonló úgynevezett üzletembereket, hogy elveszítsék néhány év alatt a vagyonuk jelentős részét, ezzel is gyarapítva a költségvetést! (Kósa Lajos: És mi lesz a cégtemetőkkel?)

- Fontos látni, hogy nemegyszer a normális vállalkozókat is fenyegetik a hasonló kezdeményezések. Ugyanis az, amit például az MSZP bejelentett, hogy mindenki, aki jól keres Magyarországon, ennek az adónak az alanya lesz - ők is egy hasonló elképzeléssel álltak elő -, ez egyszerűen egy bolsevik tempó! Mi, jobbikosok nem padlássöprést szeretnénk, nem minden sikeres embert megadóztatni, mint ahogy a baloldal tervezi, mi kifejezetten a politikaközeli, a politikából vagyongyarapodó vállalkozókra szeretnénk ezt az adórendszert kiterjeszteni. A normális módon működő vállalkozókat nem fogja ez az adóintézkedés érinteni.

- Fontos látni azt, hogy 2002-ig visszamenően vizsgálni kell az ebben az időszakban szerzett vagyongyarapodást, és gondoskodni kell arról, hogy ezek az úgynevezett politikaközeli vállalkozók elveszítsék egy áthangolt adórendszernek köszönhetően a vagyonuk jelentős részét!

- Látni kell azt is, hogy ezt az adót érdemes progresszív módon bevezetni: minél nagyobb 2002-ig visszamenően ezeknek az embereknek a vagyongyarapodása, annál nagyobb mértékűnek kell az adótehernek is lennie! Ilyen módon is gondoskodni kell arról, hogy ez a pénz mégiscsak visszakerüljön a magyar költségvetésbe, és ne az oligarchákat gyarapítsa, hanem jótékony, normális, a társadalmat előremozdító célok mentén kell felhasználni, és ezekre kell fordítani!

- Látni kell azt is, hogy ezzel az adófajtával Magyarország közteherviselése sokkal igazságosabbá tehető, gondoskodhatunk ugyanis arról, hogy akik eddig igazságtalan módon kizárólag személyes politikai kapcsolatok révén vagyongyarapodtak, azoktól ilyen módon szerezze vissza az állam ezt a pénzt, és járuljunk ahhoz hozzá, hogy kisebb adókat kelljen másoknak fizetniük! (Taps a Jobbik soraiból.)

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Frakcióvezető Úr! Hogyha valóban fontosnak tartja a Jobbik a közpénzek védelmét és az elszámoltatást, akkor tisztázzák például mindenekelőtt a Jobbik körüli áfacsalási botrányokat! Azt, hogy hogyan folyik egy rejtélyes tanácsadóhoz a Jobbik frakciópénzeinek jelentős része, és azt is, hogy hogyan szerzett trükkökkel egy Jobbikkal szövetséges polgármester ingatlanokat úgy, hogy azt még a lakásmaffia is megirigyelhetné!

- Frakcióvezető Úr! A mostani felszólalásával is azt bizonyítja, hogy rohamléptekben zajlik a Jobbik baloldali fordulata. Tényleg nincs már egyetlen felszólalásuk sem, amelyik egy kicsit is különbözne bármelyik baloldali vagy LMP-s felszólalástól. Legutoljára egyébként az SZDSZ-től láttunk hasonló mutatványt, amikor az egykori antikommunisták 1994-ben összefogtak az utódpárttal. Odáig jutottunk most már, hogy a D-209-es ügynök és maga Heller Ágnes is összefogna magukkal, ami azért szép kis teljesítmény! (Dúró Dóra: Orbán Viktor 2000-ben a Liberális Internacionálé alelnöke volt!)Jellemző, hogy Z. Kárpát képviselő úr a múlt héten azt bírta mondani, hogy neki jobban tetszett a szocialista-liberális kormányok tevékenysége a mostaninál. (Közbeszólások a Jobbik soraiból.)Tényleg? Önök tényleg visszasírják az IMF-hiteleket, a 7 százalékos gazdasági visszaesést? (Zaj. Az elnök csenget.)A devizahiteleket, a szemkilövetéseket? A 36 százalékos szja-t, a rablóprivatizációt, a 12 százalékos munkanélküliséget vagy a segélyalapú gazdaságot? Tényleg ezt sírják vissza? Hát mi lett a Jobbikból, hadd kérdezzem meg önöktől! (Zaj. Az elnök csenget.)

- Frakcióvezető Úr! A nagy baloldali fordulat konkrét ügyekben is megnyilvánul. Egyre látványosabban hízelegnek balra, ezért nem támogatta a Jobbik a kvótaellenes alkotmánymódosítást. (Szilágyi György: A piszkos pénzetek miatt nem támogattuk! A főnököd piszkos pénze miatt!) Ezért vonták ki magukat a népszavazási kampányból, ezért nem szavazta meg a párt elnöke tavaly év végén az adócsökkentési intézkedéseket, és ezért tapsikoltak annak, hogy a baloldal az SZDSZ-fiókákkal együtt közösen hátba szúrta az olimpiai pályázatot! Az sem véletlen, hogy a Jobbik nem állít jelöltet a zuglói időközi választáson, hogy ezzel is a baloldali jelöltet tolják meg. (Kósa Lajos: Így van!)Az előttem ülő képviselők is nagyon jól tudják, hogy Szentendrén ugyanezzel próbálkoztak, és az a kísérlet is csúfos kudarcot vallott.

- Frakcióvezető Úr! Ami a jövőbeni terveket illeti, mármint a Jobbikét, az is jól látszik, hogy a Jobbik az adóemelés ügyében is erőteljesen balra sorol. Csatlakozik azokhoz, akiknek érdemi mondanivaló vagy gondolat híján egyetlen mániájuk van, ez pedig az adóemelés. Az MSZP többkulcsossá tenné a jövedelemadót, és eltörölné a családi adókedvezményt, a Jobbik pedig a gazdákat adóztatná meg nagyon. (Mirkóczki Ádám: Nem a gazdákat, hanem a tolvajokat!)Ez már csak azért is nagy szégyen, mert múlt héten is mutattam önnek a Jobbik 2014-es választási programját, amiben a Jobbik nagy hanggal követelte a földosztást. Mint ismert, a jelenlegi kormány ideje alatt mintegy 30 ezer gazda jutott földhöz, őket adóztatná most agyon a Jobbik, így jön létre a nagy szivárványkoalíció a baloldallal az adóemelésért!

- Frakcióvezető Úr! Joggal teszi fel ezek után mindenki azt a kérdést, hogy miért alakult ez így? Miért esett szét nézeteiben egy korábban nemzetinek tartott párt, egy olyan párt, amelyik korábban még Pongrátz Gergelyt tartotta egyik példaképének. (Szilágyi György: Egy igaz mondatot mondj öt perc alatt!)Mindenekelőtt azért, mert a Jobbik egy oligarcha politikai cselédjének szegődött, ez a helyzet! (Mirkóczki Ádám: Ne a Jobbikért aggódjál, magadért aggódjál!)Olyan politikai cselédnek, amely már nem hisz semmiben, csak a pénzben és a hatalomban! Olyan politikai cselédnek, amely teljesítményt ugyan nem tud felmutatni, de soha nem látott agresszivitással próbálja ellensúlyozni! Ezért fordulhat aztán elő, hogy az SZDSZ-től igazolt tanácsadóknak nagyobb szava lehet, mint bárkinek az előttem ülők közül. (Dúró Dóra: Milyen SZDSZ gazdasági tanácsadó?)Na, ilyen az, amikor egy párt lelkét eladják, és még csak nem is kérnek érte sokat! (Szilágyi György: Egy igaz mondatot kérünk!) Mindenesetre egy dolgot hadd javasoljak, frakcióvezető úr: hogyha annyira ragaszkodnak az adónöveléshez, akkor mindenekelőtt az új gazdájukat adóztassák meg és ne a magyar családokat, ne folytassák ott, ahol a baloldal abbahagyta! (Taps a kormánypártok soraiból.)

Van-e határa a kormány politikai felelőtlenségének és a nyilvánosság félrevezetésének?

SALLAI R. BENEDEK, (LMP): - Államtitkár Úr! Én - önökhöz hasonlóan - nem zöldségeket, én zöldségekről beszélek, mégpedig a zöldségfogyasztásról és magyarországi hátteréről. A hazai zöldségágazat - beleértve a termesztett gombát is - az EU-csatlakozás utáni időszakban évenként 1,8, illetve 2,1 millió tonna termést adott ki, és ez azóta folyamatosan csökkenő tendenciát mutat...

- Államtitkár Úr! A magyar zöldségpiac összeomlott! Gyakorlatilag folyamatosan csökken a magyar termékek előállítása, ennek megfelelően a magyar polcokon is egyre kevesebb az ilyen termék. Azért érdekes ez, mert teljesen világosan ma már nagyon sok kutatás alátámasztja azt, hogy összefüggés van a zöldség- és gyümölcsfogyasztás és általában a táplálkozáskultúra és a korai halálozás között.

- Magyarországon hagyján, hogy visszaesett a magyar termelés, de visszaesett a fogyasztás is. Megközelítőleg ez azt jelenti, hogy a fogyasztási vonatkozásokban Magyarországon a 2000-es személyenkénti 217 kilóhoz képest, amit zöldségből, gyümölcsből fogyasztott egy állampolgár, 2014 utánra 106 kilóra esett,. Tehát kevesebb, mint feleannyi zöldséget fogyasztunk, mint 2000-ben. Ez azért érdekes, mert nyilvánvalóan, ha élelmiszer-minőségről és élelmiszer-biztonságról beszélünk, akkor a magyar kormánynak szükséges szembesülnie azzal a ténnyel, hogy nem elég pusztán külföldre mutogatni...

- Most az a kérdés, hogy ha a magyar termelés és a magyar élelmiszeripar - beleértve a magyar konzervipart - összeomlott a miatt a rossz termelési struktúra miatt, amit a Fidesz-KDNP támogatáspolitikája eredményezett, akkor hogyan akar szembeszállni a Fidesz-KDNP azzal a problémával, ami ezen a területen jelentkezik? Mondom a választ: sehogy! A mai napig egyetlen miniszterirendelet-módosítás, egyetlen kormányrendelet-, egyetlen jogszabály- vagy törvénymódosítás nem érkezett se a Ház elé, sem pedig sehova máshova. Ezzel szemben a mai napon, amikor a Lehet Más a Politika, megpróbálva elvégezni azt a munkát, amit ezerfőnyi stáb nem tud megcsinálni az FM-ben, letett egy országgyűlési határozati javaslatot a Mezőgazdasági bizottság elé, amit a bizottság nem vesz tárgysorozatba, mert azt mondja: nem szükséges jogszabályi beavatkozás azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon ezen a tendencián változtassunk.

- Nyilvánvalóan a kérdés: a Fidesz-KDNP, illetve a kormány tesz-e konkrét intézkedéseket annak érdekében, hogy a magyar fogyasztók asztalára olyan egészséges élelmiszer kerüljön, ami egyben erősíti a magyar mezőgazdaságot, a magyar agrárágazatot, és lehetőséget teremt arra, hogy a több mint felére csökkent zöldségfogyasztási rendszerünket helyreállítsuk, és jó minőségű magyar élelmiszereket juttassunk a magyar fogyasztók asztalára? (Szórványos taps.)

ZSIGÓ RÓBERT, (Földművelésügyi Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Úgy látom, ön idegességében vagy frusztrációjában hetet-havat összehordott, elég nehéz kihámozni ebből, hogy mit is szeretett volna mondani. Ön az élelmiszer-biztonságról, az élelmiszer-minőségről beszélt, ennek kapcsán a kettős mércéről az élelmiszerek területén, amelyet a nyugat-európai, illetve a kelet-európai piacokkal szemben a nagy multicégek elkövetnek. ”Csak” tájékoztatásaképpen: mondom: 2014 őszén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal végzett egy 24 terméket érintő összehasonlító vizsgálatot, amit Ausztriában, illetve Magyarországon ugyanazon multinacionális cégek ugyanazon márkájú termékei körében végeztünk. Azt tudjuk mondani ennek a tapasztalatából, hogy ezen termékek nagy többsége eltérő minőségű, eltérő összetételű volt. Nyugodtan mondhatjuk néhány termékre, hogy silányabb minőségű volt. Ezt akkor a kormány az Európai Unió illetékesei felé jelezte, mind a Mezőgazdasági és Halászati Tanácsban, mind egyéb fórumokon. Szlovákiában, Csehországban, s más a kelet-közép-európai országokban is vizsgálódott az Élelmiszerbiztonsági Hatóság. Nemrégiben látott napvilágot a vizsgálatuk eredménye, amely világosan igazolja azt, amit mi is mondtunk, hogy az élelmiszerek minősége területén kettős mérce van az Európai Unión belül: más, jobb minőségű élelmiszereket gyártanak és árulnak a multinacionális cégek Nyugat-Európában, mint mondjuk, Magyarországon.

- Képviselő Úr! Fazekas Sándor miniszter úr február 20-án elrendelt egy közel száz terméket, száz élelmiszerpárt érintő vizsgálatot, amely vizsgálat hamarosan lezárul, és ha tudjuk tartani a határidőt, akkor a jövő héten az Országgyűlést, a vásárlókat, illetve a közvéleményt is tudjuk tájékoztatni arról, hogy milyen eredmények születtek. Ezen vizsgálat alkalmával fűszereket, alkoholos és alkoholmentes italokat, konzerveket, fagyasztott, valamint édesipari termékeket és tejtermékeket vizsgálunk. Emellett március 2-án volt egy rendkívüli V4-csúcstalálkozó, ahol a V4-országok miniszterelnökei erős jelzést juttattak el az Európai Bizottság elé. Március 6-án újra ülésezett az Európai Unió Mezőgazdasági és Halászati Tanácsa. Ez a tanácsülés közös magyar és szlovák javaslatra foglalkozott a kettős élelmiszerek problémájával, amely javaslathoz Csehország, Szlovénia, Románia, Bulgária, Görögország és Horvátország is csatlakozott. Azt tudjuk mondani, hogy most már nem egymagában a kelet-európai országok vagy Magyarország küzd azért, hogy megfelelő minőségű élelmiszerhez jussanak a magyar vásárlók, hanem az Európai Unió lakosságának majdnem egyötödét kitevő nyolc tagállam.

- Képviselő Úr! Március 15-én volt öt éve, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal megalakult. Ezen öt esztendő alatt a Nébih közel 12 millió laboratóriumi vizsgálatot végzett. 9,5 milliárd forint adó-, illetve áfaelkerülést állapított meg, és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, hiszen ez is feladata, több mint fél tucat szemléletformáló kampányt indított el éppen azért, hogy a magyar élelmiszerek minősége javuljon. Emellett a Magyar Élelmiszerkönyv előírásait is folyamatosan módosítjuk, szigorítjuk azért, hogy a Magyarországon forgalomba kerülő élelmiszerek minősége növekedjen. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal is minden hónapban közzétesz olyan vizsgálati eredményt, amely segíti a magyar vásárlókat abban, hogy jó minőségű élelmiszerhez juthassanak.

- Tájékoztatom az Országgyűlést, hogy 2015-ben és 2016-ban is meghirdette a Földművelésügyi Minisztérium „A helyi termék éve” programot. Ennek keretében például a tavalyelőtti OMÉK-on több mint száz helyi kistermelő tudta bemutatni a termékét, amelyet előállított, A 2010-es kormányváltás után születtek olyan jogszabály-módosító javaslatok, amelyek következtében megháromszorozódott a helyi termelői piacok száma és megkétszereződött a helyi termelők száma. Az elmúlt esztendőkben a kormány nagyon sok intézkedést tett azért, hogy a magyar családok asztalára egészséges, biztonságos, kiváló minőségű élelmiszer kerüljön! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Képtelen, felháborító strasbourgi ítélet Magyarország ellen!

KÓSA LAJOS, (Fidesz): - Tisztelt Ház! Akkor, amikor Magyarország belépett az Európai Unió közösségébe, azt hittük, hogy egy olyan közösségről van szó, amelyikben a jog uralma általános, mindenkire nézve kötelező, és jogi és politikai értelemben is minimálisan valamifajta következményekkel, valamifajta következetességgel felépített rendszerről van szó. Nagy csalódás az nekünk, hogy egyre inkább annak látjuk jeleit, hogy az Unió nem tud megoldani egy rendkívül fontos, az ő létét fenyegető problémát, a migrációs válságot, és ahelyett, hogy a megoldással kísérletezne, az Unió és annak intézményei egyre inkább a jogállamiságot, a jogot, a rendet, a következetességet adják fel, semmint hogy a válságot kezelnék.

- Tisztelt Ház! Magyarország a migrációs ügyben nagyon komoly erőfeszítésekkel próbálja betartani az Unió jogszabályait, a schengeni egyezményekre vonatkozó intézkedéseket, amelyek sok száz milliárd forintba kerülnek nekünk, amikor megpróbáljuk megvédeni az Unió déli határait, és megpróbáljuk a dublini egyezményeknek megfelelően azt a rendet fenntartani, amit az Unió közösen elfogadott. Ehhez képest a magyar hatóságok eljárásai a gyakorlatban kiállták az idő próbáját. Nem egy, hanem sok dicséretet kaptunk uniós társhatóságoktól annak kapcsán, hogy hogyan próbáljuk ezeket az egyezményeket betartani - emberséggel, türelemmel, segítséggel, de következetességgel. Ehhez képest volt megdöbbentő az, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága két bangladesi fiatal ügyében olyan döntést hozott, ami minden létező jogelvet figyelmen kívül hagy, olyanokat, amelyekre az Európai Unió, sőt az európai jog támaszkodik! Ha ezeket az elveket feladjuk, nemcsak az Unióban, hanem Európában szűnik meg a jogállamiság!

- Tisztelt Ház! Általánosan elfogadott jogelv, hogy senki nem szerezhet jogtalan előnyöket azzal, hogy nem tartja be a rá vonatkozó jogszabályokat. Senki! Ha a görögök nem tartják be a schengeni egyezményeket, ha a dublini egyezményeket nem tartják be, ebből nekik nem származhat jogelőnyük, másnak pedig nem származhat joghátránya. Ehhez képest a strasbourgi bizottság két bangladesi fiatalember ügyében - akikről egyébként ma már nem tudjuk, hogy hol vannak - elítélte Magyarországot. Azt állította, hogy Magyarország egyébként egy biztonságos, az Európai Unióval csatlakozási tárgyalásokat folytató országba, Szerbiába toloncolta ki őket, ami ebben az értelemben megint nem igaz, mert Szerbiából szabadon távozhattak ezek az emberek. Ez azzal fenyegette őket, hogy Görögországba kerülnek vissza, ahol esetleg az ő személyes biztonságukat fenyegetik, vagy embertelen bánásmódban részesülhetnek.

- Tisztelt Ház! Ez az ítélet egyetlenegy esetben fogadható el: ha kezdeményezik Görögország kizárását a NATO-ból, a schengeni egyezményből és az Európai Unióból ,- akkor értjük. Akkor értjük, de miután senki nem kezdeményezte a görögök kizárását, ezért ez az ítélet felrúg minden létező európai jogelvet, szembemegy azzal az építménnyel, amit európai jognak hívunk! Ezt nem teheti meg egy magára valamit is adó bíróság! Ezt egy esetben tehetik meg, ha már régen feladják az ő bírói pozíciójukat, és azt mondjuk, hogy az a testület, amelyik Strasbourgban van, az egy politikai konzultációs testület, aki különböző döntéseket hoz, mert ez a döntés nem jogi döntés, ez a döntés politikai döntés teljesen egyértelműen.

- A felállás is ezt tükrözi: odamentek a Soros által finanszírozott szervezetek ügynökei két olyan bangladesi fiatalember védelmében, akikről azóta sem tudjuk, hogy hol vannak, hogy a magyar állammal pereskedjenek. Ez nem szól másról, mint arról, hogy az európai migrációbarát politikusok, politikai szervezetek megpróbálnak szembefordulni Magyarországgal, vagy Magyarországot megakadályozni abban, hogy megvédje Európát, megvédje Magyarországot! Márpedig ez szégyen, ez az európai jog halálához fog vezetni, ezért ez elfogadhatatlan, és semmi módon nem szabad ezt az ítéletet kommentár nélkül hagyni! (Taps a kormánypártok soraiban.)

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Frakcióvezető Úr! A strasbourgi Emberi Jogi Bíróság ítélete felháborító, ez egy őrült ítélet, ezért a kormány természetesen felülvizsgálatot kezdeményez majd. Lássuk a tényeket! A strasbourgi Emberi Jogi Bíróság fejenként majd’ 6 millió forintos kártérítésre kötelezte Magyarországot azért, mert állításuk szerint megsértette két bangladesi bevándorló jogait. Az ítélettel kapcsolatban pedig számos olyan körülmény van, ami miatt az ember dob egy hátast, majd utána dob még egy hátast!

-Először is: a két bangladesi bevándorló nem katonai konfliktus miatt hagyta el hazáját, hanem, mint az egyikük elmondta, azért, mert új életet szerettek volna kezdeni. Tehát saját maguk mondták ki, hogy gazdasági bevándorlásról van szó. Egyébként több biztonságosnak tekinthető országon is keresztülmentek.

- Másodsorban: az indoklás azt is tartalmazta, hogy embertelenek voltak úgymond a körülmények a tranzitzónában, amint azt a két migráns indokolta, nem volt hozzáférésük televízióhoz, internethez, vonalas telefonhoz vagy bármilyen rekreációs tevékenységhez. Ezek szerint a tévé és az internet alapjog, már ha bevándorlókról van szó.

- Harmadsorban: a bírósági indoklás azt is tartalmazta, hogy a két bevándorló visszatoloncolása azt a veszélyt hordozta magában, hogy embertelenül bánnak majd velük Görögországban. Értsd: Strasbourg egy uniós tagállamtól félti a bevándorlókat.

- Negyedjére, és talán ez a leginkább felháborító: a két férfi képviseletét kezdetektől a Magyar Helsinki Bizottság látta el. Arról a Helsinki Bizottságról van szó, amely támogatásainak túlnyomó részét külföldről kapja, többek között egy Soros-hálózathoz tartozó alapítványtól, amely „csak” 2015-ben 114 milliót küldött. Brüsszel egyébként 175 millió forinttal támogatta őket. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Felháborító!)Csak összehasonlításképp: ugyanebben az évben az 1 százalékos felajánlásokból ugyanez a szervezet mintegy egymillió forintot kalapozott össze, tehát a külföldi források megléte nélkül egyáltalán nem működne. Hogy a dolog még felháborítóbb legyen, a bevándorlókat védők milliós összeget kaptak perköltség címén. Ezekből is látszik, hogy az ítélet mögött valójában nem két bevándorló van, hanem egy külföldről pénzelt aktivistacsoport, amely a Soros-hálózat tagja Ez nyílt támadás Magyarország ellen és a magyar bevándorláspolitika ellen!

- Magyarország 2015 óta mintegy 10 ezer bevándorlónak utasította el a menekültkérelmét, 5600-an voltak nagyjából őrizetben, ezért a kormánynak fel kell mérnie, hogy mekkora kiadásokkal járna, ha a külföldi aktivisták minden hasonló esetben hasonló pereket indítanának Magyarország ellen. Minden bizonnyal sok tíz milliárdos költséggel járhat!

- Hogy az egészet összefoglaljuk: van egy Unió, amelyik nem védi meg a határait, sőt kvótákkal osztaná szét a bevándorlókat. Vannak a bevándorlók, akik kijátsszák az uniós szabályozást, és vannak a magukat jogvédőnek nevező csoportok, akik törvénysértésre bátorítják a bevándorlókat, feljelentik Magyarországot, és még keresnek is ezen az egészen! Tényleg megáll az ész! És hogy ki állja mindennek a terhét? Természetesen az állampolgárok, a magyar családok!

- Tisztelt Ház! Ilyen az, amikor létrejön egy bizarr koalíció az embercsempészek, a nemzetközi jogvédők és egyes brüsszeli bürokraták között! Ez még egy ok arra, hogy a kormány nemzeti konzultációban kérje ki a magyarok véleményét ebben az ügyben. Minden magyar ember támogatására szükség van ahhoz, hogy a kormány hatékonyan tudjon fellépni az elhibázott brüsszeli bevándorláspolitika ellen. Ahogy elnézem a strasbourgi bíróság döntését, a küzdelem legnehezebb része még csak most jön! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Bartha Szabó József