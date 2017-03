Elbocsátott kémelhárító folytatja a karaktergyilkosságot

Katrein Ferenc, a polgári elhárítás volt műveleti igazgatója súlyos kijelentéseket tett a hazai politikára és a titkosszolgálatokra nézve, és egyebek mellett erős orosz befolyásról beszélt az Indexnek adott interjúban. Titkosszolgálati szakértők szerint a nyilatkozat hátterében az áll, hogy jól behatárolható körök vissza akarják fogni a kormány külpolitikáját, a migráció elleni következetes fellépést, az USA elnökével való együttműködést. Orbán Viktor miniszterelnök szerint nem meglepő, hogy vannak, akik befolyást akarnak gyakorolni az országra.

– Magyarországon törvény írja elő, hogy a politikai élet résztvevőinek milyen átvilágításon kell átesniük, tehát a magyar nemzetbiztonság működik, az életet meghatározó fontos döntések közelébe ilyen típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés nélkül nem lehet kerülni – jelentette ki Orbán Viktor Salgótarjánban tartott sajtótájékoztatóján az Index által egy volt titkosszolgálati tiszttel készített interjúra reagálva.

A volt műveleti igazgató súlyos kijelentéseket tett a hazai politikára és a titkosszolgálatokra nézve, többek között erős orosz befolyásról beszélt és arról, hogy érdemes lenne átvilágítani a hazai politikusok tanácsadóit.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: nem kell nagy meglepetésnek tekinteni, hogy bár hazánk nem a legnagyobb ország, de fontos helyen fekszik, és másoknak is vannak velünk szándékai, akik befolyást akarnak gyakorolni Magyarországra.

Katrein Ferenc, az elhárítás egykori műveleti igazgatója államtitkokat is érintett az interjúban

– Olyan világban élünk, amikor tőlünk keletre, nyugatra, délre és északra csupa olyan ország található, amelyeknek vannak Magyarországhoz fűződő ilyen-olyan érdekei és eszközei ahhoz, hogy megpróbáljon érvényt szerezni ezeknek. Magyarországot nem lehet izolálni, megvédeni lehet. Ehhez egy dinamikus, alkalmazkodni tudó nemzetbiztonsági védelmi rendszerre van szükség, ezt 2010 után felépítettük és működtetjük – mondta a kormányfő.

Orbán Viktor hangsúlyozta: törődik ezzel a kérdéssel, elég sok időt visz el a munkájából. Mindenesetre első alkalommal nyert hivatalos igazolást az a sajtóban már többször megjelent információ, hogy a Gyurcsány-kormány titkosszolgálati vezetését érintő kémbotrány hátterében az orosz titkosszolgálatok álltak.

Az Indexnek erről és számos más – vélhetően részben – államtitokról Katrein Ferenc beszélt, aki 2000-től 2013-ig a Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH), majd jogutódja, az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkatársa volt. Többek közt műveleti igazgatóként az extrémizmussal, terrorelhárítással és kémelhárítással foglalkozott. Az állítása szerint jelenleg külföldön élő férfi arra a felvetésre, hogy a magyar titkosszolgálatokba magas szinten beépülhettek orosz ügynökök, rámutatott, hogy először a magyar kémelhárítást 2004 és 2007 között vezető Galambos Lajos került gyanúba.

– Galambos tábornok úr lehetővé tette, hogy bolgár kollégák poligráfos vizsgálat alá vessenek aktív magyar kollégákat, a bolgároknak álcázott informatikai szakértők viszont konkrétan orosz kollégák voltak – fogalmazott a kiugrott titkosszolga, aki hangsúlyozta: ennél súlyosabb nem történhet egy szolgálat életében. Katrein Ferenc kitért a 2006-os eseményekre is. Bár akkoriban nemzetközi terrorelhárítással foglalkozott, azt világosan látta, hogy „2006-ban a vezetőik hogyan estek pánikba, hogy kik voltak, akik felnőttek a feladathoz, és kik azok, akik inkább elvitették magukat kórházba”.

– Akkor szembesültem azzal, hogy egy alvó szolgálat vagyunk, a nulláról kellett reagálóképességet produkálni. Ami szerintem valamilyen szinten sikerült is, és utána lettünk egy kicsit proaktívabbak. De addig nagyon le volt tompítva a szolgálat, az önvédelmi reflexek sem működtek – fejtette ki.

Az Index felidézte, hogy a romagyilkosságok egyik elkövetője, Csontos István együttműködött a katonai elhárítással, ám ezt az információt elhallgatta a szervezet, akárcsak azt, hogy a bűncselekmény-sorozat idején is találkoztak vele. Katrein azt állította, hogy lelkiismeret-furdalása van a hat ember halála miatt, ami megakadályozható lett volna. Arra azonban nem tért ki, hogy éppen az NBH nyomozásban részt vevő munkatársai közül volt valaki, aki levette a figyelési listáról az elsőrendű Kiss Árpádot a gyilkosságsorozat közepén.

Katrein csak annyit mond: az NBH-t korrekt módon átvilágították és több vezető megbízatását visszavonták, katonai szolgálatnál viszont maradtak megválaszolatlan kérdések. Katrein arra a kérdésre, hogy az AH-ban van-e külön részleg Soros Györgyre és a részben Soros-pénzekből finanszírozott hazai civil szervezetekre állítva, azt mondta: nincs. Ugyanakkor a jelenlegi kormányt is kritizálta több lépése miatt.

A letelepedési kötvényekről szólva megjegyezte, hogy azokkal szerinte külföldi szolgálatok ügynököket tudnak betelepíteni, és úgy vélte, hogy a jobbikos Kovács Béla-féle kémügy miatt a politikusok tanácsadóit sem ártana átvilágítani. Arról is beszélt, hogy Oroszország aktív a migránsválság elmélyítésében, amiben érdekelt.

Ehhez az egyik eszköz a vélt vagy valós atrocitások, például a kölni úgynevezett Lisa-ügy volt, ahol az orosz fél egészen magas szinten reagált a fantomtörténésekre, a kreált sztorira, így maga Szergej Lavrov külügyminiszter is, mivel az ilyen és ehhez hasonló botrányok felnagyításával jól befolyásolható a közvélemény – fejtegette Katrein. A férfi azt állította, azért szerelt le 2013-ban, mert úgy vette észre, hogy azok a szakmai értékek és elvek, amiket vall, nem teljesen valósultak meg az utolsó időszakban, és nem tud tudni azonosulni olyan dolgokkal, amelyek nem felelnek meg a szakmai felfogásának. A Belügyminisztérium kérdésünkre azonban azt közölte: Katrein nem önszántából távozott az AH állományából.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, Dömötör Csaba hasonlóan nyilatkozott: Katreint elbocsátották. Mint mondta, egyértelmű, hogy egy sértett emberről van szó, ami alapjaiban kérdőjelezi meg az állítások valóságtartalmát. – Szavai komolyságát jól mutatja, hogy a letelepedési kötvényekről nyilatkozott, miközben amikor ez a program elindult, tudomásunk szerint már nem is volt állományban. Csak azokat a pletykákat mondta fel, amelyeket egyes médiumok már az unalomig futtattak – tette hozzá az államtitkár.

Titkosszolgálati szakértők megtervezett lejáratásnak tartják Katrein Ferenc nyilatkozatát

Földi László, az Információs Hivatal egykori műveleti igazgatója szerint Katrein Ferenc nyilatkozata formailag és tartalmilag is abszurd. Formailag abszurd, hiszen hivatásos tisztként nem egyszerűen államtitkot sért, hanem hazaárulást követ el. Tartalmilag pedig azért abszurd, mert a titkosszolgálatok természetszerűen végzik a munkájukat, az oroszok is és a NATO tagjaként a magyarok is.

Horváth József, aki ­2002-ig az Nemzetbizonsági Hivatal műveleti főigazgató-helyettese, majd 2010-től a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgató-­helyettese volt, ugyancsak botorságnak tartja, hogy az oroszok gerjesztenék a migrációt.