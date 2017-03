Mire felnő a „fülhallgatós nemzedék”, megduplázódik a halláskárosultak száma

Kutatók szerint, 2060-ra az Egyesült Államokban kétszer annyi embernek lesz rosszabb a hallása, mint ma.

2017. március 22. 17:40

Ennek oka egyrészt, hogy felnő az a fiatalkorú generáció, akinek tagjait alig látni fül- vagy fejhallgató nélkül, másrészt akkorra jelentkeznek a mai fiatal felnőttek munkahelyi zajártalomból eredő problémái is. Dr. Fülöp Györgyi fül-orr-gégész, audiológus, a Fül-orr-gége Központ orvosa a megelőzés és a korai felismerés jelentőségére hívja fel a figyelmet.

Ijesztő prognózis

A Johns Hopkins Medicine kutatói szerint a 20 év feletti lakosság körében a 2020-ra becsült 15 százalékról 2060-ra 23 százalékra emelkedik a halláskárosultak aránya. A kutatók arra is figyelmeztetnek, hogy a Nemzeti Egészségügyi és Táplálkozási Felmérés (NHANES) alapján becsült kedvezőtlen folyamatok nemcsak növekvő terhet jelentenek az érintettek és az egészségbiztosítók részére, de az életminőséget nagymértékben befolyásoló halláskárosodás kivédésére megelőző lépéseket is sürgetnek.

Túl hangos zenehallgatás

A veszélyeztetett korcsoportban lévők figyelmét fel kell hívni arra, hogy a tartós zajterhelés folyamatosan rontja a hallást, a visszafordíthatatlan és már észrevehető halláskárosodás évek alatt következik be. Ellene egyetlen módon, megelőzéssel tudunk védekezni, tehát fiatal korban kell megkezdeni. Ennek első lépése, hogy nem tekerjük 85dB fölé a hangerőt. Ha ennél hangosabban szól a zene, akkor akár napi fél óra is elég ahhoz, hogy idővel romoljon a hallásunk. „A megelőzés könnyebb lenne, mint a kialakult károsodások visszafordítása, ennek ellenére sajnos még kevesen indulnak koncertre zajszűrő füldugóval. Az utóbbi években már látom ennek a terjedését fiatal zenészek, vagy csak szórakozni vágyók között is, de tény, hogy általában ez már kialakult fülzúgás, vagy zajártalom következtében történik” – teszi hozzá dr. Fülöp Györgyi.

Zajos munkahelyek

A munkahelyi zajártalmakkal kapcsolatban a Fül-orr-gége Központ orvosa megjegyezte, hogy ha valaki hosszú időn át, rendszeresen, napi több órán keresztül zajos környezetben tartózkodik, akkor tartós hallóideg károsodás alakulhat ki. Minél nagyobb zajban történik a munkavégzés, annál hosszabb idejű csendes pihenési időszakokat kell beiktatni a regenerálódás céljából. A már kialakult állapot nem kezelhető, ilyenkor csak a hallókészülék jelenthet megoldást.

Már az első tünetek jelentkezésekor forduljon orvoshoz!

A foglalkozási nagyothallás megelőzéséhez nagyon fontos, hogy az érintettek időszakosan hallásvizsgálaton essenek át, kellő zajvédelemben részesüljenek munkavégzés közben. A halláskárosodás közepes fokozatainál hallókészülékkel rehabilitálható a hallás, de súlyosabb hallás-csökkenés esetén már probléma lehet a jó kommunikációs képességet visszaadni. Dr. Fülöp Györgyi ezért azt tanácsolja, hogy ha munkavégzés, szórakozás után rendszeresen fülzúgást, fülcsengést tapasztalunk, esetleg átmeneti halláscsökkenés jelentkezik, akkor forduljunk orvoshoz, mert ezek a tünetek már a hallóideg károsodására utalhatnak, szakszerű zajvédelemre lehet szükség.

