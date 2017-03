Terrortámadás történt a londoni parlamentnél

Egy késsel felszerelkezett ember rátámadt egy parlament előtt álló rendőrre. A támadót lelőtték. Közben a Westminster-hídnál egy autós belehajtott a tömegbe.

2017. március 22. 18:05

Sokan megsérültek, egy nő belehalt sérüléseibe. A londoni rendőrség terrortámadásként kezeli az incidenst. A londoni magyar nagykövetség telefonszáma: 00 44 20 7201 3440. Cikkünk folyamatosan frissül.

Késes támadó rontott a londoni parlament előtt álló rendőrre, aki viszonzásul lelőtte az ismeretlen elkövetőt. Közben a Westminster-hídon egy elkövető gépjárműjével belehajtott a tömegbe, és legalább nyolc embert elgázolt. A parlamentet és a hidat lezárták, több mentőautó és egy mentőhelikopter is megérkezett a helyszínre. A brit rendőrség egyelőre terrorista támadásként kezeli a londoni parlament közelében történt incidenst, amíg a tények mást nem igazolnak.



Támadás a brit parlamentnél

17:10 – A Westminster-hídon elgázolt egyik nő belehalt sérüléseibe

16:55 – A rendőrök keresőkutyákkal indultak el a Westminster-híd irányába – jelentette Tom McTague, a Politico magazin vezető brit politikai tudósítója.

16:50 – Egyetlen terrorista sem jutott be a parlament épületébe – közölte a rendőrség. A parlamenti képviselőket “visszaküldték a szobájukba”, az épületben alig van térerő.

16:30 – Az Országház-térnél leszálló mentőhelikopter a támadót lelövő megkéselt rendőrrel a fedélzetén távozott, míg a többi sérültet a főkapun beszáguldó mentőautó emberei látták el. A Reuters brit hírügynökség fotóinak tanúsága szerint legalább négy sérült fekszik a Westminster hídon, többen erősen véreznek, és úgy tűnik, nincsenek eszméletüknél.

A lengyel külügyminiszter is a szemtanúk között van

Radoslaw Sikorski volt lengyel külügyminiszter videofelvételt közölt a szerdán Twitter-oldalán a londoni Westminster hídon, az úttesten heverő sérültekről.

Sikorski véletlenül járt arra egy taxin, és annak ablakából készítette a felvételt. Mint a BBC brit hírtelevíziónak elmondta, legalább öt ember feküdt az úton, miután egy gépkocsi elgázolta őket. Először egy hangot hallott, amelyet egy ütközés hangjának vélt, és amikor kinézett a taxi ablakán, egy súlyos állapotban lévő embert látott. Utána észrevett a földön egy másodikat, erre elkezdett felvételt készíteni. Majd látott még három sérültet a földön, aki közül az egyik erősen vérzett.

Középkorú ázsiai férfi lehetett a támadó

Az egyik szemtanú elmondásai szerint a támadó egy negyvenes éveiben járó, ázsiai gyökerekkel rendelkező férfi volt.

“Épp a Big Bent fényképeztük, mikor megláttuk, hogy emberek rohannak felénk. És akkor megjelent a negyves, ázsiai férfi, kezében egy húsz centis késsel. Majd lövéseket hallottunk, és amikor áttértünk az út túloldalára, egy földön fekvő férfit láttunk, körülötte vér volt” – mesélte a nő.

“Átrohant a kapukon, a parlament felé tartott, a rendőrök pedig utána szaladtak” – folytatta.

Theresa May-t már kimenekítették

A támadás alatt Theresa May miniszterelnök is a parlament épületénél tartózkodott, de a vezetőt nyolc civil ruhás rendőr már kikísérte az épületből és beültette egy megérkező kormányzati járműbe. A Sky News úgy tudja, hogy Theresa May már elhagyta a parlament környékét.

Megpróbált bejutni a parlamentbe

Időközben egy légi mentő is leszállt az Országház-téren, a mentősök két sérültet láttak el a helyszínen. A parlament épületében levők két lövést hallottak, egy szemtanú beszámolója szerint egy rendőr megragadott egy férfit, aki az épületbe próbált bejutni és hátralökte az ismeretlen férfit.

Kertész Róbert az M1 hírcsatorna tudósítója is arról számolt be, hogy két támadás is történt. Egy férfi autóval a járókelők közé hajtott a Westminster-hídon, ahol öt embert gázolt el. Nem tudni, hogy a két akciót ugyanaz a férfi követte-e el, mindenesetre egy férfi rátámadt egy rendőrre a parlament előtt – őt a hatóság emberei lelőtték.

A tágabb környéket a rendőrség hermetikusan lezárta – a képviselőket kiterelték az épületből.

”London szívét érte terrortámadás”

Horváth József, biztonságpolitikai szakértő szerint, ami Londonban történt egyértelműen terrortámadás, ami most éppen London szívét érte. Azonos állásponton van Földi László is.

Ezután a támadás után automatikusan meg kell emelni a terrorkészültségi szintet, mert nem lehet tudni, hogy a mostani cselekményeket egy második hullám nem fogja-e követni – hívta fel a figyelmet a szakértő.

Most az elsődleges az elkövetők személyének beazonosítása, a következő lépés pedig megnézni azt, hogy az elkövető kikkel állhatott kapcsolatban.

Földi szerint is terrorcselekmény történt

Egyértelmű, hogy terrorcselekmény történt, hiszen embereket ilyen formán megtámadni merénylet – ezt már Földi László mondta az M1-nek nyilatkozva.

A Londonban történteknek a szakértő szerint szimbolikus üzenete van. Egyrészt ma március 22-e van, egy évvel ezelőtt történtek a brüsszeli merényletek, másrészt egyszerre két helyütt követték el a merényleteket.

Mindezek a cselekmények annak a következményei, hogy azonosítatlan embercsoportok bolyonganak az utcákon – véli Földi László. Hozzátette: ilyen körülmények között borzasztóan nehéz megelőzni terrorcselekményeket.

„Az ilyenfajta merényleteket soha nem fogjuk tudni megelőzni”

Gyarmati István, biztonságpolitikai szakértő azt mondta, hogy most valószínűleg megerősítik majd a biztonsági intézkedéseket, de a baj ott van, hogy ezeket nem lehet fenntartani a végtelenségig.

A szakértő szerint, sajnos ki kell mondanunk, hogy bármit is csinálunk, az ilyenfajta merényleteket soha nem fogjuk tudni megelőzni.

