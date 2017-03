Fokozottan figyelnek a nagyvárosok

Nem változik Nagy-Britanniában a terrorkészültségi szint - jelentette be szerda este Theresa May brit miniszterelnök.

2017. március 22. 23:55

Theresa May: nem változik a brit terrorkészültség szintje

Nem változik Nagy-Britanniában a terrorkészültségi szint - jelentette be szerda este Theresa May brit miniszterelnök.

May a brit kormány válsághelyzeti tanácskozó testületének (COBRA) ülése után tett rövid nyilatkozatot Downing Street-i hivatala előtt a London belvárosában szerda délután elkövetett terrortámadásról.



A kormányfő megerősítette: a merényletben négyen életüket vesztették, köztük egy rendőr és a támadó. Theresa May tájékoztatása szerint a húsz sérült között is van három rendőr.



A brit miniszterelnök szerda esti bejelentése értelmében Nagy-Britanniában továbbra is a második legmagasabb készültségi fokozat van érvényben, amely a hivatalos meghatározás szerint súlyos terrorfenyegetettséget jelent, és azt tükrözi, hogy a brit biztonsági szolgálatok megítélése szerint jelentős valószínűséggel lehet számítani terrortámadási kísérletre brit területen.



Ezt a készültségi fokozatot a brit kormány 2014 augusztusában léptette életbe azzal az indokkal, hogy az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorszervezet tevékenysége közvetlen fenyegetést jelent Nagy-Britannia nemzetbiztonságára.



Az ötfokozatú brit készültségi rendszerben ennél már csak egy magasabb riasztási fokozat van, a kritikus, amelyet akkor rendelnek el, ha a brit kormány küszöbönálló merénylet terveiről kap konkrét értesüléseket.



Theresa May szerda esti nyilatkozatában a Scotland Yard korábbi tájékoztatását megerősítve elmondta: a merénylet a parlament mellett ívelő Westminster-hídon kezdődött, ahol egyetlen támadó járművével a hídon sétáló gyalogosok közé hajtott, kettőt megölve közülük. A késsel felfegyverkezett elkövető ezután a parlament felé rohant, de a törvényhozási épületegyüttest őrző fegyveres járőrök útját állták.



A merénylő az egyik rendőrt megölte, utána agyonlőtték - mondta a brit kormányfő.



Theresa May kijelentette: a merénylet helyszínének kiválasztása nem tekinthető véletlennek. A terrorista London szívében sújtott le, ahol a legkülönfélébb nemzetiségű, vallású és kulturális hátterű emberek ünneplik a szabadság, a demokrácia és a szólásszabadság jelentette értékeket. Ez a városrész nyújt otthon a világ legrégibb parlamentjének, és utcáit a szabadság, a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok szellemisége hatja át. Ezért vált e negyed azok támadásának célpontjául, akik ezeket az értékeket elvetik, de kudarcra van ítélve minden olyan kísérlet, amelynek célja ezeknek az értékeknek a megsemmisítése erőszak és terrorizmus révén - fogalmazott szerda esti nyilatkozatában a brit kormányfő.





Nem sokkal korábban Sadiq Khan, London polgármestere kijelentette: szerda estétől megemelték a London utcáin járőröző fegyveres és fegyvertelen rendőri egységek létszámát. Khan hozzátette: szeretné megnyugtatni a londoniakat és a brit fővárosba látogatókat, hogy London továbbra is a világ egyik legbiztonságosabb városa.

A New York-i brit érdekeltségek körül megerősítették a biztonsági intézkedéseket

A New Yorkban a brit érdekeltségek körül megerősítették szerda délután a biztonsági intézkedéseket.

A New York-i rendőrség terrorelhárító részlegének vezetője, James Waters sajtótájékoztatón jelentette be, hogy Manhattanben a brit konzulátus és az Egyesült Királyság ENSZ-missziója körül megerősítették a biztonsági intézkedéseket, és láthatóan megnövelték a bombakereső kutyák és a fegyveres terrorelhárítók számát.



James O'Neill rendőrkapitány ugyanakkor közölte, hogy New Yorkban jelenleg nincs terrorfenyegetettség.



Megerősítették a fegyveres rendőri jelenlétet a New York-i városháza és a központi pályaudvar környékén is.



New Yorkban eddig mindig megerősítették a biztonsági intézkedéseket, amikor az Egyesült Államokban, vagy Európában terrortámadásokat követtek el. Így volt ez két éve a kaliforniai San Bernardinóban elkövetett merénylet után csakúgy, mint például a párizsi vagy a brüsszeli merényleteket követően.

Belgiumban nem változik a terrorkészültség szintje

Nincs közvetlen hatással a belgiumi biztonsági helyzetre a szerda délutáni londoni merénylet, ezért nem emelik meg a terrorkészültség szintjét az országban - közölte a belga belügyi válságközpont.

Peter Mertens, a válságközpont szóvivője elmondta, hogy a terrorista fenyegetéseket elemző belga testület (OCAM) előzetes elemzése alapján hozták meg az erről szóló döntést.



"A terrorfenyegetettség szintje tehát hármas marad, a biztonsági intézkedéseket fenntartjuk" - fogalmazott.



Egy évvel ezelőtt, 2016. március 22-én Brüsszelben a Zaventem repülőtéren és a Maelbeek metróállomáson is terrortámadást hajtottak végre, harminckét ember halálát okozva. A hatóságok azóta is hármas, azaz "súlyos" fokozaton tartják az ország készültségi szintjét. Ez azt jelenti, hogy a fenyegetés jelentős, "lehetséges és valószínű" egy terrortámadás.

MTI