Theresa May: nem tudtak minket elhallgattatni

Nem tudtak minket elhallgattatni, ülésezik a ház. Nem félünk, határozottságunk a terrorizmussal szemben soha nem fog meginogni - mondta parlamenti felszólalásában Theresa May, brit miniszterelnök.

Utoljára frissítve: 2017. március 23. 13:27

2017. március 23. 12:35

Nagy-Britanniában született a szerdai londoni merénylet elkövetője, aki ellen néhány éve a brit elhárítás (MI5) vizsgálatot folytatott "a szélsőséges nézeteivel kapcsolatban felmerült aggályok" miatt - mondta csütörtökön a londoni alsóház képviselőit tájékoztatva Theresa May brit miniszterelnök.

May hozzátette ugyanakkor: ez múltbeli ügy, a merénylő az utóbbi időszakban nem került a hírszerzés látókörébe, "perifériára szorult figura" volt, és nem voltak előzetes hírszerzési értesülések arról, hogy mire készül. Személyazonosságát a rendőrség és az MI5 ismeri, és ha "a műveleti megfontolások" ezt lehetővé teszik, nyilvánosságra is hozza - mondta a brit miniszterelnök.



A támadásban a jelenlegi adatok szerint öten vesztették életüket, köztük egy rendőr, akit a terrorista a parlament épületénél megkéselt, és maga a támadó, akit a parlamentet őrző rendőri egység agyonlőtt. A terrorcselekményben negyvenen megsérültek.



A brit kormányfő elmondta: a parlament melletti Westminster-hídon elkövetett gázolásos merénylet kórházi ápolásra szoruló sérültjei között - tizenkét brit állampolgár mellett - három francia gyermek, valamint két román, négy dél-koreai, két görög és egy-egy német, lengyel, ír, kínai, olasz és amerikai állampolgár van.



Theresa May megerősítette, hogy a Nagy-Britanniában érvényes terrorkészültségi szint nem változik.



A brit miniszterelnök hangsúlyozta: a rendőrség meggyőződése szerint a támadó egyedül cselekedett, és nincs olyan hírszerzési értesülés, amely küszöbönálló újabb terrortámadás veszélyét jelezné, így nem indokolt a legmagasabb riasztási szint elrendelése.



Nagy-Britanniában ennek értelmében továbbra is a második legmagasabb készültségi fokozat van érvényben, amely a hivatalos meghatározás alapján súlyos terrorfenyegetettséget jelent, és azt tükrözi, hogy a brit biztonsági szolgálatok megítélése szerint jelentős valószínűséggel lehet számítani terrortámadási kísérletre brit területen.



Ezt a készültségi fokozatot a brit kormány 2014 augusztusában léptette életbe azzal az indokkal, hogy az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorszervezet tevékenysége közvetlen fenyegetést jelent Nagy-Britannia nemzetbiztonságára.



Az ötfokozatú brit készültségi rendszerben ennél már csak egy magasabb riasztási fokozat van, a kritikus, amelyet akkor rendelnek el, ha a brit kormány küszöbönálló merénylet terveiről kap konkrét értesüléseket.



Csütörtöki alsóházi tájékoztatójában Theresa May elmondta: a Scotland Yard jelenlegi feltételezése az, hogy a merénylőt iszlamista ideológia vezérelte tettében. A miniszterelnök szerint az iszlamista terrorizmus fenyegetése nagyon is valós, és elővigyázatossági intézkedésként az egész országban megemelik a járőröző rendőrök - köztük a fegyveres osztagok - létszámát.



Theresa May elmondta azt is, hogy a rendőrség, valamint a biztonsági és a hírszerző szolgálatok 2013 júniusa óta tizenhárom különböző terrortámadási tervet hiúsítottak meg Nagy-Britanniában.



Felidézte, hogy a brit kormány már korábban jóváhagyott terrorellenes intézkedési programja keretében a következő öt évben 2,5 milliárd fonttal (csaknem 900 milliárd forinttal) növelik az egész világra kiterjedő brit biztonsági és hírszerzési hálózat fejlesztési költségvetését, és 1900 fővel bővítik az MI5, valamint a külső hírszerzés (MI6) és az elektronikus kommunikáció figyelésére szakosodott szolgálat (GCHQ) létszámát.



Theresa May kijelentette: a szerdai merénylet elkövetője egyértelműen a parlament épületébe akart betörni, és a bejárattól nem egészen 20 méternyire lőtték agyon.

“Ami történt, minket is lesújt. Egy terrorista szerdán válogatás nélkül élte ki a dühét ártatlan gyerekeken, nőkön, férfiakon” – ismertette a brit miniszterelnök.

Nyolc embert letartóztattak az éjjel

Theresa May közölte, hogy a nyomozás folyamatban van, az elmúlt éjszaka során hat címen történt házkutatás és összesen nyolc embert tartoztattak le Londonban és Birminghamban. Korábbi hírek még hét letartóztatottról szóltak.

May köszönetet mondott

Theresa May köszönetet mondott a mentőknek, a rendőröknek és világszerte mindenkinek, akik osztoznak a gyászban.

