Magyarország is alakítója lenne a közös biztonságnak

Magyarország elkötelezett NATO-tagságát illetően, s alakítója kíván lenni a közös biztonságnak - hangsúlyozta a honvédelmi miniszter csütörtökön Budapesten, a NATO Transzformációs Szemináriumának második napján tartott sajtótájékoztatón.

2017. március 23. 14:15

Simicskó István kiemelte, szükséges a védelmi kiadások növelése, de az is fontos, hogy a megemelt költségvetést jobban használják fel. Ennek nyomán a védelmi költségvetés legalább húsz százalékát a Magyar Honvédség képességfejlesztésére szeretnék fordítani - jelentette be a miniszter.



A honvédelmi miniszter felidézte, hogy a magyar kormány már korábban döntés hozott arról, hogy a védelmi kiadások 2026-ra elérjék a GDP 2 százalékos arányát. Van már olyan pénzügyi terv is, amellyel akár 2022-re is el tudjuk érni ezt az arányt. Elmondta, hogy a Zrínyi 2026 elnevezésű honvédelmi és haderőfejlesztési tervben felvázoltak egyeznek a NATO elképzeléseivel, s ugyanezen elvek mentén készül az új biztonsági és katonai stratégia is.



Rose Gottemoeller, a NATO főtitkár-helyettese kiemelte: a kihívások állandóak, amelyekre a szövetségnek reagálnia kell. Ezért is úgy véli, a szövetség jó irányba indult el, amikor a tagállamok eldöntötték, hogy megállítják a védelmi források csökkenését, s azok ismételt növeléséről határoztak. A főtitkár-helyettes üdvözölte Magyarország védelmi kiadását növelő terveit. Egyúttal fontos szövetségesnek nevezte Magyarországot, amely egyebek között Afganisztánban, Koszovóban és Irakban is kiveszi szerepét a szövetség biztonságának garantálásában.



A NATO-nak folyamatosan alkalmazkodnia kell a világ változásaihoz - emelte ki a főtitkárhelyettes, aki szerint a szövetség a hidegháború óta a legnagyobb megerősítését valósította meg. Kifejtette: a NATO komoly kihívásokkal néz szembe Észak-Afrikában, a Közel-Keleten, valamint Oroszországgal szemben is. Emellett a terrorizmussal, s már a kibertérben megjelenő veszélyekkel is meg kell küzdenie. Utóbbi kapcsán kérdésre válaszolva elmondta: a kibertér veszélyeit felismerve a varsói NATO-csúcson a tagállamok műveleti területté nyilvánították a kiberteret. Észtországban pedig külön kiválósági központot is hoztak létre, amely a kiberkihívásokkal foglalkozik.



Ennek kapcsán Simicskó István is hangsúlyozta, a hogy kibertér jelentette veszélyeket kihívást Magyarország is kiemelten kezeli, s azt tervezik, hogy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálaton belül létrehoznak a kibervédelmi központot.



Simicskó István elmondta, tavaly maga is járt az Egyesült Államokban Norfolkban a NATO Transzformációs Parancsnokságán, amely stratégiai, elemző, tervező munkáért felel a szövetségben. Mint kiemelte: a stratégiai gondolkodás létkérdés, hogy felismerjük korunk kihívásait, az országunkra, állampolgárainkra irányuló veszélyeket. Mind a felismerés, mind a veszélyek elhárításában fontos, hogy nem egyedül, hanem a világ legerősebb katonai szövetségének tagjaként kell megküzdeni a kihívásokkal - fejtette ki a miniszter.

Simicskó István honvédelmi miniszter és Rose Gottemoeller, a NATO főtitkárhelyettese kezet fog, középen Denis Mercier vezérezredes, a NATO transzformációs parancsnokságának főparancsnoka a NATO transzformációs szemináriuma második napján tartott sajtótájékoztatón a budapesti Marriott szállodában 2017. március 23-án- MTI Fotó: Koszticsák Szilárd



A honvédelmi miniszter megtiszteltetésnek nevezte, hogy a NATO úgy döntött, kétnapos Transzformációs Szemináriumát Budapestre hozza, hogy megvitassák a jövő biztonsági kihívásait.



Denis Mercier vezérezredes, a NATO Transzformációs Parancsnokság főparancsnoka a sajtótájékoztatón elmondta: a kétnapos tanácskozáson kulcsfontosságú téma volt a szövetség jövője, miként pozícionálják a NATO-t, hogy megfeleljen a jövő kihívásainak. A főparancsnok szerint a mai komplex világban nincs egy olyan nemzet vagy szervezet, amely önállóan rendelkezik a szükséges válaszokkal, ezért sok partnerre van szükség. Az együttgondolkodásba viszont nem csak nemzeteket, hanem minden olyan "agytrösztöt" be kell vonni, akik segítenek a hagyományostól eltérő gondolkodásban is.



MTI