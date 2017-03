Kötelesség megvédeni a magyar vállalkozásokat egy multitól

A magyar kormány és a magyar parlamenti képviselők kötelessége, hogy megvédjenek minden magyar vállalkozást egy nagy multinacionális vállalkozástól, amely a hatalmát fitogtatja - jelentette ki Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón az Igazi Csíki Sör-ügyében.

2017. március 23. 14:52

A kormány nevében Lázár János kifejezte együttérzését a londoni terrortámadás áldozatainak valamint a veronai busztragédia 17. áldozata hozzátartózóinak.

A kancelláriaminiszternek a mai beszámolóját rövidre kell fognia, mivel Erdélybe utazik, hogy arról egyeztessen, hogy a magyar állam felajánlja segítségét a Csíki sörnek.

A migrációval kapcsolatban kifejtette: a kormány szerint az a legfontosabb álláspont, hogy az unió jóban legyen Törökországgal, de nem árt felkészülni a legrosszabbra, az elmúlt időszak eseményei Lázár szerint azt mutatja, hogy szükség van a második kerítésre. Készen állnak azokra az uniós vitákra, amely a jogi határzár miatt előállnak – jelentette ki Lázár János.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) ítéletével kapcsolatban felidézte, hogy egy kiutasítással kapcsolatos ítélet született meg, a bíróság azt akarja rá kényszeríteni hazánkra, hogy ki élhet Magyarországon – vélte a miniszter, hozzátéve, hogy elfogadhatatlannak és végrehajthatatlannak tartja a strasbourgi bírósági ítéletet, amely elmarasztalta Magyarországot két bangladesi kiutasítása miatt. A kormány fellebbezést nyújt be a döntés ellen – közölte a Miniszterelnökség vezetője, kifejtve, hogy Magyarország a szuverenitás megerősítésének elve alapján ragaszkodik ahhoz, hogy maga döntsön a befogadásról, illetve a kiutasításról.

Orbán Viktor salgótarjáni látogatása kapcsán Lázár elmondta: összefogtak a város baloldali vezetésével. Regionális centrumot szeretnének építeni, 34 milliárd forintért egy négysávos út épülhet Hatvan és Salgótarján között, de további infrastrukturális beruházásokat is terveznek. Losonc és Salgótarján között szeretnék javítani a közlekedést. A kormány ígért kórházfejlesztést és sportcentrum építését is – ismertette Lázár. A történelmi egyházak és a salgótarjáni önkormányzat közötti együttműködésre is felhívta a figyelmet a kancelláriaminiszter, ezzel az oktatásban való szorosabb együttműködés a cél. A Modern Városok Program keretében legközelebb Győrbe látogat Orbán Viktor, hangsúlyozta Lázár János.

A Csíki sör is napirenden volt a parlamentben – emlékeztetett Lázár, felidézve a törvényjavaslatot, mellyel az önkényuralmi jelképek kereskedelmi felhasználását tiltanák. „Dávid és Góliát harca zajlik”, a Heineken visszaél az erejével és a hatalmával, és azt a kormány nem hagyhatja, hogy egy nagy cég a magyar érdek sérelmére tegye ezt. Hozzátette: mindenkit meg fog védeni a kormány, aki egy multi cég áldozata lett, utalt a Csíki sör és a Heineken sörgyár közötti jogi vitára Lázár János.

Mint mondta minden vitára nyitottak, akár társadalmi, akár jogi vitára is. A kormány szerint a kereskedelemben az emberi jogi méltóság fontosabb, mint a kereskedelmi jog, Lázár azzal védekezett, hogy nem gondolja, hogy külföldön egy horogkeresztes emblémával ellátott üdítős palackot forgalomba lehetne hozni.

A stratégiai kabinet ülését ismertetve Lázár bejelentett egy nagy népegészségügyi program kezdetét is. Közölte: szűrővizsgálatok indulnak, mivel Magyarországon nagyon sok olyan betegség van, amelyre sokszor a szűrés megoldást jelenthet. Tavaly Magyarországon 126 ezer ember halt meg, ezt a számot lehetne csökkenteni Lázár szerint, amennyiben nagyobb számban lehetne szűrővizsgálatot végezni. Ennek érdekében húsz szűrőbuszt is forgalomba helyeznének.

A kilenc évfolyamos iskola kapcsán felmerült ellenvéleményekről kérdezték Lázár Jánost, aki elmondta: a kormány felhatalmazta Palkovics Lászlót, hogy a Nemzeti Oktatási Kerekasztallal kapcsolatban vitassa meg a képzés szükségességét. Lázár szerint a 2018-as, 2019-es tanévben vezethetik be felmenő rendszerben.

A Lex Heineken javaslattal kapcsolatban tájékoztatták Orbán Viktort, aki támogatta a benyújtott formában a javaslatot – jelentette ki kérdésre válaszolva Lázár János.

A székelyföldi látogatás kapcsán arról kérdezték, megkóstolja-e a sört, azt felelte: „nem bírom az alkoholt, óvatosnak kell lennem”. Csak azután fogja megkóstolni, hogy a hivatalos programnak vége. Felidézte, kapott hideget-meleget a javaslattal kapcsolatban, sokan hülyének is nézték. Ismét hangsúlyozta, hogy a magyar érdek védelmet érdemel, mint mondta, harcolni kell: pártállás nélkül meg kellene védeni a magyar érdekeket. „A Heineken ágyúval lő egy verébre” – fejtette ki Lázár, emlékeztetve arra, hogy a Csíki sör nem ártott a nagy holland multinak. Hozzátette: kötelesség a nemzeti érdek védelme.

Lázár felidézte, hogy ha már egyszer a Heineken 1951-ben szocialista szimbólumnak minősítette, és visszavonta a vörös csillagot, akkor ezt tegye meg most is.

Lázár az Index cikkéről – amelyben egy volt titkosszolga szólal meg – elmondta, hogy az nem lehet véletlen, hogy nemzetbiztonságot érintő cikkek jelennek meg meghatározott körök tollából az Index hasábjain. Lázár szerint tisztázni kellene, az Indexnek milyen titkosszolgálati kapcsolata lehet – hangsúlyozta Lázár. Továbbá arról, hogy Magyarországot érik-e külföldi befolyásolási kísérletek, Orbán Viktor már korábban, a salgótarjáni sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy valósak a befolyásolási kísérletek. Lázár azt is elmondta, hogy korábban tudatosan építették le és gyengítették a hírszerzést.

Busz- és acélgyártásról, valamint egészségügyi kérdésekről tárgyalt a kormány

A hazai busz- és acélgyártás helyzetéről tárgyalt a kormány, továbbá döntéseket hozott az olimpiai pályázat pénzügyi lezárása, vízügyi béremelés, az Országos Sportegészségügyi Intézet áthelyezése és népegészségügyi szűrőprogramok ügyében - számolt be Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A nemzeti buszgyártási programról elmondta: három év alatt - hazai járművekkel - érdemben megújul az állami tulajdonban lévő buszállomány. Az acéliparról pedig azt közölte: állami segítségre van szükség ahhoz, hogy a hazai acélgyártás bővülhessen.



A kormány döntött arról - folytatta a tárcavezető -, hogy nemcsak átmenetileg költözik a XI. kerületi Karolina útra az Országos Sportegészségügyi Intézet, hanem hosszú távon is ott működik majd.



A budapesti olimpiai pályázat pénzügyi lezárásával kapcsolatban úgy határozott a kabinet, hogy az előkészületekre szánt 19,1 milliárd forintból fel nem használt 12,6 milliárdot vissza kell utalni a központi költségvetésbe.



Döntöttek arról is, hogy béremelés lesz a vízügyi ágazatban - közölte.



A kormánydöntéseket ismertetve Lázár János végül azt is tudatta: a gyermekekre, a nőkre és az aktív munkaképes korúakra fókuszáló népegészségügyi szűrőprogramok indulnak még az idén. Ehhez húsz speciális szűrőbuszt vásárolnak, amelyből tízben mammográfiás szűrést végeznek majd.

MTI