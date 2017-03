"Rész, egész, töredék" - megjelent a Rendszerváltó Archívum

Megjelent a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum folyóiratának második száma, mely immár nyomtatott formában is elérhető.

2017. március 24. 09:29

A folyóirat márciusi száma a rendszerváltás idején működött pártokról igyekszik képet adni. Kiss Gy. Csaba bevezető tanulmánya a magyar átmenet historiográfiájának néhány kérdését mutatja be. Kávássy János Előd az 1987-es év itthoni főbb politikai eseményeit az alakuló MDF-ről az angolszász sajtóban megjelent írások alapján követi végig. Fricz Tamás esszéjében arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen ideológia mentén akarta átalakítani az SZDSZ a magyar közéletet, gazdaságot és társadalmat. A Magyar Szociáldemokrata Pártot az egykori elnökével készült interjú, a KDNP újjáalakulását egy állambiztonsági dokumentumokat is felvonultató tanulmány, a FIDESZ-t alapításakor született dokumentumok, az FKgP-t pedig egy bő kronológia formájában mutatják be.

A RETÖRKI fontosnak tartja, hogy rendszeresen bemutassa kutatásainak eredményeit és Archívumának tevékenységét. A szakmai és társadalmi érdeklődésnek és elvárásoknak megfelelő, negyedévente megjelenő Rendszerváltó Archívum ezt hivatott szolgálni. A folyóirat digitális változata az alábbi linken érhető el: http://archivum.retorki.hu/folyoirat A nyomtatott példány (korlátozott számban) a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (RETÖRKI) budapesti székházában kérhető és vehető át. A folyóirat szerkesztői: Házi Balázs és Nagymihály Zoltán a RETÖRKI munkatársai

