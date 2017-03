A ló kérdez

2017. március 24. 11:27

Lovas körökben felzúdulást keltett az agyontámogatott Kincsem szuperprodukció. A valahai telivér csodakancát egyes jelenetekben félvér herélt „alakítja”, néha az is látszik, hogy itt-ott lefestve. (...)

Képzeljünk el egy híres zöld Wartburgról szóló opuszt, amelyben egy piros kerékpár szerepel az NDK-s gépjármű helyett – némi sarkítással így fest az, amikor a valaha volt legeredményesebb magyar versenylóról szóló filmben bemutatott ló (több ló) semennyire sem hasonlít Kincsemre.

Kincsemet több ló is alakította, ezek közül nem egy másik fajta – nem angol telivér -, de, ahogyan a lovas fórumokon kommentelők megjegyezték, szemmel láthatóan olyan is akad, amelyik még csak nem is kanca. Ráadásul a színük és az úgynevezett jegyeik (az alapszíntől eltérő, jellegzetes szőrfoltok) is mások. Ezért némelyik „dublőrt” itt-ott le kellett festeni, ami azonban nem mindig sikerült tökéletesre a kritikus nézők szerint.

Mindez talán nem kicsinyesség szóvá tenni, tekintve, hogy a film gigantikus, több mint 2 milliárd forintos támogatást kapott a Magyar Nemzeti Filmalaptól.

„A hatás kedvéért átdizájnoltuk a korszakot” – ezt a lovas akciókat vezénylő kaszkadőr, Piroch Gábor nyilatkozta a Reset.hu-nak. Piroch szerint egyébiránt a Kincsem „látványban Oscar-díjas”, szerinte csak kevés produkció, legfeljebb az 1959-es Ben Hur mozi kocsiversenye múlva felül az új magyar film lovas akcióit. (...)

Töke van a csodakancának a kétmilliárdos Kincsem-filmben

atlatszo.blog.hu