Vádak és remények..!

MSZP: A kormányzás minősége! KDNP: Egy kiállítás margójára! Jobbik: Remélem, hogy Magyarországnak 27 évvel a rendszerváltás után nincs már vöröscsillag-fóbiája! LMP: Miért ragaszkodik a kormány a paksi bővítéshez? Fidesz: A magyar-lengyel barátságról.

2017. március 25. 14:24

Látványos napirend előtti ütközetekkel „köszöntik” hétről hétre egymást. Nem volt meglepetés, hogy kormánypárti és ellenzéki szónoklók ugyanazt e héten is egészen másként látták. A mentelmi jog birtokában szabad volt keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad volt hazudni, sértegetni, vádaskodni. Szenvedélyes mondataikat a hagyományokhoz híven, hangos közbeszólások és tapsok kísérték. Szerényen stilizálva, egy-egy alkalommal a szolidabb zajokat, bejkiabálásokat is jelezve ”közvetítjük” a hét második napján elhangzott „ösztönző” szónoklataikat.

A kormányzás minősége!

KUNHALMI ÁGNES, (MSZP): - Tisztelt Országgyűlés! A rendszerváltás után egyik miniszterelnökünk azt mondta: olyan országot szeretnék, ahol nemcsak megszületni, de élni is érdemes! És igen, egy kormányt, de egy politikust is az minősít és az határoz meg, hogy hogyan bánik, hogyan gondolkodik az országában élő szegényekről, elesettekről, kisebbségben lévőkről. 2017 Magyarországán sajnos nem jó élni, szinte senkinek, leszámítva azt a szűk 10 százalékot, akik az állam vagyonát szétlopják, urizálnak, több mint 90 százalék rovására.

- A Fidesz embertelen, érzéketlen hozzáállását és politikáját már az agyonkozmetikázott KSH-adatok sem tudják elfedni. 2010 óta 3 millióról 4,5 millió fölé szökött a létminimum alatt élők száma. Talán ez az egyik legelkeserítőbb adat az „elmúltnyolcévekből”. Nagyon szomorú tükör ez, ugyanis nyolcszorosára nőtt a különbség a szegények és a gazdagok között. Az önök perverz gazdaság- és társadalompolitikája elérte mára azt, hogy a családok 50 százaléka vagyontalanná vált, és minden harmadik magyar család képtelen megteremteni önmagának és szeretteinek a normális, méltó élet feltételeit Magyarországon. Ez a buta és embertelen politika vastagon elérte a középosztályt is. Kétharmada a magyar embereknek semmilyen váratlan kiadást nem tud elviselni és kezelni. Ott tartunk 2017-ben, hogy ha van pénzed, akkor kapsz normális egészségügyi ellátást; ha nincs pénzed, beteg maradsz. Ha van pénzed, hozzá tudsz jutni jó minőségű oktatási szolgáltatáshoz, ha nincs pénzed, nem tudod taníttatni a gyerekedet.

- Rémisztően megnövekedett azon középosztálybeli családok és szülők száma, akik rákényszerülnek ebben a buta központosított oktatási rendszerben, hogy kívül vegyék meg a tudást. És már nem csak az idegen nyelvet és az informatikát, hanem kívül kell megvenniük a matematikát, a történelmet és az irodalmat is. És akkor itt tenném hozzá: egy kormányt és a politikusait is az minősíti, az határozza meg, hogy hogyan bánnak a gyerekekkel, hogyan gondolkodnak a jövőről, a jövő generációnak a lehetőségeiről.

- 2010 óta szégyen és keserűség, az az, amit az oktatási rendszerrel csináltak. Nyolc év alatt elérték, hogy lassan mindenkinél rosszabbul teljesítenek a magyar gyerekek. A legutóbbi PISA-eredmények világosan megmutatták a rombolásnak a mértékét. Önöknek sikerült visszafordítani azokat a nagyon nehezen elért korábbi eredményeket is, amelyeket jobb- és baloldali kormányok erőfeszítései révén elértünk a rendszerváltás után. A gyerekek egyharmada Magyarországon funkcionálisan analfabéta. Tudják, ez az a szó, amit Balog Zoltán oktatásért is felelős miniszter nem ismert. Talán ennek is köszönhető, hogy sajnos 2010 óta 10 százalékkal növekedett a funkcionálisan analfabéták száma Magyarországon.

- De van egy másik rémisztő adat is: 43 ezer, 43 ezer gyerek esett ki a magyar iskolarendszerből 2011 óta, amióta a tankötelezettséget leszállították 18 évről 16-ra. Hol vannak ezek a gyerekek? Nincsenek a bűnügyi statisztikában, nincsenek a közmunkás-statisztikában. Egyébként az elmúlt négy évben éppen 187-szeresére nőtt a 17 év alattiak száma a közmunkások világában. Önök ezzel gyakorlatilag legalizálták a gyerekmunkát. Hogy fognak ezek az emberek adót fizetni és megélni?

- De van itt egy másik szám is: májusban több mint 30 ezer gyerek fog olyan tantárgyból érettségizni, amiről még karácsonykor se tudták, hogy pontosan mi a követelménye. Hogy tehetik ezt meg ennyi gyerekkel? Azok sem tudnak normálisan felkészülni, akik tisztességesen végigtanulták az elmúlt 4-5 évet. Nem tehetnek ilyet ezekkel a gyerekekkel! Tudatosan tettek taccsra és tönkre egy egész generációt, tudatos cél az, hogy minél kevesebben tegyenek sikeres érettségit és jussanak el normális szakmához és diplomához. Ez az önök nyolc évének eredménye! De kisvasútra, üveghídra, űrközpontra a falu szélére, - arra van pénz. A magyar gyerekekre pedig semmilyen forrást nem szánnak, vagy alig. Amit önök a magyar gyerekekkel és a jövő generációival csináltak, az az igazi hazaárulás, a nemzetünknek az az igazi elárulása! (Taps az MSZP soraiban.)

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Képviselő Asszony! Ön a felszólalásában a kormányzás minőségéről beszélt, és azt gondolom, hogy nagyon is indokolt bő egy évvel a választások előtt számba venni a kormányzati eredményeket, azt, hogy ez a kormány mit tett az országért. Azt azonban sajnálom, hogy a mondandójából éppen a legfontosabb eredményeket hagyta ki. Engedje meg, hogy tíz olyan eredményt elmondjak, felhozzak itt, amely talán az MSZP számára sem közömbös. Ezeket rendre kihagyta.

- Idén például 4 százalékos lesz a gazdasági növekedés. (Kunhalmi Ágnes: A gyerekek nem kapnak belőle semmit!) 2009-ben még 7 százalékos volt a visszaesés. (Kunhalmi Ágnes: Világgazdasági válság!) Ma700 ezerrel többen dolgoznak 2010-hez képest, miközben önök megduplázták a munkanélküliséget. (Korózs Lajos: Nem igaz! - Az elnök csenget.) Ezt azért mondom el külön, mert nincs annál jobb kiút a szegénységből, mint ha mindenkinek van munkája. (Kunhalmi Ágnes: Gyerekek a közmunkások!), Komoly lépéseket tett az ország ezen a téren. (Kunhalmi Ágnes: Közmunkába a gyerekeket!)

- Tovább csökkentek az adók. Januárban csökkent a társasági adó. (Kunhalmi Ágnes: És az áfa?) Csökkentek a munkaadói adók, a legfontosabb élelmiszerek áfája. Azért mondom el ezeket, mert az MSZP ezeket nem szavazta meg. (Kunhalmi Ágnes közbeszól.)

- A csökkenő adók miatt növekednek a bérek. Talán ön is hallott a tegnapi friss adatról, miszerint januárban az egy évvel korábbihoz képest 10 százalékkal nőttek a bérek Magyarországon. Ez több mint egyhavi bérnek megfelelő pluszt jelent átlagban. Ami az egészségügyet illeti: itt jelentős béremelés zajlik. 207 ezerrel többet kapnak a szakorvosok, és 65 százalékos emelést kapnak az ápolók. (Kunhalmi Ágnes: Egyre kevesebbet kell kifizetni, mert elmennek az országból!)

- Képviselő Asszony! Ha két kiabálás között van ideje, akkor hadd mondjam el: én nem leszek partner abban, hogy leanalfabétázzam a magyar diákokat. Fontos eredménynek tartom, hogy több pénz jut oktatásra Magyarországon. (Korózs Lajos: Nem igaz!) Míg 2009-ben 540 ezer forint jutott egy gimnazistára, addig ma ez az összeg 1 millió 87 ezer forint, tehát több mint a duplájára nőtt. (Kunhalmi Ágnes: Közben meg csökkent a gyereklétszám!)

- Szeretném azt is elmondani önnek: a mélyszegénységben élők száma 2015-ben 293 ezerről 185 ezerre csökkent, és bár sok még a tennivaló, jó reményekkel lehetünk, hogy ez a javulás folytatódni fog. (Kunhalmi Ágnes közbeszól..) S csak hogy még hármat említsek: továbbra is negyedével olcsóbb az áram és a gáz ára, sikerült megvédeni a nyugdíjak értékét, és végül, de nem utolsósorban 318 ezer gyermek kap ingyenes étkezést, miközben a korábbi időszakban ez 92 ezer volt. Ez csak pár azon eredmények közül, amelyek egyértelműen jelzik Magyarország erősödését. Sok millió ember munkája van ebben, arra kérem, hogy ne vitassa el ezt tőlük!

- Ezzel szemben arról elég keveset tudunk, hogy az MSZP mit tenne kormányon, de amit tudunk, az egyszerre borzasztó és egyszerre botrányos. A helyzet ugyanis az, hogy a baloldal radikális adóemelésre készül, és egyre többet tudhatunk ennek részleteiről. Tehát önök ott folytatnák, ahol 2010-ben abbahagyták! Megemelnék a jövedelemadókat, és eltörölnék a családi adókedvezményt is. Azt nagyon jól tudjuk, hogy amikor a szocialisták az úgynevezett gazdagok megadóztatásáról beszélnek, akkor valójában ez azt jelenti, hogy gigaterheket nyomnának a bérből és fizetésből élők nyakába. (Korózs Lajos: Nem igaz!) Ha az MSZP megvalósítaná a terveit, akkor az újra megroppantaná a magyar középosztály gerincét! (Korózs Lajos: Nem igaz! A milliárdosok gerincét!)

- Az adóemelési terv azért is különösen felháborító, mert tudjuk, hogy az MSZP ingyenpénzt adna egyes régiókban mindenféle munka nélkül, és ezt a nap mint nap keményen dolgozó magyar családokkal fizettetné meg. Azt gondolom, hogy ez botrányos! Az alapjövedelem ugyanis egy olyan dolog, amit nagyon kevesen kapnak meg, de nagyon-nagyon sokan fizetnek érte. Ha már ennyire mániájuk az adóemelés, akkor vessenek ki pluszadót Simon Gáborra, akinek százmilliók parkoltak a számláján. (Kunhalmi Ágnes: Garancsira, Mészárosra! Vagy Puch Lászlóra vagy éppen Gyurcsány Ferencre, aki rendre több száz milliót szakít. (Korózs Lajos: Orbán Ráhelre!)

- Jól látszik mindenesetre, hogy Botka László vezetése éppen olyan, mint bármely korábbi szocialista vezetés, úgy jár el, mint Hagyó Miklós, és ugyanolyan ötletei vannak, mint Gyurcsány Ferencnek. Egyértelmű ezek után, hogy ha a baloldal visszajönne… (Kunhalmi Ágnes: Akkor ti mennétek a börtönbe!) … az semmi mást nem jelentene az ország számára, csak adóemelést, ebből fakadóan csökkenő béreket, a családtámogatási rendszer leépítését és munka helyett újra segélyalapú gazdaságot! Ez épp elég arra, hogy masszív nemet mondjunk ezekre a tervekre a 2018-as választáson. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Egy kiállítás margójára!

Dr. LATORCAI JÁNOS, (KDNP): - Képviselőtársaim! Tegnap „Visegrádtól Visegrádig” címmel kiállítás nyílt a Képviselői Irodaház aulájában, amely ugyan a múlt emlékeit rögzíti, de a jövőnek is üzen. Ez a kiállítás a közép-európai térség történetének hű lenyomata. A kiállított plakátok az első visegrádi királytalálkozótól egészen a V4-ek megalakulásáig mutatják be a térség országainak gazdasági, politikai küzdelmeit, kulturális sokszínűségét.

- Mindannyiunk számára tanulságos látni, hogy az egyes érintett országokban mennyire hasonlóak voltak a problémák, és mennyire összefonódott a történelmünk. Történeti múltunk ismerete sokat segíthet abban, hogy felülemelkedjünk a vélt és valós sérelmeken, és elejét vegyük annak, hogy akár keleti, akár nyugati nagypolitikai érdekekből egymás ellen kijátsszanak bennünket, megosszanak.

- A nyolcvanas évek végére a térség egymással is kapcsolatban álló rendszerváltó mozgalmai képesek voltak hosszú évtizedek után újra elhinni, elhitetni, hogy itt, a Kelet és a Nyugat határán sajátos kultúrával, közös emlékezettel és nem utolsósorban közös célokkal rendelkezünk. Ez a felismerés hívta életre 1991. február 15-én a visegrádi négyeket. Az akkor kitűzött célok, a demokratikus átalakulás és az euroatlanti integráció mára már valósággá váltak, a közép-európai térség országainak közös gondolkodása, együttműködése a hétköznapok részévé vált. A visegrádi csoport mára jelentős és érzékelhető elismerést vívott ki magának. A V4-tagországok együttműködése konkrét eredményeket tud felmutatni a politika számos területén és az európai uniós érdekérvényesítésben is. Ez azért rendkívül fontos, mert az Európai Unió mára minden korábbinál mélyebb és összetettebb kihívásokkal kényszerül szembenézni.

- Európa ma sorsfordító változások elé néz. Ahhoz, hogy a kihívások közepette újból magára találhasson, ismét fel kell fedeznünk közös gyökereinket, azokat a kereszténységből kisarjadó értékeket és hagyományokat, amelyek összekovácsoltak és megtartottak bennünket ezer évig. Ebben a folyamatban Közép-Európára nagy feladat hárul, de csak akkor leszünk sikeresek, ha képesek vagyunk közös történelmünk tanulságát levonni és abból jövőt építeni. Éppen ennek hangsúlyozására látogatott tegnap hazánkba Maria Koc, a lengyel szenátus alelnök asszonya és kísérete, jelezve a magyar-lengyel kapcsolatok töretlenségét. S ebben a szellemiségben került sor Piotrków Trybunalskiban a hét végén a lengyel-magyar barátság napja ünnepségsorozatra is.

- Képviselőtársaim! Történelmi ismereteink szerint Közép-Európa az 1335-ös első királytalálkozóval jött létre. Az azt követő néhány év újabb találkozói nemcsak a politikai kapcsolatokat formálták szorosabbra, hanem gazdasági eredményeket, sikereket is hoztak. Az akkor létrehozott vám- és adókedvezmények hatására új kereskedelmi útvonalak nyíltak, új régióközpontok alakultak ki, biztosítva a térség és a térséghez tartozó országok polgárainak fejlődését. 1412-ben Luxemburgi Zsigmond és Jagelló Ulászló között egyezség jött létre a török előrenyomulás megfékezésére, majd jó két évszázaddal később Sobieski János és csapatai űzték ki hazánkból a törököt.

- Ez akár szimbóluma is lehetne a térségünk politikai és nemzeti függetlenségéért vívott harcának. Országaink nemcsak a törökök, hanem a Habsburgok, az oroszok, majd a szovjetek ellen is egymást segítve küzdöttek. Bem és Kossuth, a második világháborús lengyel menekültek befogadása, a varsói felkelést támogató szlovákok és magyarok, a kommunistaellenes varsói, poznańi, budapesti és prágai események, az azokkal összefüggő szolidaritási megmozdulások egyértelműen jelzik, hogy közös cselekvéssel példát tudtunk adni egymásnak, és példát a világnak. A visegrádi négyek ma is ezen az úton haladnak, de eközben soha nem szabad Erhard Busek figyelmeztetését szem elől téveszteni: Közép-Európa nem valami politikai csodagyógyszer, hanem elv és lehetőség, amit kis dolgokban kell megvalósítaniuk az egyes polgároknak, amelyből nem új birodalom, hanem új jövő sarjad! Erre tanít, erre int a tegnap megnyitott kiállítás is! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Remélem, hogy Magyarországnak 27 évvel a rendszerváltás után nincs már vöröscsillag-fóbiája!

SZÁVAY ISTVÁN, (Jobbik): - Képviselőtársaim! Merem remélni, nem feltételezik, hogy saját gondolatként adtam ezt a címet napirend előtti felszólalásomnak. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Nem is feltételeztük.) Nem is én mondtam mindezt, hanem a demokratikus és tíz éve folyamatosan megújuló Magyar Szocialista Párt elnöke mondta néhány nappal ezelőtt, hogy reméli, hogy 27 évvel a rendszerváltás után Magyarországnak már nincsen vöröscsillag-fóbiája.

- Hogyne lenne! De ez az érv tegnap elhangzott Burány Sándor képviselő úrtól is a lex Heineken vitájában. Ő is arról beszélt, hogy ettől a jelképtől ma már Magyarországon senkinek sem kell félnie, majd rögtön ezután Bárándy képviselő úr arról beszélt, hogy ők azonos mércével mérnek, azonos mércével mérik a diktatúra áldozatait. Ebből is látszik, hogy nem! Kibújt a szög a zsákból a tegnapi vitában is. Önök, kedves szocialista képviselőtársaim, beszélhetnek itt Európai Bíróságról, védjegykérdésekről és minden egyebekről, de valójában ebben az ügyben önök a vörös csillagot védték! (Zaj. - Az elnök csenget.) Ebben az ügyben önök ennek az aljas gyilkos eszmének a jelképét védték! Ezt tették a tegnapi vitában is, ezt tették akkor is, amikor szó nélkül hagyták és szó nélkül tűrték, hogy az önök párttársa, Havas Szófia az orosz állami televízióban szabadon gyalázhassa az 1956-os forradalom hőseit és a forradalom emlékét.

- Ezt az aljas és gyilkos eszmét védik önök akkor is, amikor azzal vannak elfoglalva a XIII. kerületben, hogy hogyan tudják megmenteni Lukács György szobrát, amit a Jobbik javaslatára egyébként elbontásra ítélt a Fővárosi Közgyűlés. Önök most is azon ügyeskednek, hogy ezt a szobrot megmentsék, azét a Lukács Györgyét, aki 1919-ben a Tanácsköztársaság idején személyesen adott parancsot nyolc ember kivégzésére.

- Március 21-e van ma egyébként, kedves képviselőtársaim. Március 21-e a Magyar Tanácsköztársaság megalakulásának az évfordulója. Ez volt az első kommunista diktatúra Magyarországon. Innentől kezdve bárki, aki a 20-as, 30-as években azért küzdött, hogy Magyarországon kommunizmus legyen, már nem mondhatta azt, hogy ő egy jobb világért küzdött. Mindenkinek tudnia kellett, hogy ez a rendszer mit jelentett, de sajnos kellően a magyar köztudatban és a magyar oktatásban ez a dátum nincsen benne. Bár egyébként lehet, hogy önök titokban erről a mai napig is megemlékeznek persze!

- De beszéljünk a kormánypártokról is, mert van önöknek is bőven restanciája ebben a kérdésben, van önöknek is bőven elszámolnivalójuk még a múlttal való szembenézésben. Lázár János miniszter úrtól tudhatjuk, hogy aki a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja volt, ’89-ig arra esküdött, hogy megakadályozza a magyarok szabadságát és önrendelkezését. Ez érinti a fél kormányt nagyjából, beleértve a mostanit és az előző Fidesz-KDNP-kormányt is. Bár azt, hogy az önök padsoraiban több volt kommunista van, mint az MSZP-ben, eddig is tudtuk. Érdemes azért erre figyelni, mert bár miniszter úr a későbbiekben finomított egy kicsit, azért tudjuk azt, hogy Lázár János ilyen súlyú ügyekben soha nem szokott csak úgy véletlenül vagy óvatlanul nyilatkozni. Kíváncsiak vagyunk, hogy lesz-e ennek a mondatnak valami folytatása vagy következménye. Egyelőre egyébként úgy néz ki, hogy nem. Bár egyébként beszédes, és ezt meg kell említeni, hogy múlt héten Vona Gábor kérésére Orbán Viktor miniszterelnök úr nem volt képes azt az egy nagyon egyszerű mondatot itt, az ország nyilvánossága előtt kimondani, hogy: „nem voltam ügynök, senkiről szóban és írásban nem jelentettem”!

- A Fidesz-KDNP tehát keresztény és nemzeti polgári kormányként továbbra is adós a múlttal való szembenézéssel. Továbbra is csak félmegoldások születnek legfeljebb ebben a témában. Ilyen félmegoldás volt a lex Heineken is, és még ebből a félmegoldásból is kifaroltak egyébként, mint hallhattuk nemrégiben, hiszen ott is gyakorlatilag csak egy céget akartak büntetni, és hiába dörögte Vejkey képviselő úr, hogy a KDNP számára elfogadhatatlan ez a jelkép, gyakorlatilag előre tudható volt, hogy körülbelül mindenkit felmentettek volna ez alól, mert önöknek valójában itt sem a vörös csillaggal és ezen eszme jelképének a használatával volt baj.

- Ugyanilyen félmegoldás volt az, amikor a közterületek, közintézmények átnevezéséről törvényt hoztak. Rétvári Bence itt a parlamentben nemrégiben kérdésemre megvédte a Rajk László Szakkollégiumot. Rajk Lászlóról továbbra is lehet szakkollégiumot megnevezni. De ön volt az, államtitkár úr, aki minden év november 4-e környékén bejön ide egy Mansfeld Péter-pólóban. (Dr. Rétvári Bence: Október 23-án, de mindegy.) Egyébként semmit nem tettek azért, hogy ’56-nak a néhány ma élő gyilkosát még felelősségre lehessen vonni, és ki lehessen őket zárni a mai magyar közéletből.

- Ugyanilyen félmegoldás volt a Nemzeti Emlékezet Bizottsága is. Ha önök tényleg szembe akarnak nézni a diktatúrával és a múlttal, és ha már ennyit hivatkoztak a lengyel példára, mind a két kormánypárti képviselőtársunk, akkor fogadják el a Jobbik javaslatát, amit Szilágyi és Mirkóczki képviselőtársaimmal benyújtottunk az állambiztonsági múlt nyilvánosságáról, a nemzeti emlékezet intézet létrehozásáról, amely egyfajta feltáró, nyomozó és vádemelő hatóság szerepét is eljátszhatja. Fogadják el ezt a javaslatunkat, legyen végre vége a kommunizmusnak Magyarországon, vesszen minden maradéka! (Taps a Jobbik padsoraiban.)

***

Dr. RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Tisztelt Ház! Nem tudom, hogy a Jobbik soraiból meddig fognak még elhangozni ilyen felszólalások, meddig engedi a pártelnök, hogy hasonló felszólalásokat mondjanak, hiszen most, amikor a Jobbik rendre, hétről hétre újabb és újabb kezdeményezéseket ír alá a Magyar Szocialista Párttal, amikor együtt szavaz vele a kötelező betelepítési kvótát megtiltó alaptörvény-módosítás ellen, és míg úgy jöttek ide 2010-ben, hogy semmit soha a szocialistákkal közösen nem fognak megtenni, ma már szinte nincs olyan hét, amikor egy közös kezdeményezésen ne lenne ott a szocialisták frakcióvezetőjének vagy a Jobbik frakcióvezetőjének a közös aláírása. Úgy látom, egy-két felszólalás erejéig, ezt a fajta antikommunista vonalat még tartani fogják, majd pedig - miután már helyi szinten a jelöltállításban is együttműködnek, és itt felszólalnak, és lekommunistázzák az MSZP képviselőit… (Z. Kárpát Dániel: Milyen vadászház?)…elmennek a választókerületekbe… (Közbeszólások a Jobbik soraiból.), és leegyeztetik egymással, hogy Szentendrén meg máshol ki indít jelöltet, ki nem indít jelöltet. (Mirkóczki Ádám: Már reggel hazudsz!)A választási matematika alapján a következő választásokon miként és hogyan lehet összekacsintani, hogy itt a parlamentben azt mondom neked, hogy egy régi kommunista vagy, majd a választókörzetben pedig azt mondom, hogy itt, kedves barátom, indulj te, a másik körzetben pedig indulok én, - szúval ezt a fajta kétszínűséget azért a választópolgárok egy idő után látni fogják, és egy idő után a lepel erről az együttműködésről bizony le fog rántódni.

- Bizony a Jobbik sem támogatta az Alaptörvénynek azokat a szakaszait - mint ahogy az egész Alaptörvényt sem, bár legalább a vitán itt volt -, amely szakaszok a kommunista rendszert, a kommunista szervezeteket bűnöző szervezeteknek nyilvánították, amelyeknek a célja nem volt más, mint Magyarország elnyomása és Magyarország kirablása. És azt sem támogatták, amikor az Alaptörvényben a történelmi folytonosságot megszakította az az időszak, amikor akár náci német, akár szovjet kommunista megszállás alatt volt Magyarország…

- Nekünk, kormánypárti erőknek viszont fontos volt a kommunista diktatúra áldozatainak mind az anyagi, mind az erkölcsi kárpótlása, fontos volt az információs kárpótlás is, amelynek révén 2014-től a megfigyeltek az eddigieknél sokkal szélesebb formában férhetnek hozzá a rájuk vonatkozó állambiztonsági iratokhoz. Fontos volt azoknak a listáknak a nyilvánosságra hozatala is, amely listák még sajnos valószínűleg tovább fognak bővülni, amelyeket ezen parlament által létrehívott Nemzeti Emlékezet Bizottsága kutatott ki, és hozott nyilvánosságra, ahol a diktatúra működtetői, a diktatúra haszonélvezői kerülnek először fókuszba, akik a hasznait élvezték annak az elnyomásnak, amely minden magyart a jogfosztottságban tett egyenlővé.

- Fontos döntése volt a kormánynak 2013 nyarán az a fajta kárpótlási nyugdíjemelés, amely a kitelepítettek, az internáltak, az ’56-os elítéltek, a közbiztonsági őrizetben tartottak, a szovjet kényszermunkára elhurcoltak, a katonai munkaszolgálatot teljesítettek számára, valamint a helytállási pótlékban részesülők számára a nyugdíjpótlékot emelte meg. És szintén fontos döntés volt, hogy a gulág-emlékévben és az ’56-os emlékévben a nyugdíjpótlékokat, a nyugdíj-kiegészítéseket két ütemben, idén 60 százalékkal, jövőre pedig 40 százalékkal - összességében pedig 100 százalékkal - megduplázta a kormány, ezáltal becsülve meg azokat az embereket, akik bármifajta bűncselekmény nélkül büntetést kellett hogy elszenvedjenek.

- De ugyanilyen fontos volt a kommunista nyugdíjpótlékok megvonása, így érdemtelenség okán megvontuk a kitüntetés alapján járó pótlékokat azoktól, akik az ’56-os forradalom és szabadságharc leverésében működtek közre vagy a megtorlásokban, akik ’48 és ’90 között titkosszolgálati tevékenységet folytattak, vagy ebben az időszakban állami vezetők voltak, a Magyar Kommunista Párt, a Magyar Dolgozók Pártja, az MSZMP vagy a KISZ vezető tisztségét töltötték be. (Gőgös Zoltán: Bravó! Fizetésemelést Bencének! - Taps a kormánypártok soraiból.)

Miért ragaszkodik a kormány a paksi bővítéshez?

SCHMUCK ERZSÉBET, (LMP): - Tisztelt Ház! Három éve írta alá Orbán Viktor karöltve Vlagyimir Putyinnal titokban az atompaktumot, és azóta nincs válasz a magyar gazdaságpolitikát és külpolitikát évtizedekre meghatározó alapkérdésre, hogy miért ragaszkodnak olyan csökönyösen a bővítéshez. Amit ma tudhattunk erről a beruházásról, annak alapján racionális magyarázat nincs rá, amit pedig sejtünk róla, annak alapján minden erőnkkel azért kell küzdeni, hogy megakadályozzuk ezt az őrült tervet.

- Azt sem tudjuk továbbá, hogy miért kellett az országot gúzsba kötő egyezményt 2014 januárjában aláírni. A megállapodás nem volt előkészítve. A parlament és a szakma még csak a beruházás szükségességének és lehetőségének megvizsgálására, nemzetközi tender kiírására, a technológiák és a szállítók megversenyeztetésére készült. Orbán Viktor ehelyett mindenkit meglepve egy végleges konstrukcióval, egy kísérleti, még sehol a világon ki nem próbált, számos műszaki problémával küzdő reaktortípussal, és egy felmondhatatlan, nem különösebben kedvező orosz óriáshitellel tért haza Moszkvából. Nem értjük, hogy miért, mert a kormány érvei sorra akadnak fenn a valóság szűrőjén. Most én négy tételt sorolok fel.

- Először: nem igaz, hogy az olcsó áram miatt köttetett meg a paktum, mert a Rothschild-tanulmány óta papírunk van róla, hogy a Paks II.-ben termelt áramnak drágának kell lennie, különben a beruházás sosem fog megtérülni.

- Kettő: nem igaz, hogy azért, mert jó üzlet, hiszen az Európai Bizottság szerint a projekt állami támogatásra szorul. Mellesleg magánpénzből sehol sem épül a környezetünkben atomerőmű, mindenhol közpénzt vesznek hozzá igénybe. A magántőke a sokkal jobb megtérülési mutatókkal rendelkező nap- és szélenergiába fektet.

- Harmadsorban pedig nem igaz, hogy az áramellátás biztonsága miatt, hiszen a biztonságos energiatermelés célját sokkal hatékonyabban szolgálja egy decentralizált, sokféle energiaforrásra támaszkodó energiarendszer, mint ha az ország áramellátásának 60-70 százalékát egy ponton, egyetlen erőműben termelik meg. Az utóbbi esetben egyetlen terrortámadás, műszaki hiba vagy természeti katasztrófa az egész energiaszektort, a teljes gazdaságot és a lakosságot is padlóra küldheti.

- És persze az sem igaz, hogy az energiaimport-függőség csökkentése végett, hiszen Magyarország éppen Oroszországtól függ szélsőséges mértékben az energiabehozatal terén. Ezt a függőséget nem lehet egy orosz hitelből, orosz technológiával, orosz közreműködéssel épülő, orosz üzemanyagot használó atomerőművel csökkenteni. A bővítés ellenkezőleg éppen hogy növelni fogja a kiszolgáltatottságunkat.

- Képviselőtársaim! Természetesen a paksi talánynak is van megfejtése. Egyrészt egyértelmű, hogy Putyin elnök kézben tartja Orbán Viktort, a bővítési projekt nem magyar érdeket szolgál, és nem Magyarország lesz a haszonélvezője. Az orosz gazdaság évek óta pang. Rá vannak szorulva minden kisebb-nagyobb exportsikerre, és egy uniós tagállamnak eladott atomerőmű már az ottani GDP-ben is érzékelhető. Ez legkésőbb Putyin februári budapesti vizitje óta mindenki számára nyilvánvaló, amikor az elnök rámordult Orbán Viktorra, hogy szó sem lehet az orosz óriáshitel kedvezőbb kamatozású piaci hitellel történő kiváltására, miközben a magyar kormány évek óta hangoztatja, hogy a piaci hitel sokkal olcsóbb lenne.

- A másik ok pénzügyi természetű. A bővítési beruházásból lecsíphető korrupciós hasznot a szakértők 400-600 milliárd forintra becsülik, és a Fidesz-közeli gazdasági holdudvarnak is jól jönnek a várható megrendelések, miután a kormány 2018-ra eltapsolja az összes uniós forrást. Okok tehát vannak, elfogadható indok azonban nincs. Magyarország jövőjét nem határozhatja meg fél évszázadra sem az orosz érdek, sem a Fidesz oligarcháinak kapzsisága. És nem is dönthetnek helyettünk sem Putyin, sem Orbán Viktor, sem Mészáros és társai. Az értelmetlen atomerőmű-bővítés sorsáról népszavazásnak kell ítéletet mondania. Mi azt várjuk a kormánytól, hogy fejezze be a hazudozást a paksi bővítés kapcsán, vállalja fel a saját álláspontját, és ne akadályozza tovább, hogy arról a magyar emberek mondhassanak véleményt!

***

CSEPREGHY NÁNDOR, (Miniszterelnökség államtitkára): - Képviselő Asszony! Nem mondhatnám azt, hogy túl sok meglepetést okozott felszólalásával. Az LMP 2014 óta ugyanezeket az érveket hangoztatja, ezért engedje meg, hogy én is még egyszer nekifussak, hátha sikerül a 2014-ben megírt papírjait aktualizálni és újra cserélni.

- A magyar kormány, amikor a paksi beruházásról lényegében döntést hozott, akkor nem hozott másról döntést, mint a Paks I. atomerőművi blokkok kapacitásának lejártát követően ennek a kapacitásnak a megújításáról. Miért hozott ilyen döntést a magyar kormányzat? Azért, mert azt gondoljuk, és a számok is ezt igazolják, hogy sem a lakossági energia, sem pedig az ipari fogyasztók számára előállítandó energia tekintetében nincs arra garancia, hogy Magyarország a paksi atomerőművi blokkok üzemidejének lejártát követően zöldenergiából ezt a szintet pótolni tudja.

- Mantraszerűen ismételgetheti azt az LMP, hogy igenis ezt meg lehet tenni, azonban a számok nem ezt mutatják. Önök mindig azt mondják, hogy sokkal jobban megtérülő beruházás lenne Magyarország számára a kieső paksi kapacitást megújuló energiaforrásokból termelni. De akkor nézzük, mit mondanak a számok! Csak 2016-ban, tehát a tavalyi évben az energiatermelés tekintetében, a zöldenergia-termelésben mintaként emlegetett Németország esetében 7680 milliárd forintnak megfelelő állami támogatás, a német adófizetők pénzéből juttatott támogatás kellett ahhoz, hogy a német zöldenergia-termelés fennmaradhasson úgy, hogy 1 kilowattóra megtermelt energiáért Németországban 90 forintot fizetnek, míg a magyar lakosság 30 forinton kapja meg ugyanezt a mennyiségű áramot.

- A paksi vita értelmezése kapcsán azért furcsa önöktől a népszavazás emlegetése, hiszen a paksi vita, a paksi atomerőművi kapacitások megtartásának a vitája már a 2014-es országgyűlési választások egyik fő témája volt, többek között önöknek köszönhetően. Így a Paksot ellenző szavazói szám, amit önök erre össze tudtak gyűjteni, az 269 414 szavazat, ennyien támogatták az LMP politikáját, szemben a paksi bővítést támogató és az emberek érdekét figyelembe vevő Fidesz-kormányzattal, amely 2 264 780 szavazatot kapott. Ez a különbség a Paksot támogatók és a Paksot elutasítók álláspontja között.

- Abban sem értünk egyet, képviselő asszony, hogy az Európai Unió tekintetében egyértelmű elutasítása lenne az atomerőművi kapacitások fenntartásának. Mi azt látjuk, hogy az Európai Unió is helyesen törekszik arra, hogy kiegyensúlyozott energiamixet tartson fenn, amelyben szerepe van a megújuló energiaforrásoknak, szerepe van az atomerőművi kapacitásoknak, és szerepe van a fosszilis energiának. Amennyiben azok az iparági jóslatok, amelyeket önök a zöldenergia kapcsán emlegetnek, valóra válnak, akkor nem történik más, mint Magyarországnak jelentős mértékben sikerül majd csökkenteni a földgázfüggőségét, amely részben hozzájárul ma Magyarországon az elektromos áram termeléséhez. És az sem igaz, hogy az Európai Unió kizárólagosan a zöldenergia irányába menne; tesz erre vonatkozó lépéseket, azonban az ár-érték arányt nagyon fontos figyelembe venni. Azt gondolom, hogy a mindenkori magyar kormányzat egyik legfontosabb szempontja az kell hogy legyen, hogy kiszámítható, elfogadható árú és megfelelő ellátásbiztonságot garantáló energiatermelés jöjjön létre az országban.

- Az amerikaiaknak, a franciáknak megéri az atomerőművi kapacitások fenntartása, bővítése, a skandináv országokban is megéri, - Magyarországon miért ne érné meg? És itt igenis vannak adottságok: azok az adottságok, amelyek abból fakadnak, hogy Magyarországon egy orosz technológiára alapított atomerőművi kapacitások működnek jelen pillanatban, és nincs annak gazdasági racionalitása, hogy ezt a technológiát - úgy, hogy a világban ez a vezető technológiák közé tartozik - lecseréljük egy más technológiára. Abban azonban van vitára okot adó lehetőség, és van is mozgástere a kormányzatnak, hogy amikor a Paksi Atomerőmű bővítése befejeződik, és átvesszük az újonnan termelő blokkokat, akkor a fűtőelemek tekintetében ne csak az oroszoktól, hanem a világpiac más szállítóitól, így a franciáktól vagy adott esetben az amerikaiaktól is vásárolhassunk ilyen típusú kapacitásokat.

- Tehát a paksi bővítés kérdése kapcsán alapelv az ellátásbiztonság és az elfogadható ár! Aki a paksi bővítést támadja, az a rezsicsökkentést támadja! Az LMP esetében láttuk, hogy ez önmagában 269 ezer szavazat megszerzésére volt elegendő. (Taps a kormánypártok soraiban.)

A magyar-lengyel barátságról.

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN, (Fidesz): - Tisztelt Országgyűlés! Idén a közép-lengyelországi Piotrków Trybunalskiban ünnepeljük a 11. magyar-lengyel barátságnapot. Lech Kaczyński és Sólyom László még 2006. március 24-én Győrben avatták föl a magyar-lengyel barátság emlékművét. A két, gyökereivel egymásba kapaszkodó tölgyfa Stanisław Worcell, Kossuth Lajos sorstársának és barátjának örökbecsű megállapítására utal: „Magyarország és Lengyelország két örökéletű tölgy, melyek külön törzset növesztettek, de gyökereik a föld alatt messze futnak, összekapcsolódtak és láthatatlanul egybefonódtak. Ezért egyiknek léte és erőteljessége a másik életének és egészségének feltétele.” Még ott, az avatás napján megszületett a győri nyilatkozat, ami alapján a Magyar Országgyűlés és a szejm 2007-től a sok évszázados közös történelemre, a két nép barátságára és együttműködésére tekintettel március 23-át a magyar-lengyel barátság napjává nyilvánította. Azóta ezt a napot évente felváltva ünnepeljük a két országban, az elnökökkel, a testvérvárosokkal és a baráti társaságokkal közösen.

- Tisztelt Országgyűlés! A magyar és lengyel nemzet életsorsának, földrajzi helyzetének és sorsdöntő politikai problémáinak közössége szükségszerűen vezetett a két nemzet baráti érintkezésére, történetük analóg kifejlődésére - vetette papírra Hóman Bálint 1936-ban. A tudós politikus sorait igazolja, hogy a szoros magyar-lengyel kapcsolatok a középkorra nyúlnak vissza, már az Árpádokat és a Piastokat is dinasztikus kapcsolatok fűzték össze. Példaként elég csak megemlíteni V. Boleszláv és Szent Kinga házasságát. A XIV. században, Nagy Lajos királyunk idején már perszonálunió fogta össze a két országot, és akinek kisebbik leánya, Szent Hedvig pedig Lengyelország védőszentje lett. A lengyelek ma is a legnagyobb uralkodóik között tartják számon Báthory István erdélyi fejedelmet, aki 1575 és 1586 között ült a lengyel trónon. II. Rákóczi Ferenc pedig lengyel földről indította szabadságharcát. A magyarok Bem apója, az 1848-49-es szabadságharc és forradalom kiemelkedő tábornoka is lengyel szabadsághős volt. Petőfi napját hosszú évek óta lengyel testvéreinkkel együtt ünnepeljük. „Szívből üdvözlöm Lengyelországból érkezett barátainkat. Fontos, hogy mint ’48-ban, ma is itt vannak velünk.” - mondta Orbán Viktor miniszterelnök néhány napja a Nemzeti Múzeum előtt.

- 1920-ban, a trianoni gyalázat után két hónappal, Magyarország a csepeli Weiss Manfréd Művekben gyártott, 22 millió lövedéket tartalmazó szállítmánnyal segítette a lengyeleket Lenin vörös hadseregével szemben, és amikor a II. világháborúban Hitler megszállta Lengyelországot, Magyarország lengyel menekültek ezreinek adott otthont. Ez utóbbiakra emlékezve állítottunk közös emléket idősebb Antall Józsefnek és Henryk Sławiknak. Az 1956-os lengyelországi poznańi felkelés, a lengyelek szabadságküzdelme lett a példája a magyar forradalomnak. A kommunisták által meggyilkolt két fiatal, Romek Strzałkowski és Mansfeld Péter a kor közös mártírjává váltak. Andrzej Duda lengyel elnök pedig kiemelte: a lengyelek a forradalom kitörése után azonnal elkezdtek vért gyűjteni a magyaroknak, és ma is nagyon büszkék arra, hogy az ’56-os hősök unokáinak ereiben szimbolikus módon lengyel vér is csörgedezik. Ez megpecsételi a két nép barátságát. A rendszerváltozás idején a Szolidaritás mozgalom, Karol Wojtyla és Jerzy Popieluszko atyák szolgáltak példaképül a magyar ellenzéki erőknek.

- Tisztelt Országgyűlés! Donald Tusk európai tanácsi elnökké való megválasztását a lengyel köztársasági elnöki hivatalban így értékelték: „Lengyelország és Magyarország között a napi politika szintjén néha nézetkülönbségek merülnek fel, mindazonáltal a hosszú távú együttműködésben a két ország szoros baráti viszonyt ápol, Európában igenis közös érdekek fűzik egymáshoz.” Orbán Viktor erről így fogalmazott: „Magyarország számára ez a döntés Európáról szólt, Európa működőképességéről, és nem egyik vagy másik tagállamról. Ez a mostani döntés nem befolyásolja a lengyel-magyar szövetséget, továbbra is szilárdan állunk Lengyelország mellett minden olyan ügyben, amely méltánytalan támadásokat jelent Lengyelország ellenében. A mostani személyi döntéstől függetlenül Lengyelország mindig számíthat Magyarország szolidaritására. A lengyelek iránti megbecsülésünk és Kaczyński elnök úr iránti baráti érzelmeink változatlanok.”

- Tisztelt Képviselőtársak! A két tölgyfa gyökerei továbbra is egybenőve táplálják a két nép ezeréves testvéri közösségét, és védik a két nemzet életerejét!(Taps a kormánypártok soraiban.)

Bartha Szabó József