Az amerikai folkzene világa

Akusztikus gyönyörűség, őszies hangulatok, intimitás, kellemes melankólia, csodálatos női énekhang, ezek jellemzik Miss Tess & The Talkbacks stílusát.

2017. március 25. 09:18

Miss Tess & The Talkbacks: Baby, We All Know

A Brooklynban élő énekesnő, Miss Tess alaposan megvárakoztatta a rajongóit. Hiszen egészen a közelmúltig kellett várniuk arra, hogy az új lemezt a kezükbe foghassák. Ugyanis az énekesnő legutóbbi albuma, a The Love I Have For You 2013-as keltezésű és azóta eltelt néhány év. De nagy örömükre itt a friss korong, ami a Baby, We All Know címet kapta. Az új hanghordozóra az amerikai folk, illetve blues zene jegyében 11 felvétel került.

Akusztikus gyönyörűség, őszies hangulatok, intimitás, kellemes melankólia, csodálatos női énekhang, ezek jellemzik Miss Tess & The Talkbacks stílusát.

Mivel Miss Tess sokat koncertezik, ezért gyakran rója az országutat. Az utazásai alatt átélt élmények, szituációk, történések jelennek meg a dalaiban. Ezért korán sem rájuk sütni a filmeknél bevált formulát, mely szerint a valós személyekkel és megtörtént esetekkel kapcsolatos hasonlóság pusztán a véletlen műve. Az énekesnő dalai nagyon is élnek és a „sztorijuk” a valóságban gyökerezik. A történeteket rádióbarát zenei közegbe ágyazva „meséli el”. Ezért nem véletlen, hogy az album dalai gyakori vendégnek számítanak a tengerentúli folk adók műsorán.

1. Ride That Train

2. Little Lola

3. It's So Easy To Tell

4. I Can't Help Myself

5. Do You Want My Love

6. Shotgun Wedding

7. Take You, Break You, Shake You

8. Don't Blame Me

9. Moonshiner

10. Going Downtown

11. Lie To Me

Hat Check Girl:Two Sides To Every Story

A Hat Check Girl elnevezés mögött két művész, Annie Gallup és Peter Gallway áll. Kettőjük sok évvel ezelőtt elkezdődött együttműködése annyira sikeresnek bizonyult, hogy a közelmúltban immár a 6. közös albumuk került a piacra. A duó előző sorlemezére, a 2015-ös At two in the morning -ra a minden ízében érett megszólalás, a dalok színes-szagos sodrása és az érzelemdússág volt a jellemző. Azóta valójában nincs is semmi más dolguk, mint hogy jottányit se engedjenek a színvonalból. Ez nem is történt meg eddig és most itt van a folytatás, a Two Sides To Every Story , ami szintén hozza a tőlük megszokott szintet. A bőséges repertoárban 16 számot találhatunk. Az elhangzó dalokat ugyanaz a rendkívüli részletgazdagság jellemzi, amit a párostól az elmúlt évek során megszoktunk. A mesés kínálatból abszolút favoritnak, a „Drive”, a „You Can Trust Me”, a „To Texas From Here” és a „Someone Like Me” című dalok számítanak.

Azoknak, akik szeretnének megismerkedni az amerikai folk zene világával, tökéletes választásnak bizonyulhat az új Hat Check Girl album.

A lemezen található számok listája:

Drive Kill The Lights Beauty Runs Deep Currency Beauty You Can Trust Me This Kind Of Money Black And White Do Damned Hot To Texas From Here CJ Gone For Beer Loving A Drunk Someone Like Me Sepia Tone Remember (six)

Honlapok:

http://hatcheckgirl.net

http://anniegallup.com

http://petergallway.com

Czékus Mihály